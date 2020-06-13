Украинские чиновники продолжают турне по европейским странам-участницам «нормандского формата», стремясь заручиться их поддержкой и в будущем, но на практике делают всё, чтобы Минские соглашения не выполнялись как можно дольше

В пятницу, 12 июня, украинская правительственная делегация провела в Париже переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Как сообщает сайт президента Украины, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн подробно обсудили состояние выполнения договорённостей декабрьского парижского саммита в «нормандском формате» в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и сошлись во мнении о необходимости её скорейшего проведения. Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в ближайшие недели.

«Украина делает всё возможное для полной имплементации парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств «нормандской четвёрки» в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнёров в «нормандском формате». Сегодня усиление нашей координации является очень важным», — заявил Ермак. Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

Кроме того, политики обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, который может состояться до конца 2020 года.

Помимо Ермака в состав делегации вошли министр обороны Украины Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и советник главы государства Руслан Демченко, а возглавил её вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Французская сторона предпочла не вдаваться в подробности прошедшей встречи. На просьбу журналистов прокомментировать итоги визита украинских политиков заместитель официального представителя МИД Франции Оливье Говен на брифинге ограничился фразой, что эта встреча была частью регулярных двусторонних обменов между двумя странами.

Мир только на словах

На словах Киев демонстрирует готовность приложить все усилия для урегулирования внутригосударственного кризиса на основе Минских соглашений, подчёркивая их безальтернативность, но на деле всё обстоит иначе.

Представитель России в Контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания 10 июня заявил, что готовности конструктивно выполнять Минские договорённости со стороны Киева нет, а нынешние украинские власти продолжают курс на обострение ситуации в Донбассе, преднамеренно срывают процесс обмена удерживаемых лиц, отказываются от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее.

Источник информационного агентства «Интерфакс» в российских госстуруктурах, включённый в переговорный процесс, сказал, что за шесть лет стороны так и не смогли полностью имплементировать Минские соглашения: вопросы политического урегулирования остались нерешёнными, обменять удалось большое количество удерживаемых лиц, однако окончательного обмена «всех на всех» не произошло, а главным достижением минского процесса стал отказ сторон от активного ведения боевых действий. То есть, по его словам, ситуация на наших глазах перерастает в замороженный конфликт. При этом, как отметил источник, с формальной точки зрения переговорный процесс продолжается, никто из участников о выходе не объявлял. Встреча, которой не будет. Почему Зеленский врет о перспективах нормандского саммита © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool via REUTERS

«Однако последние встречи показывают, что как минимум до конца года предпосылок для существенной динамики здесь нет. Переговоры будут продолжаться, но позиции полярны. К тому же позиция Украины постоянно меняется, и порой вообще сложно понять, есть ли там какая-то позиция или это просто политическая игра в предвыборных и иных целях. Предпосылок для встреч в «нормандском формате также пока не прослеживается», — сказал он.

Киевские власти и не скрывают, что Минские соглашения им не по душе, но игнорировать их не могут. Алексей Резников, тот самый, который был накануне в Париже, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе, на онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности 9 июня заявил: «Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчёмности в плане оценки международно-правового договора Минских соглашений. Минские соглашения как документ достались нам в наследство. Мне как юристу они страшно не нравятся, но я принимаю это в работу».

По его словам, Киев давно мог бы выйти из этих договорённостей, поскольку их срок давно истёк — при подписании документа планировалось, что все пункты конфликтующие стороны выполнят до 31 декабря 2015 года, — но не делает этого, потому что другой площадки контакта с Россией при посредничестве ОБСЕ нет.

«Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить «Минск» и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчёмность минского процесса», — заявил в комментарии РИА Новости сенатор Олег Морозов.

В свою очередь, председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что Минские соглашения по заложенной в них логике сохраняют свою силу до тех пор, пока готовы выполнять свои обязательства по этим соглашениям и в Киеве, и в Донецке, и в Луганске. Однако если Киев сначала подписывает эти соглашения, затем их не выполняет, а затем называет их никчёмными в силу того, что они остались невыполненными, по словам сенатора, это означает только одно — Украина провалила свои обязательства по Минским соглашениям и стремится их окончательно развалить.

От перемены мест слагаемых сумма меняется

Украинские власти официально из минских договорённостей не выходят, но разными способами пытаются их изменить, начиная с отдельных положений и заканчивая порядком выполнения (сначала передача участка российско-украинской границы под контроль Киева и только потом проведение местных выборов в ДНР и ЛНР, хотя в документе написано обратное). Минск по-киевски: переговоры с самим собой © president.gov.ua

Пункты 9, 11 и 12 Минских соглашений обязывают Киев к проведению консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей по таким вопросам, как организация местного самоуправления, проведение выборов на территории Донбасса и децентрализация. Однако и предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, который в 2015 году подписал соглашения, и нынешний глава государства Владимир Зеленский прямым текстом говорили, что никаких переговоров с руководителями ДНР и ЛНР вести не будут. И вот Киев нашёл способ, как это пункт выполнять и не выполнять одновременно — сам выбрал представителей Донбасса, с которыми хочет обсуждать урегулирование ситуации в регионе. Ими стали переселенцы, которые уехали из зоны конфликта сразу после его начала и теперь живут на подконтрольной украинским властям территории: журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш — от Донецка, врач Константин Либстер и юрист Вадим Горан — от Луганска. Они приняли участие в заседании политической подгруппы Контактной группы 10 июня.

Источник издания «Коммерсант» в российских госструктурах назвал вовлечение Киевом в переговоры альтернативных представителей Донецка и Луганска отвлекающим маневром и добавил: «Киев не может сам назначить представителей конфликтующей стороны. Их должен Донецк и Луганск представлять. А если ДНР и ЛНР приведут экс-президента Украины Виктора Януковича и будут с ним говорить об урегулировании конфликта?»

То, что украинские власти ввели в состав Контактной группы не простых рядовых жителей юго-восточных регионов, которые хотят жить тихо-мирно, понятно из биографии новых «представителей Донбасса». Журналиста Дениса Казанского, как пишет телеканал «112 Украина», прозвали донбасским Навальным (и тот не был против, хотя и делал оговорку, что он сам больше журналист, чем политик), а Валентин Наливайченко, будучи главой СБУ, в ноябре 2014 года в эфире одного из ток-шоу предложил ему руководящий пост в ведомстве. Активно критиковал Партию регионов Януковича. Сергей Гармаш с 1996 по 2004 год работал в Донецкой области корреспондентом «Радио Свобода», которое внесло немалую лепту в цветные революции по всему миру. Вадим Горан с конца 1990-х работал в органах прокуратуры Луганской области, а в 2004-м перешёл в Генеральную прокуратуру Украины и дослужился до должностей старшего помощника генпрокурора и заместителя прокурора Киева. Константин Либстер с 2014 года работает в Центральной городской больнице Киева, его брат Алексей — судья, личным указом Порошенко в том же году переведён из Луганской области в Черниговскую. При этом их отец, как сообщают украинские СМИ, известный хирург Сергей Либстер из Луганска не уезжал и продолжает руководить травматологическим отделением городской больницы № 2, более того, общается с главой ЛНР Леонидом Пасечником и стал почётным гражданином города. «Позлить Кремль». Почему официальный Киев решил договариваться по Донбассу с украинскими националистами © Facebook,

Если бы украинская сторона действительно хотела вести диалог об урегулировании в Донбассе, то не стала бы отказываться от договорённостей, достигнутых 11 марта Андреем Ермаком и заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком о создании консультативного совета, в который должны были войти делегаты от народных республик и отобранные Киевом представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

С одной стороны, властям Украины нужно демонстрировать Западу желание и готовность положить конец войне, чтобы и дальше пользоваться их поддержкой, в том числе материальной. С другой стороны, выполнить Минские соглашения — значит дать зелёный свет для отмены санкций против России, но как тогда Киеву выстраивать внутри- и внешнеполитический курс, если последние 6 лет он базируется на тезисе об «агрессии Москвы»? В такой ситуации Зеленскому остаётся одно — придерживаться статуса-кво и как можно дольше затягивать с какими-либо миротворческими шагами, иначе говоря, продолжать курс Порошенко. Введение заведомо неприемлемых для ДНР и ЛНР делегатов гарантирует срывы заседаний Контактной группы и оттягивание с достижением каких-либо договорённостей, а значит, и проведением местных выборов в Донбассе. На Банковой прекрасно понимают, что «Слуга народа» не имеет никаких шансов получить на неподконтрольных территориях хоть сколько-нибудь мандатов, более того, шаг навстречу народным республикам и, как считают на Украине, России обрушит рейтинг Зеленского и правящей партии на западе страны и активизирует националистов, управу на которых президент так и не нашёл.