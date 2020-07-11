8 и 9 июля Владимир Зеленский посетил Буковину и Волынь, где запомнился раздражённым общением с местными жителями и селфи на фоне главного корпуса Черновицкого университета и Луцкого замка

На уходящей неделе главными событиями для Западной Украины стали визиты президента страны Владимира Зеленского сразу в две области региона — Черновицкую и Волынскую. Сценарий обеих поездок был стандартным: визиты на объекты «большого строительства» и в перинатальные центры, встречи с бизнесменами — и откровенное нежелание общаться с обычными людьми и журналистами, от которых главу государства пытались оградить местные власти и киевская охрана. Хотя даже короткие встречи с местными жителями и озвученные ими проблемы явно раздражали Зеленского, однако он всё же выдавил из себя улыбки, делая селфи на фоне главных туристических изюминок Буковины и Волыни. Но обо всём по порядку.

О предстоящем приезде Владимира Зеленского в Черновицкую область начали говорить ещё на минувшей неделе, а через несколько дней стала известна и точная дата визита — 8 июля. Этим не преминул воспользоваться бывший губернатор Закарпатья, выходец из Буковины Геннадий Москаль (именно в Черновцах он начинал свою милицейскую карьеру). 7 июля на своей странице в Facebook Москаль пожаловался Зеленскому на известного бизнесмена с Буковины Илью Павлюка, одного из ключевых персонажей партии «Слуга народа», назвав его причастным к контрабандным сделкам. Экс-губернатор отметил, что на прошлой неделе Михаил Саакашвили на одном из телеканалов, говоря о главном контрабандисте Украины, «чётко указал на Илью Павлюка».

«Который, кстати, господин президент, является Вашим товарищем, другом и братом, а также именно тем человеком, который в течение многих лет приносил сумки с деньгами на развитие «Студии «95 квартал», был основным спонсором Вашей президентской компании, а также спонсором партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду Украины», — написал Геннадий Москаль, и привёл конкретные факты контрабандной деятельности Павлюка, начиная с 2011 года.

Но в ходе визита Владимира Зеленского в Черновицкую область ни один из журналистов не осмелился задать президенту вопрос о Павлюке. Собственно, список допущенных на мероприятия с участием главы государства был настолько коротким, что там не нашлось места даже заместителю председателя Черновицкого областного совета Виталию Мельничуку (напомню, председатель облсовета Иван Мунтян отстранён судом от должности, поскольку подозревается в вымогательстве взятки).

Зеленский прибыл в Черновцы с задержкой на несколько часов, поскольку утром 8 июля он незапланированно посетил Луганскую область, где бушуют лесные пожары. Первым объектом, куда направился президент, стал областной перинатальный центр — именно его достройка была одной из главных задач, поставленных перед губернатором Буковины Сергеем Осачуком во время его назначения. При этом в Черновицкую областную клиническую больницу, расположенную через дорогу, президент со свитой не зашёл, хотя это главное учреждение края, где лечат больных с COVID-19. Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что именно Черновицкая область оказалась под самым сильным ударом эпидемии коронавируса (всего тут с начала эпидемии выявлено 5096 случаев заражения коронавирусом, 194 человека умерли от COVID-19).

Потом Зеленский посетил сёла Ридковцы и Маршинцы, где ему продемонстрировали недостроенные, соответственно, школу и мост — которые президент пообещал сдать ещё в этом году в рамках «Большого строительства». Ни на одной из перечисленных локаций обычные люди не смогли пообщаться с главой государства, а его пресс-конференция возле перинатального центра скорее напоминала брифинг. Хотя неудобный вопрос там и прозвучал — о перекрытии трассы Черновцы-Киев недовольными жителями города Хотина, которое продолжается более недели, — Зеленский ответил на него раздражённо, обвинив протестующих в том, что их акцию проплатили «люди, которые крали у Украины последние пять лет».

Но возле здания бывшей резиденции митрополитов Буковины (ныне центральный корпус Черновицкого университета), куда Зеленский прибыл на встречу с бизнесменами, президент всё же решил «выйти в народ». Когда глава государства подошёл к толпе людей, собравшиеся стали наперебой жаловаться на вырубку лесов и ликвидацию санаториев, в том числе туберкулезного, где лечились их дети. Вопрос с санаторием президент переадресовал главному санитарному врачу Виктору Ляшко (который на него так и не ответил).

Также президенту рассказали, что в трёх селах протестуют против плана «децентрализации» и безосновательного присоединения к другому району, где нет инфраструктуры. Протесты масштабные, однако местные власти их скрывают от центра, а участников давят машинами. Стоявший рядом с Зеленским губернатор Черновицкой области Сергей Осачук пытался возражать, но люди заявили, что он дезинформирует президента (Осачук действительно по максимуму пытался создать для Зеленского «тёплую ванну»).

После очередного крика о вырубке лесов, президент принялся объяснять, что жители сами выбрали себе такую плохую коррумпированную власть, которая не решает их проблемы и вырубает леса. Собравшиеся начали перечислять регионы, где идёт масштабная вырубка, а также нет дорог. Президент откровенно разозлился. «Ну давай… Дорог нет, хлеб чёрствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?» — раздраженно сказал он, и поспешно дал задание собрать информацию по этой теме. Народ продолжал жаловаться, но президент перестал обращать на него внимание, развернулся и ушёл общаться с бизнесменами.

На этой закрытой для подавляющего большинства СМИ встрече представители бизнеса Черновицкой области завалили президента просьбами. В частности, просили разрешить экспорт медицинских масок (многие швейные предприятия переключились на их выпуск, но сбыта внутри Украины нет), ввести плату за выезд из Украины трудоспособного населения (на полном серьёзе), и главное — обеспечить доступными кредитами и решить вопрос с искусственным укреплением национальной валюты, что больно бьёт по экспортёрам. В ответ на последнее требование Зеленский заявил, что «мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее, и вы это прекрасно все знаете».

На совещании был один милый момент. Губернатор Сергей Осачук обратился к президенту с просьбой запустить прямое железнодорожное сообщение с Киевом. «Мы должны работать над тем, чтобы построить дополнительную железнодорожную ветку, которая непосредственно соединила бы нашу Буковину со столицей Украины, а не через объезд через Республику Молдова», — заявил чиновник. В ответ Зеленский отметил, что… не знал об отсутствии прямого ж/д сообщения Киев-Черновцы, назвав это «реальной инфраструктурной проблемой» региона. В свою очередь, депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа», бывший спортивный журналист Георгий Мазурашу во время общения с президентом сообщил, что уже есть частный инвестор, заинтересованный в проекте новой железнодорожного ветки длиной 34 км — в комплексе с терминалом в пункте пропуска «Вадул-Сирет» на украинско-румынской границе. Никто не удивится, если фамилия инвестора — Павлюк, но формально никаких имён так и не прозвучало.

После встречи с бизнесменами для Зеленского и свиты, в которой были также глава Офиса президента Ермак и его заместитель Трофимов, организовали короткую экскурсию по бывшей резиденции митрополитов, являющейся одним из немногих объектов из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО на территории Украины. Осматривать памятник культуры президенту понравилось явно больше, чем общаться с недовольными согражданами, и Зеленский на селфи на фоне здания даже улыбался.

В анонсе визита Зеленского на Буковину сообщалось, что президент ознакомится с ликвидацией последствий недавнего катастрофического паводка, но на эту тему 8 июля говорил только Осачук. Во время совместной пресс-конференции с президентом губернатор Буковины заявил, что из первых 30 миллионов гривен, которые правительство выделило для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 миллионов перечисляют пострадавшим людям, а остальные средства будут потрачены на подготовку проектно-сметной документации. «Докладываю, что 10 миллионов гривен — это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом нужен новый — 200 тысяч гривен, где нужно отремонтировать — 50 тысяч гривен. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят людям», — сказал Осачук. Как можно построить новый дом за 200 тысяч гривен, губернатор не объяснил.

Примечательно, что именно 8 июля, за день до того, как Владимир Зеленский должен был посетить Волынь, там после сильных дождей, которые шли на протяжении нескольких дней, вода подтопила домохозяйства в разных населенных пунктах. В городе Камень-Каширский спасатели откачивали воду из домов на восьми улицах, в городе Любомль — на одной. Всего за сутки подразделениями службы чрезвычайных ситуаций в Волынской области было откачано более 3100 кубометров воды. Кроме того, дежурным спасателям посёлка Старая Выжва пришлось освобождать от поваленных деревьев проезжую часть дороги Ковель-Ратно, а в Локачах — разрезать поваленные ветви деревьев на дороге из Луцка во Владимир-Волынский.

Правда, наиболее резонансной стала «откачка» воды на территории одной из воинских частей рядом с Луцком. Там накануне приезда президента военнослужащие вычерпывали воду из луж на дороге пластиковыми бутылками, после чего ямы засыпали демонтированным на улицах Луцка асфальтом. Момент с военными на корточках попал на видео, но региональное командование Воздушных сил не увидело ничего необычного, более того, пресс-служба командования сообщила, что подобные «ремонты» силами военнослужащих проходят в частях регулярно. Красили ли военные накануне приезда Зеленского траву в зелёный цвет — осталось загадкой.

Однако президент на Волыни интересовался ремонтом совсем иной дороги — автотрассы международного значения М-19, которую реконструируют в рамках рекламируемого Офисом президента «Большого строительства». 9 июля Владимир Зеленский прибыл в Волынскую область на самолёте — кстати, за попытку снять момент приземления группу местной телекомпании «Аверс» задержала полиция (правда, вскоре журналистов отпустили). Из аэропорта президент сразу же отправился осматривать ход ремонтных работ на дороге Доманово (в направлении Бреста) — Ковель — Черновцы — Тереблече, а потом посетил недавно построенный детский сад в селе Крупа. Как написал местный журналист Сергей Гришин, в это деле Зеленский «пошёл по следам Петра Алексеевича и всех предыдущих президентов».

После этого президент вернулся в областной центр, где сначала встретился с ветеранами военной операции на Донбассе, а потом с бизнесменами. Кроме того, Владимир Зеленский посетил областной перинатальный центр, хотя этот приезд не был анонсирован, и СМИ там не было. Кстати, как и в Черновцах, доступ прессы на мероприятия с участием президента жёстко ограничивали, к примеру, журналисты могли попасть либо на дорогу, либо в детский сад. А посещение президентом Луцкого замка и вовсе прошло в закрытом для СМИ режиме, хотя о нём и было объявлено заранее. Возможно, Зеленский не хотел, чтобы ему мешали делать селфи на фоне главной башни Луцкого замка и её изображения на 200-гривенной купюре. Правда, улыбка у президента была более вымученная, чем в Черновцах, — всё же третья поездка в регион за два дня.

Поэтому неудивительно, что перед возвращением в Киев Владимир Зеленский решил снять напряжение, поужинав с руководством местной организации партии «Слуга народа» в самом дорогом загородном ресторане Луцка — «Гости». Ещё за несколько дней до визита президента на сайте ресторана появилось объявление, что 9 июля он полностью зарезервирован. Угощал Зеленского и его свиту руководитель ЗЕ-команды в Волынской области, бывший КВН-щик, а ныне — депутат Верховной Рады Валерий Стернийчук. В ресторане явно обсуждались грядущие местные выборы — ведь во время короткого общения с жителями Луцка Зеленский заявил, что городская власть «против вас и против нас», и посоветовал «дождаться октября и выбрать себе нормального человека». А на следующий день после визита Зеленского на Волынь было объявлено об отставке вице-губернатора Татьяны Щербак, уроженки Черновцов, которая на протяжении последних месяцев была «лицом» кампании по борьбе с коронавирусом в области.

Кстати, в Черновцах президент также обсуждал с политическими соратниками ситуацию с городскими властями. После этого руководитель областной организации партии «Слуга народа» Виталий Другановский написал: «На вопрос президента о том, что нужно сделать для исправления ситуации в Черновцах, ответил просто и конкретно: «Нужно менять мэра и большинство в горсовете». Напомню, мэр Черновцов Алексей Каспрук находится в публичном конфликте с главой Черновицкой областной госадминистрации Сергеем Осачуком, которого Зеленский считает одним из лучших губернаторов на Украине.

На фоне визитов Владимира Зеленского в регион, на задний план отошла ситуация с эпидемией коронавируса тут. Однако четыре области Западной Украины до сих пор находятся в списке тех, где не разрешено ослаблять карантинные ограничения. Среди них, в частности, и Волынская — которая не отвечает критерию смягчения в связи с процентом выявления коронавируса. Та же проблема на Закарпатье и в Ровенской области, а в Тернопольской превышен показатель динамики заболеваемости. Кроме того, как сообщил на брифинге 10 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в трёх областях Западной Украины за последние сутки обнаружено больше новых случаев заражения коронавирусом, чем в других (исключая Киев). Так, на Закарпатье 112 новых случаев, во Львовской области — 82, а в Ровенской — 74. При этом во Львовской области с начала эпидемии зафиксировано больше всего инфицированных коронавирусом в стране — 6763 (для сравнения, в Киеве — 5990). Всего же на Западную Украину приходится почти 29 тысяч случаев заражения из 52 тысяч общеукраинских — то есть 55,6% (на минувшей неделе этот показатель составлял 55,2%).