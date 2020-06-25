Карантин на Украине играет на руку властям. Люди разобщены, физические контакты ограничены, массовые мероприятия практически невозможны. В этой ситуации удовлетворить потребности в общении граждан на животрепещущие темы бытия старается новый тип представителя власти, заполонивший телеэкраны, ленты соцсетей и страницы интернет-медиа

Если ранее основным действующим лицом авансцены досуга были шоумены и шоувумен, а закулисными кукловодами — шоупродюсеры, то теперь потребитель развлекательного контента лицом к лицу столкнулся с шоу-политиками. Это новый тип деятеля эпохи гибридной государственности, способный своей надситуативной активностью напустить такого дыма в глаза электорату, что разглядеть истинные причины происходящего всё труднее. Сосна корабельная как технология. «Слуги народа» сексизмом прикрыли скандал с США © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

Достаточно проанализировать новостные ленты последних дней, чтобы удостовериться в превалировании различного рода персонализированных скандалов над коллективными действиями так называемой украинской власти. В самом деле, уже нет целостного образа Верховной Рады как законодательного органа, Кабинета министров — как исполнительного, а целый пучок разнонаправленных ветвей судебной системы полностью лишил смысла сакраментальный вопрос «в чём сила, брат?».

На медиасцене и в комических амплуа, и в драматических, а то и в трагических выступают новоявленные шоу-политики. Канули в Лету персонажи типа Сергея Пашинского, Зоряна Шкиряка, Татьяны Черновол и им подобных. Сегодня они скорее вспоминаются как старосветские помещики или члены Кайдашевой семьи. Ну, не поделили где-то земельные наделы, перешли межу, повздорили из-за отцовского (советского) промышленного наследства — это всё мелочи по сравнению с разгулом видео- и аудиозаписей «слуг всех времен и народов».

Эти «дети лейтенанта Шмидта» делят Украину без сухаревской концепции, часто подвизаясь на чужих делянках, то бишь сферах ответственности. Будучи тотально безответственными за всё, что творится в стране. Эти сами себе и сценаристы, и постановщики, и хореографы, и стилисты. Причём чем более животрепещущая тема репризы, тем более гротескными выглядят исполнители.

Как следствие, народ увлечён обсуждением подковерных договоренностей и подспудных измен этих так называемых фронтменов. Казалось бы, какие были шансы на профессиональной сцене у таких, как Николай Тищенко, или, например, организатор безвкусных акций в жанре стрит-арт Гео Лерос? Максимум, им бы доверили фразу «Кушать подано!». Для Тищенко-ресторатора она, конечно, более органична. Зато для Тищенко — шоу-политика функция осталась прежней, а творческая задача — более выгодной. Когда твой ресторан («Велюр») называют политическим штабом периода карантина, можно претендовать и на более высокие гонорары. Например, в виде кресла столичного мэра. При этом только претендовать, никак не соответствуя этой должности.

Собственно, все актёры, играющие великих мира сего, никогда таковыми не являлись. Но многие из них снискали аплодисменты, цветы, а некоторые — и профессиональные премии.

В погоне за зрительскими симпатиями некоторые шоу-политики переходят, как говорят уже в спорте (который тоже разновидность шоу), из одной весовой категории в другую. Петр Порошенко, например, успешно примеряет на себя грим Паниковского. После публикации его переписки с Джозефом Байденом стало ясно, что ему нет равных в декламировании фразы «Паниковский всех вас продаст, купит и еще раз продаст. Только дороже!». Смертельный рейс. Украина шокировала Канаду жестоким обращением и нелегальной торговлей животными © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Когда же ты приехал из Мариуполя?» — вопрошал один сын лейтенанта Шмидта у другого. О, благословенные времена классической сатиры! Сейчас времена другие, и один «сын» Давид Арахамия обсуждает с другим — Александром Корниенко — стандарты корабельной сосны у своей коллеги по партии. А народ обсуждает широту обсценной лексики обоих. Можно ли было такое представить во времена депутатства, например, Елены Бондаренко или Ирины Бережной? При всей оригинальности биографий их однопартийцев, надо признать, такое было «не по понятиям». Поэтому обсуждали реформы, проекты, векторы развития (хоть и бизнесов акционеров ПР, но в контексте развития страны).

За всеми этими позорными па-де-де нынешней власти практически не видны настоящие проблемы Украины: демографическая пропасть (перепись населения не проводилась с 2001 года), тотальный распил реликтовых карпатских лесов (одного из последних прибежищ медведей и рысей), эмиграция миллионов украинцев (что приводит к дисбалансу между трудовыми ресурсами и пенсионерами) и многие другие. Не далек тот час, когда федерализация, о которой так долго твердили регионалы, покажется безобидной фата-морганой по сравнению с реальным распадом атрофированного государства, неспособного обслуживать свои потребности.

А что будут делать тогда шоу-политики? Скорее всего, дружно, по-театральному, выходить на поклон. На поклон к МВФ, ЕС, Госдепу и прочим господам в ложе бенуара — до сих пор такие поклоны им удавались.

Только вот смогут ли они кланяться, сидя на шпагате между возможностями и потребностями, покажет последний акт этого мерлезонского балета. Когда рассеется искусственный сценический дым.