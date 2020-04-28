Президент США Дональд Трамп намерен привлечь китайские власти к ответственности за распространение эпидемии, которая унесла тысячи жизней и нанесла сильный экономический удар по всему миру и по США в частности. Однако в плане Трампа есть ряд исключений

На брифинге 27 апреля журналисты спросили президента США Дональда Трампа, планирует ли Вашингтон выставить Китаю счёт за убытки, вызванные коронавирусом, как это сделала Германия.

«Мы можем сделать нечто гораздо легче. У нас есть возможности добиться этого гораздо более лёгким образом. Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения. Мы проводим очень серьёзное расследование (того, что сделал Китай. — Ред.). Мы проинформируем вас в своё время. Мы должны получить ответы», — сказал президент. Трамп отправит в Китай следователей для расследования вспышки COVID-19 © REUTERS, Leah Millis

Стоит уточнить, что официально власти ФРГ никакого счёта Пекину не предъявляли. Сумму возможной компенсации назвало немецкое издание Bild. По подсчётам журналистов, ущерб, нанесённый Германии эпидемией, составляет 149 млрд евро: 27 млрд евро недополученного дохода от туризма, до 7,2 млрд евро для местной киноиндустрии, миллион евро в час для немецкой авиакомпании Lufthansa, 50 млрд евро для малого бизнеса ФРГ.

28 апреля с ответом на заявление Трампа выступил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан: «Я бы хотел подчеркнуть, что определённые политики в Соединённых Штатах стремятся снять с себя ответственность за происходящее у них в стране и переключить внимание общественности. Попытки официальных лиц в Соединённых Штатах переложить вину на Китай не смогут принизить тот прогресс, который был достигнут в КНР в вопросе борьбы с коронавирусом».

Претензии США к Китаю

Трамп уверен, что была реальная возможность не допустить распространение коронавируса по всему миру, если бы власти КНР сразу проинформировали о вспышке нового заболевания и действовали быстрее.

О возможности начала эпидемии 30 декабря своих коллег предупредил врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян. Только он говорил не о COVID-19, который тогда ещё не был известен, а об атипичной пневмонии, которая охватила Китай в 2002 году. К такому выводу он пришёл после обнаружения характерных для неё симптомов сразу у нескольких пациентов.

31 декабря полиция предупредила Ли Вэньлян и ещё нескольких медиков об ответственности за распространение ложной информации и провоцирование паники, и это несмотря на то что в тот день власти Китая официально уведомили Всемирную организацию здравоохранения о неизвестной форме пневмонии. Но только 7 января признали, что это новый тип вируса. Притом что возник этот вирус, как установили учёные, исследовавшие его, в середине декабря.

Пекин заверил тогда, что источником инфекции, вероятнее всего, стало мясо диких животных, которое продаётся на продуктовом рынке Уханя, а от человека к человеку она не передаётся. Опровержение этой информации дали 20 января. Не сообщали китайские власти и о симптомах коронавируса у медработников, хотя, в частности, 10 января они появились у Ли Вэньляна, а 6 февраля он умер.

Вместе с тем самого Трампа нельзя ставить в пример по оперативному принятию превентивных мер. Американские СМИ писали, что разведка США сообщила президенту о новом типе коронавируса, появившемся в Китае, ещё 3 января. Кроме того, согласно публикации газеты The Washington Post от 27 апреля, информировали его и спецслужбы, причём больше 10 раз в течение января и февраля, но Трамп не воспринял всерьёз ежедневные сводки, в которых содержались предупреждения о распространении коронавируса в США и сокрытии китайскими властями масштабов распространения коронавируса и числа летальных исходов.

Не прислушивался Трамп и к призыву заместителя своего советника по национальной безопасности Мэтью Поттингера в феврале приостановить авиасообщение с европейскими странами. В итоге ограничения всё-таки ввели, но лишь в марте. Трамп решил: во всём виноваты китайцы и ВОЗ © AP, Patrick Semansky, File

Тем не менее, теперь Трамп громче остальных обвиняет Китай в сокрытии реальных масштабов распространения COVID-19. На одном из брифингов координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс продемонстрировала график количества смертей от коронавируса в разных странах из расчёта на 100 тысяч жителей, показатели для Китая и Ирана очень удивили президента, и он задался вопросом: «Кто-нибудь действительно верит этим цифрам?»

Биркс тоже подвергла сомнениям статистику по Китаю, потому что цифры были гораздо ниже, чем в США и странах Европы.

Многие эксперты тоже сходятся во мнении, что реальное количество умерших от коронавируса больше, чем заявленное властями.

Во-первых, чиновники могут корректировать статистику, поскольку не хотят навлечь на Пекин гнев других государств и допустить их дальнейший отказ от совместных проектов и выведение промышленного производства с территории КНР.

Во-вторых, злой умысел может быть и ни при чём, поскольку тест-системы для выявления COVID-19 появились не сразу, а симптомы схожи с респираторными заболеваниями, и пациентам с коронавирусом могли поставить диагноз ОРВИ. В середине апреля власти Уханя провели перерасчёт умерших от нового вируса, и их оказалось больше заявленного ранее, поскольку на начальной стадии эпидемии медицинские учреждения не справлялись с потоком пациентов и не могли своевременно предоставлять отчётность в соответствующие органы. В частности, в статистику не попали некоторые случаи смертей дома.

Недовольство США вызывает и тот факт, что Пекин не оказывает содействия в установлении источника эпидемии. Ранее телеканал Fox News сообщил, что «нулевым пациентом», то есть тем, с кого началось распространение коронавируса, был сотрудник лаборатории в Ухане, заразившийся от летучей мыши. Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя эту информацию, заявил, что никаких доказательств искусственного характера происхождения COVID-19 нет, однако выразил недовольство, что китайская сторона отказалась предоставить доступ в ту лабораторию, чтобы всё прояснить.

В свою очередь, заместитель директора информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с встречными обвинениями. В своём Twitter он выдвинул версию, что «нулевой пациент» мог появиться в США, а уже оттуда американские военные перевезли его в Ухань.

Несвоевременное информирование мировой общественности о вспышке нового вируса, сокрытие реальных масштабов заболевания и нежелание установить его происхождение не единственные претензии США в адрес Китая.

27 апреля в эфире телеканала Fox News советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро озвучил новые обвинения: «Китай сейчас наводняет нас этими некачественными тестами на антитела, которые дают ложные результаты. Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования».

По его мнению, китайская сторона наживается на сложившейся ситуации и должна понести наказание и за поставку некачественных тест-систем, и за неспособность сдержать распространение COVID-19 на своей территории. Как сказал Наварро, власти Китая на протяжении шести недель скрывали вспышку коронавируса, они могли ограничить очаг заболевания городом Ухань, но не сделали этого, впоследствии заражённые китайцы прилетели в Милан, Нью-Йорк и другие города.

«Наварро постоянно говорит ложь, абсолютно лишён честности. Он даже в своей книге цитировал одного эксперта, а потом публично признался, что он сам его выдумал. Точно также сейчас, его эти ложные заявления, бредовые идеи — чистой воды фальшивка», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Вариантов наказания много, но долларом — самое эффективное

Трамп регулярно предупреждает о наказании, которое может грозить Китаю за распространение эпидемии коронавируса по всему миру, если выяснится, что они преднамеренно скрывали факты, а «если это была ошибка, то ошибка». Американский лидер не уточняет, в чём будет проявляться наказание, он предпочитает сначала дождаться результатов расследования, чтобы выяснить, есть ли вина Пекина. «Компенсация коронавируса?»: в Британии хотят заставить Китай выплатить $4 трлн за ущерб от COVID-19 © CC0, Pixabay

В отличие от него, конгрессмены публично называют возможные сценарии, прежде всего речь идёт о финансовых мерах. Группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса законопроект о разработке механизма выплаты Китаем компенсаций за распространение коронавируса. Член сенатского комитета по вооружённым силам республиканец Марша Блэкберн предложила американскому руководству отказаться от выплаты Пекину части долга федерального правительства, её точку зрения поддерживает председатель юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм.

В интервью телеканалу Fox News 9 апреля он заявил: «Первое, что я хочу сделать, это официально задокументировать, что мы, Сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Правительство Китая в ответе за 16 тысяч смертей американцев и за 17-миллионную безработицу в Америке. Пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения. Это уже третья болезнь из Китая. Я хочу, чтобы наша реакция на это была настолько подавляющей, что Китай изменит своё поведение. Я хочу вернуть цепочку медицинского снабжения в Соединённые Штаты. И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им! Итак, я думаю, вы увидите двухпартийный отпор Китаю — чтобы наказать его так сурово, что это будет сдерживать его в будущем».

Кроме того, Грэм призывает страны, пострадавшие от эпидемии, выставить счёт Пекину.

24 апреля ведущая Fox News представила результаты опроса, проведённого компанией Pew Research Center, об отношении американцев к Китаю: 66% респондентов сказали о недружелюбном отношении, противоположного мнения придерживаются 26%. Тогда же ведущая спросила сенатора-республиканца от штата Аризона Тома Коттона, изменится ли внешнеполитический курс США на китайском направлении и повлияет ли на него ситуация с пандемией.

«Конечно, повлияет. Китай американцы воспринимают как государство-изгой. И не только американцы — наши союзники со всего мира. Например, в Японии Синдзо Абэ предложил выделить миллиарды долларов, чтобы перевезти производства из Китая обратно в Японию. Мы, в США, должны действовать так же, вернуть назад производства. Особенно это касается фармацевтической, медицинской промышленности. Думаю, то же нужно сделать и с другими важнейшими областями: с телекоммуникациями. 30 лет Китай обогащался за счёт нашей промышленности. Это станет ударом по их экономике», — ответил политик.

К слову, сейчас это было бы очень кстати, если учесть, что возвращение производства было одним из предвыборных обещаний Трампа в 2016 году, а очередные президентские выборы уже не за горами. Тем более ограничительные меры, которые пришлось ввести для сдерживания эпидемии, сильно ударили по национальной экономике, а её расцвет — один из козырей Трампа.

«Мы можем открыть американскую судебную систему для американцев, которые сильно пострадали от вируса. Мы засудим китайских чиновников. Мы можем остановить поток китайских студентов в наши университеты, которые едут сотнями тысяч. Многие из них — дети китайских чиновников-коммунистов. И это всё — лишь верхушка айсберга тех последствий, которые должен ощутить Китай», — добавил Коттон.