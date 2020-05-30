Выступление Александра Лукашенко перед рабочими и ИТР Минского тракторного завода окончательно сбросило маски с целей поездок, которые президент проводит последние пару месяцев. Это скрытая предвыборная кампания, которую Бацька начал загодя. И неспроста. Обычно президентская кампания в РБ проходит тихо и скучно. Но не в этот раз

В 2020 году звезды встали совсем не благоприятно для действующего уже много лет главы государства. Затяжной конфликт с Россией, отсутствие поддержки с ее стороны, чрезмерное увлечение «суверенной» риторикой, а порой и не только, наконец, максимальная политизация белорусской элиты. Все это на фоне глобального кризиса. И вот в такой грозный час Лукашенко впервые встал на скользкий путь, на котором вехами — болотные огни надежд на альтернативу Роcсии. Главное упование на неизвестный «хитрый энергетический план», который пока не виден, но его присутствие весьма ощутимо.

Нездоровые выборы

Все происходящее нетипично, не так, как всегда, и крайне тревожно. Безусловно, верхний слой политической элиты как никогда четко ощущает, что эпоха Лукашенко, хотя и не завершится в ближайшие пять лет, но все равно Бацька явно «едет с ярмарки». Наступающую эпоху перемен устоявшееся чиновничество очень не хочет, но игнорировать также не может. «На Западе кастрюлями барабанят». Лукашенко рассказал, почему в Белоруссии не ввели карантин © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Чтобы избавить подчиненных от излишних метаний, Лукашенко дал понять, что он все тот же, каким был в середине 90-х, и проверять его силы никому не стоит. Но желающие есть. Возникший ниоткуда «блогер» Тихановский при помощи невидимой стоящей за ним группы поддержки смог провести по белорусским городам ряд массовых акций. И пусть народу было немного, картинки для СМИ были вполне впечатляющими. И кандидату в президенты от интернета тут же дали понять, что он заигрался. Тихановский был задержан, а ведь его только отпустили — он отбывал 15 суток за декабрьские протесты против интеграции с Россией. Увидев, что «человек ниоткуда» имеет хорошую крышу, на него обрушился очень неприятный меч белорусской Фемиды.

Вспомните, что с момента последних массовых протестов прошло 10 лет, сменились целые поколения, опытные змагары встречают молодых, но энергичных. Но и в среде силовиков поколения сменились. Пришло ли время для проверки сил — увидим. Прогноз автора этих строк — расшатать ситуацию, как в 2010 году, не получится. Лукашенко выиграет, а после победы сразу же забудет все, что он наговорил, и, может, мы даже увидим прогресс в делах интеграционных, которые подморозили, чтобы потрафить суверенно озабоченной части электората.

Змагары не выиграют, но они и не проиграют: на них работает время. Медленно и печально они на западные деньги отрабатывают приемы организации, координации, оповещения и сигнальное поведение. Проводят полевые учения, отрабатывают «ненасильственное сопротивление» и прочие пункты методичек Шарпа. А вот Бацька хоть все еще крепок и безмерно опытен, но он не вечен. А также стал несколько безрассудным. Потому что основа жизни не выборы, а экономика. Не секрет, что Лукашенко потянуло туда же, куда пошли Янукович с Азаровым и своей партией в 2010 году. В поиски альтернативы России. Это очень скользкий путь, есть повод разобраться в белорусском опыте. Один из кандидатов передумал идти в президенты Белоруссии и стал агитировать за Лукашенко © AP, Sergei Grits

Газовая многоходовка

На дворе идеальный шторм. Ничего нельзя планировать, все готовятся к стагнации, окукливаются в государственных границах, направляют инвестиции внутрь своих стран и много думают о привлечении сырья и углеводородов.

На этом фоне ранее запланированные проекты попали в состояние неопределенности. До сих пор Беларусь могла сколько угодно пикироваться с Москвой, но была константа — нефте- и газопроводы, построенные при СССР. Все было проходящим, а труба была вечной.

Но теперь это время стало частью истории. Изначально проекты «Турецкого» и «Северных» потоков объективно снижают до минимального значения роль в транзите энергоносителей не только Украины, но и Беларуси. В свое время Лукашенко был очень недоволен строительством СП-1 и СП-2, публично ворчал, что Москва не ставит на транзит через Белоруссию. Это обычный взгляд с личной колокольни, он не учитывает большую игру. Ибо белорусская труба идет через Польшу, ставшую злейшим врагом России, значит, и Белоруссии.

А Варшава строит свои собственные планы. Представьте, там тоже обеспокоены прокладной СП-2 и уже действуют. В обновленной Стратегии национальной безопасности Польши говорится, что страна ставит целью прекратить это строительство.

Вряд ли Польше сие по силам в одиночку. Но Варшава старается использовать в качестве «полезных дураков» ближайших соседей. Украина полностью на стороне поляков. А в Белоруссии Лукашенко. И этим все сказано. Поэтому играют на его конфликте с Россией. Объективно, крах СП-2 сыграет на руку Бацьке, и это может очень сильно искушать его рискнуть поддержать Польшу. Как и в межвоенный период, Польша снова (по определению Черчилля) «шакал Европы». Экономически слаборазвитой ей подходит только больная и слабая добыча. Украина, безусловно, такая. Белоруссия с Россией полякам не по зубам. Но вот без… Лукашенко пригрозил «поставить на место» СМИ и блогеров, распространяющих фейки о COVID-19 © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Судно «Академик Черский» добралось до Германии, проект «Северный поток-2» снова будет прокладываться. Но противники не спят. Немцы за СП-2. Но их официальный регулятор внезапно озаботился «антимонопольной» стороной дела и готовится юридически ограничить использование газопровода половиной его мощности. Работая системно, Запад смог гарантировать на пять лет объемы прокачки русского газа через Украину. И теперь Польша хочет заключить новый газовый контракт по украинской схеме.

Шакалы Европы

В польской «стратегии» курсивом отмечена опасность России, ее энергетической политики и вообще суверенитета. Это делает Польшу врагом России в энергетической сфере, и она сию минуту готова воевать. Как обычно, чужими руками. 17 мая истек договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что поставки газа по магистрали «Ямал-Европа» будут продолжаться «в том или ином виде», намекнув на «план Б».

Но пока все идет по плану Польши. Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа», который через Белоруссию и Польшу идет в Германию, составляет 33 миллиарда кубометров в год. 26 мая поставки газа через Белоруссию и Польшу в Германию снизились практически до нуля. Одновременно началась психическая атака. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна приступает к строительству газопровода Baltic Pipe, который пройдет с норвежского шельфа через Данию в Польшу. 30 апреля польская госкомпания Gaz-System подписала контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited. Польша намерена использовать антироссийскую политику Запада, чтобы стать хабом, откуда энергоносители будут раздаваться окружающим ее странам — Украине, Молдове, Чехии, Венгрии. В эту сферу интересов, если ошибется, может попасть и Белоруссия.

Он соблазняет в условиях тупикового конфликта с Россией. Проект балто-черноморского коллектора медленно, но реализуется. На западных границах России создаётся не только военно-политический «санитарный кордон», но и энергетический. 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали газопровода Baltic Pipe через исключительную экономическую зону королевства. Ранее полный набор разрешений был получен в Дании и Польше. Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem, проект профинансирован Еврокомиссией на 266,8 млн евро. Варшава уверена, что сможет если не заменить «Газпром», то уж точно заставить с собой считаться.

Но есть и пессимистический взгляд. Baltic Pipе никакой альтернативой «Газпрому» не является. Во-первых, этот проект технически сложнее. И дороже — это во-вторых. Финансирование мизерное при смете в полтора миллиарда евро. В-третьих, судить нужно по крупным, ключевым покупателям. А Германия, Франция и Великобритания покупают у России. Заодно поляки «нашкодили» и против Белоруссии. Решением прекратить импорт газа Варшава насолила Минску, сделав его тупиком. Польша против БелАЭС, против транзита нефти через Белоруссию, против Лукашенко лично. Лично же занимается «шатанием» Бацьки со своей территории.

Между векторами



На саммите ЕАЭС онлайн Лукашенко не даром поднял «газовый вопрос», предложив единые тарифы. И хотя он получил отказ, игнорировать партнера никто не будет. Как раз сейчас Минску предстоит вести переговоры с «Газпромом».

Увы, но они даже предварительно начались с пикирований. Москва говорит, что готова начать разговаривать о цене, но только после урегулирования долга. Как заявил Алексей Миллер, сумма задолженности белорусской стороны — 165,5 млн долл. А Минск отвечает, что никаких долгов у него нет. Кому верить?

В начале 2020 года Белоруссия заключила контракт на поставку газа по цене 127 млн долларов за тысячу кубометров. Буквально сразу белорусская сторона предложила снизить ее. Было отказано, но в акте сверки возникло расхождение. Подобные случаи уже отмечались не раз. И всегда белорусам приходилось рассчитываться до копейки, как прописано в контракте. Будет ли на этот раз так же, мы скоро увидим. «Это больше чем болезнь». Лукашенко объяснил, что такое пандемия коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сама тема не стоила бы упоминания, но выборы «пометили» и ее. В белорусских СМИ освещается только позиция одной стороны. И звучат из телевизора фразы о том, что российская монополия разрушает как ЕАЭС, так и Союзное государство, потому что не устанавливает равнодоходные цены на газ. Другой расхожий тезис, что «газовая монополия тормозит развитие и самой России». Это сугубо внутрибелорусский кейс. Но он работает и, пока выборы, будет работать. Даже если после выборов Бацька обо всем забудет, путь, на который он встал сегодня, скользкий и опасный.