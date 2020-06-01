Президент США Дональд Трамп хочет пригласить на саммит "Большой семерки", помимо входящих в неё государств, Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Выбор неслучаен: эти страны могут помочь Вашингтону нанести удар по Китаю. Однако не всё так однозначно

В марте американский лидер объявил об отмене саммита G7 из-за коронавируса, а в мае заявил, что он всё-таки состоится в очном формате, как и планировалось, 10-12 июня или в близкую дату в знак восстановления от пандемии. Хотя инфекция ещё не побеждена. Затем советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что сроки отодвинули до конца месяца.

Однако не все так же воодушевлённо, как Дональд Трамп, желали личной встречи с коллегами. В частности канцлер ФРГ Ангела Меркель: официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер заявил: «Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон».

Впрочем, по имеющейся информации, причины отказа имеют более глубокую подоплёку. На днях во время телефонного разговора между Меркель и Трампом возникли горячие разногласия по темам НАТО, «Северного потока-2» и отношений с Китаем, о чём изданию Politico рассказал неназванный высокопоставленный представитель Белого дома. Когда Меркель напрямую задали вопрос, поедет ли она на саммит G7, она предпочла уйти от ответа.

В свою очередь Елисейский дворец объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон готов посетить мероприятие, если на нём будут присутствовать все участники. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как сообщил телеканал NHK, готов принять участие в очном саммите лидеров стран G7 в США.

Больше, чем G7, но меньше, чем G20

31 мая всё изменилось — журналисты президентского пула сообщили, что Трамп откладывает саммит G7 до сентября и планирует пригласить на него ещё четыре страны, не входящие в объединение: Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. «Хотели нас потроллить, а получилось как всегда»: Захарова ответила Зеленскому, связавшему Крым и участие России в G8 © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — объяснил американский президент.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции 1 июня не согласился с этим тезисом Трампа, а в комментарии его намерения пригласить представителей этих четырёх стран на мероприятие ограничился лишь фразой, что все они крайне важные партнёры для Токио.

Осведомлённый источник в администрации президента Южной Кореи сообщил журналистам, что власти страны в курсе инициативы Трампа и в дальнейшем будут обсуждать с американской стороной возможность участия в мероприятии.

Что касается России, то это не первая попытка Трампа привлечь Москву к совместной работе со странами G7: о необходимости возродить G8 он говорил и в 2018 году, и в 2019-м. В позапрошлом году накануне отлёта на саммит в Канаду Трамп заявил журналистам: «Россия должна быть на этой встрече. Почему мы проводим встречу без участия в ней России? Есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров».

Здесь стоит сделать оговорку: Россию не выгоняли, поскольку механизма по исключению той или иной страны из G8 нет, просто в 2014 году лидеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Японии отказались приехать на саммит в Сочи и предпочли собраться всемером в Брюсселе. Да, этот поступок был неприятен российской стороне, но трагедии из этого делать не стали. Россия незримо присутствовала на саммите G7 © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Я бы не сказал, что ощутили какую-то огромную потерю. «Восьмёрка» — это важный клуб, но его значение больше определялось последние годы, я бы сказал, соображениями престижа, что престижно посидеть рядом с президентом США, с президентами ведущих европейских стран. Повестка дня «восьмёрки» утратила своё значение после создания «группы двадцати», — сказал тогда глава МИД РФ Сергей Лавров.

В рамках G20 Россия имеет возможность общаться с теми же государствами-членами G7 и не только, в «двадцатку» также входят Китай, Индия, Бразилия, ЮАР (все партнёры Москвы по БРИКС), Турция, Саудовская Аравия, Южная Корея, Индонезия, Австралия, Аргентина, Мексика и Европейский союз. Таким образом, этот формат даже более эффективен, чем G8.

Антикитайский фронт

Как сказала директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара, расширенный формат саммита, который предложил Трамп, позволит поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая. Иными словами, на фоне нарастающего противостояния с Пекином Вашингтон всеми силами перетягивает на свою сторону другие страны, чтобы выступить единым фронтом против Китая.

Собственно, этим и обусловлен выбор гостей на осенний саммит. Как объяснил в комментарии РИА Новости президент Русско-Азиатском союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, у Индии активно развивается конфликт с Китаем, Австралия уже ощутила на себе контрсанкции со стороны КНР, Южная Корея — мощный и экономически развитый сосед Китая с крупной базой американских сил в регионе, а Россия — наиболее могущественный из потенциальных союзников Китая в грядущем противостоянии. К тому же все эти страны представляют собой крупнейшие экономические силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это Европа, хоть и с закавыками» — эксперт объяснил, почему Китай для США опаснее России © AP, Andy Wong, File

«Согласно нашим прогнозам, США начнут неявно, но всё же «подкупать» Россию, а взамен потребуют выступить на стороне Штатов в торговой войне против Китая. Включение Австралии, Южной Кореи и Индии в G7 означает не укрепление влияния этих стран, а расширение антикитайского лагеря, при этом мнение этих стран по остальным вопросам вряд ли будет учитываться», — заявил эксперт.

По его словам, Трамп пытается добиться символической победы в виде глобального антикитайского альянса, поскольку Европа всё сильнее отдаёт предпочтение торговому сотрудничеству с Китаем, а реальные экономические санкции сейчас слишком дорогое удовольствие.

В этой ситуации ключевой игрок, с которым Трампу нужно сближаться, чтобы укрепить собственные позиции в борьбе с Китаем, — это Россия. В колонке для газеты The Hill президент аналитического центра Rideau Potomac Strategy Group Эрик Миллер заявил, что конфликт с Пекином станет настоящим испытанием решительности и креативности Америки, а также её готовности сотрудничать с другими.

Он уверен, что Вашингтону следует рассмотреть возможность найти новый способ сосуществования с Россией — хотя она для США далеко не идеальный партнёр, — который бы позволил расширить двустороннее сотрудничество для противодействия Китаю. Для этого, по мнению автора, прежде всего нужно навести порядок в договорной базе российско-американских отношений через исправление или отсев отдельных «неудачных» законопроектов в Конгрессе, в числе которых Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля, предусматривающий введение санкций против российских финансовых учреждений и отдельных государственных ценных бумаг, включая облигации федерального займа.

Миллер пишет, что на протяжении многих десятилетий Вашингтон, Москва и Пекин поддерживали «очень чёткие треугольные отношения» — в соответствии с классическими теориями международных отношений, две стороны этого треугольника сближались из-за опасений по поводу третьей или ради получения преимущества над ней. По его словам, придя к власти в 2000 году, Владимир Путин поставил задачу восстановить положение России на мировой арене, и в рамках её выполнения стал сближаться с Китаем, чтобы противодействовать влиянию США в Азии и Европе.

«Однако когда Китай стал крепнуть, Россия начала всё сильнее нервничать. Особенно Москва беспокоится за Дальневосточный федеральный округ, где проживает 6,2 млн человек, при том, что население соседних приграничных провинций Китая составляет около 100 млн. <…> Всё усиливающийся дисбаланс в российско-китайских отношениях указывает на то, что Россия может быть готова к тому, чтобы в изменившемся геополитическом контексте сменить друзей», — считает Миллер. Философ Чарнецки рассказал, чью сторону должна занять Россия в конфликте США и Китая

Комментируя идею Трампа пригласить Россию на саммит G7, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: «Вы знаете, что президент Путин является сторонником диалога во всех направлениях. Но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно чуть больше информации, которой мы, к сожалению, пока не располагаем».

Он отметил, что пока в этой истории больше вопросов, чем ответов — была ли это официальная инициатива, в каком качестве приглашают Россию, какова повестка дня, каков состав участников и многое другое.

Сейчас, когда до президентских выборов остаётся пять месяцев, а ситуация внутри страны ухудшается с каждым днём то из-за коронавируса, то из-за массовых беспорядков Трампу нужно добиться весомых побед на внешнеполитической арене. И в качестве таковой он рассматривает победу над Китаем, который в своих речах представляет главным виновником пандемии.

На самом деле противостояние с Пекином началось задолго до появления COVID-19, он просто обострил все противоречия. Однако шансов на успех на этом направлении у Трампа не много: страны пока присматриваются, на чью сторону им выгоднее встать в этом противостоянии. Немаловажным фактором остаётся поведение той и другой стороны в условиях эпидемии, и тут явное преимущество Китая, пришедшего на помощь в частности Европе. В то время как Штаты закрыли границы и сконцентрировались на собственных проблемах. Впрочем, судить их за это нельзя: они спасали собственных граждан, пусть и с опозданием.