В пятницу, 15 мая, в Германии произошло знаковое событие - госструктурами нанесен удар по совместному российско-германскому проекту "Скверный поток-2". Так немецкие власти создают юридические препятствия для скорейшего запуска на полную мощность газопровода «Северный поток-2» и в конечном итоге могут сами от этого пострадать

В пятницу, 15 мая, Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выведении газопровода из-под действия обновлённой газовой директивы ЕС. Как утверждают представители ведомства, правила директивы могли бы не распространяться на проект, если бы он был завершён до 23 мая 2019 года, но «в случае с «Северным потоком-2» это не так».

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — с такой трактовкой не согласен. Он указывает на то, что с точки зрения экономической функциональности трубопровод к 23 мая 2019 года был завершён, и на основании действующей в то время правовой базы компания сделала безвозвратные инвестиции на сумму €1 млрд, «задолго до того, как ЕС объявила о своём плане по изменению газовой директивы». Санкции США не помешают завершению строительства «Северного потока — 2» – замглавы МИД РФ © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Федеральное сетевое агентство ФРГ не считает аргументы Nord Stream 2 убедительными и подчёркивает, что так считает не только оно, но и 11 из 27 государств-членов ЕС, которые изучили заявку компании с приложениями, и ни одно из них не согласно с приведённой трактовкой понятия «завершение». Среди этих 11 были страны Балтийского региона, Южной и Восточной Европы, в частности Польша и Нидерланды.

Оператор «Северного потока-2» не исключает, что воспользуется правом в течение месяца после получения документов обжаловать решение Федерального сетевого агентства в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, который, в свою очередь, может перенаправить жалобу в Европейский суд.

«Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС», — говорится в заявлении компании.

Газовая директива, о которой идёт речь, принята в начале 2019 года и предусматривает, что нормы Третьего энергопакета — разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность — распространяются не только на сухопутные, но и на морские газопроводы, заходящие на территорию ЕС из третьих стран. Таким образом, оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не может стать оператором газопровода после завершения строительства, потому что полностью принадлежит «Газпрому», то есть поставщику топлива, он может лишь использовать мощности газопровода на 50%, а остальные 50% должны быть зарезервированы для других компаний.

Что дальше?

К сожалению для противников «Северного потока-2», глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст объявил, что в конечном итоге трубопровод всё равно будет построен, правда, он будет более дорогим, а оплачивать всё придётся европейским потребителям газа.

Изначально планировалось запустить проект в конце 2019 года, но после объявления американскими властями о введении санкций против судов, задействованных в его реализации (юридически ограничения на тот момент ещё не вступили в силу) швейцарская компания Allseas предпочла вывести свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Теперь оставшиеся 150 км трубопровода будут достраивать российские суда «Академик Черский» и «Фортуна», которые уже находятся в немецком порту Мукран — логистической базе «Северного потока-2». Однако для начала строительства необходимо согласовать обновлённый план работ в Датском энергетическом агентстве, том самом, которое несколько лет тянуло с выдачей разрешения на строительство газопровода через свои территориальные воды и, более того, в 2018 году отклонило предложенный маршрут из-за рисков осложнения судоходства в этом районе. В конце концов 30 октября 2019 года Копенгаген наконец выдал разрешение, в противном случае оператор готов был применить «план Б» и проложить трубы в обход Дании. Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

С одной стороны, существует риск, что датская сторона будет неторопливо думать, а в июле объявит, что строительство начинать нельзя, потому что наступил период нереста трески и нужно подождать до сентября. С другой — затягивать с наращиванием поставок энергоресурсов на европейский рынок Дании самой невыгодно, потому что в сентябре прошлого года пришлось приостановить добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (на него приходилось 90% добычи) на три года для реновации объектов из-за просевшего на 6 метров морского дна. Компенсировать недостаток топлива в это время, как сообщило Министерство энергетики Дании, планируется за счёт импорта из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов. Норвегия считается основным конкурентом России в поставках газа на рынок ЕС, но физически нарастить объёмы поставок газа не может, во-первых, из-за того, что основные месторождения уже прошли пик добычи, во-вторых, пропускная способность газопровода, идущего от месторождения Тролль, на который приходится основной объём добычи сейчас, имеет лимит. Так что в ближайшей перспективе Норвегии не удастся занять нишу России. Что касается Нидерландов, они были в числе тех 11 стран Евросоюза, которые высказали мнение, что никаких исключений для российского газопровода делать категорически нельзя. Таким образом, строить политические козни, затягивая строительство газопровода, Дании сейчас совсем невыгодно — сама же от них и пострадает, а на первое место выходит коммерческая выгода. Ничего личного, это просто бизнес, как говорится.

Представители Nord Stream 2 AG заявляют, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ на ход строительства не повлияет. Однако если оспорить его не удастся, придётся пересматривать порядок эксплуатации газопровода. Как сообщила ещё в ноябре 2019 года газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли, «Газпром» создал компанию, которой может быть отдан в управление 12-мильный участок газопровода, что позволит вывести проект из-под действия обновлённой газовой директивы. Реализация этого варианта, уточняли журналисты, зависела от того, примут ли депутаты Бундестага поправки в законопроект об имплементации газовой директивы ЕС в национальное законодательство, которые позволят исключить из неё «Северный поток-2». И парламент их принял — 13 ноября. Законопроект предусматривает, что обновлённая газовая директива ЕС будет применяться лишь к участку «Северного потока-2» в территориальных водах ФРГ, то есть к последним 12 морским милям трубопровода. Некоторые эксперты не исключают, что оставшиеся 50% объёмов газа по трубе могут прокачивать другие российские компании, например, «Роснефть» и «Новатэк».

В то же время Nord Stream 2 AG всё ещё имеет шансы добиться вывода всего газопровода из-под действия директивы благодаря юридическим коллизиям. Решение немецкого ведомства предстоит рассмотреть Еврокомиссии на предмет правильного соблюдения государством-членом (Германии в этом случае) норм ЕС, а она, как подчеркнул представитель ведомства, может потребовать от регулирующих органов изменить или отменить это решение.

К тому же отдельные страны ЕС могут оспорить действие газовой директивы, поскольку до сих пор не имплементировали её в национальные законодательства.

Кроме того, Nord Stream 2 AG может вновь обратиться к Германии с просьбой не распространять ограничительные нормы на «Северный поток-2», но уже на другом основании — статьи 36 газовой директивы, которая гласит: основанием для ограниченного по времени изъятия из газовых норм ЕС может служить тот факт, что проект способствует повышению энергобезопасности в Европейском союзе и конкурентным ценам на энергорынке ЕС, а также что инвестиции в этот проект будут нерентабельными, если нормы третьего энергопакета применены к нему в полном объёме.

Однако какое решение в таком случае примет Еврокомиссия, совершенно не ясно: либо она будет руководствоваться коммерческой выгодой и встанет на сторону России, либо поддержит политическую подоплёку всей этой ситуации. 20 февраля генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, назвала Россию важным поставщиком газа в Европу, в частности, с географической точки зрения, и отказалась от предложения ограничивать долю российского газа на европейском рынке, но при этом отметила важность газовой директивы (под которую, по её словам, «Северный поток-2» подпадает) для диверсификации поставок и сказала, что теперь крупнейший поставщик сжиженного природного газа для ЕС — США.

К тому же Еврокомиссия никогда и не скрывала, что Третий газовый пакет изначально принимался, чтобы получить рычаги давления на поставки российского газа в Европу.

Кто пострадает от решения Федерального сетевого агентства ФРГ?

Как ни парадоксально, главной жертвой станет сама Германия. Немцы поддерживают строительство «Северного потока-2» и хотят улучшить отношения с РФ — опрос © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Чем грозит газовая директива, Берлин понимал ещё до принятия документа и добился компромиссного варианта — решение о выведении энергетических проектов из-под действия этих норм будет принимать не руководство Евросоюза, а та страна, на территорию которой трубопровод выходит. Для «Северного потока-2» это не кто иной, как Германия. Немецкая сторона испытывала на себе колоссальное давление как от европейцев, так и от американцев, которые требовали отказаться от дальнейшей реализации проекта с Россией, оказавшейся под санкциями в 2014 году, но власти ФРГ всегда подчёркивали, что это проект коммерческий, а не политический, поэтому намерены довести его до конца. Даже канцлер страны Ангела Меркель ответила на подобный призыв президента США Дональда Трампа категорическим нет, мотивируя экономической выгодой от наращивания прямых поставок российского газа. Теперь же немцы сами себе противоречат и собственными руками осложняют реализацию проекта, завершённого на 94%.

Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре объясняет сложившуюся ситуацию тем, что за обновлённой газовой директивой стоят очень жёсткие интересы США в области энергетической политики. Депутат подчёркивает, что изменение правовых норм в отношении Nord Stream 2 не соответствует принципу верховенства закона, поскольку при запуске работ несколько лет назад инвесторы руководствовались существовавшими тогда правовыми основаниями.

«Вместе с имплементацией газовой директивы в законодательство Германии ребенка уже выплеснули вместе с водой. Однако можно было предполагать, что Федеральное сетевое агентство поведет себя иначе, защищая немецкие и европейские интересы. «Северный поток-2» остаётся очень важным проектом для диверсификации газовых поставок в Германию и Европу. Проект во второй раз после наложения санкций (со стороны США. — Ред.) останавливают, что означает для потребителей газа в ФРГ и Европе рост цен. Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство ФРГ несут сейчас ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это», — заявил Котре.

В свою очередь, официальный представитель фракции «Свободная демократическая партия» в Бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн сказал, что решение Федерального сетевого агентства наконец даёт компаниям, государствам и будущим пользователям газопровода чуть больше безопасности при планировании, но при этом призвал уточнить термин «завершение проекта», отметив, что европейский газовый рынок очень конкурентный, независимо от роли поставок российского газа.

В комментарии РИА Новости заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев выразил мнение, что если бы Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение вывести «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы, то спровоцировало бы большой политический скандал, который сейчас крайне не выгоден канцлеру Ангеле Меркель.

«Я думаю, что «Газпром» это понимал, и, скорее всего, такой сценарий рассматривался как базовый, неожиданности здесь нет. Никакой трагедии тоже нет, поскольку на самом деле в рамках газовой директивы «Северный поток-2» можно использовать почти на полную мощность», — отметил эксперт. Коронавирус возродил Меркель. Рейтинги растут, в Германии заговорили о пятом сроке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, формально ограничения можно обойти за счёт продажи газа европейской компании на входе в территориальные воды Германии.

Таким образом, решение Федерального сетевого агентства не похоронит «Северный поток-2», но увеличит сроки его окупаемости и стоимость реализации проекта, за что придётся расплачиваться не политикам, строящим козни против газопровода, а простым потребителям, которые и так в разной степени финансово пострадали от карантина.

К их недовольству бездействием руководства ЕС в борьбе с коронавирусом теперь добавится и недовольство высокими тарифами на газ, хотя одной из целей строительства второй нитки было снижение цен. Репутация Ангелы Меркель, которая всегда отстаивала необходимость этого проекта, несмотря на жёсткую критику, тоже может пострадать — мол, так быстро переобулась и теперь сама одобряет ограничения, на которые могла согласиться раньше и, например, избежать торговых пошлин США. И это сейчас, когда рейтинги канцлера рекордно выросли и её просят даже остаться на пятый срок, хотя ещё недавно называли «хромой уткой».

Да, европейцы создали некие неудобства «Газпрому», которому нужно придумать, как и прибыль получить, и ограничения обойти, не нарушив законодательство ЕС. Тем не менее, нанести решающий удар не получилось. Не стоит забывать, что «Северный поток-2» не единственный крупный зарубежный проект России. 2 декабря 2019 года состоялось открытие газопровода «Сила Сибири», который обеспечивает топливом страны Азиатско-Тихоокеанского региона, более того, ведутся переговоры о строительстве второй ветки, которая может пройти в Китай через территории Казахстана и Монголии.