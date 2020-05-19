Публикация Андреем Деркачём (человеком очень информированным и с хорошей спецслужбистской закалкой) записей бесед Петра Порошенко и Джозефа Байдена не то, чтобы произвела эффект разорвавшейся бомбы, но шуму наделала и эффект от него будет сказывать ещё долго. Тем более интересно понять, кто является объектом этого вброса

В самих записях ничего особенного не содержится. По отдельности известна и критическая зависимость постмайданной власти (включая нынешнюю) от благорасположения США, и особый интерес Байдена к Украине («дело Бурисмы»), и то, что президент Порошенко согласовывал с Байденом кадровые назначения. Из нового тут только плотность контроля — Пётр Алексеевич согласовывал с «Вашингтонским обкомом» буквально каждый свой шаг. Хочется увидеть отчёты относительно размера клина озимых с последующим учётом обкомовских пожеланий. Что, не было? Странно. Аграрная сверхдержава всё же…

Тем не менее, всё вместе, да ещё в виде документа нам не встречалось. Мы видим три цели этого удара.

Депутат Рады Деркач рассказал, о чем говорил с Джулиани в Киеве © Crzrussian / wikimedia.org

1. Порошенко

Пётр Алексеевич — самая очевидная мишень просто потому, что он на этих плёнках выглядит ну уж в совсем неприглядном свете. Юлит, изворачивается, врёт, но, в конечном итоге, выполняет все пожелания большого белого бваны. Разве что пяточки почесать не просили. Если подумать — жуткое унижение для руководителя независимого государства, ведущего отчаянную борьбу за существование.

С другой стороны, а какая цель вброса? Просто за что-то отомстить? Как? Ну вот разве что причинить моральные страдания освещением этой неприглядной страницы биографии.

С политической точки зрения этот эпизод не относится к числу тех, которые бы могли повлиять на рейтинг Порошенко. Как правильно пишет киевский журналист Вячеслав Чечило: «выполнение указаний из Вашингтона с точки зрения украинского патриота это не предательство национальных интересов, а ровно наоборот». С точки зрения профессиональных патриотов составом преступления может быть только принятие каких-то указаний из Москвы. Вот подписание Минских соглашений — действительно компромат, в получение прямых приказов от Байдена — нет.

С юридической точки зрения Порошенко в этих плёнках действительно наговорил на несколько государственных измен, но… У Зеленского и раньше было достаточно материалов для того, чтобы привлечь Порошенко к ответственности. По поводу того же Керченского инцидента есть уже и экспертное заключение, что Порошенко — нехороший человек. И интерес у Зеленского есть.

Но существующая в нынешней украинской власти система внешних и внутренних сдержек и противовесов очевидно посадку Порошенко не предполагает. Ну вот никак.

Кстати, сама по себе фигура Порошенко в нынешней конфигурации власти и оппозиции не столь уж значима. Он, конечно, считает, что избрание Зеленского — историческая случайность, а сам он может вернуться на президентский пост, но это сугубо его личные фантазии.

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2. Зеленский

Думается совершенно не случайно то, что плёнки были опубликованы накануне итоговой пресс-конференции Зеленского и ему придётся на вопросы относительно них отвечать. Даже если присутствовать будут только «удобные» представители грантовых СМИ, которые пока что как воды в рот набрали по этой теме (просто ещё не получили от хозяев вводных).

Но, опять же, а что требуется от Зеленского?

Отказаться от выполнения руководящих указаний Вашингтона? Смешно…

Посадить Порошенко? Во-первых, не может, а во-вторых — зачем? Хотя нет, зачем — Зеленский знает. Этого ждут его избиратели. Но, повторимся, тут вопрос не в желании, а в наличии политической воли и подходящей для этого внутри- и внешнеполитической ситуации.

Отказаться от сотрудничества с Порошенко, которое приобрело в последнее время просто вызывающий характер? Цель слишком мелкая и, главное, для той части избирателей Зеленского, на которую он сейчас ориентируется, это не так уж существенно. Во всяком случае, сотрудничество с «Оппозиционной платформой» (а в условиях кризиса «Слуги народа» сотрудничать с кем-то всё равно надо) для них ещё менее приемлемо.

Может, конечно, у Деркача были какие-то свои экономические или политические интересы, но можно ли их реализовать путём публикации таких документов — непонятно.

Олейник: В предвыборной борьбе и Байден, и Трамп обратят взоры к Украине © РИА Новости, Нина Зотина

3. Байден

А вот этот момент наиболее реалистичный.

Зеленский оказался слишком плотно привязан к демократической и соросовской среде, чтобы пойти на уступки Трампу и дать компромат на Байдена, хотя американский президент явно этого добивался. В этой игре ему проще не участвовать, а неучастие в данном случае равняется игре на стороне Байдена.

Но, раз соответствующие сведения не может дать Зеленский, их даст Деркач.

Естественно, что уголовное дело в связи с деятельностью «Бурисмы» звучало бы намного более убедительно, но и такие записи дают повод для раздумий.

Разумеется, само по себе грубейшее вмешательство в дела Украины никакого особенного влияния на общественное мнение в США не окажет. В конце концов, США — мировой гегемон, и имеют право влиять на кого угодно (в том числе — и частным образом). Скорее эти плёнки даже какой-то особой гордости у американских избирателей не вызовут. Подумаешь, какой-то туземный царёк лебезит перед целым вице-президентом США… Так и должно быть. Вот если бы он так стелился перед каждым американским гражданином, это было бы интересно.

Но из поведения Байдена следует совершенно определённый вопрос — а чего же это он так старается и в ручном режиме управляет страной, которую и упоминать слишком часто не интересно? А, наверное, потому, что у него есть частный интерес и он этот интерес реализовывал благодаря полномочиям вице-президента. Расследовать же Украина это не может, потому что коррупция осуществлялась на уровне её президента.

В общем, Деркач выступил в американской избирательной кампании на стороне Трампа. Ход довольно смелый, но, надеемся, что он знает, что делает.

А вот положение Зеленского (именно Зеленского — не Порошенко) сейчас будет хуже губернаторского. Ему надо будет прямо принять позицию в американских выборах, а он… не может. Вот где трагедия-то!