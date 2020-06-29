Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД

Сайт «Цензор.Нет» опубликовал большое интервью с командиром снайперского подразделения «Азова», представленнsv под позывным Хват. На интервью можно было бы не обратить внимания (украинские СМИ часто публикуют рассказы ветеранов полка), если бы не нагнетание внимания и пафоса, устроенное вокруг него в «азовском» движении.

«Штурм» сознания: кто внедряет польским ультраправым идеи дружбы с националистической Украиной
«Штурм» сознания: кто внедряет польским ультраправым идеи дружбы с националистической Украиной
© i.imgur.com

Ссылки на интервью немедленно были опубликованы в официальных Telegram-каналах «Азова» и «Национального корпуса», после чего их начали репостить со своими предисловиями представители ветераны полка и нынешние члены руководства партии.

Так, бывший командир «Азова», а ныне глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий предварил публикацию интервью такими словами: «Повесть о настоящем человеке… Настоящая легенда фронта и Украины. Мы прошли с Хватом долгий путь с 2010 года, когда он пришел в нашу организацию «Патриот Украины», и до войны в рядах «Азова». Горжусь дружбой с этим человеком».

Более лаконичными, но в целом выдержанными в том же ключе были заявления подчиненных Билецкого. Бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова», а затем вплоть до недавнего времени глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов: «Уникальная история уникального человека. Очень горжусь, что я его знаю». Бывший гранатометчик «Азова», ныне глава отделения партии в Черкасской области Дмитрий Кухарчук: «Рассказ о настоящем герое нашего времени». И далее в таком же духе.

Что ж, заглянем в этот «рассказ настоящего человека». Пожалуй, наиболее интересен в нем следующий момент: «В «Беркут» пошел с согласия своих товарищей по «Патриоту Украины». И считаю, это сыграло хорошую роль для организации. Потому что я получил специальную военную подготовку в органах, соответственно, смог по максимуму передать коллегам по организации навыки работы силовиков. Ну, а в милиции правду про мои идеологические взгляды узнали уже только в феврале 2014-го, когда увольняли… Весело вспоминать, как, даже будучи бойцом «Беркута» я, хоть и с закрытым лицом, но принимал участие в акциях «Патриота Украины», и реально оставался неузнанным коллегами по МВД… Так и жил — «движевал» с «Патриотом Украины», а затем — сутки через трое на работу в милицию».

Когда именно он вступил в спецназ МВД, не сообщается, но далее упомянуто, что будущий «азовец», во-первых, «участвовал в печально известной операции относительно задержания в Одессе чеченцев, убивших нескольких милиционеров» (как поясняет интервьюер, речь о задержании Аслана Дикаева 29 сентября 2011 года), во-вторых, «почти каждое лето при Януковиче мы проводили в Киеве в командировках — например, в судах над Тимошенко» (суд над бывшим премьер-министром начался 24 июля 2011-го).

В спецназе МВД он находился вплоть до боев на Евромайдане, что привело, кстати, к такой интересно ситуации: «Был в Украинском доме, когда зашли туда с ВВшниками и (сотрудниками. — Авт.) Святошинского райотдела 22 января 2014. Мы не участвовали в боях с майдановцами, просто нас туда завели и приказали охранять. И был я тогда единственным, кто не снял шевроны «Беркута». Потому что написал собратьям СМС — мол, когда зайдете внутрь и будете всех здесь «п*здить», то я буду единственный, кто его не снимет, чтобы они меня могли узнать». 

СБУшка на преступных ножках. Кто на Украине прикрывает убийцу Стерненко
СБУшка на преступных ножках. Кто на Украине прикрывает убийцу Стерненко
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит пояснить, что Украинский дом брали 26 января 2014 года именно бойцы «Патриота Украины», входившие тогда в состав «Правого сектора»*, и это было заметно даже по надписям на их щитах — SNA (Социал-национальная ассамблея — политическая организация при «Патриоте Украины», которая так и не переросла в партию).

Снайпером он числился уже тогда, в рядах «Беркута»: «У меня был «помповик» КС-23, ведь я был снайпером — взяли на эту должность из-за хорошей стрельбу, хотя на тот момент никакой специальной подготовки именно в снайперстве у меня не было».

И далее, герой интервью все-таки спалился: «Меня арестовали, когда я проводил занятия с местной ячейкой «Правого сектора» дома. Это было начало февраля 2014 года. Мы как раз вернулись со второй поездки на Майдан… Ну, я и собрал братьев, чтобы передать им только что приобретенный опыт. Раздали щиты и палки, учили как противодействовать «Беркуту». Приехали мои коллеги «беркутовцы» и всех задержали, и меня в том числе… Скорее всего, был «крот» внутри «Патриота», ведь потом, после задержания, там уже были фотографии тренировок, которые мы проводили довольно много».

«Где и как провел следующий год своей жизни Хват, пока нельзя рассказывать. Надеемся, вскоре он позволит рассказать полную версию своих приключений», — пишет интервьюер. Где он находился тогда, я расскажу далее, а пока обсудим уже изложенное.

Вообще-то, одновременное членство в праворадикальной организации, изначально (еще задолго до Евромайдана) нацеленной на силовой захват власти в стране, и в спецназе МВД, который с 2010 года усиленно боролся как раз с праворадикалами, — факт откровенно скандальный. В той же Германии правоохранительные органы прилагают особые усилия, дабы не допустить проникновения неонацистов в силовые органы, где они смогли бы получить доступ к боевому оружию и опыт обращения с ним.

Но дело в том, что этот пример далеко не единичный.

Сергей Тамарин по кличке Собер — бывший боец «Азова», в 2017 — 2019 годах командир роты патрульной полиции особого назначения «Восток» (ранее «Восточный корпус»), с июня 2019 года после ухода со службы — глава отделения «Нацкорпуса» в Киеве.

В интервью «РБК-Украина», опубликованном 3 июля 2017 года, Тамарин упомянул: «После окончания Харьковской юридической академии в 2010 году работал следователем в милиции. После трех лет службы зарекся что-либо общего иметь с МВД и уволился… в звании старшего лейтенанта».

Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД
© will-live.com

Но вот куда менее популярное интервью Тамарина, вышедшее 1 августа 2017 года на харьковском YouTube-канале Dark Hunter. Рассказывая об освобождении Билецкого 24 февраля 2014 года из тюрьмы, Тамарин упомянул: «Поскольку мы с ним были хорошо знакомы практически почти 10 лет на тот момент. Мы были знакомы еще по организации «Патриот Украины». Я в организации никогда не состоял, но у меня с ее активистами было много общих взглядов и мне было с ним комфортно, скажем так».

Но и это — полуправда. Все же интервью давалось для широкой аудитории, хотя и просмотров у него — менее полутора тысяч. А «для своих» говорится более откровенно.

Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве
Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

22 апреля этого года на YouTube-канале «Национальных дружин» в рамках проекта «Патриот Украины». История организации в лицах» было опубликовано интервью, взятое у Тамарина командиром «Нацдружин» Игорем Михайленко. В настоящий момент весь этот канал недоступен, но сохранились анонсы, данные при размещении ссылок на интервью на сайте и в Telegram-канале «Нацдружин»: «Авангард современного украинского национализма нулевых. ВОО «Патриот Украины». О драках с полицией, провокационных акциях, националистическом подполье. Воспоминания учебного референта «ПУ» друга Черкаса и его собрата Собера».

Само интервью я успел посмотреть еще до удаления канала. Оно довольно сбивчивое, но картина в целом складывается следующая. Михайленко и Тамарин познакомились еще в харьковском «Патриоте Украины», куда последний пришел с группой единомышленников (которую Михайленко называет «бандой Собера», видимо, они не только клеили стикера) примерно в 2007 году. Тамарин посетил несколько «вышколов» организации (он упоминает, что прочие его друзья отсеялись после первого же). Будучи студентом, подвергался давлению МВД и СБУ из-за членства в «Патриоте Украины».

Про последующую работу в МВД Тамарин в этом интервью не упоминает.

Другой боец (а позже командир 4-й роты) «Азова», сыгравший большую роль при подготовке его бойцов весной — летом 2014 года — Сергей Коровин по кличке Хорст. Тоже бывший «беркутовец» и тоже с Юга Украины, а конкретно из Крыма.

В интервью, опубликованном 30 марта этого года в журнале «TV Park», Коровин рассказывает: «Мой дядька в девяностые годы служил в «Беркуте» в Феодосии… На какие-то семейные мероприятия дядька приходил в форме и экипировке, и давал нам поиграться наручники, маску-балаклаву. Я считал, что это не профессия, а «просто сказка»: вот так ходить, наводить порядок. В «Беркуте» тогда основной задачей была борьба с бандитизмом и это был самый настоящий спецназ в моем понимании. В старших классах решил поступить в милицейский ВУЗ, чтобы после попасть туда. Так в 2005 году пошел учиться в Харьковский университет внутренних дел… Вернулся и попал в уголовный розыск, где проработал до 2014 года. В 2011-м или 2012-м пытался перевестись в «Беркут». Но проблемой оказалось то, что, окончив институт, я получил звание офицера, а в «Беркуте» на 30 человек рядового и сержантского состава одна офицерская должность. Мест не было. Я периодически напоминал о себе, и однажды место освободилось. Сдал нормативы, осталось пройти стажировку, но по МВД прошло сокращение, и у нас в городе подразделение ликвидировали. Я вернулся обратно в уголовный розыск».

Еще ряд деталей упомянуто в интервью Коровина, опубликованном на «азовском» сайте «Национальный корреспондент» 7 ноября 2015 года: «До войны я жил в Крыму, работал. Был оперуполномоченным уголовного розыска в городе Феодосия».

7 апреля этого года, выложив в Facebook ссылку на интервью Коровина в «TV Park», Тамарин упомянул: «Более чем за 10 лет знакомства я более сотни раз убедился в его надежности!» То есть, познакомился Тамарин с Коровиным еще до 2010 года, когда первый уже был связан с «Патриотом Украины».

«Соборная Украина»: власть и нацисты
«Соборная Украина»: власть и нацисты
© AP, Efrem Lukatsky

22 мая, когда я брал интервью у бывшего члена руководства Социал-национальной ассамблеи Игоря Мосийчука, он упомянул такой эпизод, рассказывая о развитии организации в нулевые годы: «С «Патриотом» в той или иной мере сотрудничали сотрудники правоохранительных органов Крыма. В Феодосии. Это Хорст». Причем, по словам Мосийчука, это сотрудничество началось еще до 2010 года, когда к власти пришел Виктор Янукович и силовиков переориентировали против националистов.

Итак, минимум 3 примера штатных сотрудников МВД (из которых двое были бойцами элитного спецподразделения) в начале 2010-х годов параллельно состояли или тесно сотрудничали с «Патриотом Украины». Напомню мнение эксперта Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслава Лихачева, писавшего в марте 2014 года в киевской еврейской газете «Хадашот»: «В период 2006 — 2011 годов эта группа была, пожалуй, самой серьезной неонацистской в полном смысле слова организацией в стране».

И то, скорее всего, мы знаем еще далеко не все подобные случаи.

Нельзя не упомянуть также такой важный момент — среди создателей и руководства «Патриота Украины» нулевых годов было минимум два бывших сотрудника МВД.

Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД
© liga.net

Во-первых, Вадим Троян. 31 октября 2014 года, когда он был назначен руководителем Главного управления МВД в Киевской области, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebok: «Вадим в свое время закончил Харьковскую милицейскую академию и в звании старшего лейтенанта работал следователем в Лозовском горотделе милиции Харьковской области. Поработав несколько лет и не выдержав системы тотальной коррупции и очковтирательства, Вадим ушел из милиции десять лет назад». Позже в СМИ появились и конкретные детали о предыдущем стаже работы Трояна в МВД: «В 2000 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «правоведение». С 2000-го по 2003 год проходил службу в органах внутренних дел в должности следователя Лозовского ГРО УМВД Украины в Харьковской области».

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции
20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Немаловажно, что именно Троян руководил «вышколами», то есть тренировками бойцов «Патриота Украины», обучавшихся стрельбе, штурму зданий, ножевому бою.

Второй, менее известный пример, — Николай Кравченко, нынешний замглавы «Нацкорпуса». В интервью сайту «Цензор.Нет» 14 марта 2018 года он упомянул при описании своего задержания в Харькове 14 марта 2014 года: «Меня не били. Меня начали пробивать, а на меня целый лист: я в розыске, я основатель, я бывший милиционер». На странице Кравченко в соцсети «ВКонтакте», созданной в ноябре 2011 года и заброшенной в конце августа 2011-го (когда после начала репрессий против организации он вынужден был уйти в подполье), указан и законченный им вуз — тот же, что и у Трояна, Харьковский национальный университет внутренних дел.

В общем-то, о том, что Кравченко — «бывший мент», знали многие члены организации. Об этом говорится, например, в серии видеообращений «Грязная правда», записанных осенью 2011 года вышедшими из «Патриота Украины» Антоном Бестаевым и Александром Калюкой. Подтвердил это автору статьи и Игорь Мосийчук.

Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД
© will-live.com

В чем причины таких идеологических симпатий? Сказывались неонацистские аспекты идеологии «Патриота Украины». К классическому украинскому национализму силовики на Юго-Востоке точно не были склонны, а вот парадные образцы Третьего рейха (колонны марширующих штурмовиков, «моя честь зовется верность» и т.п.) нравились многим.

Если задуматься, у правых радикалов и силовиков (особенно бойцов спецназа) есть немало общего — культ оружия, жесткой иерархии и силы, внедрение чувства элитарности (и те, и другие любят представлять себя «новой кастой кшатриев»).

На этот момент, кстати, прямо указывает в своем интервью глава снайперского подразделения «Азова»: «Вот что в «Беркуте» лелеяли — так это «кастовую систему» и ощущение своей исключительности в отношении других правоохранителей».

С другой стороны, не стоит преувеличивать идейность многих из описанных выше персонажей — мол, их специально внедрили в ряды силовиков. А куда мог пойти работать здоровый оболтус, который ничего не умеет в жизни, но мечтает, чтобы все его боялись? В силовые структуры. Там и оружие дадут, и красивую форму, и людей можно бить и сажать. А национализм — это так, юношеское увлечение.

Тайны 2014 года. Кто устроил бойню под Корсунь-Шевченковским 20 февраля?
Тайны 2014 года. Кто устроил бойню под Корсунь-Шевченковским 20 февраля?
© скриншот видео Денис Артемьев

Сложись жизнь иначе, и Тамарин, и Коровин делали бы сейчас карьеру в органах, давно забыв про разгромленную их коллегами организацию Билецкого.

А теперь вернемся к реальному примеру, с которого начата статья. Снайпер «Азова» с позывным Хват загадочно умолчал, куда же он пропал после того, как в начале февраля 2014 года его вычислили и выгнали из «Беркута». Потому что он… уехал служить в Россию.

Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД
© tribunal-today.ru

Информацию об этом 12 октября 2017 года слили ряду российских журналистов, указав фамилию и имя, которые скрывает «азовец»: «В поворотах извилистого пути авантюриста помогли разобраться документы Министерства обороны России. До событий Евромайдана гражданин Украины Виталий Блажко служил в спецподразделении украинского МВД «Беркут» в Одесской области… поддерживал тесные контакты с местными националистами из экстремистских организаций «Правый сектор» и «Патриот Украины»… Когда связь Блажко с неонацистами вскрылась, его заподозрили в причастности к организации беспорядков в Одессе в январе — феврале 2014 года и завели уголовное дело. Тогда он бежал к своим родственникам в Россию. В Сургуте у него жила родня, а также девушка».

Кстати, комплекция человека на опубликованных фотографиях совпадает с тем, что мы видим на видеозаписях «Азова», запечатлевших Хвата.

«В конце марта 2014 года Виталию Блажко как бывшему «беркуту» удалось поступить снайпером на службу по контракту в 28-ю отдельную Симферопольскую мотострелковую бригаду имени Серго Орджоникидзе, а точнее в военную часть №61423 в городе Екатеринбург. Источник в силовых структурах передал в распоряжение «Ридуса» соответствующую справку и другие документы, включая контракт на имя Блажко Виталия Олеговича 1989 года рождения, — говорится далее в публикации. — Уже в октябре 2014 года он уволился по собственному желанию и попытался устроиться в ОМОН УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. Туда Виталия не взяли, поскольку у него не было российского гражданства, хотя он и успел жениться на гражданке РФ. Однако оформлять второй паспорт он не стал — власть на Украине сменилась, уголовное дело против Блажко прекратили, а его знакомые завербовали его в полк «Азов», где требовались снайперы».

Так что, под вопросом не то что лояльность Блажко «Патриота Украину», но даже Украине-то вообще, раз он пытался устроиться в силовые структуры России.

Насколько лояльны действующему на Украине режиму националисты, рекрутированные в ряды силовых ведомств, можно только догадываться. Но, вспоминая опыт их старших товарищей в бытность Януковича при власти, полученный опыт они точно используют для боевой подготовки своих однопартийцев — на случай силового штурма власти.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.

 

 