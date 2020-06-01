В понедельник, 1 июня, Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова. Скорее всего, всесильный министр, которому подчиняются силы, равные по численности и вооружению Вооруженным силам Украины, а также банды радикалов и нацистов, которыми он управляет аффилированно, отделается легким испугом. Но возможны и эксцессы

На прошедшей неделе глава МВД Арсен Аваков получил целую коллекцию красных карточек, из которых можно было бы скомпоновать полноценную «чёрную метку». Тем более, что Владимир Зеленский с самого начала тяготится чрезмерным влиянием министра, занимающего свой пост с 2014 года. Сейчас, кажется, создаются соответствующие условия…

Действительно ли условия создались? Пока сказать трудно, но ситуация вокруг главы МВД действительно напряжённая. В понедельник работа силовиков будет заслушана на заседании профильного комитета Рады. Возможны оргвыводы.

Кагарлык

Самого по себе инцидента в Кагарлыке Киевской области, где полицейские избили и изнасиловали местную жительницу, в иной европейской стране было бы достаточно, чтобы министр внутренних дел ушёл в отставку. Но Украина, может, конечно, и Европа, но Европа какая-то «гибридная». Потому министр никуда не уходит.

Сама по себе ситуация там непонятная. Следствие ведётся, пока очевиден только сам факт избиения и группового изнасилования. Полицейские уволены, отделение полиции распущено. Впрочем, этого, повторимся, было бы достаточно для личной ответственности министра.

Подобный инцидент во Врадиевке Николаевской области летом 2013 года привели к массовым протестам (так же как информация о пытках в грузинских тюрьмах, стоившая президентского поста Саакашвили), но сейчас ситуация принципиально иная.

Во-первых, тогда эта тема раскручивалась с оглядкой на необходимость демонизации милиции в преддверии планируемого государственного переворота. Сейчас ничего такого не готовится, «гражданское общество» и «неполживая журналистика» не то чтобы отмашки не получали, но вообще сидят на голодном пайке. Пока что грантодатели всё им нужное получают от украинской власти без особого давления.

Во-вторых, тогда тему подхватила оппозиция, а сейчас оппозиция (а отставки Авакова требует «Голос», возможно — при поддержке «Европейской солидарности»), довольно квёлая. Хотя Порошенко вот проводил недавно акцию протеста, но фамилия Авакова там всуе не поминалась. Правда, среди организаторов акции «Стоп реванш» был связанный с Аваковым лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

У Авакова уже была своя Врадиевка — в 2016 году полицейские убили местного жителя в селе Кривое Озеро Николаевской области. Никаких последствий не было, сейчас убийцы находятся на свободе.

Бровары

Большой переполох вызвали события в Броварах Киевской области, где бандиты, нанятые конкурирующими службами маршрутных такси, устроили эпический баттл в духе «святых 90-х». В перестрелке участвовало около 100 человек. Трое ранено, 10 задержаны.

Забавно, что свидетелем перестрелки оказался ветеран АТО, выразивший недоумение по этому поводу — дескать, у нас тут что, война уже? Даже не знаем, как ему объяснить…

Аваков вначале попытался всё свалить на коррупционную практику распределения маршрутов, но быстро понял, что малой кровью тут не отделаешься.

Нацполиция объявила об увольнении всего руководства Винницкой полиции. Винницким полицейским вменяется в вину то, что они допустили в своей области формирование вооружённых банд, которые приехали на разборку в Бровары. Вероятно, будет уволено и руководство полиции в Броварах.

Активно идёт зачистка рядовых членов банд, но уже наметились некоторые проблемы. В частности, они связаны с тем, что бандиты сплошь патриоты, волонтёры, участники АТО и даже… действующие полицейские. Им просто не повезло, что среди них не нашлось продвинутого блогера или журналиста какого-то грантового СМИ.

Впрочем, из этой темы Аваков выйдет, пожалуй, даже с честью. Ребята уж очень нелепо подставились.

«Президент выбрал золотую клетку». Михаил Чаплыга объяснил, почему Аваков остается главой МВД © Facebook Михаила Чаплыги

Дело Шеремета

Это дело самим Зеленским было назначено особо важным для персонального будущего главы МВД. Во время пресс-конференции 20 мая президент сказал: «Его (Авакова. — Авт.) ответственность — дело Шеремета. Пожалуйста, он начал это дело — он должен довести его до конца».

На прошедшей неделе Печерский райсуд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отпустив ее под залог в размере более 168 тыс. грн ($6,3 тыс.). Утверждается, что деньги «собрали люди».

Еще двум подозреваемым, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, содержание под стражей продлили до 24 июня. Интересный момент — из дела пропали упоминания о «величии арийской расы».

Перспективы дела по-прежнему неясны.

В расследовании есть две проблемы и обе они, в действительности, вызов не Авакову, а самому Зеленскому.

Во-первых, дело чистой воды политическое и им должно было бы заниматься СБУ, но… арестованные фигуранты сами находились под контролем СБУ. Кстати, тут забавная ситуация — в деле Стерненко СБУ спокойно себе занимается мелкой уголовщиной, но в деле Шеремета обнаружен какой-то конфликт юрисдикции.

Так или иначе, между МВД и СБУ — ведомственный конфликт, поскольку расследование дела неминуемо ведёт к высоким чинам на Владимирской (СБУ) или в Политехническом переулке (МВД). И в этом конфликте, конечно, должен разбираться президент, а не кивать на Авакова.

Во-вторых, обвиняемые относятся к числу патриотов, националистов и героев АТО. То есть, тех самых людей, которых Зеленский до смерти боится. И если он считает, что с этой его боязнью должны справиться Аваков и суд, то это — плохая идея.

«Соросята» против Авакова

Возник частный конфликт из-за создания в составе Национальной полиции Департамента защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях засекречена.

По мнению председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, вполне вероятно, «что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения».

Появление в деле фамилии Шабунина наглядно показывает, что речь идёт о грызне между «местными» и «госдеповскими», причём кто из них хуже — попробуй пойми.

«Соросята» сейчас на коне и могут сильно навредить Авакову.

Резюме

Всё же большинство экспертов, которые «в теме», полагают, что Аваков, хотя и находится в сложном положении, сейчас пока что вне опасности.

Во-первых, его лично и его кадры на разных уровнях государственной системы просто некем заменить. Близкие к Офису президента телеграм-каналы грозят, что сейчас начнётся разбор полётов и губернаторов начнут смещать… Есть, правда, основание полагать, что разбор полётов затянется до второй половины лета, когда окончательно (?) будет снят карантин и можно будет подвести итоги борьбы с коронавирусом.

Кстати, обратите внимание, что сам Аваков с темой эпидемии сейчас почти не связан. И это очень правильное решение — тема не слишком популярная…

«Золотой парашют» для Авакова. Бортник рассказал, как глава МВД может уйти в отставку © Facebook, Ruslan Bortnik

Во-вторых, Аваков по-прежнему контролирует часть националистического актива и тем страшен Зеленскому. Правда, объединение ресурсов Порошенко и Авакова на акции «Стоп реванш» выглядело не слишком убедительно, но никакого внятного публичного ответа на всё это не прозвучало.

В-третьих, сейчас «Национальный фронт» поднимает голову и, по мнению некоторых аналитиков из ОП, Арсений Яценюк (при поддержке Авакова, разумеется) попытается сдвинуть Порошенко с места лидера правой оппозиции. Такая внутривидовая борьба может быть выгодна президенту — сделает «Европейскую солидарность» более сговорчивой и ослабит электоральный ресурс правой оппозиции перед выборами.

Так или иначе, основная схватка за пост главы МВД развернётся перед местными выборами, скорее всего — в конце лета.