Национальный банк Украины обвинил ряд народных депутатов в давлении и работе на олигархов. Следствием этого, заявили в Нацбанке, может стать срыв сотрудничества Украины и Запада

Во вторник, 7 июля, пресс-служба Национального банка Украины обнародовала заявление команды НБУ. В нем указывалось, что и после отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия НБУ будет придерживаться проводимой политики и не пересекать трех «красных линий»: независимости монетарной политики, коллективного принятия решений и выполнения обязательств перед кредиторами и партнерами.

В обращении делался особый акцент на давлении на Нацбанк.

«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную Раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически извращают и дискредитируют нашу работу. Их цель — прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами. Нам угрожают следственными комиссиями и проверками», — говорилось в заявлении.

Коллектив Нацбанка утверждал, что готов к конструктивному взаимодействию и коммуникации «на условиях профессиональности и прозрачности».

«Но мы против комиссий, которые создаются «по заказу» и используются как примитивный инструмент для расправы с «непокорными», — подчеркнула команда НБУ, отметив, что от чести и достоинства сотрудников Нацбанка и граждан Украины зависит не только эффективная работа НБУ, но и «цивилизационный выбор Украины». Экс-глава НБУ Смолий рассказал о решающем разговоре с Зеленским перед отставкой © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

В заявлении коллектива Нацбанка прямо не называются парламентарии, сотрудничающие с олигархами. Однако в Верховной Раде есть один депутат, который пристально следит за деятельностью регулятора и настаивает на следственных комиссиях. Это член фракции «Слуги народа» в парламенте — нардеп Александр Дубинский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

С почти мэрским приветом

Сегодня Дубинский — один из кандидатов в мэры Киева. Однако общеукраинскую повестку он также не игнорирует. Дубинский уже прокомментировал заявление коллектива Национального банка.

«Гонтарева из Лондона заявляет, что МВФ должен «заморозить» выплаты Украине из-за отставки Смолия. В Украине Рожкова визжит, что против каких-либо следственных комиссий по деятельности НБУ. Совсем охренели от безнаказанности и неподотчетности украинскому народу и действуют как его враги», — отметил он.

При этом Дубинский напомнил, по его словам, «зарвавшимся и заворовавшимся чинушам Нацбанка», что их прямая обязанность и функция — служить государственным интересам страны, а не «отдельных политических лобби и хедж-фондов, в интересах которых системно уничтожаются украинские финансовая система, сбережения граждан и гривна».

«Буду требовать немедленного включения в повестку дня и голосования в парламенте проекта постановления Рады и признания неэффективной работы Нацбанка в 2014-2020 годах, согласно которому правление НБУ утрачивает свою безукоризненную деловую репутацию и должно быть отправлено в отставку по закону о НБУ», — подытожил он.

Дубинского недоброжелатели называют человеком олигарха Игоря Коломойского. До того как стать народным депутатом, Дубинский работал на принадлежащем Коломойскому канале «1+1», где вел программу журналистских расследований «Гроші» («Деньги») и руководил программой «Украинские сенсации». Как сообщало издание Detector Media, на «плюсах» Дубинский начал работать в 2010 году, возглавив департамент журналистских расследований.

В 2019 году на «1+1» вышел материал Дубинского «50 оттенков Порошенко». После этого Дубинского и Коломойского обвинили в желании повлиять на выборы президента и нанести ущерб рейтингу одного из кандидатов — Петра Порошенко. Зеленский заявил, что у него были «реально очень неплохие» отношения с экс-главой НБУ © Facebook Василия Фурмана

Впрочем, сам Дубинский свои связи с Коломойским отрицает, а интерес к Нацбанку поясняет желанием защитить финансовый суверенитет Украины.

«Все эти соросята, соросеныши, соросятские СМИ — паразитировали на действиях Национального банка <…> У них эту кормушку в виде этого дедугана [Смолия] отнимают <…> Я хочу максимально поприветствовать это решение, которое, я уверен, Смолий принял под влиянием президента Зеленского — это эпохальный момент, мы сделали первый шаг для отказа от иностранной зависимости, от внешнего управления <…> c помощью которого управляется украинская экономика», — прокомментировал Дубинский отставку главы НБУ Якова Смолия.

В общем, сам Дубинский, по его словам, борется за независимость Украины. Однако вопрос о давлении олигархов на Нацбанк тоже актуален.

Чем Коломойскому Нацбанк немил?

Теперь уже бывший глава Нацбанка Яков Смолий подозревает лишь одного олигарха в давлении на госрегулятора. Как он указал в интервью изданию Lb.ua, давление на Нацбанк началось осенью 2019 года.

«Я бы сказал, что давление началось с осени. С тех сфабрикованных, по моему мнению, коррупционных скандалов, когда двух человек [сотрудников Нацбанка] арестовали за попытку получить взятку. И где эти дела? Тогда же начались и митинги. Месяц барабанили здесь под стенами. Месяц у дома, где я живу: кони, люди, оркестры, похоронные марши. Мы были вынуждены с женой жить в квартире, адрес которой они не знали. Группа канала «1+1» приезжала в дом, где живет моя дочь. Для чего?» — рассказал Смолий.

По его мнению, организаторы акций хотели дискредитировать руководство Нацбанка.

«Снять, сменить на управляемых. Если проследить линию событий вокруг «ПриватБанка», есть догадки, что к этому, пожалуй, может быть причастен Коломойский, чтобы ослабить влияние Национального банка в судах внутри страны и за рубежом. Но это догадки», — отметил Смолий.

При этом он заявил, что не может утверждать, что президент Украины Владимир Зеленский действовал в интересах олигарха.

«Я не могу это связывать. Прямых каких-то таких высказываний в поддержку Коломойского не было, поэтому доказательств этому нет», — отметил экс-глава Нацбанка.

Что касается самого Коломойского, то он положительно прокомментировал отставку Смолия. Нацбанк Украины обвинил Коломойского в «сфокусированной атаке» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Только положительные», — заявил он в кратком комментарии изданию thePage по поводу последствий отставки Смолия.

Ранее олигарх неоднократно давал понять, что не удовлетворен историей с национализацией «ПриватБанка», а также с обвинениями в адрес бывшего менеджмента банка со стороны государства и госрегулятора, и отмечал, что будет добиваться справедливости в судах, в том числе и в международных.

С тех пор в отставку ушли два неудобных Коломойскому главы Нацбанка — Валерия Гонтарева и Яков Смолий. Теперь и.о. главы НБУ стала Екатерина Рожкова, ранее бывшая первым заместителем Смолия. С ней у Коломойского до поры до времени были хорошие отношения — они даже вместе обсуждали чемпионат Европы по футболу в 2016 году.

«Потом у нее была команда, и она там что-то выполняла. Я считаю, что она перешла черту где-то после национализации, когда начала выходить с критикой, что разграбляли. Давайте сначала посмотрим на ее героическое прошлое, и потом будем говорить о разграблении», — заявил Коломойский в интервью изданию РБК-Украина, опубликованном 10 мая 2019 года.

В том же интервью он давал понять, что ему не столько неприятен Смолий, сколько его первый заместитель. Суд забрал у Коломойского более 20 тыс. «квадратов» недвижимости в пользу Нацбанка © скриншот с видео "Радіо Свобода"

«Пусть [Смолий] остается. Рожкову пусть выгонит. Она не принципиальный [вопрос], она просто себя запятнала — «Платинум Банк». Так что при чем тут я. Ее надо было посадить еще до «ПриватБанка», — отмечал олигарх.

Таким образом, нынешнее заявление коллектива Нацбанка может быть вызвано опасением, что олигарх не только не уменьшит, а усилит давление на госрегулятор. При этом Коломойский, в распоряжении которого есть один из самых популярных телеканалов Украины «1+1», а также связи с депутатами из партии власти и членами украинского правительства (глава Минкульта Александр Ткаченко работал на Коломойского на канале «1+1»), наверняка может добиться и отставки Рожковой.

Ссориться с олигархом и лишаться его медиаподдержки в преддверии местных выборах Зеленский вряд ли захочет. Тем более, рейтинги «Слуги народа» падают, а значит, партии новые и могущественные враги ни к чему.

С другой стороны, не обращать внимания на требования МВФ Зеленский тоже не может. В общем, украинский президент сейчас оказался между Сциллой и Харибдой. И ему придется искать компромиссную фигуру, которая была бы принята на Западе и на Украине. Поэтому заинтересованные стороны, среди которых и нынешнее руководство Нацбанка, и дальше будут делать громкие заявления. Их цель — привлечь президента на свою сторону.

Всё это означает, что лето и осень на Украине будут жаркими политическими сезонами.