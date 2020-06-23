Политический суверенитет Украины возможен только после обретения экономической независимости, считают политэксперты. При этом стоит начинать с малого: разобраться с наблюдательными советами госкорпораций, которые наводнили иностранцы

В понедельник, 22 июня, народный депутат Украины Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик провели в Киеве пресс-конференцию, на которой выдали очередную порцию аудиозаписей переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

На момент бесед Порошенко был президентом Украины, Байден — вице-президентом США. Теперь Порошенко депутат Верховной Рады, лидер партии «Европейская солидарность», а Байден — кандидат в президенты США.

Опубликованные записи еще раз подтверждают, что практически все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом, а ресурсы ФБР и ЦРУ использовались для решения проблем Петра Алексеевича с его политическими конкурентами, включая беглого депутата Александра Онищенко.

Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

«Вмешательство в дела и работу частных компаний, давление на СМИ, привлечение спецслужб своих и иностранных государств для решения личных и коррупционных вопросов. Обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью куратора в лице вице-президента США», — заявил Деркач.

Схему «демократической коррупции» он называет «реальным спрутом, опутавшим органы государственного управлении Украины, политическую и экономическую элиту, а также правоохранительную систему». В свою очередь телеграм-канал «Резидент» считает, что все составные части этого «спрута» сформированы по принципу круговой поруки.

Насколько правдива схема, нарисованная Деркачом, какие последствия будут у этой истории и может ли Украина освободиться от влияния других стран, стать по-настоящему независимой? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты.

«Плёнки» появились в нужный момент

Нынешние разоблачения от Деркача и Кулика — это элемент и конструкт предвыборной кампании в США. Именно сейчас Трампу нужно идти ва-банк, для того чтобы наверстать упущенное и преодолеть разрыв с Байденом, считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

По его словам, Трамп не из тех, кто сдаётся, не из тех, кто преждевременно признает поражение. Он будет идти до конца.

Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время разоблачения влияют и на внутриполитическую конъюнктуру в Украине, отметил Карасёв: они продолжают «тактику дискредитации Порошенко как президента-резидента внешнего управления».

«Эта дискредитация работает не сколько против рейтинга Порошенко, сколько на делигитимацию его режима и пятилетие Порошенко с 2014 по 2019 год. Им важно делегитимировать этот период в истории Украины», — пояснил эксперт.

«Деркач из штанов вылезает, работая на Джулиани»

Никаких новых фактов, сенсаций, разоблачений из того, что Деркач вчера представил, не появилось, уверен глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Деркач — это абсолютно понятно — пытается отрабатывать условные «гранты» от господина Джулиани (адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани — ред.). Ну либо хочет заработать на этом, показать свою лояльность, готовность помочь команде Трампа. Он обвиняет, что они (украинские власти — ред.) якобы работают на команду демократов, а сам он из штанов вылезает, работает на Джулиани», — заявил политолог.

Что же касается украинских властей, президенту Зеленскому лучше на некоторое время забыть о Порошенко, чисто тактически, сказал Фесенко. Потому что любая активность на «направлении Порошенко» не гарантирует быстрого правового результата, зато гарантирует огромнейший интерес и информационные, политические возможности для хайпа, для ажиотажа вокруг Порошенко, что работает именно на Порошенко. Фесенко: У Зеленского поняли, что «тема Порошенко» рискованная, и от нее отказались © glavred.info

«То, в чём обвиняли Россию, делали западные страны»

Политолог Алексей Якубин считает, что публикация «плёнок Деркача» вносит новые смыслы в украинскую политику: «в Украине, где внутренняя риторика о независимости и суверенитете чаще всего была направлена в адрес Российской Федерации, теперь выяснилось, что всё, в чем обвиняли Россию, делали западные страны. На это закрывались глаза, это считалось как бы нормальным».

«Эти записи, которые очень похожи на голоса Байдена, Порошенко и Керри, могут привести не только к внутриполитическому скандалу, а к определённой трансформации политического ландшафта. Это означает, что многие решения принимались не исходя из интересов украинских граждан, не от какой-то нужды, а просто из-за международной коррупции», — сообщил эксперт.

В Америке же, считает Якубин, эта тема может вызвать резонанс не из-за внешнего управления (многие великие и так считают, что они влияют на всё), а из-за коррупционного момента.

«Получается, что американские топовые чиновники могли использовать свое нахождение во власти в своих личных интересах. Как минимум это можно называть конфликтом интересов Байдена, а как максимум — открытой коррупцией.

Это то, что Трамп и его соперники активно будут использовать против Байдена, и то, что может ему стоить пару процентов поддержки даже среди «демократического избирателя» в колеблющихся штатах, за которые идет ключевая борьба», — подчеркнул политолог. Алексей Якубин: Зеленский усвоил ошибки и не лезет в американские разборки © Facebook, Алексей Якубин

Внешнее управление Украиной от «глубинного государства» США

Даже после ухода Барака Обамы и его администрации в США мы наблюдаем не просто внешнее управление Украиной со стороны США, а то, что функции внешнего управления Украиной берет на себя американское «глубинное государство». Об этом говорит Вадим Карасёв.

«На этих пленках показана полная схема того, как финансируется проамериканская политика и проамериканские политики. Для многих людей, не очень сведущих, а просто наблюдающих украинскую политику, это будет неприятная неожиданность. Но за этим может проступить какое-то прозрение», — допускает политолог.

Однако, считает он, последствий будет больше политических, медийных, репутационных для тех, кто звучит на пленках, о ком говорят, кто вовлечён во все эти разоблачительные материалы.

«А по поводу судебных перспектив у меня есть сомнения. Насколько это будет просто и однозначно», — сказал эксперт.

«Украина — инструмент и для республиканцев, и для демократов»

Как после первой порции записей, так и сейчас Владимир Фесенко не видит «даже намека или каких-то поводов для рисков и угроз для Байдена». Скорее, считает он, это попытка информационно нагнетать ситуацию вокруг темы Байдена, Порошенко.

«Это попытка подтолкнуть Зеленского, правоохранительные органы к расследованию этой темы в Украине. А в самих записях ничего нет — много шума из ничего», — отметил политолог, добавив, что у Зеленского решили не «влезать» в эту тему.

И для республиканцев, и для демократов Украина — это всё равно инструмент, подчёркивает Алексей Якубин. И вопрос состоит не в том, с кем из них выгоднее быть Киеву, а в том, насколько Киеву в принципе выгодно быть инструментом во внешнеполитических разборках между великими державами. «Крёстный отец» Байден и суперагент США Яценюк: соцсети о второй части «плёнок Деркача» © REUTERS, Jonathan Ernst

Образ послемайданного гражданского общества померк и поблек

Сейчас Украиной, по сути, реально управляет «грантовая криптопартия», которую украинский народ не выбирал, говорит Вадим Карасёв. Поэтому возникает вопрос: насколько украинский народ управляет своей страной, когда он выбирает тех или иных политиков? Или выбирает он, а управляет кто-то другой?

«Поэтому вопрос внешнего финансирования и внешнего управления украинской политикой Деркач ставит. Можно по-разному к нему относиться, но проблема не в конкретных намерениях и мотивах, а в том, какие результаты это принесет в плане санирования, очищения и освобождение от финансовой зависимости от Демпартии США», — заявил политолог.

Многие из тех, кто финансируется через грантовые структуры, выступали чуть ли не моральными авторитетами и хотя и самоназначенными, но представителями гражданского общества, добавил Карасёв.

«Образ гражданского общества в Украине, который на фоне победы одного и второго Майдана считался чуть ли не образцовым для постсоветских государств, сегодня померк и поблек», — отметил эксперт. Россия и США не договорились о продлении СНВ-3 – МИД РФ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Политический суверенитет Украины возможен только после экономического

Мы живём в эпоху взаимозависимости — совсем независимых стран нет, говорит Владимир Фесенко. А что касается США, любому украинскому руководителю, кто бы им ни был, не надо вмешиваться в американскую предвыборную борьбу, уверен политолог.

«Наш интерес — сохранять двухпартийную поддержу США. Поэтому то, что предлагает Деркач и некоторые другие, не соответствует государственным интересам Украины», - заявил эксперт.

На Украине уже обсуждалась идея о том, чтобы принять нечто вроде закона об иностранных агентах, который есть в США, напоминает Алексей Якубин. По его словам, в украинском обществе должна быть дискуссия, где заканчивается помощь стран на поддержку в Украине общественного сектора, и где начинается продвижение их экономических и политических интересов. Этот вопрос нужно урегулировать.

«Кроме того, нужно менять законодательство в экономическом разрезе, в частности, в вопросе госкорпораций. Это уже давно перезревший вопрос. Сейчас возникла ситуация, когда «Укрзализница» и «Нафтогаз» во многом контролируются извне. Все эти изменения, которые продвинул Абромавичус в 2017 году, позволили Набсоветам де-факто получить контроль над ресурсами государства Украины», — сообщил эксперт.

Представители этих наблюдательных советов, пояснил он, часто не бывали в Украине, но получали огромные деньги и стали влиять на руководство госкорпораций и выработку ключевых решений. Поэтому нужно принять закон, который бы запрещал этим набсоветам формироваться из иностранцев.

В целом, уверен Якубин, когда Украина обретёт экономический суверенитет, тогда сможет обрести и политический: без законодательных изменений, просто на уровне риторики этот вопрос не решить. Погребинский объяснил, почему невменяемая украинская власть не хочет сохранить страну © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Не отдавать политику и экономику в «мутное управление»

О решении проблемы набсоветов говорит и Вадим Карасёв: нужно разобраться, почему там столько иностранцев, и почему у них такие зарплаты.

«Это малый шаг. Но работа должна быть последовательна. Одним взмахом топора или сабли не разрубишь этот Гордиев узел. Начинать надо хотя бы с Набсоветов «Нафтогаза», «Укрзализницы» и других национальных акционерных компаний с государственным участием.

Пусть там будут украинцы. Пусть государство имеет свою часть и соответствующий контроль над политикой этих государственных компаний. Почему там засилье иностранцев? Их может быть один или два, но не в подавляющем большинстве? Вот с этого надо начинать хотя бы», — заявил политолог.

А дальше, продолжил он, уже нужно наметить дорожную карту и двигаться по дороге, которая может привести к большему суверенитету.

«Да, мы должны понимать, что абсолютной независимости и абсолютного экономического суверенитета в мире не существует. Но это не значит, что нужно отдавать экономику и политику в мутное (учитывая эти финансовые потоки и схемы) управление, даже если это «стратегические партнёры» Украины. Партнёры, но не управляющие», — сказал Карасёв.