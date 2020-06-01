За период правления Эмманюэля Макрона закрылась последняя французская специализированная фабрика по производству масок в Бретани, а запасы медицинских масок на складах снизились с 714 до 117 миллионов

У принца Иоахима Бельгийского — внука бывшего короля Бельгии Альберта II и племянника нынешнего короля Филиппа — диагностирован коронавирус. Незадолго до этого принца видели на вечеринке в испанском городе Кордова. Королевский дворец Бельгии подтвердил, что Иоахим действительно поехал в Испанию 24 мая по рабочим вопросам, однако известно, что он состоит в длительных отношениях с испанкой.

Испанская пресса сообщает, что 27 мая принц участвовал в частной вечеринке, на которой собралось 27 человек, что является злостным нарушением испанских карантинных ограничений. Однако, согласно бельгийской прессе, там было 10-12 человек, а это нарушением уже не является. Бельгийский двор заявил, что у принца слабые симптомы заболевания и его состояние не внушает опасений. Все, кто имел отношение к вечеринке в Кордове, отправлены в карантин. Коронавирус — это только начало. Эксперты о мире после пандемии © REUTERS, Yves Herman

Бельгийский принц — не первый из представителей королевских династий Европы, заразившийся коронавирусом. В марте заболели князь Монако Альбер II и наследный принц Великобритании Чарльз, но они перенесли COVID-19 без особых проблем. А вот испанская принцесса из династии пармских Бурбонов Мария Тереза 29 марта умерла от последствий коронавируса в одной из больниц Парижа. Король Испании Филипп IV и ряд членов его семьи несколько недель находились на карантине, поскольку контактировали с зараженными членами правительства Испании, но у монарха и его родственников коронавирус не был обнаружен.

А премьер-министр Испании Педро Санчес в воскресенье заявил, что предложит парламенту продлить чрезвычайное положение до 21 июня — в очередной «последний раз». Санчес сказал руководителям региональных правительств во время видеоконференции, что это будет последнее продление чрезвычайного положения, поскольку уровень заражения в Испании резко снизился. После этого правительство не собирается ограничивать свободу передвижения граждан. С начала эпидемии в Испании зафиксировано 286 509 случаев заражения коронавирусом — это первый показатель в Европе, умерло от COVID-19 в этой стране более 27 тысяч людей. В частности, коронавирусом тут заразились 51 482 медицинских работников с начала пандемии, 63 из них умерли в результате болезни.

При этом в минувшую пятницу два человека, которые приехали из Соединенных Штатов в испанский регион Валенсия, сдали положительный тест на коронавирус, и, вероятно, это первый завезенный случай заболевания в Испании с середины марта. Подобные случаи практически исчезли в Испании после того, как 14 марта страна закрыла свои границы и ввели карантин для населения.

Региональный советник по здравоохранению Ана Барсело сказала, что путешественники, вероятно, не соблюдали обязательный двухнедельный карантин по прибытии в Испанию. Также она сообщила, что путешественники не направлялись непосредственно в Валенсию и их точный маршрут пока неизвестен. Валенсия расположена на средиземноморском побережье Испании, здесь находятся такие популярные курорты, как Бенидорм и Аликанте. С понедельника в Валенсии, как и в ряде других регионов страны, будет разрешено открывать бассейны, пусть и для ограниченного количества людей, а также пляжи, где людям придется поддерживать дистанцию не менее двух метров.

Всего около 70% населения Испании будут охвачены этим новым этапом послабления карантинных ограничений, который также предусматривает возобновление работы кинозалов и театров, но при условии, что работать они будут на треть емкости. Торговым центрам будет разрешено открыться снова, но с уменьшенной пропускной способностью, также будет разрешено обедать в ресторанах в помещении. Однако треть населения Испании — жители двух наиболее пострадавших регионов, Мадрида и Барселоны, — останется на первом этапе послаблений. Коронавирус в Европе: 750 млрд евро на борьбу с коронакризисом, слежка во Франции и Британии, Балканы открывают границы - но не для соседей © REUTERS, Favio Lo Scalzo/File Photo

Второе место по числу инфицированных коронавирусом Европе занимает Великобритания — почти 275 тысяч случаев. По официальным данным, общее число жертв коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве возросло до 38 489 человек. При этом, кроме ранее анонсированных с 1 июня карантинных послаблений, объявлено, что с понедельника возобновляются матчи футбольной Премьер-лиги. Как сообщила 30 мая медиакорпорация ВВС, такое решение было принято правительством страны в ходе совещания за закрытыми дверями. Руководство клубов рассчитывало вернуть игроков на поле 17 июня, и более раннее возвращение — лучшая новость за последние несколько месяцев. Однако в Лиге подчеркивают, что ещё многое предстоит сделать для обеспечения безопасности игроков, тренерских штабов и обслуживающего персонала.

В свою очередь, учёные — советники британского правительства — предупреждают, что отменять карантин в стране пока нельзя. Так, член Научного совета при правительстве Великобритании (Sage) и председатель консультативной группы по новым вирусным заболеваниям NERVTAG Питер Хорби в интервью ВВС заявил: «Я могу понять желание ослабить меры социального дистанцирования, но нам нельзя оказаться в ситуации, когда число заражений и смертей будет опять на том же уровне, как недавно». Совет Sage опубликовал подробности своих конфиденциальных заседаний, начиная с 22 января, а также ряд сопутствующих научных докладов. В частности, по прогнозу, сделанному на заседании 23 апреля, ожидалось, что в Британии к середине мая будет лишь тысяча новых заражённых в день. Однако в последние дни мая в этой стране фиксировалось по 1800-2000 новых пациентов с COVID-19.

Как сообщила вечером 31 мая Служба гражданской защиты Италии, в стране в общей сложности были инфицированы 233 019 человек — это третий показатель среди европейских стран. В Италии за последние сутки выявлены 355 новых случая заболевания COVID-19, из них 55% зарегистрированы в области Ломбардия. Общее число жертв коронавируса в Италии составляет 33 415 человек. Количество пациентов, госпитализированных в больницах Италии с диагнозом COVID-19, сократилось на 293, и составляет 6387 человек. 435 тяжело больных находятся в отделениях интенсивной терапии, число пациентов этой категории уменьшилось за последние сутки на 15 человек.

29 мая появилось сообщение о том, что итальянские врачи провели редкую и сложную операцию по пересадке лёгких для спасения зараженного коронавирусом 18-летнего пациента. Операция состоялась 18 мая в одной из больниц Милана, длилась девять часов и завершилась успешно. Пересадка была признана единственно возможной для молодого человека, не испытывавшего ранее проблем со здоровьем. Коронавирус был диагностирован у него 2 марта, а 6 марта его госпитализировали и сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом и искусственного дыхания. В середине апреля врачи пришли к выводу, что восстановление нормальной работы лёгких пациента невозможно. С 30 апреля начался поиск донорского органа, который поступил от скончавшегося человека, не зараженного коронавирусом. Подобная операция ранее была проведена также в Австрии. До этого к такому способу лечения последствий коронавируса несколько раз ранее прибегали в Китае. Врачи в разных странах отмечают, что у 30% переболевших COVID-19 могут оставаться осложнения в легких вплоть до инвалидности.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, выступая в воскресенье в программе третьего канала государственного телевидения Rai, заявил, что запланированное правительством в рамках ослабления карантина снятие ограничений на передвижение по стране с 3 июня «содержит риск, и было бы ошибкой не признавать это». Однако, отметил он, чтобы избежать какого-либо риска в отсутствии вакцины против COVID-19, «мы должны были бы закрыть всё на месяцы, но тогда бы страна не выдержала». Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Сомнения в целесообразности отмены ограничений на передвижение по стране без учёта конкретных ситуаций с коронавирусом в отдельных регионах, в частности, высказали губернаторы Кампании и Тосканы Винценцо Ди Лука и Энрико Росси. А руководитель администрации Сардинии Кристиан Солинас потребовал введения «санитарных паспортов» для тех, кто соберётся приехать на остров, например, из Ломбардии. В ответ на это министр по делам регионов и автономий Италии Франческо Бочча заявил, что регионы не могут ограничивать свободу передвижений по национальной территории, так как это гарантировано Конституцией.

Четвёртое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Франция — 188 625 людей, умер от COVID-19 в этой стране 28 771 человек. Поскольку с 11 мая, после начала снятия ограничений, ситуация в сфере здравоохранения улучшается, а число тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимации, неуклонно падает, со 2 июня во Франции начнется вторая фаза ослабления карантина. При этом уже в выходные в Париже снова открылись парки, которые на момент первой фазы ослабления классифицировались как зоны повышенного риска. 31 мая, более чем через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери, площадь перед собором вновь открыли для публики.

А два самых известных парижских музея, Лувр и Музей Орсе, объявили даты возобновления работы на фоне постепенно ослабления карантина по всей Франции. Руководство Лувра сообщило, что музей планирует снова принять посетителей с 6 июля. Музей Орсе, где выставлено множество шедевров импрессионизма и постимпрессионизма, откроется 23 июня. В музеях, как и в других общественных местах Франции, люди обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Маски во Франции также обязательны в транспорте, причём министр экологического перехода Элизабет Борн заявила, что жители страны будут носить маски в общественном транспорте в обязательном порядке до появления вакцины от коронавируса. При этом во Франции нарастает скандал, вызванный заявлением президента Эмманюэля Макрона о том, что благодаря доктрине правительства страна ни разу «не столкнулась с отсутствием масок».

«Реальность — другая. Уже с января министерство здравоохранения прекрасно знало о крайнем дефиците — запасы масок FFP2 были просто на нуле. И если государство ни разу не столкнулось «с отсутствием» масок на складах, то только потому, что оно выдавало их врачам по самому минимуму, не имея до конца марта возможности обеспечить сносное их количество», — написал известный расследовательский сайт Mediapart.

При этом ещё 31 марта, когда срочно мобилизованные на производство масок французские предприятия работали в усиленном режиме, сам Макрон заявлял: страна сейчас производит 3,3 млн масок еженедельно, но, благодаря трудовому подвигу самоотверженных французских «масочников», «к концу апреля у нас будет 15 миллионов в неделю». В итоге Франция закупала и закупает почти все необходимые маски у… самоотверженных китайских производителей: как пишет Le Monde, по «беспрецедентному воздушному мосту» с середины апреля до конца июня во Францию будет поставлено 2,25 млрд масок, а доставит их российская авиакомпания «Волга-Днепр».

При этом расследования ряда ведущих французских СМИ (Le Monde, Le Figaro, Libération) доказывают, что за десять последних лет, с 2009-го по 2019-й, государственные «масочные» запасы были снижены с 2,2 млрд до чуть более чем 100 миллионов штук. Но когда Макрон назначил своё первое правительство в 2017-м, на французских складах все еще было 714 миллионов масок — а вот к марту 2020 года их осталось всего 117 миллионов. Миллионы масок из государственных резервов, из которых значительная часть оставалась пригодна к использованию (не как хирургические, но как маски «для широкой публики»), были сознательно уничтожены. Причём сделано это было в самый разгар кризиса COVID-19, когда врачи уже начали подавать в суд на государство из-за нехватки защитных материалов.

Кроме того, в 2018 году, из-за недостатка заказов, закрылась последняя французская специализированная фабрика по производству масок в Бретани, которая в 1990-е годы была второй в мире по объему производства. Тогда медицинская маска французского производства стоила 35 евроцентов, а как ныне за китайскую платят евро и больше. Хотя государство призвало возобновить работу французской фабрики, этого до сих пор не сделано.

Помимо макроновской фразы о том, что Франция «не столкнулась с отсутствием масок», пресса и оппозиция ставят властям в вину заявления, которые делались о масках в начале эпидемии. Тогда звучали утверждения о том, что маски нужны только врачам и больным, а для «широкой публики» они необязательны, и, может быть, даже вредны (потому что их использование снижает «бдительность»). Премьер-министр Эдуар Филипп ранее признавал, что это была ошибочная позиция, но подчеркнул: такие советы давали медицинские эксперты, которые сами же потом и изменили мнение.

В одной из федеральных земель Германии, Тюрингии, власти собираются отменить масочный режим и перестанут требовать от граждан соблюдать социальное дистанциирование уже с 6 июня. Однако на остальной территории ФРГ масочный режим останется обязательным в транспорте, общественных местах и магазинах как минимум до конца июня. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан к дальнейшей бдительности в борьбе с распространением коронавируса. Без эффективных медикаментов и вакцины недопустимо всерьез говорить о том, что пандемия осталась в прошлом, заявила она в еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу, 30 мая. Эксперт сказал, в каких странах коронавирус обнаружили раньше, чем в Китае © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Глава правительства ФРГ также предостерегла от преуменьшения опасности. Изучение ситуации в более пострадавших соседних странах показывает, что именно легко могло произойти и в Германии, подчеркнула канцлер. Ныне в ФРГ зафиксировано 183 294 случая заражения коронавирусом (пятый показатель в Европе), умерло от COVID-19 в этой стране 8600 человек. Канцлер не обошла стороной тему ослабления карантинных мер. «Я надеюсь, что мы сможем сделать дальнейшие шаги и при этом не вызвать новые заражения», — заявила она. «Это может получиться, если мы сохраним храбрость и бдительность», — подчеркнула глава германского правительства.

Явно не были бдительными участники нескольких крупных частных вечеринок в городе Геттинген (земля Нижняя Саксония) в минувшие выходные. Там на карантин отправлено 160 человек, 35 человек уже имеют положительный результат теста на коронавирус. Большинство зараженных и контактных лиц являются членами разных многодетных семей, среди них — 57 детей и подростков. Один из больных, мужчина 67 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственного дыхания.

Нижняя Саксония была одной из первых федеральных земель Германии, где возобновили работу рестораны — это произошло ещё 12 мая. Несмотря на вспышку коронавируса в Геттингене, власти земли не планируют ограничивать работу заведений общественного питания в городе и регионе.

В Австрии рестораны открылись 15 мая, а с 29 мая в этой стране разрешили возобновить работу отелям, театрам и концертным залам в рамках очередного этапа ослабления карантина. На спектаклях и концертах пока смогут присутствовать не более 100 зрителей, с соблюдением безопасной дистанции. Если после этого ситуация не ухудшится, разрешенное количество зрителей будут постепенно увеличивать.

По данным исследования Федеральной экономической палаты Австрии, до трети гостевых домов и отелей в стране в данный момент угрожает банкротство. Глава палаты Харальд Марер надеется, что теперь многие компании смогут этого избежать благодаря снятию ограничений и возвращению клиентов. Однако отели и рестораны, обслуживающие иностранных туристов, находятся в группе особого риска — ведь перспективы восстановления заграничных поездок пока туманны.

Внутренние границы Евросоюза должны открыться, начиная с 15 июня. Пока же разные государства ЕС действуют неорганизованно, несмотря на призывы Еврокомиссии к странам-членам выработать общее решение по открытию внутренних границ. Также Европейская комиссия запустит информационный портал с целью помочь европейцам, которые собираются провести летний отпуск в другой стране ЕС, разобраться в новых санитарных нормах. Об этом 29 мая заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Отныне у нас есть общий протокол по прохождению границ, приему туристов, проверке соблюдения дистанции и необходимых санитарных мер», — объявил еврокомиссар. По его словам, на новом сайте будут представлены советы и рекомендации по перемещению внутри ЕС. «Вы узнаете, как добраться из пункта А в пункт Б и что вас будет ждать по прибытии, в том числе необходимые меры предосторожности», — подчеркнул Тьерри Бретон, сообщив и web-адрес портала — Reopen.eu. Правда, пока что по этой ссылке доступен один из европейских проектов открытого образования, поддерживаемый программой Erasmus.