«Сегодня, 15 мая, около часа ночи, в селе Невицкое, что на Ужгородщине, неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку», — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли дело по статье 346 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".
Местный сайт «0312» сообщает, что речь идет о депутате от партии «Слуга народа» Михаиле Лабе, который сам сообщил об инциденте в полицию. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.