В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины соберётся на внеочередное заседание. Главным вопросом станет рассмотрение «антиколомойского» закона - он же законопроект о запрете возврата банков прежним владельцам. Интрига в том, что без принятия документа не будет кредита от Международного валютного фонда

Официально законопроект называется «относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы Украины». Битва вокруг документа продолжается с декабря прошлого года, когда он был внесён в Верховную Раду.

Суть законопроекта состоит в том, чтобы экс-собственники банка не смогли добиться возврата выведенного с рынка финучреждения даже по решению суда. При этом МВФ не возражает против получения владельцами компенсации.

Украинская журналистка растолковала суть «антиколомойского» закона для домохозяек © Facebook, Svetlana Kryukova Игорь Коломойский) не смогли получить его назад. По мнению Фонда, это приведёт к дестабилизации финансовой системы Украины.

Долгая политическая битва

В ночь на 31 марта украинский парламент принял скандальный закон в первом чтении. А уже через несколько дней «антиколомойский» закон стал рекордсменом Рады по количеству поданных поправок. Их противники документа, стремясь максимально затянуть рассмотрение, ко второму чтению подали более 16 тысяч.

Власти в лице руководства Рады и фракции «Слуга народа», которой нужно принять документ, долго решали, что делать: собираться в условиях карантина на десятки внеочередных заседаний и идти по процедуре, то есть рассматривать каждую правку, никто не хотел.

В итоге 30 апреля парламент проголосовал за применение специальной процедуры для законопроекта о банках, которая не позволяет подавать больше 500 правок ко второму чтению.

Фактически это открыло путь к достаточно быстрому принятию закона.

Член фракции партии «Слуга народа» Егор Чернев заявил в украинском телеэфире, что большинство депутатов фракции готово «вместе с другими некоторыми фракциями» поддержать законопроект, и у него есть уверенность, что голосов хватит.

Впрочем, вполне вероятно, что принятый закон будет опротестован и отменён Конституционным судом, как это было уже с законом о незаконном обогащении. Коломойскому такая перспектива может даже понравиться.

Песецкий пояснил, почему МВФ настаивает на «антиколомойском» законе © Facebook, Валерий Песецкий

МВФ навязывает свои условия Украине

МВФ опасается, что в случае возвращения «Приватбанка» Коломойскому контроль над финансовым сектором в стране в значительной мере вернется в частные руки. Об этом говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Потому что «Приватбанк», продолжает он, — самый большой банк в стране, с огромной базой клиентов и огромными финансовыми возможностями.

«Для МВФ это принципиальный вопрос. МВФ, на самом деле, пытается максимально использовать нынешний экономический кризис, чтобы после отставки генпрокурора Рябошапки, после отставки премьер-министра Гончарука восстановить влияние Запада на политическую и финансовую систему, которая была нарушена этими отставками», — пояснил Бортник.

Для МВФ этот закон крайне важен, потому что он по сути выводит банковскую систему Украины из-под юрисдикции украинских судов, отмечает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. То есть в данной ситуации Украина теряет суверенитет над своей банковской системой.

Бондаренко отмечает, что такая ситуация уже сложилась в в Латинской Америке и Африке: государства не имеют полного суверенитета над своими банками. И Украина теперь пополнит ряды этих государств.

«С ним уже порешали». Эксперт о том, зачем на самом деле нужен «антиколомойский закон» © скриншот с видео "Радіо Свобода" Кирилла Молчанова, МВФ пробует отстранить украинских олигархов от возможности влиять на принятие политических решений, оставляя эту прерогативу за центрами влияния вне Украины.

Можно ли называть закон «антиколомойским»?

Кость Бондаренко подчёркивает, что приписанное название «антиколомойский» для закона о банках — всего лишь пиар-ход: «то есть мы назовём закон именем одиозного человека и заставим всех, кто не любит Коломойского (а таких большинство в Верховной Раде), проголосовать за этот закон».

По большому счету, говорит эксперт, закон можно было назвать и «антипорошенковским».

«Возьмите фамилию любого человека, который имеет отношение к банковской системе, вставьте её и получите тот же результат», — отметил политолог.