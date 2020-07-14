Местные выборы на Украине обычно привлекают гораздо меньше внимания, чем выборы президентские или парламентские. Причина понятна: многим кажется, что подобные выборы мало что меняют в политических раскладах в стране. Однако запланированное на 25 октября 2020 года волеизъявление украинцев может привести Украину к смене всего политического ландшафта

Выборы уже сейчас называют будущей битвой центральной власти (Зеленского и его команды) против местных элит. И победитель не очевиден.

Местные силы готовятся к походу против Зеленского

Избирательная кампания на Украине уже идёт полным ходом, несмотря на то, что реально она стартует только 5 сентября. Об этом говорит политолог, директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

По его словам, уже создаются штабы, разворачивается агитационная работа.

«Дело в том, что предвидится очень сложная система местных выборов. Поэтому понятно, что готовиться к ней надо заранее», — пояснил эксперт. Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом, подчеркнул он, большинство политических сил готовят именно местные программы и готовятся к тому, чтобы предлагать решения более приземленных коммунальных вопросов.

Для Украины в целом грядущие выборы не так важны, а для отдельных людей — крайне важны, уверен политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Идёт упорная борьба между различными олигархическими группировками внутри страны, и они рассматривают эти местные выборы в качестве неофициального референдума о доверии.

Если какой-то партии или нескольким партиям, которые могут друг с другом договориться, удастся набрать большинство в местных советах, то не исключено, что, опираясь на это самое голосование, они будут выдвигать Зеленскому требования о роспуске парламента. Они будут говорить, что нынешний парламент не отражает интересы большинства населения, отметил Ищенко.

«После местных выборов уже можно говорить о том, что нынешняя политическая конфигурация уже не отражает волю народа, и поэтому необходимо провести досрочные парламентские выборы. Если Зеленский будет упираться, то тогда, базируясь на этом, можно провести и президентские.

Если не будет упираться, то тогда, пожалуйста, проводим досрочные парламентские выборы, президент теряет большинство в парламенте, теряет, по сути, контроль над правительством, и окончательно становится тем, чем он должен быть — елочной игрушкой», — сказал политолог.

Поэтому, продолжил он, цена этих региональных выборов достаточно велика для различных украинских политических группировок. Но это не означает, что каким-то образом поменяется внутренняя политика. Кто бы ни пришел к власти, и внешняя, и внутренняя политика Украины останется такой же, как и была.

Также важно, сказал Ищенко, что зачастую на региональных выборах народ голосует не за партийные бренды, а за конкретных людей, которых он знает. Ростислав Ищенко: После местных выборов Зеленский рискует стать елочной игрушкой © РИА Новости, Нина Зотина

В свою очередь главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев считает, что выборы нельзя назвать определяющими для Украины, однако они «какое-то значение иметь будут».

«Самый главный вопрос, который решается на местных выборах, состоит в том, кто будет контролировать распределение местных бюджетов, кто будет осваивать государственные ресурсы и субвенции. Также имеет значение, кто будет контролировать власть на местах. Это уже важно для следующих президентских и парламентских выборов», — сообщил Ткачёв.

Харьков, Одесса, Днепр: сильные мэры — проблема Киева

Отдельная головная боль для власти — что делать с нелояльными, но популярными в своих, крупных городах мэрами. Это Труханов в Одессе, Кернес в Харькове, Филатов в Днепре, Садовый во Львове и так далее.

Кернес точно сохранит свой пост, относительно Труханова есть некоторые сомнения, говорит Кость Бондаренко. Что касается других мэров, то непонятна ситуация с Филатовым, поскольку сейчас есть весьма противоречивая социология, отмечает эксперт. Также непонятна ситуация с Садовым, у которого вроде бы нет конкурентов, но сам он неоднократно намекал, что, возможно, не будет выдвигать свою кандидатуру. Кличко, скорее всего, останется, прогнозирует Бондаренко. Кость Бондаренко: У «Слуги народа» проблемы, но на местных выборах они покажут результат © РИА Новости, Нина Зотина

Ростислав Ищенко поясняет, что Труханову и Кернесу удалось сохранять свое влияние в городах по принципу «хоть мерзавец, зато наш».

«Точно так же, как в свое время Янукович долго сохранял влияние и опору в электорате при оппонировавшей ему Тимошенко, и наоборот. Потому что и в том, и в другом случае люди говорили: «Ну, вор/воровка, зато наш/наша». И здесь так же», — сказал эксперт.

Рассуждая о шансах Труханова, Юрий Ткачёв отметил: ключевой вопрос в том, какие у градоначальника взаимоотношения с центральной властью, разрешат ли ему баллотироваться, и на каких условиях.

«Отношения с центральными властями у него сложные. О нем не раз критически высказывались в окружении Зеленского, он критически высказывался об окружении Зеленского», — напомнил главный редактор «Таймера».

Однако, продолжил он, ходят слухи, что вроде бы стороны достигли определенных договорённостей. Все-таки Труханову позволят стать мэром, но он должен будет, условно говоря, поделиться со «слугами народа» местами в горсовете.

В целом, считает Ткачёв, наверняка центральная власть будет заключать некие договоры с влиятельными местными мэрами, чтобы с их помощью получить совместный контроль над регионами. Юрий Ткачев: Я не верю в досрочные парламентские выборы, но на Украине возможно всё © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Кто может помещать «Слуге народа» укрепить власть

Рейтинг «Слуги народа» хоть и просел, но при этом у других политических сил он тоже не подрос, отмечает Кость Бондаренко. Если у «Слуги народа» рейтинг просел до 30%, то у их ближайших конкурентов вроде Порошенко или Медведчука он держится на уровне 13-15% — это общенациональные рейтинги, заявил политолог.

«Что же касается ситуации на местах, то у «Слуги народа» действительно очень серьезные проблемы как на Востоке, так и на Западе, поскольку у них нет реальных живых структур, которые могли бы действовать.

Но это не значит, что они не могут вступить в коалицию с другими политическими силами на местах и не могут добиться победы своих мэров в ряде городов», — подчеркнул Бондаренко.

Формально у «Слуги народа» есть два главных конкурента: «Оппозиционная платформа — За жизнь» с одного фланга, и «Европейская солидарность» Порошенко с другого фланга. Об этом говорит Юрий Ткачёв.

«По моей информации, с порошенковцами у них есть некая договоренность, и там не будет столь жесткой конкуренции. С «Оппозиционной платформой» нечто похожее тоже может возникнуть», — допускает журналист, добавляя, что шансы на успех есть также у «Партии Шария».