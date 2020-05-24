Белорусские националисты всегда были банкротами. Все попытки создать БНР делались исключительно на немецких штыках. Они исчезали - исчезала и БНР. В 1991-м была попытка реконструкции мертвой модели, которая предсказуемо закончилась летально. Вспоминая то время, белорусы приходят в ужас. То, что есть теперь - результат реконструкции как раз БССР

Вначале была революция

Лукашенко сделал точкой отсчета государственности именно Октябрьский переворот, положивший начало революции, так что 7 ноября — государственный праздник, именуемый, как в советском календаре.

Без революции 1917 года не было бы и белорусской государственности. Это было окно возможностей, которое метко обозначил классик, вложив в уста своего литературного героя, участника гражданской войны фразу: «четыре республики учредил». Там, откуда эта цитата, четко описана не только вся история гражданской войны в России в целом, но и история конкретно белорусской государственности, в частности.

Роман «Аэлита» — ранняя советская фантастика. Написан в 1923-м, и первый вариант лишен каких-либо идеологических купонов: вполне живые люди, их быт после гражданской войны и реальные события, хотя и широкими мазками. Уже в 1937-м книга была редактирована и нашим современникам был дан уже совсем другой роман. Эта хронология очень важна в описании генезиса Республики Беларусь. Прыжок в окно возможностей, учреждение республики, десятилетие поиска формы и содержания, решительно разорванные и выброшенные страницы проекта, наконец, после чудовищной войны, на месте сгоревшей в ее огне лаборатории было построено скучное, современное государствообразующее производство. Именно оно было восстановлено Лукашенко после катастрофы 1991 года и существует до сих пор.

Terra incognita

В 1937-м была подведена черта под тем СССР, который был основан в 1922-м году. От него отказались раньше, просто в 37-м году ликвидировали тех люди, кто руководил проектом в 20-е. В начале 30-х их убрали от руководства, приняли дела, а потом ликвидировали.

«Сталинские репрессии» совсем не были следствием идеологической белиберды. Не было и никакой «ленинской гвардии». Но для людей без образования и управленческого опыта, они вели себя слишком уверенно, управляя гигантским государством, больше современной России, в совершенно не знакомых никому условиях. Так что история СССР 20-х годов — terra incognita. Мы ничего не знаем о ней, хотя многие из нас с начальной школы и до аспирантуры учили до рефлекса. Что 20-е прошли в непрерывных партийных дискуссиях. При этом, за счет чего жило государство, чем и откуда наполняли бюджет, как обеспечивали национальную валюту — ни один советский учебник внятно не объясняет.

Вначале, отказавшись от выплаты внешних долгов Ленин намеренно спровоцировал блокаду и арест российских активов за рубежом. После победы в гражданской войне блокаду сняли и первым государством, подписавшим с большевиками торговое соглашение была Великобритания. Российская экономика была вновь подключена к глобальной. Это обеспечило живучесть большевистского проекта, и он выжил за счет использования золотовалютных резервов. После федерализации России, в 1922 году учредили СССР. С 1923-го Наркомфин восстанавливает фискальную дисциплину буквально под дулом револьвера. В этом же году план Дауэса стабилизировал европейскую экономику и экспорт зерна, леса и нефти дал большевикам первую прибыль в 94 млн. рублей. Первый, и, увы, последний профицит за период НЭПа. Большевики убедились в правильности выбранного курса. Модель СССР встроилась в международную систему конвертируемых валют. К золотому стандарту. Основой экономики стал сырьевой экспорт, а золотой «червонец» обеспечил это.

Красные директора

БССР не должно было быть. Во время гражданской войны часть большевиков считали, что белорусского государства быть не может. По иронии судьбы эти люди и стали первыми руководителями новой республики. Самый первый, Александр Мясников (Мясникян) сражался в бывшем Северо-западном крае и был против белорусской государственнности.

Его единомышленник, Вильгельм Кнорин, говорил: «Время национальных государств прошло». Но в «дискуссии о Белоруссии» победили федерализаторы, которые, тем не менее, очень плохо понимали, что будут создавать. Первый блин вышел… Литвой. Точнее — Литбел — федералистическая литовско-белорусская химера, во главе которой видели литовцев. И вслед за Мясникяном республику возглавил Винцас Мицкявичюс. Но грянула советско-польская война, поставившая крест на проекте «Литбел». А товарищ Мицкявичюс отправляется в отставку, в Москву, где работает по линии Коминтерна до своей смерти при очень странных обстоятельствах, в 1935 году. Но от идеи государства не отказались. А во главе становится Ефим Генкин, убежденный троцкист, сторонник линии Мясникяна-Кнорина. Вступил с последним в конфликт, из-за чего переведен в Армению, к Мясникяну. Расстрелян в 1938 году. Кнорина тоже расстреляют в 1938-м. Память о них увековечена в Белоруссии.

Взлет и падение советского Витте

После образования СССР первым лидером БССР стал Вацлав Богуцкий. Именно он и начал создавать НЭП — возвращение большевистской России в русло модели царского премьера Сергея Витте, основанной на золотом стандарте и включении в мировую экономику при помощи кредитов и инвестиций. Время правления Богуцкого было «медовым месяцем» НЭПа, когда страна отдыхала от «военного коммунизма» и банд в каждом уезде. Ничего и близко похожего на тот СССР, который мы помним, в первой половине 20-х не было. Это была вполне капиталистическая страна с либеральным экономическим курсом, приверженная золотому стандарту. А в социальной политике — жесткой экономии и беспощадному фискальному давлению на бизнес «непманов» и «концессионеров», из которых жестко выжимали все налоги, а самих часто сажали в ДОПР. Но пенитенциарный режим в 20-е тоже был либеральным, весело воспетым Ильфом и Петровым. До ГУЛАГа было еще очень далеко.

«Медовый месяц» скоро закончился. Уже в 1925-м растрата золотого запаса на импорт и завершение безинфляционной ремонетизации исчерпали рост. Это привело к первому серьезному шторму в партии большевиков, который в учебниках обозначен разгромом разных «оппозиций». Цены на внутреннем рынке начали расти быстрее, чем мировые, что стало очень неприятным сюрпризом для Москвы. Сбалансированность национального и международного рынков находилась вне сферы влияния Наркомфина. Поэтому «разгромы» оппозиции не имели ничего общего с политикой. Речь шла о том, как наилучшим образом, используя рыночные механизмы, направить финансовые и товарные активы на индустриализацию и модернизацию экономики. Дебаты стартовали не из-за расхождений в толковании марксизма, а по причине кризиса золотого червонца. Монетарная стабильность стала шататься. И товарищ Богуцкий отправляется в отставку за неэффективность. В 1937 году его расстреляют.

Сталинский переворот

Три года неопределенности 1924 — 1927-го вызваны не дискуссиями, а нестабильностью мировой экономики, к которой СССР был с рождения привязан канатами монетарной политики. Три руководителя сменилось в БССР, ничем они отмечены не были. Лишь после победы условных «сталинистов», во главе ее ставится военачальник, Ян Цудикович Гамарник.

За два года, железной рукой навел он революционный порядок, приведя к общему знаменателю политики жесткой индустриализации соваппарат, умножив на ноль класс «нэпманов», вместе с их экономической базой. Но окончательную победу «сталинистов» обусловили не аппаратные игры и не экономические рычаги жесткой экономии и поддержание международного доверия кредиторов, а внешняя угроза.

Ультиматум Керзона, разрыв отношений с Великобританией, нападение генерала Чжан Сюэляна на КВЖД, что повлекло советско-китайскую войну, выигранную СССР, привело страну к победе «партии войны». Иного пути, кроме жесткой индустриализации, через подавление крестьянства и превращения его в сельскохозяйственных рабочих, не оставалось. Ян Гамарник, как военный, обеспечил это в БССР. Поэтому его тоже нужно было стереть из памяти, что и было сделано в 1937 году.

В 1928-м валютные резервы сократились на 30%, иностранные банки сомневались в платежеспособности СССР. Среди немецких фирм циркулировали аналитические записки, предостерегающие против увеличения кредитования советских партнеров. Эра стабильности, обусловленная «планом Дауэса», в Европе закончилась. И это совпадает с началом индустриализации-коллективизации.

В Белоруссии эту политику провел Николай Федорович Гикало. Он дольше всех занимал пост лидера БССР — с 1932 по 1937 год. Великая депрессия привела к самоизоляции экономик и, как следствие, к уменьшению экспорта капитала из США. Послевоенное экономическое восстановление Европы финансировалось американским капиталом. Только он позволил Германии избегать дефолта, а Англии и Франции возвращать кредиты, полученные от США в годы войны. В 1929 году все это рухнуло. Результатом стал приход к власти в ряде европейских стран национал-консерваторов с жестким режимом. Не избежал этого и СССР. Режим стал жестким, а ДОПРы стали ГУЛАГом.

Все руководители СССР и нацреспублик, которые управляли в период либерально-рыночного социализма 20-х, знали номера счетов в западных банках, финансовые схемы, и (чего греха таить!) были коррумпированы, пошли под расстрел. Абсолютно все довоенные руководители советской Белоруссии были уничтожены. Ян Гамарник, Константин Гей, Николай Гикало, Василий Шарангович, Яков Яковлев, Алексей Волков будут расстреляны в 1937-1938 годах. Во время войны республика на три года будет потеряна, а после Победы Москва начнет с чистого листа. Во главу БССР будут ставить исключительно партийных функционеров белорусского происхождения, с высшим образованием, ориентированных исключительно на хозяйственную работу. Это был «город солнца», который мы и знаем. Развитой социализм.

Именно он даст жизнь современной Белоруссии, передав ей весь генокод, который воплотился в образ Александра Лукашенко и его модели страны. И это уже совсем другая история.