Американские конгрессмены предлагают ужесточить ограничительные меры против Москвы и одновременно законодательно закрепить продолжение помощи Киеву. При этом они персонально выделили одного украинского парламентария - главу политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, которому уготовлены новые санкции

В среду, 10 июня, члены рабочей группы Republican Study Committee по делам национальной безопасности и внешней политики — крупнейшего объединения внутри Республиканской фракции в Палате представителей, в которое входят около 150 конгрессменов преимущественно консервативного толка — представили документ под названием «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором предлагают ввести самые жёсткие из когда-либо предлагавшихся санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая. Над этим проектом политики работали полтора года.

Авторы документа утверждают, что США, оставшись единственной сверхдержавой после падения СССР, со временем столкнулись с новыми угрозами этому своему статусу — в первую очередь от Китая, на втором месте — Россия, на третьем — Иран. В тот же день несколькими часами ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что никто не хочет лишать Америку лидерства в этом мире, скорее, они сами утратят свои позиции. Политолог Рудяков: Трамп понимает, что не сможет добиться уступок от Путина © РИА Новости, Нина Зотина

России вменяют наступление на американские интересы по всему миру, в частности в Сирии, Ливии, Черногории и Венесуэле, и даже составили список примеров её «агрессивного поведения за последние годы», которых, как написано, накопилось немало:

«вторглись на территорию своих соседей (Украина и Грузия) и оккупировали их земли»

Украинские власти обвиняют Россию в «оккупации» Донбасса, но за столько лет Киев не смог предоставить ни одного доказательства агрессивных действий Москвы, о чём она неоднократно просила. Более того, в феврале 2019 года на заседании Совета Безопасности ООН Эртугрул Апакан, руководивший тогда Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, заявил постоянному представителю Украины при ООН (с начала 2020 года занявшего должность посла Украины в США) Владимиру Ельченко, что никаких российских войск в Донбассе миссия не обнаружила.

Что касается пятидневной войны, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия открыла огонь по Цхинвалу, а затем попыталась установить контроль над всей территорией Южной Осетии. Тогда по указу президента РФ Дмитрия Медведева российские войска вошли в регион и начали операцию по принуждению к миру. Спустя несколько дней военные из России и Южной Осетии вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также совместно с бойцами Абхазии — из Кодорского ущелья. 14-16 августа президенты Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

«участвовали в кампаниях по дезинформации с целью подрыва демократических выборов во многих западных демократиях, в том числе в США»

В марте 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и официально объявил, что сговора между Дональдом Трампом и российской стороной во время предвыборной кампании 2016 года не было. При этом он утверждает, что Россия всё-таки вмешивалась в президентские выборы, только вот доказательства привести не смог.

«использовали химическое оружие в целях убийства»

США обвиняли Москву в применении химического оружия в Сирии и якобы при попытке убить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, в ответ на что МИД РФ напомнил, что Россия уничтожила своё химоружие под международным контролем в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, а вот сами США не спешат с уничтожением своего арсенала.

«поддерживали движение «Талибан»* в Афганистане»

Интересно только, каким образом, если оно признано террористической организацией и его деятельность на территории РФ запрещена?

Республиканцы упрекнули предыдущего президента США демократа Барака Обаму в недостаточно серьёзном отношении к угрозе, которую Россия представляет для Штатов, несмотря на предупреждения со стороны Пентагона, в отличие от нынешнего американского лидера, который, как утверждают авторы документа, заставил Россию «заплатить цену за своё дерзкое поведение».

«Дональд Трамп предоставил Украине противотанковый комплекс Javelin, закрыл доступ к нескольким российским дипломатическим объектам в ответ на вмешательство Москвы в выборы, подписал закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), вводящий в отношении России самые жёсткие доселе санкции, и предоставил Пентагону возможность усилить американское присутствие в Европе, с тем чтобы сдерживать Россию», — уточняется в тексте.

Как США собираются «наказать Россию»

Авторы документа считают, что меры, до сих пор принятые против России, недостаточно жёсткие, и предложили целый список шагов — как традиционных, так и новых — для её сдерживания.

1. Признать Россию государством-спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, организации «Хезболла», «Талибана» и Русского имперского движения (первая организация, не связанная с исламизмом, признана в США террористической), что влечёт за собой введение таких санкций, как контроль товаров двойного назначения, отмена дипломатического иммунитета, запрет экономической помощи и продажи оружия. Путин: США поддерживали террористов для дестабилизации в России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Россия спонсирует терроризм по всему миру, хотя изображает себя партнёром по борьбе с ним. Главный командующий силами США в Афганистане заявлял, что Россия напрямую вооружает «Талибан». Россия напрямую вела дела с Корпусом стражей исламской революции и «Хезболлой» и обеспечивала им поддержку с воздуха во время войны в Сирии. Российские операции в Сирии чаще всего велись против повстанцев, поддерживаемых США. Однажды, в октябре 2015 года, российские авиаудары были осуществлены в поддержку «Исламского государства»* и против поддерживаемых США групп», — сказано в документе американских конгрессменов.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, определение «спонсор терроризма» уместно было бы применить к самим США, поддерживающим террористические группировки в Сирии и пытавшимся осуществить высадку диверсионной группы в Венесуэле.

«Обвинения, выдвинутые в адрес России, абсолютны смехотворны. Чего стоит только попытка связать РФ с афганскими талибами, которым американские спецслужбы дали «путёвку в жизнь» ещё в 90-х годах прошлого века», — сказала она.

«Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну «государством — спонсором терроризма». Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьёзно реагировать. Просто даём чёткую однозначную квалификацию», —заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2. Ввести вторичные санкции против третьих сторон, помогающих России в реализации нефтегазовых проектов с помощью передачи технологий, строительства трубопроводов и любой другой деятельности, чтобы помешать Москве добывать ресурсы, экспортировать их и увеличивать влияние за рубежом. «Атака на газопровод — это как военное нападение на страну». Эксперты о действиях США по «Северному потоку – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ни для кого не секрет, что США давно пытаются вытеснить российских поставщиков энергоресурсов с европейского рынка и занять их место. Полюбовно уговорить немцев отказаться от «Северного потока — 2» не удалось, этот вопрос неоднократно провоцировал споры между Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

3. Ввести санкции против «руководителей российской пропаганды», «тех, кто подрывает позиции партнёров США из стран бывшего СССР», приказать Госдепартаменту составить список связанных с Кремлём олигархов, «финансирующих российскую военную агрессию».

«Нынешние санкции недостаточно влияют на зарубежных подельников Путина, которые подрывают суверенитет стран бывшего СССР. Бидзина Иванишвили, самый богатый человек Грузии — близкий союзник Путина, вовлечённый в дестабилизацию Грузии в интересах России. Виктор Медведчук — пророссийский олигарх и посредник на Украине, который использовал свою медиаимперию для распространения вредоносной дезинформации внутри страны», — сказано в докладе.

Бывшего премьер-министра Грузии называют «проектом Путина, направленным на развал Грузии». Однако назвать Иванишвили соратником президента РФ, учитывая критические заявления грузинского политика в его адрес, язык не поворачивается. Как сказала лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, Иванишвили сделал всё, чтобы дискредитировать любые возможности переговоров с Россией.

Злопыхателям Виктора Медведчука не даёт покоя тот факт, что Путин — его кум (в 2004 году российский лидер вместе с женой бывшего премьер-министра РФ Светланой Медведевой стали крестными младшей дочери Медведчука Даши).

4. Внести в санкционный список Внешэкономбанк — государственный банк развития, который «Путин использовал для финансирования Олимпиады в Сочи, который предоставляет экспортное финансирование по некоторым экспортным товарам, а также служит платежным агентом для российских платежей по выпущенным суверенным облигациям. Председатель ВЭБа Игорь Шувалов — близкий партнёр Путина и бывший заместитель премьер-министра России».

5. Ввести санкции против нового российского госдолга, в том числе номинированного в рублях.

6. Принять законопроект DASKA, который ещё называют «санкциями из ада». Он предусматривает ограничительные меры против физических и юридических лиц РФ, а также призван осложнить реализацию энергетических проектов.

7. Подготовить доклад о том, какое влияние Россия оказывает на промышленный сектор, металлургию, лесозаготовки, систему дистрибуции природного газа; банковскую сферу; сферу высоких технологий; оптовую и розничную торговлю, агропромышленный сектор и железные дороги.

8. Ввести санкции против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), пока Россию не отключат от системы SWIFT. Американские конгрессмены убеждены, что такая мера отрежет российские компании от глобальной финансовой системы, поскольку большинство международных платежей проходят через SWIFT.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, отключение России от SWIFT маловероятно, а если это всё-таки произойдёт, то пострадают и американские бизнесмены.

9. Проводить регулярные «финансовые учения», которые демонстрируют, что США и их союзники готовы конфисковывать и замораживать активы в случае «российской агрессии».

10. Обязать глав Пентагона и Госдепартамента продвигать тему противодействия «российской агрессии» в качестве ключевой на всех саммитах НАТО.

11. Принять закон о непризнании «аннексии» Крыма. Путин объяснил, почему Запад признал независимость Косово, а присоединение Крыма к РФ — нет © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

И хотя мировое сообщество отказывается признавать итоги референдума о вхождении региона в состав РФ, несмотря на то, что он прошёл в соответствии с нормами международного права (это подтвердили иностранные наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках), полуостров за 6 лет полностью интегрировался в российскую систему. Власти РФ неоднократно подчёркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт, а что об этом думают за рубежом, их не волнует.

12. Продолжать поддержку Инициативы по обеспечению европейской безопасности, в том числе за счёт размещения военных контингентов в Польше и странах Балтии.

13. Продолжать помощь Украине, включив поставки стране противокорабельного оружия.

14. Усилить готовность Тбилиси и оборонные возможности страны за счёт принятия закона о поддержке Грузии.

15. Приказать Госдепартаменту разработать стратегию по донесению информации напрямую до российского народа.

Комментируя намерение американских политиков в очередной раз ужесточить антироссийские санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по мере развития избирательной кампании в США Россия и российско-американские отношения для американских политиков становятся сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах. По его словам, Москва рассчитывает, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться.

Чем американцам не угодил Медведчук

Американцы, как правило, вставали на сторону украинских политиков, особенно во времена Обамы, но Медведчук протекторатом со стороны США не пользуется, наоборот, в 2014 году его внесли в санкционный список.

На протяжении нескольких лет он последовательно выступает за сокращение влияния Соединённых Штатов на Украину. Так, в мае после обнародования внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом аудиозаписей разговора, в котором Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, отчитывается перед Джо Байденом, бывшим тогда вице-президентом США, о выполнении его заданий, Медведчук назвал внешнее управление со стороны США главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины. Корнилов: Как СМИ в США отреагировали на записи разговоров Порошенко и Байдена? - видео © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«А зачем это делать? Для того, чтобы угодить американской власти? Да, для того, чтобы угодить американской власти. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы полностью выполняем любые указания, причём за счёт потери в своих экономических интересах. Мы глубоко погрязли в вопросах подчинения именно во внешнем управлении США, потому что все последующие действия — и закон о земле, и закон о банковской деятельности, и пленки Порошенко-Байдена — это всё очевидное свидетельство того, что Украина во внешнем управлении. А значит, потеря наших национальных интересов, а значит, мы постепенно расстаемся с такими понятиями, которые являются конституционными характеристиками, а именно: независимое и суверенное государство. При внешнем управлении мы таковым по факту являться не можем, к огромному сожалению Украины и украинских людей», — заявил он.

Парламентарий признал главу государства Владимира Зеленского покончить с незаконным влиянием Вашингтона на политику Киева.

Кроме того, с подачи Медведчука и его однопартийца Рената Кузьмина недавно всплыла неприятная для Штатов тема. Они потребовали от властей предоставить информацию о работающих на Украине иностранных биолабораториях, в том числе американских, которые, по мнению депутатов, могли стать не только источником эпидемии в стране, но и военными базами США. Как напомнили Медведчук и Кузьмин, подписанное в 2005 году Министерством здравоохранения Украины и Пентагоном соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединённым Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Посольство США заявило, что американские биолаборатории работают на территории Украины законно и не могли стать источником эпидемии, но при этом, как сообщил Медведчук, удалило со своего сайта информацию о деятельности лабораторий III (предпоследнего) уровня защиты, а таковых было как минимум две, о которых ранее говорилось открыто. А Кузьмин указал на путаницу в заявлениях Министерства здравоохранения Украины: два ответа ведомства носят взаимоисключающий характер: в одном из них говорится, что в стране отсутствуют американские биологические лаборатории, а в другом — что американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине. Американские биолаборатории на Украине: что скрывает власть? © REUTERS, Bing Guan

В конечном итоге 11 июня Совет национальной безопасности и обороны сообщил на своём сайте, что рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала ему обратиться к правительству страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.

Ещё многим не нравится, что Медведчук пытается наладить отношения Украины и России на уровне парламентов. Он вместе с Юрием Бойко несколько раз проводил встречи с Дмитрием Медведевым в 2019 году, когда тот возглавлял правительство РФ, за что Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора Украины открыть против политиков уголовное дело о госизмене.

«Это реакция оттуда, это реакция из-за океана. <…> У нас же есть фракция «Голос», которая подала заявление о возбуждении уголовного дела за нашу поездку в Москву. Этот «Голос» — чей голос? Это же голос не украинский, это голос Сороса, это голос Вашингтона», — заявил Медведчук 26 мая в эфире телеканала «112 Украина».

Любое расширение Соединёнными Штатами санкций против России и Китая, прежде всего, направлено на внутреннюю аудиторию, особенно сейчас, когда страна занимает первое место по количеству заболевших коронавирусом и охвачена массовыми беспорядками, нужно переключить внимание общественности на другие вопросы. Да, ограничительные меры слаще жизнь для Москвы не делают, но за 6 лет она уже адаптировалась к этим условиям. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что новые санкции не приведут к изоляции России, но рано или поздно санкционная дубина обернётся бумерангом против самого Вашингтона. Единственный эффект, которого США добьются ужесточением ограничений, уверены российские парламентарии, — так это ещё большее ухудшение российско-американских отношений.

«В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, с которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями. Ослеплённая своей «исключительностью» нация, придерживающаяся «единственно верных» ценностей, которой, к тому же, внушают идеи о наличии коварных врагов вокруг, — всё это исторически очень плохо кончалось для подобных экспериментов, даже если сейчас все затевается ради банальных выборов. Пора притормозить», — предупредил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

* Деятельность организаций запрещена в РФ

