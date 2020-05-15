Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью во двор депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Михаила Лабы. Об этом 15 мая сообщает полиция Закарпатской области

Неизвестные в Харькове подожгли мужчину на балконе его дома, бросив в него коктейль Молотова

Правоохранители открыли дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".

Местный сайт «0312» сообщает, что речь идет о депутате от партии «Слуга народа» Михаиле Лабе, который сам сообщил об инциденте в полицию. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.