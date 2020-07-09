В Виннице осенние местные выборы, казалось бы, не обещают существенных изменений в политической структуре городских властей. Ранее регион считался вотчиной пятого президента Петра Порошенко, а затем стал "своим" для премьер-министра при Порошенко - Владимира Гройсмана. Но после победы Зеленского появилась интрига

Гройсман — один из архитекторов реформы децентрализации и основатель партии «Украинская стратегия». Вскоре Гройсман может в полной мере воспользоваться плодами своей реформы. Самопровозглашённый ледокол украинской оппозиции: станет ли Порошенко снова президентом © REUTERS, Gleb Garanich

По сути, его партия стала региональной политической силой, поддержка которой ограничивается Винницкой областью. По опросам социологической группы «Рейтинг» (проводила исследование в июне), в Виннице большинство жителей поддерживают действия городских властей. Мэр Винницы Сергей Моргунов тоже пользуется пока доверием горожан — 51% жителей города готовы поддержать политическую партию, которую поддержит их мэр. В 2015 году он стал мэром фактически благодаря поддержке Гройсмана, так как до этого практически не был известен горожанам.

Фактор поддержки Гройсмана местные СМИ и сейчас называют условием переизбрания мэра Винницы, то есть всё зависит от желания бывшего премьер-министра сменить или оставить своего протеже.

По данным того же опроса, 12% жителей готовы поддержать на местных выборах «Слугу народа», 10% — «Украинскую стратегию» Гройсмана, 8% — «Европейскую солидарность» Порошенко, 4% — «Оппозиционную платформу» и 3% — «Батькивщину». Однако 35% с выбором не определились, а 16% решили бойкотировать выборы.

Конкурентами партии Гройсмана на местных выборах, скорее всего, будут партия его предыдущего босса — Петра Порошенко, неизвестный пока кандидат от «Слуги народа» и известный миллионер, руководитель Федерации бокса, а в прошлом активист "Партии регионов" Владимир Продивус.

Руководителя Федерации бокса Продивуса последнее время поддерживают некоторые местные телеканалы вроде ТРК «Винничина» и местное отделение «Партии Шария».

Активно «просится» в кандидаты на должность мэра Винницы и местный бизнесмен Сергей Кармалита, известный в Виннице еще на фоне криминальных разборок 1990-х. Он пытается заручиться поддержкой «Слуг народа», обещая жителям спортивные мероприятия и социальные программы, но пока президентская фракция глуха к его стремлению стать «ее мэром» в Виннице. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

От президентской партии «Слуга народа» Винницкую область курирует, по данным издания «Левый берег», 35-летняя нардеп Алина Загоруйко, уроженка Немирова Винницкой области, которая давно живёт в Киеве. Ее причисляют к подгруппе так называемых «грантоедов» в президентской фракции. Загоруйко — заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии.

Она и будет принимать участие в формировании списков представителей партии.

Винницкий политолог Александр Логинов, прогнозируя результаты местных выборов в своем регионе, полагает, что избиратели в большей степени будут поддерживать региональные проекты.

«Рейтинг «Слуги народа» имеет тренд к снижению. Но это не означает, что другие партии, которые выходят с общегосударственной стратегии, будут подбирать эти голоса. Парламентские партии достигли электоральной черты. Как изменить ситуацию, их стратеги не знают. Поэтому голоса избирателей, разочаровавшихся в политике, будут активно подбирать местные проекты. Они будут выходить под брендами регионального патриотизма: «Черкасчане», «Блок Кернеса — Успешный Харьков», какие-то условные «Винничане».

При отсутствии выбора — а большинство из партий будут апеллировать к избирателям с типичным набором программных целей — запросто может сработать и предложение «выбирай своё». Лидерами местных советов будут представители тех местных групп влияния, которые смогут почувствовать настроения избирателей и сформулировать привлекательный для них образ будущего. И партийная принадлежность (а тем более — идеологические разногласия) роли играть не будет. Группы влияния будут пытаться расставить своих людей во все партии, которые имеют шансы на преодоление избирательного барьера», — утверждает Логинов. Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Однако он прогнозирует усиление агрессии в обществе и бурную политическую осень. Обусловлен взрыв эмоций, по его мнению, будет общей ожесточенностью, которая будет искать выход против кого угодно — против того, на кого успешно натравят ожесточенного избирателя те или иные политтехнологи, для которых такая тактика — самый легкий способ отработать деньги.

По словам Логинова, из карантина многие граждане выходят в состоянии шока, а их финансовые возможности существенно сузились, причем некоторые дошли до обнищания.

«Соответственно, накопленная отрицательная энергия будет искать выход. Нужен образ врага, и этот образ будет найден. В виде кого? Того, против кого лучше сыграет его основной оппонент», — считает винницкий политолог.

Учитывая, что Винницкая область — вотчина Гройсмана и Порошенко, контролирующих местную вертикаль власти, большую часть местных СМИ и часть правоохранительных органов, можно предположить, что они попытаются канализировать гнев против своих основных оппонентов — «Слуг народа» и ОПЗЖ.

С учетом достаточно сильных позиций в Виннице Гройсмана и его мэра Моргунова, местные эксперты полагают, что конкуренцию им мог бы составить только какой-нибудь общий кандидат от «Слуги народа», ОПЗЖ, «Партии Шария» и вышеупомянутого популярного местного политика Владимира Продивуса. Однако такая коалиция кажется маловероятной, поэтому у «клана Гройсмана» есть все шансы сохранить и упрочить свое положение в регионе.