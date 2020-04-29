По состоянию на 21:00 29 апреля в мире зафиксировано более трех миллионов 168 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 219,5 тыс. человек скончались, свыше 978,8 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на десятом месте с результатом немногим более 84,2 тыс. заболевших. Впрочем, ряд экспертов высказывают мнение, что в стране просто перестали предавать огласке реальное положение дел.

На девятом месте находится Иран с 93,6 тыс. обнаруженных случаев COVID-19, следом идут Россия с 99,5 тыс., Турция — 114,6 тыс., Германия (160,4 тыс.), Великобритания — 161,1 тыс., Франция (165,9 тыс.), Италия (201,5 тыс.) и Испания (236,8 тыс.)

При этом в мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более одного миллиона 38 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 59,4 тыс. человек, или 5,73%, однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции (14,27%, 23,6 тыс. человек).

В Италии пока 27,3 тыс. умерших (13,58%), в Испании 24,2 тыс. (10,25%), в Великобритании — 21,6 тыс. (13,57%).

Россия

В России по состоянию на 24 апреля зафиксировано 99 569 случаев заболевания, 976 заразившихся умерло, 10 293 выздоровело. Смертность составляет 0,98%.

ВОЗ отмечает положительную тенденцию в связи со снижением темпов заболевания коронавирусом в России, ближайшие две недели покажут, удалось ли добиться контроля над эпидемией, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Я очень рада, что в последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста (заболеваний). А сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом). Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели… Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер», — сказала Вуйнович

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 29 апреля

Если жители России будут соблюдать все правила карантина, они через некоторое время вернутся к обычной жизни, но все равно останутся определенные особенности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведёт к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определёнными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус», — приводит слова Поповой РИА Новости 29 апреля.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко предложил россиянам не расслабляться, так как течение заболевания при заражении коронавирусом иногда внезапно меняет свой курс, и на фоне улучшения может появиться новая волна симптомов.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», — сказал Мурашко.

Он отметил, что взаимодействие медицинского работника и пациента — это важный элемент в эффективности лечения.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 29 апреля зафиксировано 9866 случаев заболевания, 250 заразившихся умерли (смертность 2.53%), 1103 выздоровели.

Лаборатории в Киеве не справляются с обработкой анализов на коронавирус, результаты тестов выдают через трое-четверо суток.

Об этом на брифинге сказал главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олег Гелевей.

Писатель-фантаст Русанов: Если бы коронавирус был оружием, то был бы более смертоносным © commons.wikimedia.org, Andrew Butko

По его словам, украинская власть на 10 дней запаздывает с мерами борьбы с коронавирусом, а Киеву катастрофически не хватает ПЦР-тестов.

Ну а те, кто на передовой борьбы с инфекцией на Украине, первыми страдают от инфекции. В стране коронавирусом заразились почти 2 тыс. медиков.

Больше всего случаев заражения коронавирус среди медицинского персонала зарегистрировано в Черновицкой области, меньше всего — в Черниговской.

Коронавирус подтвержден у 1976 украинских медиков, из них за сутки выявлено 133 случая.

«Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области», — сообщили в Минздраве.

Ситуация в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял главу ВОЗ в некомпетентности и требовал его отставки. Также Трамп заявил, что прекращает финансирование ВОЗ.

«В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации», — сказал Гебрейесус.

Ну а американские спецслужбы уже расследуют возможный сговор ВОЗ и Китая по поручению Трампа. Он считает, что ВОЗ и КНР могли скрыть информацию о коронавирусе.

«Мы недовольны этой ситуацией, потому что верим: эпидемию можно было остановить быстрее, и коронавирус не распространился бы по всему миру», — сказал Трамп.

Расследованием займутся Агентство национальной безопасности, Разведывательное управление Министерства обороны США и ЦРУ. Они изучат информацию от источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы на их основе дать свою оценку.

Другой американский телеканал Fox News ранее утверждал, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был якобы работником лаборатории Уханьского института вирусологии.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований.