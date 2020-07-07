Многие люди надеялись, что с окончанием пандемии коронавируса мир действительно изменится — к лучшему. Что «партии мира» в разных странах одумаются, войны прекратятся. Что человечество объединится против вируса и будет вместе искать вакцину и предотвращать новые эпидемии.
Однако на практике всё оказывается иначе. Мир впадает в затяжной экономический кризис, грозящий обернуться крупнейшей за 80 лет рецессией. Прежние конфликты (Запад-Россия, Украина-Россия) не утратили остроты.
А к ним добавился новый: противостояние США-Китай, способное расколоть мир надвое.
«США как глобальный арбитр уходят»
По мнению китаеведа Николая Вавилова, общая причина мировых конфликтов сегодня — глобальный экономический кризис, который чреват утратой абсолютного лидерства США.
Эксперт поясняет, что по мере потери лидерства США происходит не только сокращение торговли между разными странами, но и рост вероятности военных сценариев: они всегда наиболее вероятны, когда экономическая интеграция очень низкая.
«Если нечего терять, то силовые варианты увеличиваются. Это закон геополитики.
Распадается мировой рынок, распадаются экономические связи, и в каждой стране появляются свои «ястребы», те силовые блоки, которые заинтересованы в увеличении своего собственного влияния за счет военных конфликтов. То есть позиции «партии мира», которая стояла на тесных экономических связях, сокращаются, а позиции «партии войны» растут по мере сокращения внешней торговли», — рассказал Вавилов.
Также, подчеркнул он, есть еще более глобальный фактор. Когда была единая американоцентричная модель, США во многом руками ООН и других международных организаций защищали свое единое экономическое пространство долларов своими правилами и своим оружием.
Сейчас же позиции США по мере кризиса сокращаются. США как глобальный арбитр уходят, и на их место приходит возросшая в каждой стране «партия войны».
«Ястребы» и силовики становятся у руля, оттесняя мирных сторонников американского экономического миропорядка. Эти силовики предоставлены сами себе. И учитывая, что американский миропорядок длился почти 30 лет с момента развала СССР, у этих людей нет опыта в том, чтобы проводить суверенную политику.
То есть людям выпал исторический шанс, но как такового опыта урегулирования конфликтов и недопущения их разрастания у них нет», — заявил китаевед.
Без США «ястребы» предоставлены сами себе, и никакая внешняя сила не может остановить их от развития конфликта, предостерегает Вавилов: например, Индию и Китай американцы остановить не могут, потому что теряют свою позицию глобального арбитра.
«Мир становится хаотичным, с большим количеством центров влияния»
Мир сейчас возвращается в эпоху то ли до Первой мировой, то ли между Первой и Второй мировыми войнами, когда международные отношения снова становятся многосторонними. Об этом говорит директор Украинского Института политики Руслан Бортник.
Если раньше, поясняет он, в системе отношений важную роль играли международные организации, то сегодня страны возвращаются к двусторонним и многосторонним отношениям, прямым диалогам. А этот диалог строится на новых принципах, часто без учета системы международного права. Этот диалог диктуется исключительно интересами, а не принципами.
«Мир становится более хаотичным, с большим количеством центров влияния. Сегодня в каждом мировом регионе есть два-три конкурирующих центра влияния, которые не связаны друг с другом какими-то жесткими принципиальными обязательствами, кроме обязательств международной торговли.
Хаос в такой системе, конечно, более высокий. Процедуры принятия международных решений становятся все более и более закулисными, незаметными для общества. Уровень национального эгоизма, политического и экономического, в критической мере возрастает», — сообщил политолог.
Также, отметил Бортник, в результате пандемии коронавируса либеральная модель, идеология очень сильно пострадала. Она оказалась намного менее эффективна, нежели более консервативные политические модели.
«Либеральная модель сегодня не даёт чёткой уверенности в будущем, не отвечает на ключевые политические и военные вызовы, которые стоят перед обществом. Поэтому понимание либерализма, демократии, консерватизма, авторитаризма и диктатуры тоже будет меняться на наших глазах», — прогнозирует эксперт.
Он добавляет, что, скорее всего, мы вступаем в новую эпоху популизма, во многих случаях уличной демократии.
«Серьёзнейший кризис глобализации»
Нынешнее обострение конфликтов в мире связано с тем, что сам проект глобализации переживает серьезнейший кризис, уверен эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.
По его словам, сейчас только подводятся итоги первой волны глобализации, которая началась вскоре после краха СССР и длилась все 90-е и нулевые годы.
«Эта волна явно схлынула обратно, оставив после себя где руины и дымящиеся развалины, а где — вполне процветающие государства. Тут тоже однозначного итога нет.
Но в любом случае последствия первого эксперимента глобализации приводят к тому, что роль США как гвоздя, на котором висела вся картина мира, тоже подвергается пересмотру, и это не может не сказываться на других странах», — заявил Серенко.
Впрочем, отмечает он, Запад будет стараться удержать за собой пальму первенства (и у него есть для этого много оснований) и сохранить за собой статус локомотива цивилизации. Политолог считает, что серьёзного конкурента у него на самом деле не просматривается.
«Те же китайцы, стремясь оспорить монопольный сверхдержавный статус американцев, тем не менее, не претендуют на создание универсальной культуры для всего мира, в отличие от западной цивилизации. Китайцы готовы мириться с другими моделями», — пояснил Серенко.