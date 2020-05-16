Главным событием в регионе стало открытие вещевых рынков в ряде областей. Заработал и гигантский Калиновский рынок в Черновцах, хотя Буковина по-прежнему остаётся эпицентром эпидемии коронавируса

Операция «открытие непродовольственных рынков в Черновцах» была похожа на заранее подготовленную постановку. Черновицкий городской совет назначил сессию по этому вопросу на 14 мая, когда уже было известно, что в этот день Кабинет министров разрешит возобновить работу этой категории рынков «при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности». Утром в центре Черновцов собрались несколько сотен торговцев различных вещевых рынков города — в основном, конечно, Калиновского рынка — самого большого на Западной Украине. С требованием открыть рынки они направились сначала к зданию обладминистрации, а когда вышедший к ним губернатор «перевёл стрелки» на городские власти, пришли к мэрии, причём как раз в тот момент, когда депутаты горсовета приняли решение о возобновлении работы непродовольственных рынков с 15 мая. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

В пятницу вещевые рынки в Черновцах открылись, в том числе и Калиновский, вот только за два месяца «карантина» у потенциальных покупателей явно закончились деньги. Подавляющее большинство присутствующих на этих рынках ныне — это продавцы, которые жалуются, что им приходится не только платить за аренду торгового места (и, естественно, налоги), но ещё и покупать маски, антисептики, защитные экраны и т.п. Торговцы уверены, что клиенты появятся лишь после возобновления работы общественного транспорта в Черновцах, что ожидается на следующей неделе.

Как отмечают СМИ, решение об открытии с 15 мая вещевых рынков, а также предприятий сферы обслуживания и летних площадок кафе/ресторанов, принято на фоне того, что Черновицкая область продолжает оставаться «украинским Уханем». За последние сутки тут выявлено 84 новых инфицированных коронавирусом, общее их число составляет 2600 человек, а 95 умерло от COVID-19. Но и эту статистику многие считают заниженной. К примеру, экс-депутат Черновицкого облсовета, врач-инфекционист Ольга Кобевко заявила в интервью изданию Lenta.ua, что медикам специально не подтверждают диагноз COVID-19, чтобы сэкономить деньги на последующих выплатах им.

«У нас в Черновцах существует своя специфика: в первой городской клинической больнице нет ни одного инфекциониста, кроме меня. Я одна. Все остальные, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, это гинекологи, невропатологи, хирурги, окулисты, ЛОР-врачи и другие специалисты», — добавила она. По словам Кобевко, изначально в Черновицкой областной больнице работали семь инфекционистов, но сейчас в медучреждении остались четверо из них. Косвенно критическую ситуацию с врачами в городе подтверждает тот факт, что 13 мая два врача, две медсестры и фельдшер из города Днепр выехали в Черновцы, где на протяжении двух недель как добровольцы будут помогать своим коллегам в городских больницах №1 и №3.

Правда, в целом к словам госпожи Кобевко стоит отнестись критически: она слишком явно хвалит действия мэра Черновцов Алексея Каспрука, который находится в публичном конфликте с главой Черновицкой областной государственной администрации Сергеем Осачуком. Кроме этого, Ольга Кобевко — известный в области «волонтёр» и активист националистических организаций, что определяет её отношение к сложившейся ситуации. К примеру, в упомянутом интервью она заявила, что в больницах есть VIP-больные коронавирусом, которые лежат в отдельных палатах, но «в основном это государственные чиновники и половина Московского патриархата». При этом среди 859 жителей Черновцов, у которых на протяжении более чем двух месяцев был подтверждён коронавирус, только 13 священнослужителей — тогда как медработников 156.

Второе место по числу инфицированных коронавирусом на Западной Украине занимает Ивано-Франковская область — 1188 человек, от COVID-19 тут умерло 67 человек. Мэр областного центра Руслан Марцинкив 14 мая тоже пообещал, что на следующий день в городе откроются вещевые рынки, однако этого не произошло. В пятницу возмущённые торговцы пришли к мэрии, но заместитель городского головы Руслан Гайда заявил, что власти ожидают официальной публикации постановления правительства от 14 мая. Кстати, находящийся в Ивано-Франковской области горнолыжный курорт «Буковель», принадлежащий Игорю Коломойскому, с 15 мая восстановил работу для посетителей.

А мэр Ивано-Франковска в пятницу призвал горожан покупать продукты на местном рынке и таким образом поддержать предпринимателей. «Я на продуктовом рынке. Все свеженькое, все хорошее. Хочу призвать ивано-франковцев поддержать своих: покупать на нашем продуктовом рынке. Очень важно, чтобы в это непростое время наши предприниматели получали заработок и соответственно, могли выжить», — заявил Марцинкив в видеообращении. При этом на давно работающих в городе продуктовых рынках активно торгуют непродовольственными товарами, что вызывает претензии к мэру со стороны предпринимателей с пока закрытых вещевых рынков.

Однако если конфликт мэра Ивано-Франковска с торговцами вскоре явно будет улажен, то его «цыганский романс», похоже, будет вечным, причём затронет и соседние области. Так, 14 мая почти два десятка цыган, которых Марцинкив долго и безуспешно пытался выдворить из привокзального сквера, из-за чего даже стал фигурантом уголовного дела, наконец покинули Прикарпатье. На предоставленном мэрией Ивано-Франковска транспорте и в сопровождении представителей ОБСЕ и других правозащитных организаций они прибыли в село Глушковцы под Хмельницким. Там один из цыган, Пётр Рошташ, купил дом и, по его словам, «оформляет на него документы», хотя в селе ни он, ни его многочисленная родня пока не прописаны.

Цыган в селе на Хмельнитчине встретили местные власти, медики и полицейские, теперь прибывших ожидает двухнедельная самоизоляция. «Народ очень обеспокоен, очень волнуется, и это еще не конец. Люди ещё все просто не знают. Они установят пост, те никуда не будут ходить. Они им сделают такой карантин, какой положено. Они не будут слоняться, лазить по деревне, по погребам кур воровать у людей, замки снимать — они же работать не хотят», — заявил журналистам и.о. сельского головы Николай Гринчак, явно следующий претендент на уголовное дело.

Кстати, публичная демонстрация любви к «ромам» (так на Украине требуют называть цыган) Руслану Марцинкиву не помогла. Уголовное дело против него всё равно не закрыли, а как раз 14 мая появилась информация, что общественная организация «Сообщество ромов Закарпатья» подготовила и уже направила в городской суд Ивано-Франковска исковое заявление против мэра города, который «нарушил их честь и достоинство». В заявлении указано, что мэр Ивано-Франковска использовал «язык расовой и этнической ненависти» по отношению к ромам, когда публично призвал вывезти их из города. За это ромы требуют от мэра публичных извинений (которые, кстати, уже были произнесены) и хотят получить компенсацию за моральный ущерб в размере 250 тысяч гривен. Милый момент: общественная организация «Сообщество ромов Закарпатья» создана 26 апреля 2020 года, тогда как заявление о вывозе цыган из Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал пятью днями раньше. «Я на тебя плюну и харкну». Мэр Ивано-Франковска рассказал о недопустимом поведении цыган во время карантина © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

В самой Закарпатской области зараженных коронавирусом ощутимо меньше, чем на Прикарпатье, — 816 человек, умер от COVID-19 тут 21 человек. Рынки в области были открыты задолго до решения киевских властей, и теперь местные власти с нетерпением ожидают восстановления междугороднего сообщения, чтобы начать принимать туристов. Пока же в Мукачево приехал известный VIP-турист: 15 мая, в свой день рождения, город посетил Святослав Вакарчук — уроженец Мукачево. Визит был частным, но даже в чёрной маске музыканта и политика узнали в его любимом кафе в центре города.

А вот ещё одному украинскому политику, депутату Верховной Рады от партии «Слуга народа», в тот день было не до празднований. «15 мая около 1 часа ночи в селе Невицкое, что в Ужгородском районе, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, после чего совершил поджог», — отмечается в сообщении областной полиции.

В результате никто не пострадал, хозяева дома погасили огонь собственными силами. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты, а также кинологи, открыто уголовное производство по статье «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Ни сам депутат, ни местные комментаторы пока не назвали возможную причину инцидента.

В Тернопольской области, где зафиксировано 1060 инфицированных коронавирусом, часть вещевых рынков будет открыта только с 16 мая. Как сообщил в пятницу мэр Тернополя Сергей Надал, с этого дня возобновят работу все городские рынки, в том числе вещевые, хотя предприниматели требовали сделать это сразу после принятия соответствующего решения правительства. «Такое решение мы приняли на заседании оперативного штаба. Безусловно, все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные постановлением правительства о работе продовольственных и непродовольственных рынков, продуктовых и непродуктовых магазинов», — заявил Надал.

Продовольственные рынки были открыты в областном центре с 12 мая, в районных начали открываться с 13-го, и этот процесс продолжается. Эпидемиологи опасаются, что новый толчок распространению коронавируса в Тернопольской области могут дать именно продуктовые рынки, где ожидают раннюю клубнику из Почаевского района и знаменитые помидоры из Залещицкого, а именно в этих частях Тернопольщины зафиксировано значительное число случаев COVID-19.

При этом финансирование медицины в области проходит по принципу «тришкиного кафтана»: там забирают финансирование на период октября-декабря 2020-го у семи медицинских учреждений на сумму 3 миллиона 473 тысячи гривен, чтобы срочно заплатить 300% премии за март медикам, которые сегодня борются с эпидемией коронавируса. Кроме того, обещанные Киевом 33 миллиона гривен для обустройства первой инфекционной больницы на Тернопольщине из государственного бюджета до сих пор так и не поступили.

Соседняя с Тернопольской Волынская область за последние сутки установила «антирекорд»: тут зафиксировано 47 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди новых больных — 14 пациентов и два медика Волынской областной психиатрической больницы. Всего в Волынской области зафиксировали 12 очагов эпидемии, по состоянию на 15 мая подтверждено 582 случая заражения коронавирусом, 16 человек умерли от COVID-19.

Луцкий городской совет на внеочередном заседании 15 мая принял решение об ослаблении карантинных ограничений в столице Волыни, в том числе об открытии вещевых рынков, однако оно вступит в силу только после официальной публикации соответствующего постановления Кабмина (что до сих пор не сделано). «Мы не хотим, чтобы у наших предпринимателей, работающих на рынке, сложилось впечатление, что депутаты им не дают работать. Мы, наоборот, делаем беспрецедентный шаг и принимаем решение раньше, чем появилось постановление Кабмина. Но мы не можем идти на опережение, поэтому четко говорим, что данное решение вступит в силу только тогда, когда будет опубликовано решение Кабинета министров. После этого наше решение автоматически вступает в действие и позволяет предпринимателям приступить к торговле», — отметил и.о. мэра Луцка Григорий Пустовит.

Правда, среди открытых торговых площадок точно не будет Старого рынка у стен средневекового замка князя Любарта. 15 мая коммунальные службы города в очередной раз попытались демонтировать его ограждение и другие конструкции, ведь, согласно судебным решениям, рынок находится в центре города незаконно. Правда, ранее на помощь торговцам приходила полиция и областные власти, поэтому прогнозировать развитие событий сложно.

В соседней Ровенской области, где зафиксировано 1074 случая заражения коронавирусом и умерло от COVID-19 24 человека, вещевые рынки пока открывать не планируют. Продовольственные рынки на Ровенщине начали открываться с 12 мая, в частности, работают все семь продуктовых рынков в Ровно. Однако в области продолжают действовать 9 из 12 карантинных постов, причём не только на въезде-выезде из региона, но и вокруг сёл Зоря и Рокитное, где зафиксированы самые массовые заражения коронавирусом в области. Кстати, это не напугало жителя Луцка, который преодолел дистанцию из своего города до Ровно (около 70 километров) бегом за 8 часов. Таким образом, он выиграл спор на 5 тысяч долларов. «Карантин». В Ровно устраивают пикники на месте бывшего еврейского и холерного кладбища © commons.wikimedia.org, любком

А вот в Хмельницком публикации решения правительства ждать не стали — тут работу местного вещевого рынка (кстати, главного конкурента черновицкого Калинсовского) возобновили ещё 14 мая. Как отметила заместитель начальника управления торговли Хмельницкого Светлана Гаврилюк, предприниматели придерживаются всех санитарных требований, нарушения фиксируют только со стороны посетителей рынков — иногда те игнорируют масочный режим.

В Хмельницкой области меньше всего на Западной Украине инфицированных коронавирусом — 222 человека, умерло от COVID-19 всего 9 человек. Однако с начала мая на Хмельницкой атомной станции (ХАЭС) число сотрудников, у которых лабораторно подтвердился COVID-19, выросло с 2 до 14 человек по состоянию на 14 мая. По словам Александра Супрунюка, мэра Нетешина, являющегося городом-спутником ХАЭС, среди заразившихся коронавирусом — сотрудники учебно-тренировочного центра, энергоремонтного и других подразделений станции. Однако среди работников Блочного щита управления, которые и отвечают за управление процессами на АЭС, больных на данный момент не зарегистрировано. Всего же на территории Нетешинской общины COVID-19 обнаружен у 57 человек, в том числе у 12 детей, 1 человек выздоровел, и одна жительница города умерла от последствий коронавируса.

Хотя Хмельницкая область не имеет границ с Львовской, 15 мая тут снова обнаружен мусор из Львова, причём опять в окрестностях города Изяслав. «Опять наделал среди дороги, снова в том же месте. Обращаться к Садовому на «Вы» и называть «уважаемым» уже совсем нет желания, да это и не помогает. Как основатель «Самопомощи» он должен помогать всем и вся, а он даже со своим хозяйством сам разобраться не может, свинячит на всю Украину. Сколько это еще будет продолжаться?» — возмущается глава Изяславской райгосадминистрации Иван Федорчук.

Мэр Львова эти претензии традиционно проигнорировал — он сейчас борется не с «мусорной блокадой», а с эпидемией. 14 мая Андрей Садовый заявил, что с пятницы в городе ощутимо ослаблены карантинные ограничения: «С 15 мая открываем: визовые центры, продажу одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу, непродовольственные рынки». А уже 15 мая глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что во всей Львовской области возобновят работу вещевые рынки и будут сняты блокпосты. Кроме того, по словам Козицкого, с 15 мая разрешили деятельность открытых (летних) площадок, строительные работы, работу учреждений торгового и бытового обслуживания населения, учебно-тренировочные сборы спортсменов. Ныне во Львовской области зафиксировано 942 инфицированных коронавирусом (более 60% — жители Львова), от COVID-19 тут умерло 23 человека. Садовой похвастался мемориалом в память о Героях Небесной сотни © Фото Facebook Андрей Садовой

Скорее всего, в области будут также разрешены геологоразведочные работы, ведь 14 мая появилась информация, что «Буровая компания «Горизонты» заложит три разведочных скважины на Горной площади в Дрогобычском районе Львовской области. «В случае притока углеводородов разведочная скважина будет переведена в эксплуатационную», — говорится в сообщении нефтедобывающего предприятия. Мажоритарным акционером (99%) этой компании является Зиновий Козицкий, отец председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, которому в компании «Горизонты» принадлежит 1% уставного фонда. Карантин во Львове: Садовый попросил работодателей отпустить домой сотрудников с маленькими детьми © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот Андрей Садовый ориентируется на постиндустриальный бизнес — туризм и культуру. Мэрия Львова разработала пять этапов выхода культурной сферы города из карантина: будут открываться музеи, театры, экспозиции и тому подобное. Согласно плану, проведение первых массовых мероприятий во Львове ожидается не раньше сентября.

В карпатской же Верховине пытаются привлечь туриста в «аутентичное поселение гуцульских хоббитов» — так называет свой проект «Хоббитхилл» его инициатор Андрей Боечко. Что там «аутентичного» — сказать сложно, поскольку хоббиты — персонажи литературные, а с гуцульскими срубами сооружаемые под Верховиной современные землянки не имеют ничего общего. «Мы стремимся совместить культуру и традиции сказочной Хоббитании и реальной Гуцульщины… Все домики уникальные, как внешне, так и внутри», — сообщает «верховный войт «Хобитхилла». Он также пытается создать «клоны» поселения в других частях исторической Гуцульщины — в окрестностях Косова (также Ивано-Франковская область) и Рахова (Закарпатье), и призывает местных жителей самим выбрать, где построить следующий «Хоббитхилл». Поскольку горная часть Черновицкой области также населена гуцулами, следует ожидать появления новоиспечённых «хоббитов» и там.