В субботу 2 мая, то есть в самые праздники, как это часто бывает в постсоветских республиках, в Казахстане произошел мирный переворот. Из депутатов казахстанского Сената, а так же с поста спикера верхней палаты парламента республики была отозвана Дарига Назарбаева, дочь экс-президента страны и отца нации Нурсултана Назарбаева

Про само увольнение, вернее отстранение от должности, пока известно слишком мало, чтобы объяснить не только его подоплеку, но и процедуру. По имеющейся информации, решение приведено в действие указом президентом Казахстана Касыма-Жомарт Токаева. И уже тут начинаются загадки.

Загадка № 1. Процедурная

По Конституции Казахстана президент не может просто так «уволить» депутата. Этому должно предшествовать решение верхней палаты парламента, Сената. При этом решение может быть принято либо на основании заявления депутата, либо по решению Сената, основанием для которого становится возбуждение уголовного дела. Пока ни про то, ни про другое информации нет. Скорее всего это сделано на основании письменного заявления Дариги. Но тут возникает вопрос, почему Дарига, если она сделала такое заявление, не вышла к СМИ с разъяснениями своего решения?

Можно, конечно, допустить, что такое решение принято президентом Казахстана самостоятельно, а Дарига ему просто подчинилась. Но это — чисто теоретическое рассуждение. Это возможно где угодно, только не в Казахстане. Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко

«Ни одно решение в отношении Дариги Назарбаевой Токаев не может принять, если он не решил полностью порвать с Нурсултаном Абишевичем», — утверждает в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру эксперт по Центральной Азии Андрей Серенко. По его выражению, такая ситуация, что Токаев принял решение освободиться от Дариги самостоятельно, в Казахстане «немыслима».

При этом необходимо учитывать, что спикер Сената Казахстана по Конституции юридически является вторым лицом в государстве после президента и в случае чего (смерти, досрочной отставки и проч.) занимает его место. Но это, подчеркнем, юридически. А вот практически значение Дариги в Казахстане было до сегодняшнего дня между первым и вторым.

Потому что фактически первым лицом государства остается Назарбаев, который продолжает управлять элитами и государственными структурами, занимая всего лишь должность руководителя Совета по безопасности. Президент Токаев в этой неформальной иерархии занимает вторую ступень, а вот дочь экс-президента Назарбаева — никак не третье место, а что-то между Назарбаевым и Токаевым, поскольку известно, что еще до недавнего времени именно она рассматривалась казахстанской элитой преемницей Назарбаева в дальнейшем транзите власти.

И в этом контексте ее сегодняшнее увольнение оставляет больше вопросов, чем ответов.

Загадка № 2. Репутационная

В последние годы, а особенно в последние месяцы, семья Назарбаевых попала под перекрестный огонь зарубежных СМИ. Сначала в Лондоне была арестована собственность Дариги Назарбаевой общей стоимостью 100 млн долларов. Правоохранительные органы Великобритании сомневались в чистоте средств, которые Дарига потратила в Англии на покупку недвижимости, — от нее требовали подтверждения, что это не преступные (коррупционные или украденные из бюджета Казахстана) средства.

Затем сын Дариги заявил в английских СМИ, что знает о криминальных делах своей семьи и в случае предоставления ему политического убежища готов раскрыть эти схемы. Для убедительности сын Дариги и по совместительству внук Назарбаева заявил, что знает о схемах увода средств его дедом Назарбаевым и российским президентом Путиным.

Заявление опубликовали почти все ведущие СМИ Великобритании, некоторые мировые СМИ, но политического убежища назарбаевскому отщепенцу не предоставили. Во-первых, даже невооруженным глазом видно, что он врет, поскольку значительную часть сознательной жизни провел в Англии, то есть про дела казахские, а тем более русские ничего не знает. Во-вторых, ничего, кроме желания поскандалить и громко прокричать, предъявить не может — ни справок, ни договоров, ни каких-либо иных финансовых или других документов у него нет (скорее всего, их нет в природе, но это совсем другая история). И про внука Назарбаева, получившего хорошее образование и очень плохое воспитание в Великобритании (несколько раз являлся объектом полицейских разборок в связи со скандалами в ночных клубах Лондона), кажется, быстро забыли.

А тут несколько дней назад подоспело и решение лондонского суда, признавшего правомочным и юридически корректным приобретение Даригой дорогостоящей собственности в Лондоне. С ее имущества снят арест. Казалось бы, победа?

Победа, да не совсем. До всех этих скандалов, с Даригой и ее сыном, казахстанская общественность, как, впрочем, и мировая, конечно, понимала, что не в ЖЭКе должна работать дочь отца казахской нации Дарига Назарбаева и что ест она на завтрак не черствую корку хлеба. Но подробностей роскошной жизни дочери экс-президента Казахстана, при жизни которого даже столицу страны назвали его же именем, никто не только не смел обсуждать, но даже и знать не знал. А теперь вот такая оказия: дочь отца нации, спикер Сената Казахстана и, возможно, будущая глава государства Дарига Назарбаева, оказывается, имеет сына-провокатора и к тому же дорогостоящую собственность в Лондоне…

Так что именно победа в Лондонском суде могла в этом случае стать и прологом к падению Дариги в Казахстане. Таким своим решением, отстранением Дариги от власти, Назарбаев, действующий через Токаева, показывает, что, хотя деньги и не украли (это же суд в Лондоне подтвердил), но держать их за границей будущему руководителю страны, а ныне одному из руководителей государства неправильно. Вот и уволили. Произвели, так сказать, очищение власти.

Впрочем, и этот довод увольнения Дариги может быть ложным. Потому что такая ситуация, как репутационные потери, действует только в европейских странах. «Ни в одном восточном режиме никогда всерьез общественное мнение не воспринимали, — утверждает эксперт Андрей Серенко. — Здесь имеют значение только реальные силы и реальные полномочия».

По его мнению, во всех постсоветских среднеазиатских республиках репутационные потери от таких действий не являются решающими в карьерном росте политика.

А вот что касается реальных полномочий, о которых говорит Серенко, то здесь как раз возникает третья загадка.

Загадка № 3. Транзитная

Как считают эксперты, которых в течение первых часов после отставки дочери Назарбаева опросили корреспонденты издания Украина.ру, вполне возможно, что отставка Дариги связана не с наказанием за слишком роскошный образ жизни и скандалы, связанные с этим на Западе, а с ее будущим назначением премьером Казахстана.

«Мы скоро, скорее всего, будем наблюдать второй этап (транзита власти. — Ред.), — предполагает Андрей Серенко, — в ходе которого будет рождаться второй, альтернативный, полюс влияния — это должность премьер-министра, и, конечно, Дарига ее займет. Думаю, на какую бы должность она сейчас ни села, это будет альтернативный полюс влияния в стране».

По мнению эксперта, это будет альтернатива Токаеву, у которого развивается «комплекс свекрови» — растила мама сына, а теперь отдай чужой тетке. В том смысле, что Токаеву рано или поздно придется передавать власть Дариге, а это делать он, в случае окончательного ухода Назарбаева, вряд ли будет добровольно и безропотно. Вот и возникла идея заранее переместить дочь экс-президента в кресло премьера.

Такого же мнения придерживается и политолог из Казахстана Талгат Мамырайымов: Амбиции и подмоченная репутация. Эксперт Мамырайымов объяснил, почему Назарбаев прекратил полномочия дочери Дариги © Platon.asia

«Может быть, он (имеется в виду Назарбаев. — Ред.) назначит ее премьер-министром вместо Аскара Мамина. Может, он хочет апробировать ее и на такой должности, прежде чем доверить ей право быть главным преемником. Просто сейчас, в этот период трансформации власти Назарбаева, пост премьера является ключевым в плане контроля за финансовыми потоками».

У этой версии, безусловно, есть своя логика. Но тогда между снятием с должности спикера и утверждением в должности премьера, как в том тосте «пуля не должна пролететь». Потому что каждая минута отставки порождает репутационные потери Дариги и семьи Назарбаевых и в то же время питает амбициозные надежды у тех, кто находится близко к креслу главы государства.

А может быть № 4…

Самым невероятным и потому не обсуждаемым в Казахстане может быть и самый простой вариант. Наличие неизвестного науке, но хорошо известного самому отцу нации Нурсултану Назарабаеву лица, которое, являясь его ближайшим родственником, входящим в возраст, когда по Конституции страны может быть избран и избираем, станет претендентом на пост главы государства, то есть осуществит окончательный транзит власти от Назарабаеву-отца нации к Назарбаеву-младшему…

А увольнение Дариги в этом случае — лишь один из пунктов этого многоступенчатого транзита — убрать амбициозного и очень известного претендента на должность президента, являвшегося для элит Запада и Востока ложной целью, уже абсорбировавшей на себе весь негатив.

В возникшем неожиданно политическом вакууме и появится эта неожиданная фигура. Как Феникс из пепла. Может быть.