По состоянию на 12:00 четверга, 4 июня, в мире зафиксировано свыше 6,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 386,1 тыс. человек, 2,8 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по количеству случаев заражения коронавирусом остаются США: здесь инфекцию диагностировали у 1,8 млн человек. Заболевание забрало жизни 107,1 тыс. американцев, 479,2 тыс. выздоровели.

На втором месте по заболеваемости оказалась Бразилия, где COVID-19 был выявлен у 584 тыс. человек. Более 32,5 тыс. пациентов скончались, 238,6 тыс. выздоровели.

Третью позицию занимает Россия: 441,1 тыс. случаев заражения, 5,3 тыс. смертей, 204,6 тыс. выздоровлений.

На четвертом, пятом и шестом месте расположились Великобритания (281,2 тыс.), Испания (240,3 тыс.) и Италия (233,8 тыс.) соответственно.

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 25 411 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии заболевание забрало жизни 747 пациентов, 11 042 выздоровели.

За последние сутки в стране было выявлено рекордное количество новых случаев заражения — 588. Рекордсменами по заболеваемости стали Черновицкая область (3481), Киев (3210) и Львовская область (1915).

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве за сутки было выявлено 77 новых случаев заражения, что на 15 больше, чем в предыдущий день. Среди заболевших 15 медиков и три ребенка.

При этом мэр отметил, что за прошедшие сутки в Киеве не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 3 июня

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на собственном примере показал, как делать не нужно: глава государства во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в местном кафе в компании своих подчиненных. На фото, опубликованном пресс-службой Офиса президента, видно, что практически никто из присутствующих, проигнорировав постановление Кабмина, не надел маски.

Несмотря на рост заболеваемости, авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении полетов из Украины в Италию уже с 6 июля. В частности, рейсы будут выполняться из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Милан, Болонью и Рим. Билеты уже доступны для бронирования.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 441 108 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5384 человека, 204 623 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8831 россиянина.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также стало известно, что у пожилых пациентов коронавирус может протекать атипично. По данным Минздрава, могут проявляться такие симптомы, как бред, тахикардия и снижение артериального давления. При этом болезнь может проходить даже без характерных кашля, лихорадки и одышки.

Министерство ранее утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19: в ней появился новый препарат отечественного производства — фавипиравир (торговое наименование — «Авифавир»).

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что масочный режим в столице может сохраниться до середины осени. Он уточнил, что сроки зависят от времени появления массовой вакцины от коронавируса, которая ожидается в период «от октября до февраля». Собянин также выразил надежду, что вакцина станет доступна уже в октябре.

Тем временем в Россию прибыла новая партия аппаратов ИВЛ из США. Самолет со 150 устройствами приземлился в московском аэропорту Внуково. Аппараты будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Ранее в столицу уже прибыла первая партия ИВЛ из 50 устройств.

Ситуация в мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается: по его словам, больницы уже не смогут госпитализировать всех нуждающихся. Он также добавил, что в стране около 20 тыс. жителей не догадываются о заражении COVID-19 и продолжают заражать других. В связи с этим премьер попросил граждан соблюдать строгие карантинные правила.

Коронавирус в Европе: континент «открывается» туристам, в Испании - ни одной смерти от COVID-19, Норвегия жалеет о жёстком локдауне © AFP, BENOIT DOPPAGNE / BELGA Синдзо Абэ о том, что Олимпийские игры в Токио должны проходить в полном формате.

Также стало известно, что погибший после задержания полицией афроамериканец Джордж Флойд был заражен коронавирусом. Об этом говорится в развернутом отчете о вскрытии тела. В заключении отмечается, что заболевание у погибшего, скорее всего, протекало без симптомов. Ранее эксперты заключили, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудником полиции.