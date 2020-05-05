Китай будет отвечать на выпады США экономическими ходами, а в целом может перейти к более активному отстаиванию своих интересов по всему миру, говорят политические эксперты

Президент США Дональд Трамп продолжает обвинять Китай в распространении пандемии коронавируса. Глава Белого дома ранее заявлял: если выяснится, что Пекин намеренно допустил вспышку коронавируса, США готовы к активным антикитайским действиям.

Также Трамп заверял, что имеет подтверждения вины Китая, но «не может об этом говорить».

Китай любые обвинения отвергает. Однако масла в огонь подлил отказ властей страны допустить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) к участию в национальном расследовании возникновения Covid-19.

Новая холодная война. К чему приведёт конфликт США с Китаем © AP, Andy Wong, File

Запад не может позволить Китаю развиваться слишком быстро

Для Трампа это повод усилить обвинения в адрес Китая. Тем более для американского президента сейчас настали крайне непростые времена: в ноябре выборы главы государства, а США — мировой лидер как по количеству выявленных инфицированных Covid-19, так и по числу умерших от последствий нового коронавируса.

В то же время на Западе не могут себе позволить технологического, геополитического и идеологического роста Китая, его быстрого развития за короткий период времени. Об этом говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Во главе всей этой борьбы находятся Соединённые Штаты. Но, судя по всему, к тому же склоняется и Германия, а дальше очень много колеблющихся европейских стран, от Испании до Италии. Которые, с одной стороны, особенно после прохождения пика коронавирусной пандемии, зависят от поставок из Китая и инвестиций Китая.

Сейчас начнётся противостояние на европейском театре и, я думаю, на театрах многих других стран», — отметил эксперт.

Дробницкий: Холодная война между КНР и США приведет к созданию "мира регионов" © Нина Зотина

«Китай будет пытаться объединить страны в рамках своего блока»

Для ответа США Китай будет использовать торгово-экономические инструменты, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Пекин будет больше взаимодействовать с Евросоюзом, Москвой, будет пытаться вытеснить США из Африки и Юго-Восточной Азии.

«Он [Китай] будет ограничивать свой рынок для американских компаний. Эту борьбу мы наблюдаем в течении е последних 10-15 лет. Просто раньше она проходила в виде штрафов для производителей.

Если эта война примет характер обострения, то Китай может пойти на более решительные шаги. Например, он может пойти на явное сотрудничество с Ираном. Он может принять более активное участие в событиях на Ближнем Востоке, в частности в Сирии», — допускает эксперт, отмечая, что вполне возможно, что Китай будет более активно принимать участие в борьбе за свои интересы по всему миру.

Политолог Безпалько о том, что будет с Россией, если она станет союзником Китая или США © РИА Новости, Нина Зотина

«Китайский рынок — очень большой, для всех компаний это лакомый кусок, тем более, что сейчас все борются за рынки сбыта», — сказал политолог.

«Будет потасовка, а потом все помирятся»

Теоретически Китай может ответить США отказом от доллара и переводом торговли на юань, но для этого Пекину нужно время, говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.

«Давайте признаемся, что пока самые богатые и влиятельные люди мира живут на долларе. И как ни крути, и китайские элиты, и российские элиты это устраивает. Все российские олигархи и китайская «золотая молодёжь» живут на Западе и зарабатывают в долларах», — заявил политолог.

Сихуралидзе прогнозирует, что в целом конфликт США с Китаем закончится даже не экономической войной, а «потасовкой, после чего все помирятся».

«Потому что всех все утраивает. Китай устраивает США и Западная Европа. Он использует их рынок. Запад устраивает то, что Китай можно как-никак контролировать посредством американских фабрик», — пояснил эксперт.

Двухполярной системы США-Китай не будет, а будет «мягкая многополярность»

Китай уже стал центром притяжения в мире, считает Богдан Безпалько. По его словам, уже лидеры многих стран обращаются к Китаю.

Варианты наказания. Как США будет разбираться с Китаем © REUTERS, Leah Millis

То есть Китай наращивает свое присутствие везде, где только можно, подчеркнул эксперт: приходит с кредитами, выкупает по всему миру порты за долги. Например, как на Шри-Ланке.

В свою очередь Арчил Сихарулидзе не верит, что в мире возможно создание двуполярной системы Китай-США. Эксперт отмечает, что мы уже давно живём в «мягком многополярном» мире.

«По сути, у нас есть мощный доминант Америка и мощный доминант Китай. Но есть и Российская Федерация, которая владеет если и не экономическими механизмами, но очень сильными военными возможностями, ядерным оружием. Евросоюз, который не имеет такой мощной армии, но обладает сильной экономикой. Есть Индия, Бразилия…

Что важно, ни одна из супердержав, Китай, Россия и Америка, не могут, как во время биполярной системы, силой решить свои проблемы. Так что в двуполярной системе я сомневаюсь. Я даже сомневаюсь в том, хочет ли этого Китай. Не в политике Китая выступать на геополитическую сцену. Китай всегда проводил экономическую экспансию. Для геополитики всегда была Россия», — заявил политолог.