Новое правительство Белоруссии собирается оградить жителей страны от опасной информации. Тем временем президент страны Александр Лукашенко грозит нарушителям спокойствия крайне жесткими ответными мерами

В воскресенье, 7 июня, в интервью каналу СТВ новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что считает задачей ведомства ограждение жителей от информации, которая наносит вред государству. Десять человек задержаны из-за пикетов кандидатов в президенты Белоруссии © AP, Sergei Grits

«Стратегия Министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — заявил он.

Он обратил внимание на то, что происходит сейчас «в период важной политической кампании, происходит в сети Интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах».

«Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы», — отметил министр.

По его словам, «задача прежде всего государственных СМИ — разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию».

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал тех, кто попытается устроить беспорядки в стране. Новый министр информации Белоруссии пообещал «корректировать» действия СМИ © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Никто не знает, как мой друг Рахмон (президент Таджикистана Эмомали Рахмон. — Ред.) с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов (первый президент Узбекистана Ислам Каримов — Ред.) в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!» — указал Лукашенко 4 июня.

Накал борьбы на выборах 9 августа будет серьезен. В случае, если Лукашенко победит, ему не придётся почивать на лаврах.

Возрастающий накал борьбы

Лето пришло на улицы Минска, но оно не радует простых минчан. И не только их. Как сообщает РИА Новости, в десятках городов по всей Белоруссии в воскресенье, 7 июня, проходил сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты альтернативных действующему главе государства кандидатов. Белорусы выстраиваются в очереди, чтобы отдать подпись за тех, кто на выборах 9 августа может стать соперником Лукашенко.

Подписи в поддержку своего выдвижения собирают 14 претендентов на пост президента Белоруссии. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Инициативные группы уже двух претендентов — нынешнего президента Лукашенко и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико — объявили, что собрали необходимое количество подписей. «Интеграции не будет». Неменский о козыре, которого лишилась белорусская оппозиция © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Регистрация собравших подписи кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, после чего официально и начнется предвыборная кампания. Но на деле она уже началась.

Белорусские, польские и американские интернет-ресурсы 7 июня вели трансляции с площади возле Комаровского рынка, где пикеты выставили сторонники Бабарико, а также Светланы Тихановской. Ее муж — глава инициативной группы и блогер Сергей Тихановский — был задержан 29 мая. Изначально именно он должен был выдвигаться кандидатом в президенты, но в отношении него было открыто уголовное дело о беспорядках во время прошлогодней акции протеста против интеграции России и Белоруссии.

Тихановского задержали в начале мая, отпустили, а потом — в конце мая — задержали снова. На этот раз по подозрению в применении насилия к сотрудникам милиции — пикет за сбор подписей в пользу его жены в Гродно превратился в несанкционированный митинг, участники которого вступили в столкновения с милиционерами. Позже во время обысков на даче у матери блогера нашли $900 тыс.

Но у Комаровского рынка были и пикеты в пользу других оппозиционных политиков: экс-главы Парка высоких технологий, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Черечня, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Как отмечали присутствующие на пикетах наблюдатели не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна», к середине воскресенья пикеты в общей сложности посетили около 1,3 тысячи человек. Они же сообщили к тому времени о нескольких задержаниях, хотя официальной информации по этому поводу не было. «Влюблены в образ». Безпалько о российских поклонниках президента Белоруссии © Владимир Трефилов

Сам Лукашенко знает о своих соперниках. Того же Тихановского он раскритиковал еще в конце мая, за несколько часов до его задержания в Гродно. Во время встречи с рабочими Минского тракторного завода упомянул Лукашенко об интервью Тихановского российскому изданию «КоммерсантЪ».

«Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели. Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси», — отметил Лукашенко.

Позже он жестко раскритиковал и других кандидатов.

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите, почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — отметил Лукашенко, говоря о Цепкало.

В общем, накал политической борьбы в Белоруссии впечатляет. Оппозиция в свою очередь прозвала Лукашенко «Саша три процента», намекая на то, что реальный рейтинг белорусского президента крайне низок.

Но списывать Лукашенко со счетов не стоит. Он самый сильный кандидат на этих выборах. Впрочем, если он и удержит власть и снова станет президентом Белоруссии, ему не позавидуешь: отношения с Россией находятся не в лучшем состоянии, а вот на Западе Лукашенко очень не любят. Китай же находится слишком далеко. Да и КНР сейчас занята собственными проблемами — тем же Гонконгом и противостоянием с Западом.

Судьба Каддафи

В тот же день, когда у Комаровского рынка в Минске собирались противники Лукашенко, отмечалось 78-летие ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого во время гражданской войны в 2011 году. Собственно, судьба Каддафи — прекрасная иллюстрация того, что может ожидать Лукашенко, если он купится на западные заверения в дружбе: Каддафи до революции тоже дружил с Западом, что не помешало последнему поддержать своими военными силами противников Каддафи в охватившей страну войне.

Впрочем, Запад пока демонстрирует, что Лукашенко он не поддержит: на финансируемом США ресурсе «Настоящее время», а также на «Немецкой волне» и в других западных изданиях выходят материалы в поддержку белорусских оппозиционеров и, в первую очередь, Тихановского.

Однако еще задолго до проблем с этими выборами Запад дал понять, кем считает Лукашенко. В 2017 году на экраны кинотеатров мира вышел фильм «Телохранитель киллера». В нем рассказывается о телохранителе Майкле Брайсе, который получил неожиданный заказ: защищать своего заклятого врага — киллера Дариуса Кинкейда. Киллер должен выступить в Международном уголовном суде в Гааге в качестве свидетеля по делу о массовых убийствах, совершенных диктатором Владиславом Духовичем. Роль последнего исполнил лауреат премии BAFTA Гари Олдмен. Духовичу опасный свидетель не нужен, и он посылает группу убийц во главе с неким Иваном, чтобы те убили Кинкейда.

В России, на Украине и в Белоруссии зрители увидели несколько иную версию фильма, чем в других странах мира. Все дело в том, что в оригинале Духович — диктатор Белоруссии, преследуемый за геноцид под Полоцком и собственноручные расстрелы интеллигенции. А для проката в «трёх сестрах» его сделали диктатором Боснии. Неменский объяснил, почему российские олигархи могут поддерживать оппозицию в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ради этого пришлось поработать не только при озвучке фильма. Ведь в фильме есть сцены акций протеста под судом с белорусскими флагами (что характерно, современными государственными, а не белорусскими оппозиционными бело-красно-белыми) и плакатами, надписи на которых гласят: «Справедливость для белорусских семей». В белорусском прокате красно-зеленые флаги переделали на желто-зеленые. Да и судили Духовича не за геноцид под Полоцком, а за геноцид в неназванной деревне.

В общем, Лукашенко на Западе — однозначно персона нон грата. И с каким бы результатом он ни победил на выборах, его победу не признают.

Достаточно сказать, что ОБСЕ и Европарламент уже призвали Белоруссию освободить Тихоновского и его соратников и пригрозили стране санкциями.

Лукашенко еще держится.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам «майданчик» в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что «майданов» в Белоруссии не будет», — заявил он недавно.

Но судьба президента Украины Виктора Януковича свидетельствует: зарекаться от госпереворота не стоит. Остается лишь надеяться, что какими бы ни были результаты выборов, всё в Белоруссии разрешится мирно.