Грядущий коронавирусный кризис встает перед миром все в новых обличьях. Переполненные нефтяные резервуары и отрицательная цена барреля приводят рынок в панику. Спокойны только те, кто занят профессиональной ненавистью к России и дележкой Украины. На этих фронтах ничего не изменилось

На нем не было маски

Французское издание Le Monde (Франция) посвятило статью истории памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который 3 апреля был снесен в Праге. Автор Жан-Батист Шастан рассказывает, что привело к такому печальному недоразумению. Иван Конев был тем военачальником, которому Прага обязана своим освобождением от нацистов в 1945 году. Однако, по мнению отдельных пражан, он запятнал свое имя подавлением венгерского восстания в 1956 году и косвенным участием в разгроме чешской весны 1968 года. В 2018 году власти шестого округа Праги, где стоял памятник, решили скорректировать исторические ассоциации жителей и сопроводили памятник табличкой с указанием роли Конева в венгерском восстании. После этого и возник спор о роли маршала в судьбе Чехии. Памятник стали регулярно обливать краской, а власти делали вид, что они здесь совершенно ни при чем.

3 апреля, в разгар карантина, глава шестого округа Ондрей Колар написал в своем «Фейсбуке» под фотографией памятника: «На нем не было маски, а правила одинаковы для всех». Таким образом он объяснил решение о сносе памятника. Кстати, сам мэр не только, как все пражане, сидит в карантине, но и находится под защитой полиции «из-за угроз со стороны России и чешских граждан, которые получают деньги от Кремля или поддерживают коммунистов и неонацистов». Не очень понятно, чего боится этот очаровательный чешский провокатор. Видимо, таким образом он старается внушить горожанам мысль, что бородатые и дикие русские мстители могут в любой момент появиться на улицах Праги. Западные СМИ: Смотрим на Украину, а видим пропасть © REUTERS, Gleb Garanich

Между тем реакция Москвы была строго политической. Да, 5 апреля чешское посольство в Москве закидали дымовыми шашками, но народ, чью память оскорбляют те, кто должен был бы испытывать к России историческую благодарность, понять можно. Прочие действия российских властей оставались строго в рамках официальных выражений беспокойства. «Мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно», — добавил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что они противоречат двустороннему соглашению 1993 года, по которому Чехия должна заботиться об останках солдат Красной армии. В России даже начали следствие в связи «осквернением» символов российской военной славы», — рассказывает автор статьи.

Впрочем, похоже, что в Чехии заранее приготовили свои возмущения по этому поводу. Чешский МИД немедленно назвал реакцию Москвы «неприемлемым вмешательством» и принял позу невинно оскорбленного. Однако так реагируют в Чехии не все. «Как бы то ни было, в чешской политике нет на этот счет единомыслия, — пишет Шастан. — Местная компартия (редкость для бывших стран восточного блока) осудила снос. Пресс-секретарь известного своими пророссийскими взглядами президента Милоша Земана, в свою очередь, раскритиковал «экстремистов, которые позорят героев и жертв войны». «Можно снести памятник, но нельзя стереть память», — уверен он.

В разгар конфликта пражские муниципалы добавили масла в огонь, переименовав улицу, на которой стоит российское посольство в улицу Бориса Немцова. Шаг, конечно, достойный известной Моськи, которая лает на слона. Российские дипломаты не стали отвечать на этот выпад чешских властей. Но на следующий день объявили, что официальный адрес посольства в Праге сменился. Новый адрес соответствует положению одного из зданий посольского комплекса, которое выходит на другую улицу.

Надо сказать, что чешские идеологи не первый раз меняют исторические приоритеты в зависимости от сиюминутной политической ориентации страны. Пока на одной площади Праги сносят памятник Коневу, на другой в то же самое время восстанавливают Марианскую колонну, которая тоже вызывает неоднозначную реакцию чехов. «Этот символ католицизма был возведен Габсбургами в 1650 году, но затем снесен после развала Австро-Венгрии в 1918 году. В период между двумя войнами целью было избавиться от австрийского наследия, а сейчас нужно избавиться от советского и российского наследия», — говорит французский эксперт по Центральной Европе Жак Рюпник.

Дорогая бочка

Издание Bloomberg (США) задается актуальным вопрос: почему нефть по цене «минус 100 долларов» — это больше не безумие. Автор Хавьер Блас рассказывает о том, как происходит фиксация наполнения нефтяных хранилищ: «Спутник Sentinel-1 принимает радарные сигналы от огромных металлических баков, в которых на земной поверхности хранится нефть. Эти сигналы содержат информацию, позволяющую рассчитать, сколько сырой нефти находится внутри баков. И вот сегодня на спутник приходит сигнал тревоги: емкости, в которые еще можно заливать нефть, заканчиваются».

Чем это может грозить нефтяному рынку? Если хранилища переполнятся, нефть просто некуда будет сливать. В условиях карантина, когда на приколе стоит 60% всего мирового транспорта, основного потребителя нефтепродуктов, нефть из хранилищ не откачивается. А значит, в ближайшие дни может наступить момент, который нефтяники называют «бак с верхушкой», и свежую нефть некуда будет девать. Тогда ситуация на рынке перевернется. Самым дорогим продуктом станет не сама нефть, а емкости, куда ее можно закачать. И уже не владельцы хранилищ будут платить за нефть, а владельцы нефти будут готовы заплатить любые деньги за емкость. Это значит, что нефть не просто потеряет в цене, а ее цена станет отрицательной, то есть нефтяникам придется платить за то, чтобы нефть у них купили. Теоретически такая ситуация могла иметь место, но в реальности до сих пор она никогда не наступала. Поэтому рынок только сейчас начинает понимать, что это такое и как с этим теперь жить. «Дело в том, что в мире негативных значений стоимости нефти у цены нет "нижней кромки", она может падать сколь угодно низко, — пишет автор. — После потрясающих событий этой недели все выглядит возможным, нет ничего невозможного. Есть лишь одна определенность: спутниковые данные показывают огромный избыток нефти. Видно, что 50 миллионов баррелей отправляются в хранилища каждую неделю. А этого топлива хватило бы, чтобы заправить экономики Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятых». Западные СМИ: Вирус показал смертельную пропасть между бедными и богатыми © REUTERS, Jeenah Moon

Главные нефтехранилища США расположены в небольшом городке Кушинг (штата Оклахома). В Европе ту же роль выполняет Роттердам. Когда все емкости там заполнятся, возможно, придется заливать баки на островах Карибского моря и Сингапуре. Что делать, когда заполнятся и они, непонятно. Нефтяники напряженно ждут, что кончится раньше — баки или карантин. Фактически судьба мировой нефтяной отрасли сейчас находится в руках врачей. Но врачи и сами столкнулись с пандемией впервые. Это значит, что в нашем мире самой дорогостоящей вещью оказывается даже не нефть, не бочки и не кризис, а неопределенность.

Как правильно уничтожить Украину

Довольно забавную статью публикует чешское издание Info. Журналист Карел Свобода переживает за Украину. Рухнет ли она? Сдаст ли Зеленский свой самый тяжелый экзамен на посту президента? «После избрания его популярность снизилась до 40%, и страна продолжает бороться с влиянием олигархических групп, — беспокоится Свобода. — Ко всему этому еще и примешался коронавирусный кризис, который, по прогнозам, может повлечь 80-процентный спад ВВП. Однако особо доверять цифрам сейчас не стоит, ведь еще слишком много неизвестных. Кстати, все нынешние прогнозы основаны на том, что пандемия уляжется во втором полугодии 2020 года».

Конечно, замечает автор, спад коснется всех стран, но Украина встретила эпидемию не в лучшей форме, и ей грозят самые тяжелые времена. Выход, убежден Свобода, в реформах, которые рекомендует провести на Украине Запад. Именно с их помощью можно обуздать коррупцию и вывести большую часть экономики из серой зоны. Поэтому опытный Запад подталкивает неопытного Зеленского к реформам, которые могли бы спасти бедную Украину. Свобода рисует блистательную картину счастливого будущего для Украины, которое наступит сразу же, как только она воспользуется советами Запада. Оказывается, у этой бывшей богатейшей республики СССР еще есть ресурсы, чтобы угодить западным кураторам: «Страна располагает довольно качественной и дешевой рабочей силой, а также вполне неплохой перспективой роста конкурентоспособности населения. Кстати, розничная торговля и услуги играли роль локомотива в докризисном росте. Также у Украины есть значительные мощности в промышленности, хотя ей все еще предстоит реструктуризация и уход от тяжелой промышленности в сторону потребительской. Часть дела уже сделала война, но процесс еще отнюдь не завершен». Трудно понять из текста статьи, автор иронизирует или искренне считает, что разрушение тяжелой промышленности и превращение страны в поставщика дешевой рабочей силы действительно есть путь к процветанию. Но, видимо, неолиберальное преставление о мире требует именно такой логики. Ее автор и демонстрирует.

Главная проблема Украины, по мнению доверчивого автора, это сама Украина: «Зеленского подталкивают к реформам, хотя на внутренней украинской арене он сталкивается с сильной оппозицией. Ко всему прочему работает пророссийское лобби, которое предлагает кредитоваться у восточного соседа. Россия известна тем, что не слишком интересуется возможностями «друзей» выплачивать долги, и ее условия значительно мягче, чем у международных финансовых институтов. Но проблема в том, что подобный кредит только законсервирует и усугубит проблемы, которые уже есть в экономике».

Логика автора в этом месте кажется просто головокружительной. Россия могла бы помочь Украине восстановить экономику, но это плохо, так как Европа настоятельно рекомендует Украине от экономики отказаться. В этом смысле военная разруха идет Украине только на пользу. Но так как ее, разрухи, все еще недостаточно, Зеленскому надо постараться и довершить то, что еще не довершила война. И тут Зеленскому действительно не позавидуешь. Задача, которую перед ним ставит чешский автор, и в самом деле трудно решаема. Ему предлагают полностью лишить собственную страну промышленного потенциала, обеспечить ее кабальными кредитами, обречь население на трудовую миграцию, а потом еще убедить соотечественников, что все это сделает Украину процветающей страной. Да, молодому президенту Украины придется и в самом деле нелегко. Главное, повторяет Свобода, «продолжать непопулярные реформы».