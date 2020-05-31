В восемнадцатый раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Самым замечательным ньюсмейкером прошедшей недели стал экс-президент Пётр Порошенко. Чего он только не вытворял! Кажется, у человека началась избирательная кампания…

Художник руками Сергей Поярков решил сменить род деятельности и поступить в «Квартал-95». Однако он немножко неудачно выбрал время для дебюта в новом качестве — Майдан во время акции «Стоп реванш». Народ смеялся (хотя было не смешно), но в «Квартал» его не возьмут.

Это правда. Официального заявления «квартальцев», конечно, не было, но Пояркова они не возьмут. До такого уровня пошлости «Квартал» не опускался даже в худшие времена.

«Украинская неправда». Выпуск №17 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Майские тезисы Зеленского к будущему видеоролику, посвящённому акции «Стоп реванш» на Майдане и возле его дома:

— Порошенко не сидит;

— мародёры не сидят;

— убийцы на свободе;

— уголовные дела не расследуются;

— порохоботы во власти;

— коалиция с Порошенко и «Голосом» создана;

— бюджет разворовывается, как и раньше;

— война продолжается;

— языковой вопрос не решён;

— все самое ценное в стране продано.

О каком реванше вообще идёт речь?

АСТАНАВИТЕСЬ!»

Мы не знаем, правда это или нет. Это информация телеграм-канала «EQUILIBRIUM». А мы её только разместили…

Как оказалось, акция «Стоп реванш» была задумана Офисом президента. Как пишет телеграм-канал «Резидент»,

«наш источник в ОП уточнил, что присутствие Национального корпуса на акции порохоботов «Стоп реванш» — спланированная инициатива Офиса президента. Страна увидела масштабы протестов объединённых националистов/радикалов, которые не способны собрать пару тысяч человек. Дополнительно удалось визуализировать вопрос журналистов, а чем Зеленский отличается от Порошенко. На фоне выступлений умалишённых любой спикер от «Слуги народа» кажется образованным европейцем».

Результат акции превзошёл все ожидания — теперь всей стране понятно, что президент боится «радикалов, которые не способны собрать пару тысяч человек», и ради них отказывается от своих предвыборных обещаний.

Это правда. Во всяком случае всё выглядит именно так — сами устраиваем акции националистов, чтобы показать гарантам Минских соглашений, что эти соглашения выполнить невозможно, и сами же пугаемся показанного…

Скоро украинские журналисты будут учить американских.

В версии украинского «Форбс» Порошенко опять стал миллиардером, его капитал — $ 1,4 млрд, больше, чем было до Майдана. Причём американский «Форбс» об этом не знает — у них Порошенко (и, кстати, владельца «Эпицентра» Гереги) в списке миллиардеров нет. Вопиющий непрофессионализм! Ну ничего — мы их научим.

Это правда. Противоречие версий изданий обнаружил одесский журналист Юрий Ткачёв.

«Эффективные изменения — это просто!»

Михаил Саакашвили переименовал Национальный совет реформ в Офис простых решений и результатов.

Эффективное изменение произведено, можно почивать на лаврах.

Это правда. Надеемся, что на этом реформаторская деятельность Саакашвили закончится…

Пришла весна — начались посадки! Пацан сказал — пацан сделал! Государственное бюро расследований арестовало 42 картины из коллекции Петра Порошенко…

Это правда. Всё так и было.

Хитрый план Порошенко

Вообще-то 42 картины из личной коллекции Порошенко собирался повесить в своей двухкомнатной хрущёвке в Конча-Заспе. Но тут произошло непредвиденное — ему сообщили, что Государственное бюро расследований напало на след картин. Это значит, что в доме будет обыск и вся страна узнает, как скромно живёт экс-президент! С одной стороны, это неплохо, но с другой — нескромно. Тогда Порошенко отвёз картины в музей. Но ГБР преследовало его и там! Порошенко выпрыгнул в окно и огородами ушёл от погони, отстреливаясь из наградного миномёта…

Да нет, чушь какая-то… Хотя сама завязка истории может быть и правдой — если бы картины изымали из дома Порошенко, было бы и правда неудобно.

«Украинская неправда». Выпуск №16 © CC0, Pixabay

Колхоз — дело добровольное…

В рамках первого этапа возвращения Донбасса в состав Украины там решено провести децентрализацию. Кабинет министров уже подготовил и согласовал список и границы новых объединённых территориальных общин. Осталось только их создать.

Это правда. По украинскому законодательству добровольное объединение территориальных общин и определение их границ происходит решением Кабмина. Правительство принимает решение совершенно добровольно, что и является высшим проявлением украинской демократии.

Заговор в МВД!

Несколько сотрудников МВД из Кагарлыка Киевской области, руководствуясь чувством личной неприязни к главе МВД Арсену Авакову («кушать не могу, так его не люблю», — сказал один из них в интервью соседскому коту), решили его подставить. Помня, что протесты после преступления во Врадиевке Николаевской области летом 2013 года привели к отставке главы МВД Виталия Захарченко, они заманили в отделение полиции, избили и изнасиловали местную жительницу.

Через 6-7 месяцев мы узнаем, удался их хитрый план или нет.

Это неправда. Во-первых, пытки в отделениях реформированной полиции — обычное явление. Саакашвили не даст соврать. Во-вторых, у Авакова уже была своя Врадиевка — Кривое Озеро. Ничего. Выжил.

В Броварах Киевской области были проведены натурные съемки очередного фильма о войне с Россией. Группа патриотов, волонтёров, участников АТО и членов «небесной сотни» устроила весёлые пострелюшки в духе «Дикого Запада», демонстрируя испуганным местным жителям, как они лихо отражали российскую агрессию в 2014 году.

Вторым этапом съёмок должно было быть изъятие у местного населения излишков денег и бытовой техники, но что-то пошло не так — местные не оценили хеппенинга и вызвали полицию.

Это неправда. Это были вовсе не съёмки фильма про войну, а акция в поддержку жителей Миннеаполиса, которые борются за нашу и вашу свободу. Всё равно ничего не получилось.

Украина — космическая держава!

По имеющимся у нас данным, Илон Маск перенёс запуск своего космического аппарата не из-за плохой погоды, а из-за того, что узнал, что ему предстоит конкурировать с Украиной. Это вызвало панику в SpaceX и потребовало проведения срочного совещания на предмет того, не стоит ли вообще отказаться от космической гонки со столь сильным противником.

Действительно, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил, что Украина сможет начать запускать космические ракеты по методу воздушного старта к 2023-2024 годам. Самолёты есть, ракеты есть, дальше — дело техники!

Это неправда, но могло бы быть правдой, если бы Украиной не руководили такие сказочные прохиндеи.

Украина — ядерная держава!

На прошедшей неделе украинские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики «Бандера — 1 Борзый» провели учения по нанесению удара ядерными ракетами по безусловному противнику.

По традиции, удар наносился по территории Украины, и по традиции же украинские войска попали в котёл, из которого пришлось быстро смываться…

Почти правда. Бомбардировщики Б-1Б были американскими, но они действительно тренировались в нанесении удара по территории Украины (конкретно — по Крыму) и действительно были вынуждены удалиться после перехвата самолётами ВКС России.

Нам удалось ознакомиться с приложением к плану МВФ по обеспечению экономического процветания Украины. К нашему удивлению, это была карта, на которой между Красноперекопском и Белгородом плескались волны Украинского моря…

Не то чтобы это было правдой, но план МВФ действительно не предполагает какого-то населения на этой территории.