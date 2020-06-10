По словам главы дипломатической миссии КНР и РФ Чжан Ханьхуэя, американцы пытаются переложить ответственность за собственные ошибки на другие страны, прежде всего на Китай, чтобы сдержать его развитие, которое угрожает лидерству США в мире

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» дипломат отметил, что когда эпидемия коронавируса началась в Китае, президент США Дональд Трамп похвалил власти страны за меры по борьбе с инфекцией, но когда коронавирус добрался до Америки, местное руководство не отреагировало вовремя, они были заняты предвыборной кампанией.

«Если люди недовольны их работой, они должны искать крайнего, искать козла отпущения, они должны направлять всякие нападки на другие страны, в первую очередь это Китай. Почему Китай? Мы не ущемляли интересы американцев, мы не нападали на Америку, это они на нас нападают. Причина очень сложная. Во-первых, они считают, что китайская экономика очень быстро развивается, это очень большой вызов для американцев. В конечном счёте они, конечно, хотят сохранять свой статус не только лидерства, но и доминирующей роли в этом мире. В Америке считают, что если не предпринимать меры обуздания Китая, если допустить быстрый рост китайской экономики, то американская экономика быстро потеряет конкурентоспособность», — заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Трамп решил: во всём виноваты китайцы и ВОЗ © AP, Patrick Semansky, File

По его словам, и республиканцы, и демократы едины в том, что будут бороться с Китаем. Однако американские предприниматели считают, что нужно вести нормальное сотрудничество с Китаем, потому что китайская экономика — вторая экономика в мире и имеет хорошую динамику развития. Кроме того, никто не может игнорировать китайский внутренний рынок, который занимает первое место по масштабу и потенциалу роста.

«Мы считаем, что провокации и нападки с американской стороны — это неразумные и полностью политизированные намерения США, это полностью основано на менталитете холодной войны. Никто не хочет лишать Америку лидерства в этом мире, они сами потеряют, потому что они сейчас выходят из очень многих международных организаций, в том числе из ВОЗ. Это они сами пилят, рубят сук, на котором они сидят. К тому же, американцы плюют в общий наш колодец — это Всемирная организация здравоохранения», — добавил Чжан Ханьхуэй.

29 мая Трамп объявил о намерении полностью прекратить сотрудничество с ВОЗ, поскольку руководство организации якобы тесно связано с Пекином и скрывает ошибки китайских властей по борьбе с коронавирусом.