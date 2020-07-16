Изоляционизм, охвативший мир во время пандемии, серьезно изменил геополитические стратегии разных стран. Уровень взаимной агрессии и подозрительности резко вырос. Европа пытается умиротворить всех, но сама готовится к худшему

Германия не хочет подчиняться США

Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики германского бундестага Клаус Эрнст обратился с письмом к ведущим сенаторам и членам Палаты представителей американского парламента. Он попросил их воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Новый законопроект Сената предполагает ужесточение уже существующих санкций против «Северного потока — 2» и введение новых. Все это несет угрозу европейским компаниям, страховым фирмам и даже чиновникам путем блокировки их счетов и запрета на въезд в страны — союзницы США. Мишенью для санкций могут стать любые лица, которые хотя бы косвенно ответственны за достройку газопровода.

По мнению немецкой общественности, «конфликт вокруг «Северного потока — 2» перерастает в конфликт между бундестагом и Конгрессом США».

«Как избранные представители американского народа вы без сомнения и по праву оказываете сопротивление всем попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа в свою очередь ожидает, что вы будете уважать решения, принятые демократическим путем в рамках Европейского союза», — говорится в обращении Эрнста.

«Экстерриториальное применение американских санкций подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономики в ЕС», — предостерегает Эрнст в обращении в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, глав ряда комитетов и авторов законопроекта.

Обвинения в том, что газопровод приведет к зависимости Германии от России, необоснованные, считает Эрнст. Германия уже поддержала строительство терминала СПГ для приема сжиженного американского газа, что должно способствовать диверсификации. Кроме того, федеральное правительство «очень активно и успешно» выступило за заключение нового пятилетнего договора о транзите российского газа через Украину.

Письмо производит двойственное впечатление. С одной стороны, да, Германия возмущена вмешательством США в ее суверенные интересы. С другой стороны, бундестаг сделал все, чтобы не очень раздражать агрессивных союзников из-за океана. Между Европой и США пробежала черная кошка – западные СМИ о будущем, которое зависит от настоящего © REUTERS, Francois Mori, Pool

Время хищников

Французское издание Capital пишет о наступлении новой экономической эпохи — эпохи хищников. Хищников в современном мире три, считает издание — Китай, Россия, США. Причем Китай самый опасный.

Издание предлагает задуматься: не проявляет ли Франция наивность? «Отказ от всяческого волюнтаризма в экономической сфере (а также от больших планов на протяжение вот уже не первого десятка лет) наталкивается на возвращение хищников на мировой экономической арене, как отмечает Франсуа Эйсбур в своей последней книге «Время хищников. Китай, США, Россия и мы», — пишет издание.

Наивный многосторонний подход французских сторонников свободной торговли упирается в китайские амбиции, так как Пекин рассматривает Францию и Европу как слабое звено западного мира.

По мнению автора, Китай включился в войну за мировое лидерство. Главный его соперник — США. Европе отведена роль не столько союзника, сколько пособника. Действия Китая подрывают независимые геополитические планы Европы с атлантистским уклоном. Китаю важно разорвать связку Европа-США, для чего экономическая стратегия Поднебесной опирается на четыре оси.

Первая ось — это выгода, построенная на асимметричной логике: получить больше, чем отдать. Тут речь идет прежде всего о технологиях, в сфере которых преимущество все еще остается за европейцами.

Вторая — влияние: здесь действия варьируются от промышленного шпионажа до вербовки политических деятелей и распространения Институтов Конфуция или финансовых инструментов вроде займов для ряда европейских стран и предприятий. Дна экономического падения пока не видно: западные СМИ о будущем и настоящем © CC0, Pixabay

Третья — разделение: разделение Европы и США, подрыв самой идеи западного блока. «Стратегия влияния Китая играет на голлистской жилке Франции, традициях неприсоединения и независимости, — пишет издание, — тем не менее в современном мире, который вновь принял биполярную структуру, любой, кто хотя бы в принципе не будет с США, будет в буквальном смысле проглочен китайским гигантом».

Наконец, четвертая ось — интеграция Европы в китайские технологические стандарты вроде 5G для исключения США и лишения Запада технологической глубины.

Дело идет к экономической войне, считает издание. Франция должна оставить наивность и быть готовой к сопротивлению до последней капли крови.

Россия идет на помощь Рузвельту

Испанское издание La Vanguardia публикует материал о русском меценате, который хочет спасти американский памятник Теодору Рузвельту. Конная статуя президента Рузвельта была установлена перед Американским музеем естественной истории в Нью-Йорке. Теперь ее собираются демонтировать на фоне митингов движения «Жизни чернокожих важны» против расизма и полицейского произвола. Однако миллионер и филантроп Андрей Филатов обещает, что не даст Рузвельту пропасть.

Филатов при помощи фонда Art Russe хочет купить сразу два памятника — Рузвельту и Александру Баранову, первому правителю Аляски, Русской Америки, занимавшему этот пост с 1790 по 1818 год. Ситка, основанная Барановым в 1799 году, находится на острове Баранова, который является частью Александровского архипелага, названного так в честь царя Александра II, при котором была продана Аляска. До продажи в 1867 году Ситка называлась Ново-Архангельском и считалась столицей русских владений в Америке. И Рузвельт в Нью-Йорке, и Баранов в городе Ситка попали под угрозу сноса как символы расизма и колониализма. Обратный расизм. В США наступили во всех отношениях черные времена © AP, Jacquelyn Martin, File

Трудно понять логику современных американских протестующих, которые обвиняют Баранова и Рузвельта в расизме. «Баранов был предпринимателем и главным правителем русских поселений в Америке. Он открыл торговые пути в Китай и на американский континент, — пишет издание, — Рузвельт, в свою очередь, выступал в качестве посредника на мирных переговорах между Россией и Японией после войны 1905 года. Мирный договор был подписан в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. Россия потеряла юг Сахалина, однако конечный результат не был таким унизительным для Российской империи, как ожидалось. Рузвельт стал организатором мирных переговоров, благодаря чему и получил в 1906 году Нобелевскую премию мира».

Впрочем, удастся ли Филатову получить памятники, пока не ясно. Нью-Йорк еще не ответил на запрос Филатова, а власти Ситки сообщили, что будущее памятника Баранову еще не решено. Русский меценат на всякий случай уже продумал план их спасения. Он считает, что статую Рузвельта можно установить в Санкт-Петербурге, а памятнику Баранову — в музее Арктики.

Россия, кстати, не в первый раз проявляет заботу об исторической памяти. В апреле Министерство обороны России предложило правительству Чешской Республики отправить памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Россию. Демонтаж памятника, ранее расположенного в центре Праги, привел к напряженности в отношениях двух стран.