Оборотни. Как неонацисты Украины получили боевой опыт и навыки в системе МВД

Есть немало примеров, когда еще в начале 2010-х годов силовики, включая бойцов спецназа «Беркут», одновременно состояли в праворадикальных организациях. Ничем хорошим это для власти не закончилось, так как инфильтрованные националисты не просто контактировали с соратниками, но и передавали им свои опыт и знания

Сайт «Цензор.Нет» опубликовал большое интервью с командиром снайперского подразделения «Азова», представленнsv под позывным Хват. На интервью можно было бы не обратить внимания (украинские СМИ часто публикуют рассказы ветеранов полка), если бы не нагнетание внимания и пафоса, устроенное вокруг него в «азовском» движении. «Штурм» сознания: кто внедряет польским ультраправым идеи дружбы с националистической Украиной © i.imgur.com

Ссылки на интервью немедленно были опубликованы в официальных Telegram-каналах «Азова» и «Национального корпуса», после чего их начали репостить со своими предисловиями представители ветераны полка и нынешние члены руководства партии.

Так, бывший командир «Азова», а ныне глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий предварил публикацию интервью такими словами: «Повесть о настоящем человеке… Настоящая легенда фронта и Украины. Мы прошли с Хватом долгий путь с 2010 года, когда он пришел в нашу организацию «Патриот Украины», и до войны в рядах «Азова». Горжусь дружбой с этим человеком».

Более лаконичными, но в целом выдержанными в том же ключе были заявления подчиненных Билецкого. Бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова», а затем вплоть до недавнего времени глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов: «Уникальная история уникального человека. Очень горжусь, что я его знаю». Бывший гранатометчик «Азова», ныне глава отделения партии в Черкасской области Дмитрий Кухарчук: «Рассказ о настоящем герое нашего времени». И далее в таком же духе.

Что ж, заглянем в этот «рассказ настоящего человека». Пожалуй, наиболее интересен в нем следующий момент: «В «Беркут» пошел с согласия своих товарищей по «Патриоту Украины». И считаю, это сыграло хорошую роль для организации. Потому что я получил специальную военную подготовку в органах, соответственно, смог по максимуму передать коллегам по организации навыки работы силовиков. Ну, а в милиции правду про мои идеологические взгляды узнали уже только в феврале 2014-го, когда увольняли… Весело вспоминать, как, даже будучи бойцом «Беркута» я, хоть и с закрытым лицом, но принимал участие в акциях «Патриота Украины», и реально оставался неузнанным коллегами по МВД… Так и жил — «движевал» с «Патриотом Украины», а затем — сутки через трое на работу в милицию».

Когда именно он вступил в спецназ МВД, не сообщается, но далее упомянуто, что будущий «азовец», во-первых, «участвовал в печально известной операции относительно задержания в Одессе чеченцев, убивших нескольких милиционеров» (как поясняет интервьюер, речь о задержании Аслана Дикаева 29 сентября 2011 года), во-вторых, «почти каждое лето при Януковиче мы проводили в Киеве в командировках — например, в судах над Тимошенко» (суд над бывшим премьер-министром начался 24 июля 2011-го).

В спецназе МВД он находился вплоть до боев на Евромайдане, что привело, кстати, к такой интересно ситуации: «Был в Украинском доме, когда зашли туда с ВВшниками и (сотрудниками. — Авт.) Святошинского райотдела 22 января 2014. Мы не участвовали в боях с майдановцами, просто нас туда завели и приказали охранять. И был я тогда единственным, кто не снял шевроны «Беркута». Потому что написал собратьям СМС — мол, когда зайдете внутрь и будете всех здесь «п*здить», то я буду единственный, кто его не снимет, чтобы они меня могли узнать». СБУшка на преступных ножках. Кто на Украине прикрывает убийцу Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит пояснить, что Украинский дом брали 26 января 2014 года именно бойцы «Патриота Украины», входившие тогда в состав «Правого сектора»*, и это было заметно даже по надписям на их щитах — SNA (Социал-национальная ассамблея — политическая организация при «Патриоте Украины», которая так и не переросла в партию).

Снайпером он числился уже тогда, в рядах «Беркута»: «У меня был «помповик» КС-23, ведь я был снайпером — взяли на эту должность из-за хорошей стрельбу, хотя на тот момент никакой специальной подготовки именно в снайперстве у меня не было».

И далее, герой интервью все-таки спалился: «Меня арестовали, когда я проводил занятия с местной ячейкой «Правого сектора» дома. Это было начало февраля 2014 года. Мы как раз вернулись со второй поездки на Майдан… Ну, я и собрал братьев, чтобы передать им только что приобретенный опыт. Раздали щиты и палки, учили как противодействовать «Беркуту». Приехали мои коллеги «беркутовцы» и всех задержали, и меня в том числе… Скорее всего, был «крот» внутри «Патриота», ведь потом, после задержания, там уже были фотографии тренировок, которые мы проводили довольно много».

«Где и как провел следующий год своей жизни Хват, пока нельзя рассказывать. Надеемся, вскоре он позволит рассказать полную версию своих приключений», — пишет интервьюер. Где он находился тогда, я расскажу далее, а пока обсудим уже изложенное.

Вообще-то, одновременное членство в праворадикальной организации, изначально (еще задолго до Евромайдана) нацеленной на силовой захват власти в стране, и в спецназе МВД, который с 2010 года усиленно боролся как раз с праворадикалами, — факт откровенно скандальный. В той же Германии правоохранительные органы прилагают особые усилия, дабы не допустить проникновения неонацистов в силовые органы, где они смогли бы получить доступ к боевому оружию и опыт обращения с ним.

Но дело в том, что этот пример далеко не единичный.

Сергей Тамарин по кличке Собер — бывший боец «Азова», в 2017 — 2019 годах командир роты патрульной полиции особого назначения «Восток» (ранее «Восточный корпус»), с июня 2019 года после ухода со службы — глава отделения «Нацкорпуса» в Киеве.

В интервью «РБК-Украина», опубликованном 3 июля 2017 года, Тамарин упомянул: «После окончания Харьковской юридической академии в 2010 году работал следователем в милиции. После трех лет службы зарекся что-либо общего иметь с МВД и уволился… в звании старшего лейтенанта».

Но вот куда менее популярное интервью Тамарина, вышедшее 1 августа 2017 года на харьковском YouTube-канале Dark Hunter. Рассказывая об освобождении Билецкого 24 февраля 2014 года из тюрьмы, Тамарин упомянул: «Поскольку мы с ним были хорошо знакомы практически почти 10 лет на тот момент. Мы были знакомы еще по организации «Патриот Украины». Я в организации никогда не состоял, но у меня с ее активистами было много общих взглядов и мне было с ним комфортно, скажем так».

Но и это — полуправда. Все же интервью давалось для широкой аудитории, хотя и просмотров у него — менее полутора тысяч. А «для своих» говорится более откровенно. Еще не война, но её ощущение. Что осталось незамеченным на митинге Шария в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

22 апреля этого года на YouTube-канале «Национальных дружин» в рамках проекта «Патриот Украины». История организации в лицах» было опубликовано интервью, взятое у Тамарина командиром «Нацдружин» Игорем Михайленко. В настоящий момент весь этот канал недоступен, но сохранились анонсы, данные при размещении ссылок на интервью на сайте и в Telegram-канале «Нацдружин»: «Авангард современного украинского национализма нулевых. ВОО «Патриот Украины». О драках с полицией, провокационных акциях, националистическом подполье. Воспоминания учебного референта «ПУ» друга Черкаса и его собрата Собера».

Само интервью я успел посмотреть еще до удаления канала. Оно довольно сбивчивое, но картина в целом складывается следующая. Михайленко и Тамарин познакомились еще в харьковском «Патриоте Украины», куда последний пришел с группой единомышленников (которую Михайленко называет «бандой Собера», видимо, они не только клеили стикера) примерно в 2007 году. Тамарин посетил несколько «вышколов» организации (он упоминает, что прочие его друзья отсеялись после первого же). Будучи студентом, подвергался давлению МВД и СБУ из-за членства в «Патриоте Украины».

Про последующую работу в МВД Тамарин в этом интервью не упоминает.

Другой боец (а позже командир 4-й роты) «Азова», сыгравший большую роль при подготовке его бойцов весной — летом 2014 года — Сергей Коровин по кличке Хорст. Тоже бывший «беркутовец» и тоже с Юга Украины, а конкретно из Крыма.

В интервью, опубликованном 30 марта этого года в журнале «TV Park», Коровин рассказывает: «Мой дядька в девяностые годы служил в «Беркуте» в Феодосии… На какие-то семейные мероприятия дядька приходил в форме и экипировке, и давал нам поиграться наручники, маску-балаклаву. Я считал, что это не профессия, а «просто сказка»: вот так ходить, наводить порядок. В «Беркуте» тогда основной задачей была борьба с бандитизмом и это был самый настоящий спецназ в моем понимании. В старших классах решил поступить в милицейский ВУЗ, чтобы после попасть туда. Так в 2005 году пошел учиться в Харьковский университет внутренних дел… Вернулся и попал в уголовный розыск, где проработал до 2014 года. В 2011-м или 2012-м пытался перевестись в «Беркут». Но проблемой оказалось то, что, окончив институт, я получил звание офицера, а в «Беркуте» на 30 человек рядового и сержантского состава одна офицерская должность. Мест не было. Я периодически напоминал о себе, и однажды место освободилось. Сдал нормативы, осталось пройти стажировку, но по МВД прошло сокращение, и у нас в городе подразделение ликвидировали. Я вернулся обратно в уголовный розыск».

Еще ряд деталей упомянуто в интервью Коровина, опубликованном на «азовском» сайте «Национальный корреспондент» 7 ноября 2015 года: «До войны я жил в Крыму, работал. Был оперуполномоченным уголовного розыска в городе Феодосия».

7 апреля этого года, выложив в Facebook ссылку на интервью Коровина в «TV Park», Тамарин упомянул: «Более чем за 10 лет знакомства я более сотни раз убедился в его надежности!» То есть, познакомился Тамарин с Коровиным еще до 2010 года, когда первый уже был связан с «Патриотом Украины». «Соборная Украина»: власть и нацисты © AP, Efrem Lukatsky

22 мая, когда я брал интервью у бывшего члена руководства Социал-национальной ассамблеи Игоря Мосийчука, он упомянул такой эпизод, рассказывая о развитии организации в нулевые годы: «С «Патриотом» в той или иной мере сотрудничали сотрудники правоохранительных органов Крыма. В Феодосии. Это Хорст». Причем, по словам Мосийчука, это сотрудничество началось еще до 2010 года, когда к власти пришел Виктор Янукович и силовиков переориентировали против националистов.

Итак, минимум 3 примера штатных сотрудников МВД (из которых двое были бойцами элитного спецподразделения) в начале 2010-х годов параллельно состояли или тесно сотрудничали с «Патриотом Украины». Напомню мнение эксперта Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслава Лихачева, писавшего в марте 2014 года в киевской еврейской газете «Хадашот»: «В период 2006 — 2011 годов эта группа была, пожалуй, самой серьезной неонацистской в полном смысле слова организацией в стране».

И то, скорее всего, мы знаем еще далеко не все подобные случаи.

Нельзя не упомянуть также такой важный момент — среди создателей и руководства «Патриота Украины» нулевых годов было минимум два бывших сотрудника МВД.

Во-первых, Вадим Троян. 31 октября 2014 года, когда он был назначен руководителем Главного управления МВД в Киевской области, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebok: «Вадим в свое время закончил Харьковскую милицейскую академию и в звании старшего лейтенанта работал следователем в Лозовском горотделе милиции Харьковской области. Поработав несколько лет и не выдержав системы тотальной коррупции и очковтирательства, Вадим ушел из милиции десять лет назад». Позже в СМИ появились и конкретные детали о предыдущем стаже работы Трояна в МВД: «В 2000 году окончил Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «правоведение». С 2000-го по 2003 год проходил службу в органах внутренних дел в должности следователя Лозовского ГРО УМВД Украины в Харьковской области». 20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Немаловажно, что именно Троян руководил «вышколами», то есть тренировками бойцов «Патриота Украины», обучавшихся стрельбе, штурму зданий, ножевому бою.

Второй, менее известный пример, — Николай Кравченко, нынешний замглавы «Нацкорпуса». В интервью сайту «Цензор.Нет» 14 марта 2018 года он упомянул при описании своего задержания в Харькове 14 марта 2014 года: «Меня не били. Меня начали пробивать, а на меня целый лист: я в розыске, я основатель, я бывший милиционер». На странице Кравченко в соцсети «ВКонтакте», созданной в ноябре 2011 года и заброшенной в конце августа 2011-го (когда после начала репрессий против организации он вынужден был уйти в подполье), указан и законченный им вуз — тот же, что и у Трояна, Харьковский национальный университет внутренних дел.

В общем-то, о том, что Кравченко — «бывший мент», знали многие члены организации. Об этом говорится, например, в серии видеообращений «Грязная правда», записанных осенью 2011 года вышедшими из «Патриота Украины» Антоном Бестаевым и Александром Калюкой. Подтвердил это автору статьи и Игорь Мосийчук.

В чем причины таких идеологических симпатий? Сказывались неонацистские аспекты идеологии «Патриота Украины». К классическому украинскому национализму силовики на Юго-Востоке точно не были склонны, а вот парадные образцы Третьего рейха (колонны марширующих штурмовиков, «моя честь зовется верность» и т.п.) нравились многим.

Если задуматься, у правых радикалов и силовиков (особенно бойцов спецназа) есть немало общего — культ оружия, жесткой иерархии и силы, внедрение чувства элитарности (и те, и другие любят представлять себя «новой кастой кшатриев»).

На этот момент, кстати, прямо указывает в своем интервью глава снайперского подразделения «Азова»: «Вот что в «Беркуте» лелеяли — так это «кастовую систему» и ощущение своей исключительности в отношении других правоохранителей».

С другой стороны, не стоит преувеличивать идейность многих из описанных выше персонажей — мол, их специально внедрили в ряды силовиков. А куда мог пойти работать здоровый оболтус, который ничего не умеет в жизни, но мечтает, чтобы все его боялись? В силовые структуры. Там и оружие дадут, и красивую форму, и людей можно бить и сажать. А национализм — это так, юношеское увлечение. Тайны 2014 года. Кто устроил бойню под Корсунь-Шевченковским 20 февраля? © скриншот видео Денис Артемьев

Сложись жизнь иначе, и Тамарин, и Коровин делали бы сейчас карьеру в органах, давно забыв про разгромленную их коллегами организацию Билецкого.

А теперь вернемся к реальному примеру, с которого начата статья. Снайпер «Азова» с позывным Хват загадочно умолчал, куда же он пропал после того, как в начале февраля 2014 года его вычислили и выгнали из «Беркута». Потому что он… уехал служить в Россию.

Информацию об этом 12 октября 2017 года слили ряду российских журналистов, указав фамилию и имя, которые скрывает «азовец»: «В поворотах извилистого пути авантюриста помогли разобраться документы Министерства обороны России. До событий Евромайдана гражданин Украины Виталий Блажко служил в спецподразделении украинского МВД «Беркут» в Одесской области… поддерживал тесные контакты с местными националистами из экстремистских организаций «Правый сектор» и «Патриот Украины»… Когда связь Блажко с неонацистами вскрылась, его заподозрили в причастности к организации беспорядков в Одессе в январе — феврале 2014 года и завели уголовное дело. Тогда он бежал к своим родственникам в Россию. В Сургуте у него жила родня, а также девушка».

Кстати, комплекция человека на опубликованных фотографиях совпадает с тем, что мы видим на видеозаписях «Азова», запечатлевших Хвата.

«В конце марта 2014 года Виталию Блажко как бывшему «беркуту» удалось поступить снайпером на службу по контракту в 28-ю отдельную Симферопольскую мотострелковую бригаду имени Серго Орджоникидзе, а точнее в военную часть №61423 в городе Екатеринбург. Источник в силовых структурах передал в распоряжение «Ридуса» соответствующую справку и другие документы, включая контракт на имя Блажко Виталия Олеговича 1989 года рождения, — говорится далее в публикации. — Уже в октябре 2014 года он уволился по собственному желанию и попытался устроиться в ОМОН УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. Туда Виталия не взяли, поскольку у него не было российского гражданства, хотя он и успел жениться на гражданке РФ. Однако оформлять второй паспорт он не стал — власть на Украине сменилась, уголовное дело против Блажко прекратили, а его знакомые завербовали его в полк «Азов», где требовались снайперы».

Так что, под вопросом не то что лояльность Блажко «Патриота Украину», но даже Украине-то вообще, раз он пытался устроиться в силовые структуры России.

Насколько лояльны действующему на Украине режиму националисты, рекрутированные в ряды силовых ведомств, можно только догадываться. Но, вспоминая опыт их старших товарищей в бытность Януковича при власти, полученный опыт они точно используют для боевой подготовки своих однопартийцев — на случай силового штурма власти.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.