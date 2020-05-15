По состоянию на 21:00 15 мая в мире зафиксировано более 4 млн 587,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 305,8 тыс. человек скончались, свыше одного миллиона 739 тыс. заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных. Ряд экспертов полагает, что сейчас КНР попросту перестала тестировать своих граждан на заболевание.

На десятом месте — Иран с немногим более 116.6 тыс. заболевших. На девятом — Турция (146.4 тыс.).

Следом идут Германия (175.2 тыс.), Франция (178,2 тыс.), Бразилия (208 тыс.), Италия (223,8 тыс.), Великобритания (236,7 тыс.), Россия (263 тыс) и Испания (274 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 1 млн 467 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 87,4 тыс. человек, смертность 5,96%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,34%, или более 27,4 тыс. человек.

В Италии — 31,6 тыс. умерших (14,12%), в Испании — 27,4 тыс. (10%), в Великобритании — 33,9 тыс. (14,37%).

Россия

В России по состоянию на 15 мая зафиксировано 263 013 случаев заболевания, 2425 заразившихся умерло, 58 321 человек выздоровело. Смертность составляет 0,93%, что более чем в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова заявила, что Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19.

«Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. Это от многих факторов зависит. Но есть позитивные моменты, на которые следует обратить внимание. Мы видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных, <…> тяжесть не вырастает», — сказала она.

Карантин глазами простых людей, Болград Одесской области. Люди недовольны ограничениями из-за двух случаев коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если бы осталось количество людей активных такое же, каким было месяц назад, то сейчас мы бы могли быть уже в точке регрессии», — сказала Скворцова.

Она отметила, что в России в среднем половина заболевших коронавирусной инфекцией переносят болезнь бессимптомно. Помимо этого, сокращается число тяжелых случаев течения заболевания.

«Это (развитие эпидемии, — ред.) зависит от числа людей, которые приступили к активной коммуникации», — резюмировала глава ФМБА.

Тем временем в России растет производство необходимых при пандемии медицинских перчаток, ожидается выход на 400 тысяч пар в сутки к августу, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем выйти к августу на общий объем производства по стране суточный примерно на 400 и в дальнейшем до 500 тысяч (пар — ред.). Что касается обеспеченности — если брать нормативы Минздрава, то, конечно же, этого объема для обеспечения всей системы здравоохранения посуточно недостаточно, поэтому мы дополнительно еще закупаем у коллег из Китая. Но когда мы выйдем на полмиллиона пар в сутки, то это полностью обеспечит не только внутренние потребности, но и будет давать возможность выходить на экспортные рынки», — сказал он.

Чиновник добавил, что на сегодняшний день дефицита латексных перчаток нет, потому что регионы своевременно закупали по требованиям Минздрава данные изделия как российского, так и зарубежного производства. Запасов хватит минимум на 90 дней, добавил он.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 13 мая зафиксировано 17 330 случаев заболевания, 476 заразившихся умерли (смертность 2.75%), 4 473 выздоровели. При этом на Украине проведено всего 211 614 тестов на COVID-19, что в 30 раз меньше, чем в России.

Закрытые из-за карантина на Украине границы могут быть открыты после 15 июня, поскольку решение украинских властей, будет синхронизироваться с европейскими странами, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще», — отметил Геращенко.

Также он заявил, что пока Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

Новая вспышка коронавируса в Киеве зафиксирована в Дарницком интернате для девочек, где заболел 81 человек, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, заболели 53 воспитанницы от 7 до 35 лет и 26 сотрудников. Первой заболевшей была медсестра одной из групп интерната. Учреждение закрыли на карантин. Городские власти планируют проверить интернат для мальчиков, гериатрические дома и городские спецучреждения.

«Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено, и я уже обращался к гражданам: не отпускайте старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка», — подчеркнул Кличко.

Тем временем в Киеве назревает громкий скандала вокруг ситуации с суррогатной матерью, которая родила ребенка с положительным результатом на коронавирус.

Инцидент произошел еще в апреле, когда в квартире жилого дома в украинской столице смертельный вирус подтвердили у одного из младенцев, которые были рождены от суррогатных матерей.

Пятеро малышей жили в квартире хостельного типа в Соломенском районе города.

Всем новорожденным сделали ПЦР-тесты, которые были необходимы для передачи в дом малыша. Позже выяснилось, что у одного ребенка оказался положительный результат на COVID-19.

При этом врачи говорят, что у малыша не было никаких симптомов. Сейчас же все другие новорожденные находятся в детском доме.

Тем временем в инфекционной больнице говорят, что малыш действительно имеет положительный тест на коронавирус. По данным врачей, его жизни ничего не угрожает.

В мире

Европа готовится к выходу из карантина. Словакия первой из стран ЕС заявила о победе над коронавирусом, а Австрия готовится открывать кинотеатры.

Как заявил 15 мая министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер, открытие кинотеатров в Австрии запланировано на 1 июля.

По словам чиновника, с 29 мая разрешены культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля — до 250 человек.

При этом есть условия: обязательно носить маску для защиты рта и носа на входе, а также держать дистанцию минимум один метр между зрителями.

Кроме того, на каждом мероприятии должен присутствовать специальный уполномоченный по коронавирусу.

«В этот же день — 1 июля — откроются и кинотеатры с таким же допустимым количеством зрителей», — приводит агентство слова Аншобера.

Он отметил, что с 1 августа смогут проходить мероприятия с участием до 500 человек.

Коронавирус в Европе: Вирус может не исчезнуть, постепенное открытие границ внутри ЕС, Еврокомиссия недовольна масками из Китая © REUTERS, IGA/FW1/Mike Collett-White

С 18 мая культовое сооружение будет принимать верующих, поэтому в нем прошла дезинфекция, проведенная силами Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана, сообщила 15 мая пресс-служба Святого престола

В основе средства, которое использовали для антибактериальной и антивирусной обработки, был хлор, рассказал глава Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана Андреа Арканджели сайту Vatican News.

Он отметил, что дезинфекторам нужно было крайне осторожно обращаться с теми шедеврами, которые находятся в соборе.

Аналогичная обработка прошла в базилике Святого Иоанна, а на 16 мая намечена дезинфекция собора Святого Павла.

При этом Папа Римский не будет принимать участия в публичных богослужениях, не будут возобновлены и традиционные воскресные проповеди на площади Святого Петра.

Тем временем Далай-лама XIV расскажет онлайн, как справиться с тревогой в пандемию. проведет в выходные онлайн-учения по тексту известного буддийского мыслителя II-III веков Нагарджуны «Драгоценное ожерелье» и расскажет, как справляться с неопределенностью и тревогой, вызванными пандемией коронавируса.

Прямая трансляция с синхронным переводом на русский язык будет проводиться в субботу и воскресенье с 05.30 до 07.00 утра по московскому времен на официальном сайте Далай-ламы ru.dalailama.com.