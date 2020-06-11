Украинские СМИ рьяно кинулись освещать забастовки шахтеров на неподконтрольной территории Луганской области, которые несколько месяцев не получают зарплату. Но выводы сделали, как обычно, однобокие и пропагандистские, из серии «посмотрите, как «террористы» банкротят шахты и издеваются над рабочими, которым при Украине было бы лучше жить»

Однако, не являясь пропагандистами, посмотрим на проблему с точки зрения фактов и сухих цифр.

Начнем с того, что предприятие «Антрацит», где и происходят описываемые события, стало банкротом в марте 2013 года, т.е. еще при украинской власти, поскольку задолжало кредиторам более 36 млн гривен. Это, естественно, не все. Но сначала поясним, что действительно происходит на шахте «Комсомольская». Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля

22 апреля текущего года 173 горняка шахты «Комсомольская» на неконтролируемой Украиной территории Луганской области спустились в восточный откаточный штрек и объявили забастовку. Рабочие не видели своей зарплаты, около 240 млн рублей, с января. Поскольку 1 мая должна была начаться некая «реструктуризация» (по сути, ликвидация убыточных предприятий по добыче угля), рабочие опасались, что зарплата за январь-март будет заморожена и они ее не увидят никогда.

Той же ночью гендиректор новой управляющей компании ГУП «Востокуголь» (созданной вместо старой ГУП «Антрацит») Владимир Шатохин привез на шахту около 5 млн рублей.

«Либо вы утром получаете деньги и прекращаете забастовку, либо я блокирую вам карточки и создаю проблемы с МГБ», — по словам сопредседателя Независимого профсоюза шахтеров Александра Васьковского, заявил Шатохин.

Рабочие не отреагировали на угрозы, и через полчаса гендиректор был вынужден предложить зарплату за январь-февраль, а до конца апреля — и за март. Вот так деньги удивительным образом нашлись, а 23 апреля шахтеры возобновили работу.

Как это всегда бывает, законные требования рабочих собственник выполняет только тогда, когда их коллективные действия бьют по его карману. Стоило прекратить забастовку, как обещания были нарушены — выплатили лишь половину денег за март, к концу мая горняки не увидели свои зарплаты за апрель. Мало того, были снижены расценки на труд.

Вечером 5 июня вторая смена рабочих приостановила работу и осталась в околоствольном дворе. Руководство шахты не пустило автобусы, чтобы третья смена не присоединилась к забастовке, но шахтеры смогли добраться до шахты своими силами. К 6 июня бастовали уже 150 человек. На следующий день к ним спустился гендиректор Шатохин и, по словам профсоюзников, заявил, что шахта на данный момент является балластом, и чтобы она вышла на уровень рентабельности, в нее нужно вложить много денег, а долги погасят по мере получения прибыли. Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

7 июня вокруг шахты появилась полиция, заблокировав доступ к предприятию. Таким образом, шахтеры и их жены перестали получать продукты питания и воду. Кроме того, в Антрацитовском районе «неожиданно» был объявлен странный карантин — остановили весь транспорт, но не закрыли ни магазины, ни рынки. Не менее «неожиданно» перестала работать мобильная связь «МТС-Водафон», а интернет-провайдеры «Лугаком» и Matrix заблокировали сеть ВКонтакте и YouTube.

8 июня на шахту приехал министр топлива и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин. Он сказал, что пока для шахтеров нашли только 50 млн рублей, но деньги будут продолжать искать. Таким образом, зарплату за май закрыли, а долги за март и апрель все еще висят. По словам гендиректора «Востокуголь» Шатохина, это долги старой управляющей компании и «Востокуголь» к ним отношения не имеет. Так опасения шахтеров о заморозке старых долгов вследствие «реструктуризации» (из-за чего и началась забастовка в апреле) оказались реальностью.

По сообщениям профсоюзников в соцсетях, вечером того же дня на шахте отключили подачу электроэнергии, вследствие чего остановились вентиляция и водоотлив. Луганские Telegram-каналы пишут, что шахту всего лишь переключали на другую линию, поэтому временно пропала электроэнергия. Однако зачем в 10 вечера куда-то переключать бастующую и неработающую шахту — это загадка.

Тем временем генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР проверила старую управляющую компанию ГУП «Антрацит», выявила многочисленные нарушения и объявила в розыск одного из экс-руководителей компании. Также вроде бы директору шахты «Комсомольская» Юрию Дюбе предъявлено обвинение по статье 158 УК ЛНР (невыплата заработной платы).

Бастующие шахтеры ЛНР подрывают украинскую оборонку

Но являются ли проблемы с шахтерской зарплатой результатом бедности воюющих непризнанных республик (украинские власти, кстати, тоже объясняют низкие зарплаты и пенсии войной)? Профсоюзная газета «Шахтер Донбасса» доказывает иное: «На одного шахтера в ДНР и ЛНР приходится 150 тонн угля добытых за месяц. При отпускной стоимости угля $50 (за тонну), 150 тонн угля х $50 = $7500. Средняя зарплата шахтера в ДНР и ЛНР равна $170. На добычу каждой тонны угля капиталист тратит $8 постоянного капитала (крепь, электроэнергия, амортизация и т.д.), что на 150 тонн добытого за месяц угля составит $1200. Таким образом за 150 тонн угля с вычетом затраченного постоянного капитала капиталист получит $7500-$1200 = $6300. Труд каждого шахтера ДНР и ЛНР приносит $6300 в месяц. Созданная каждым шахтером за вычетом его зарплаты прибавочная стоимость составляет $6300- $170= $6130 в месяц». Киев готовит масштабную зачистку шахтерского движения © Facebook, Сергей Каплин

Вот и выходит, что даже зарплата шахтеру в 2000 долларов не может обанкротить собственника шахты, которому с каждого рабочего в месяц останется еще 4130 долларов.

Госстат говорит, что в начале 2020 года более 61% энергетических углей поставлялась в Украину из России. Месторождения же углей антрацитовых марок, которые нужны для работы многих украинских ТЭС, остались на неподконтрольной части Луганской области. Поэтому антрацит почти на 100% завозится в Украину из РФ, что еще раз доказывает, что «украино-российская война» идет только в СМИ, преступно разжигающих национальную ненависть, а конфликт на Донбассе — чистой воды гражданский. Мало того, «борясь» с влиянием России, весной этого года Рада ввела 65% пошлину на угольный импорт, но почему-то кроме того самого антрацитового угля. Выходит, что простые граждане Украины должны убивать друг друга и умирать за интересы олигархов и прикормленных ими различных государственных органов, которые прекрасно делают деньги на конфликте. Но ладно Россия, с ней военные действия (несмотря на вой СМИ и ряда специфических политиков) официально не ведутся. Похоже, ультрапатриотичные (Украина превыше всего и т.д.) власти ведут торговлю с «сепаратистами и террористами» из ЛДНР.

Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сообщил: «По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в РосООО, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину — либо украинским покупателям, либо (как вариант) — транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн. Это немалые деньги, за которые финансируется армия и содержанцы — управляющие незаконными республиками».

Действительно, уголь с неподконтрольных территорий, особенно после остановки шахт Павлоградугля, питает большую часть украинских ТЭС и ТЭЦ, а также 100% коксохимзаводов. Приключения донецкого угля в Одесском порту © со страницы Александра Захарова

Получается, что за «террористические» деньги содержатся и украинские патриотичные олигархи — производители электроэнергии, и воюющая на Донбассе украинская армия, финансируемая из налогов, которые платят как сами олигархи, так и их наемные работники. Вы все повязаны, господа, вот в чем дело. А особая шутка заключается в том, что именно шахтеры ЛДНР, за которых неожиданно вступились украинские СМИ, своей забастовкой подрывают украинскую генерацию электроэнергии, коксохимическую и вслед за ней металлургическую промышленность и, как результат, — всю оборонку.

Интересная картина — без донбасского угля Украина не может воевать, но, платя за него, она поддерживает «террористов», что подпадает под ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), по которой сегодня судят кучу народа, например, за то, что они платили налоги в ЛДНР.

Донбасским углем повязаны с «террористами» не только киевские власти

«С марта 2017 года по декабрь 2018 года из ОРДЛО было экспортировано 5,9 млн тонн угля. Почти половина этого объема, 2,5 млн тонн, направлены в страны ЕС», — выяснили в результате своего расследования словацкий журналист Томаш Фьорро и его польские коллеги Каролина Бака-Погоржельска и Михал Потоцкий.

Надо ли из этого сделать вывод, что, давя забастовку, «террористические» чиновники играют на руку Киеву, а украинские СМИ, вступаясь за шахтеров, — на руку «террористам»? Это не говоря уже про правительства стран ЕС, которые как бы поддерживают Украину, но при этом немного покупают уголь у «сепаратистов». Только такой вывод и можно сделать. У собственников заводов и пароходов один общий интерес — уголь должен идти, деньги должны капать.

Когда украинские СМИ страдают из-за страданий шахтеров из Антрацита, желательно было бы добавить, что страдания эти, помимо чиновников ЛДНР, приносят повязанные с ними одной денежной цепью украинские олигархи и подконтрольное им украинское правительство. Так кто настоящий сепаратист и кто с кем на самом деле воюет? Рабочим на подконтрольных и неподконтрольных территориях воевать друг с другом не резон. Им это не интересно.

В чьих же тогда интересах уже 6 лет идет братоубийственная война?