В среду, 20 мая, исполнился год пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. В этот день он провел большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Издание Украина.ру рассказывает о самых интересных моментах мероприятия

Пресс-корт Владимира Зеленского. Почему у Путина это получается лучше © AP, Efrem Lukatsky

Коронавирус, медицина, реформа

Одним из первых ожидаемо прозвучал вопрос про борьбу Украины с коронавирусом и планируемом снятии ограничений. Зеленский подчеркнул, что выход из карантина, как и было объявлено ранее, будет происходить поэтапно. При этом он рассказал об улучшающейся статистике, которая позволяет форсировать данный процесс.

Отдельно он остановился на ситуации с доплатами медикам, которые работают с заболевшими COVID-19. Зеленский назвал «не совсем достоверной информацией» то, что в некоторых регионах врачам не выплачены обещанные надбавки. По его словам, в 15 областях расчеты с медиками завершены полностью.

Коснулся он и темы тестирования на коронавирус, отметив, что изначально на Украине было всего 5 лабораторий, способных выявлять соответсвующий диагноз. Теперь же, заявил президент, в стране их уже 40.

Несмотря на декларируемые успехи в борьбе с COVID-19, Зеленский в ходе пресс-конференции раскритиковал медицинскую реформу, вторая стадия которой должна была стартовать на Украине.

«Первичку сделали, она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики — это первое. Второе — COVID-19 показал, что реформы не получилось. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание, и мы оказались просто голые в медицинском плане перед таким вызовом», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что «реформа неразумная» и она не для людей. Глава государства выразил недоумение зарплатой водителя скорой помощи, которая составляет в среднем 4,5 тыс. гривен (около 11 тыс. руб.). Он считает, что этого явно не достаточно.

Путин, Донбасс, Кучма

Среди прочих вопросов, прозвучавших в адрес Зеленского, можно выделить несколько из них, так или иначе посвященных урегулированию в Донбассе и будущему переговорного процесса.

Во многом, ответы Зеленского здесь уже повторяли ранее озвученные им тезисы: о необходимости двигаться в фарватере Минских соглашений, продолжать переговоры в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате.

При этом он упомянул о неких планах «В» и «С», к которым перейдет Киев в случае отсутствия результата. «И Украина, и Россия устали от конфликта в Донбассе» — Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Будем держаться за "Минск". С "Минском" связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей. Я не хотел бы переходить к плану "В" и "С"», — сказал он.

Прокомментировал президент и действия руководства ДНР и ЛНР, которые констатировали усиление активности украинской армии вблизи своих границ и повысили боеготовность своих вооруженных сил. По словам Зеленского, Киев будет срочно созывать заседание контактной группы по данному вопросу, а всю вину за провокации возложил на народные республики Донбасса, подчеркнув, что «если по нам стреляют — мы будем отвечать».

Что касается работы непосредственно Трехсторонней контактной группы, то глава Украины отметил, что представляющий в ней Киев экс-президент Леонид Кучма действительно просил его отстранить от выполнения своих обязанностей и передать полномочия своему заму, вице-премьеру Алексею Резникову. Зеленский отметил, что пока Кучма остаётся в качестве переговорщика, решение по нему будет принято после изменений в составе российской делегации.

Кроме того, президент Украины отметил важность прямых контактов со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны, по его мнению, проходить параллельно с другими форматами.

«Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, только когда ты один на один, для того чтобы сделать уже стопроцентные выводы и идти по другому плану — по плану "B"», — заявил он.

Порошенко, Аваков, мэр Черкасс

Много в выступлении Зеленского было посвящено конкретным персоналиям. К примеру, ожидаемо президента спросили про скандал с записью разговора Петра Порошенко и Джо Байдена, который Офис генпрокурора уже расследует как возможную госизмену.

Глава государства предпочел не отвечать развернуто на этот вопрос, ограничившись ссылкой на то, что действия его предшественника должны квалифицировать правоохранительные органы. При этом он заявил, что предыдущее руководство страны ждет «очень много разных приключений». Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Припомнили нынешнему президенту и его знаменитую предвыборную фразу про «приговор» Порошенко, которым для него должен был стать сам Зеленский.

«Что касается "приговора" господина Порошенко, я уверен в том, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много различных приключений и различных приговоров. Не хочу об этом говорить, ведь это полномочия не мои, а приговоры суда», — сказал он.

Спросили у президента и про министра внутренних дел Арсена Авакова. По словам Зеленского, у главы МВД есть четкая задача — довести до конца дело об убийстве Павла Шеремета.

«Аваков не является моим кумом, близким другом. У него есть близкие товарищи, с которыми я не дружу… Его ответственность — дело Шеремета. И он начал это дело — он должен довести его до конца. Все, кто убил Шеремета, должны быть наказаны», — заявил президент.

При этом он назвал Авакова «мощным» министром, который работает в сложной ситуации.

Отдельную реплику Зеленский посвятил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который спровоцировал публичный конфликт с центральной властью после решения снять карантин в городе вопреки позиции правительства.

«Народовластие должно быть. Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду. Я думаю, что он себя вел некорректно», — прокомментировал президент демарш черкасского мэра.

К слову, сам опальный градоначальник внимательно следил за пресс-конференцией главы государства, о чем сообщил в своих соцсетях.

«Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом… Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?», — написал он, добавив, что теперь Зеленскому «нечего ловить» на местных выборах в Черкассах.

Ермак, Нефёдов, второй срок

Кроме критических выпадов в адрес политических оппонентов, Зеленскому также пришлось защищать перед журналистами членов своей команды.

Так, он заявил, что уверен в профессионализме главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Он всегда был опытным юристом. Это образование, которое необходимо главе Офиса. Ермак — не мой кум, я ему доверяю», — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что его шантажировали «записями брата Ермака», чтобы добиться снятия главы своего офиса. При этом, исходя из содержания этих «пленок», он не видит состава преступления и знает, кто стоит за этим скандалом. Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net

«Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но чем бы следствие ни кончилось, у меня есть полный ответ», — подчеркнул он.

Особо эмоционально Зеленский высказался о кадровой проблеме на Украине, отвечая на вопрос, почему так много выходцев из студии «Квартал 95» оказались во власти после его победы на выборах.

«Я не могу [найти] министра культуры, министра образования, энергетики. У нас кадровый голод! Кого бы мы не взяли — СМИ пишут: "это человек Ахметова, Коломойского, Пинчука», — рассказал глава государства.

Отдельно он упомянул бывшего главу таможенной службы Максима Нефёдова, который лишился своего поста из-за неудовлетворительных результатов и неспособность решить проблему с контрабандой.

«Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он хороший, симпатичный, профессиональный, но этого слишком мало», — признал Зеленский, добавив, что готов предложить ему работу в Офисе президента.

Один из наиболее любопытных эпизодов пресс-конференции — ответ на вопрос о втором президентском сроке. Изначально Зеленский утверждал, что намерен ограничиться лишь пятью годами на своем посту, однако теперь он намекнул, что может пересмотреть свое решение. Коррупционный бэкграуннд экс-руководителя украинской таможни Нефедова. Одесские схемы и «решалы» © Facebook/Max Nefyodov

«Я не знаю. Искренне, одного не хватит, — сказал глава государства в ответ на вопрос, успеет ли он воплотить в жизнь все свои планы за один срок. — Если будет большая поддержка украинцев, я смогу об этом подумать. Мне есть, чем думать».

Экономика, русский язык

Экономический блок вопросов был представлен крайне скудно. Так, его спросили, проголосовало бы за него население Украины сейчас, когда в стране наблюдается рост тарифов.

«Если вы сегодня берете платежку, то она уменьшилась. Это 100%», — ответил Зеленский.

Прокомментировал он также прогноз ЮНИСЕФ, по которому 43% украинцев окажутся за чертой бедности. По его мнению, организация ошибается в своих расчетах, имея ввиду, что зарплата в 5-6 тыс. гривен (13-16 тыс. рублей) для Украины не является показателем бедности.

При этом Украина остаётся бедной страной, констатировал президент, отметив, что государство вынуждено выплачивать ежегодно миллиардные кредиты, в которые залезли предыдущие власти.

Кроме этого, явно неудобными для Зеленского прозвучали вопросы про запрет соцсетей, на который он так толком и не ответил, а также про государственный язык. В этой связи у него состоялся примечательный диалог с одним из журналистов, которому он предложил разговаривать на русском языке. В ответ на замечание, что за это его будет штрафовать Нацсовет по телевещанию, Зеленский предложил использовать русский в рамках квот.

«Вопрос языка в Украине не стоит», — резюмировал он, завершив трехчасовую пресс-конференцию.