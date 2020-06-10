В украинском Днепре (бывшим Днепропетровск) построят новый аэропорт. 10 июня в городе подписали меморандум о сотрудничестве между Днепропетровской ОГА, «Днипроавиа», «НС-Днипро» и «Фининпро». Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации

«Днепропетровская ОГА передала 198 га земли в постоянное пользование ГП «Фининпро», которое распоряжается средствами на строительство взлетно-посадочной полосы. Сейчас команда продолжает работу над оформлением остальных документов по землеотводу. Учреждения и компании, которые задействованы в этом процессе, подписали меморандум о сотрудничестве. Действуем вместе и слаженно, чтобы начать возводить аэропорт уже в 2020-м», - отметил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Страсти по запорожскому аэропорту. Воровать всё или только с прибылей? © пресс-служба Министерства инфраструктуры Александра Ярославского.

Сумму частных вложений в аэровокзальный комплекс на форуме в Давосе озвучил сам Ярославский — около 70 млн долларов (около 1,8 миллиарда гривен). При этом государственная часть составит около 3 миллиардов гривен.

Международный аэропорт в Днепре давно нуждался в реконструкции. Последний раз взлётно-посадочную полосу капитально ремонтировали 30 лет назад. Самому аэровокзальному комплексу уже 75 лет. Он устарел, не способен обрабатывать современный объем пассажиропотока.

Новая «взлётка» длиной 3,2 километра позволит днепровскому аэропорту принимать воздушные лайнеры всех типов. При этом пропускная способность увеличится до 3 миллионов человек в год.

Что касается бизнесмена Ярославского, для него это далеко не первый опыт инвестиций в сфере строительства терминалов. В 2012 году он вложился в строительство главных воздушных ворот Харькова, а в 2019-м харьковский аэропорт вошел в тройку самых быстрорастущих аэропортов в Европе по версии Международного совета аэропортов (ACI Europe). Его пассажиропоток составил около 1 млн пассажиров.

Аэропорт в Днепре Ярославский намерен построить по образцу харьковского. Кроме того, бизнесмен готов восстановить разрушенный донецкий аэропорт. Об этом он заявил президенту Владимиру Зеленскому в октябре 2019 года. Темная башня войны в Донбассе. Что скрывается за историей обороны аэропорта в Донецке © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Я долго думал и решил дать 100 миллионов долларов и построить новый аэропорт в Донецке. С учетом того, что я в этом понимаю — наша компания имеет опыт и строительства, и эксплуатации, — я готов построить новый аэропорт на месте разрушенного полностью старого», — заявил Ярославский на встрече с главой государства в Мариуполе во время неформальной встречи.

Бизнесмен подчеркнул, что реализация этого проекта будет возможна после реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий (ЛДНР) в состав Украины.

Напомним, аэропорт Донецка был полностью разрушен во время войны в Донбассе. Официально он прекратил работу 26 мая 2014 года.