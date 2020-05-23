В субботу, 23 мая, члены «Национального корпуса» атаковали офис «Оппозиционной платформы - За жизнь» в центре Киева. Президенты Украины сменяются один за другим, только ненависть националистов к Медведчуку остается неизменной

Вечером по улице Шота Руставели, что в центре Киеве, стелился дым. Изначально СМИ сообщили о взрыве, но позже полиция сообщила, что речь идет об акции протеста, организованной «Национальным корпусом». Активисты этой партии забросали офис другой политсилы — «Оппозиционной платформы — За жизнь» — петардами и дымовыми шашками, а после — зажгли файеры. Месть и запугивание: «Оппоплатформа» прокомментировала нападение националистов на офис в Киеве © Оппозиционная платформа - За жизнь

Этим националисты не ограничились. Они устроили потасовку с прибывшими на место событий полицейскими. В результате нескольких радикалов задержали.

«23 мая фашиствующие молодчики из «Национального корпуса» совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Возглавлял акцию руководитель киевской городской организации «Национального корпуса» Сергей Тамарин», — рассказала об этом пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В результате нападения, по ее словам, пострадал один человек.

«Охрана офиса попыталась помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые старались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов. Один из работников охраны был госпитализирован скорой помощью после удара в висок», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Националисты пояснили свое действие тем, что они считают эту партию — российскими коллаборантами.

«Спрашивали: «Почему вы не обращаете внимание на ОПЗЖ?» Обратили», — рассказал глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев, который вел трансляцию происходящего в Facebook.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» и ее лидер — Виктор Медведчук — тревожит украинских националистов довольно давно. Несмотря на то, что в прошлом многие его политические проекты оборачивались крахом, а сегодня фракция «ОПЗЖ» хоть и является в парламенте второй по численности, но почти в шесть раз уступает фракции «Слуги народа», Медведчук для национал-патриотов — хуже чёрта.

Демоническая сущность

Обложка вышедшего в пятницу 22 мая журнала «Український тиждень» выглядит инфернально. На ней изображен ад. На фоне языков пламени клином выстроились семь фигур «демонов». Хотя они одеты в человеческую одежду, их кожа красна, а голова увенчана рогами. В центре — самая большая фигура. У нее самые большие, загнутые рога и дьявольская ухмылка. Лицо же этого «демона» точь-в-точь лицо Медведчука.

«Бестиарий реванша», — написано большими белыми буквами над семеркой «демонов».

«В центре внимания — реванш. Враг атакует по нескольким направлениям: открытой пятой колонной ОПЗЖ, через «возвращенцев» режима Януковича и российского изгнания, через поборников советских ценностей в президентской партии и с модного блогерского канала Анатолия Шария. Все потоки реваншистских нечистот стекаются в один информационный канал, объединенный холдингом Медведчука и другими рупорами вражеской пропаганды. В парламенте и инфопространстве развелся целый бестиарий, который мы тщательно изучаем. Ведь врагов лучше знать в лицо», — указано в сообщении редакции журнала в Facebook.

При этом «демоны» с лицом других членов «ОПЗЖ» на обложке находятся не по правую и левую руку Медведчука, а с краю. Рядом же с лидером «ОПЗЖ» стоят медиаэксперт Анатолий Шарий и экс-замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

Такая инфернальная ненависть к Медведчуку объяснима не только тем, что каналы его холдинга действительно одни из самых популярных на Украине: они не идут в фарватере государственной информационной политики, а значит — не лгут настолько цинично и беспринципно, как это делают каналы того же Петра Порошенко.

Проблема в истории этого политика. Именно Медведчуку не повезло быть главой Администрации президента Украины во время «Оранжевой революции». Тот же Владимир Литвин, который возглавлял АП в годы акций «Украина без Кучмы» и которого подозревали в связи с убийством журналиста Георгия Гонгадзе, не получил и доли того негатива, с которым столкнулся Медведчук. «Нацкорпус» устроил акцию против «капитуляции» под стенами офиса партии Медведчука © Скриншот из видео Telegram Политика Страны

Последнего обвиняли: во внедрении цензуры — своеобразных «темников» — тайных указаний по повестке дня, согласно которым должны были работать все украинские СМИ, в подтасовке результатов выборов 2004 года, организации давления на оппонентов власти и прочая-прочая. В общем, во всем том, в чем обвиняют главу администрации любого диктатора. И это несмотря на то, что президента Леонида Кучму диктатором назвать сложно. Но именно с тех пор за Медведчуком и закрепился статус «серого кардинала украинской политики».

Масла в огонь ненависти национал-патриотов подлили и связи этого политика с президентом России Владимиром Путиным. В 2004 году, под конец которого и грянула «Оранжевая революция» Путин крестил дочь Медведчука Дарью.

«Вот она (нынешняя жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, — ред.) очень хотела, чтобы он был крестным. Когда речь идет о таких людях, говорить о том, что вы «друзья» или «близкие», нелепо. Была просьба моей жены, и он с удовольствием согласился», — рассказал сам Медведчук в 2019 году в интервью ВВС историю тех крестин.

Крестной матерью дочери политика стала жена экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана. В общем, у Медведчука было все, чтобы при произнесении его фамилии в глазах украинского национал-патриота появлялся недобрый огонёк. Второй Майдан — 2014 года — лишь усугубил ситуацию.

Враг №1

Созданное за два года до госпереворота 2014 года движение «Украинский выбор», которое возглавил Медведчук, в постмайданной Украине пользовалось особой нелюбовью радикально настроенной части общества. СМИ: у офиса Медведчука в Киеве произошел взрыв © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, среди прочих следствий Майдана была и попытка запретить это движение на территории Украины. Так, через пять дней после госпереворота — 26 февраля 2014 года Закарпатский областной совет принял решение о полном запрете деятельности организации на территории области. Более того, закарпатские депутаты обратились к своим коллегам в других областных советах с призывом последовать их примеру. Спустя пять дней — 3 марта — Луцкий городской совет постановил снять в городе все рекламные билборды «Украинского выбора».

Причина, по которой в областях, где было сильно влияние националистов, так не любили это движение, состояла не только в личности Медведчука, но и в целях организации. «Украинский выбор» выступал за федерализацию страны, а также за присоединение Украины к Таможенному Союзу и придания русскому языку статуса государственного.

В те дни, когда федерализация на Украине понималась чуть ли не как сепаратизм, «Украинский выбор» стал одной из основных мишеней радикалов. Впрочем, запрещать организацию не стали: это бы ударило по имиджу Украины как «демократического государства». Но с 2014 года «Украинский выбор» стал «легальной целью» для националистов и радикалов.

Особенно страдали офисы организации. После того, как майданная эйфория схлынула, война в Донбассе приобрела затяжной характер, а акции протеста на улицах украинских городов стали обыденностью, для того, чтобы привлекать внимание к своим мероприятиям националистам понадобились объекты, нападения на которые были бы оправданы с их точки зрения, но не наказуемы.

Такими объектами и стали офисы «Украинского выбора», а также офисы российских банков.

«Погром российских банков я считаю правильным. Это посыл москалям, что мы их здесь не ждем. Также это посыл и внутренним оккупантам», — прокомментировал один из таких погромов в ноябре 2016 году лидер одной из организаций украинских националистов Николай Коханивский.

Во время того погрома была попытка разгромить и офис «Украинского выбора». Подобные погромы очень вяло расследовались украинскими правоохранителями. Эта безнаказанность провоцировала националистов.

«Коль на власть дрожит рука, ты громи Медведчука!» — этот лозунг стал негласным правилом ультраправых протестов последних лет на Украине.

Но самого Медведчука украинские националисты и покрывавшие их власти трогать побаивались. И не только из-за его связей с руководством РФ, но и из-за участия Медведчука в переговорном процессе между странами. Именно при его посредничестве был проведен обмен многих знаковых для Украины людей, среди которых, к примеру, Надежда Савченко.

Теперь, когда среди националистов зреет очередной раскол, а руководство «Нацкорпуса» бывшие члены партии обвиняют в коррупции и связях с властью, ультраправые снова решили использовать старую «палочку-выручалочку»: погромы организаций, связанных с Медведчуком. Только вот «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это не общественная организация, а оппозиционная парламентская политсила. И на Западе, несмотря на все потворство украинским властям, вряд ли будут в восторге от подобных происшествий, которые можно истолковать как давление на оппонентов.

Выводы и предположения

Отдельно необходимо сказать следующее.

1. Все радикальные движения Украины не имеют самостоятельной финансовой и материально-технической базы, что уже не раз доказывалось редакцией Украина.ру. В большинстве случаев радикальные движения мотивированы вполне респектабельными украинскими политиками. И если происходит какой-либо погром, то, как правило, эта инициатива не простых радикальных смертных, а их бонз в Раде, в Конче Заспе или в правительстве.

2. Почти все погромы (в последнее время особенно) Медведчука производились накануне или в момент потепления отношений России и Украины или когда определенным политическим силам становилось известно, что намечаются какие-то важные переговоры. Цель таких погромов — не Медведчук, а тот, кто ему близок в России. Понятно, что президент Владимир Путин, руководствующийся в своей личной жизни принципом "своих не сдаем", в ответ на погромы отца его крестницы будет реагировать на украинский кейс весьма негативно. И это, что называется, добавляет перцу в политические интриги Москвы и Киева. То есть те. кто организовал и санкционировал погромы Медведчука в Киеве 23 мая, отлично осведомлены о последствиях таких своих действий и, вероятнее всего, на это и рассчитывают — на срыв переговоров между Путиным и Зеленским.

3. Идеологическая подноготная этого погрома так же не случайно появилась за сутки до погрома — в популярном журнале Тиждень (Неделя), выставляющего Медведчука в инфернальном облике. Это прямой намек на то, что ждет его и его сторонников в случае попыток улучшить отношения между двумя странами.

4. В последнее время произошли весьма примечательные события, которые, если их связать с сегодняшним погромом, многое объясняют. Сначала в Берлин для переговоров по Донбассу на личную встречу с помощниками канцлера Меркель прибыл Дмитрий Козак, которому президентом РФ поручено решение вопроса мирных переговоров по Донбассу. А после этого, через несколько дней точно с таким же визитом в Берлине побывал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очевидно, что Берлин, кровно заинтересованный в скорейшем снятии санкций с РФ (после пандемии надо поднимать экономику, а до 2014 года Германия была самым главным и успешным экспортером России) по всей видимости решительно настроен в ближайшем времени продвинуть процесс умиротворения Донбасса, скорее всего по Приднестровскому сценарию (к реализации которого и имел прямое отношение Дмитрий Козак). Что по логике, должно привести к снятию значительной части санкций в отношении России со стороны ЕС.

5. Исходя из вышеизложенных предпосылок, можно сделать однозначный вывод — нападение на офис Медведчука 23 мая было спровоцировано, профинансировано и организовано так называемой "партией войны" в Украине, в которую входят Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Александр Турчинов, с возможно примкнувшим к ним Петром Порошенко.

6. Это и есть завуалированный привет Владимиру Зеленскому от "партии войны".