Коронавирусная инфекция и связанные с эпидемией карантинные меры грозят обрушить украинскую экономику, закрыть целые отрасли, оставить без работы миллионы людей. Собственно, это уже и происходит. Однако «коронакризис» может открыть и новые возможности для страны, считают эксперты

Сегодня на Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, и их количество быстро растёт. При этом правительство расчётно выводит более двух миллионов человек, потерявших работу или находящихся во временных вынужденных отпусках — такую цифру назвал премьер Денис Шмыгаль в интервью агентству «РБК-Украина».

Есть и другие цифры. По данным Торгово-промышленной палаты Украины (ТПУ), безработных на Украине не менее 2,5-2,8 млн, причём более миллиона человек потеряли работу за время карантина. По данным Госслужбы по занятости, количество зарегистрированных безработных в этот период ежедневно увеличивалось на шесть тысяч человек в день, сообщает "Интерфакс-Украина".

Нужно при этом учитывать, что около 30% украинской экономики — это «тень». И не стоит забывать об армии заробитчан (по некоторым оценкам, около 300 тысяч), вернувшихся в страну и не имеющих пока возможности вернуться на свои рабочие места за границами Украины — да и сохранятся ли эти места? Когда такая возможность снова появится, сейчас никто не скажет.

Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua сообщает «Интерфакс».

Что предпринимают власти? Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшие полтора месяца правительство создаст около 500 тысяч рабочих мест, из которых 170 тысяч планируются в сфере дорожного строительства. Новые вакансии должны появиться также в социальной, в коммунальной, в бюджетной сферах или в сферах с небольшой заработной платой. Однако, как видим, даже в том случае, если этот план будет реализован (в чём есть серьёзные сомнения), проблему безработицы это далеко не решит. Как и «небольшая заработная плата» вряд ли даст возможность людям решать свои проблемы.

Время требует совсем других планов — мобилизационных. Как отмечает экономист Алексей Кущ, даже такая несовершенная экономическая система, как украинская, может, тем не менее, мобилизовать 10% своих внутренних ресурсов.

Воспользоваться шансами, которые отрывает коронакризис, призывает и директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Выступая в эфире программы «Чёрный лебедь» на телеканала NewsOne, эксперт отметил, что украинские учёные уже владеют экономической рецептурой, которая поможет переместить страну «из чёрной полосы в белую».

По его словам, в результате кризиса Украина оказалась «на одном старте» с другими, куда более сильными экономическими системами, поскольку сейчас — «все провалились». Что нужно сделать правительству? Прежде всего, принять закон о рынках капитала, что позволит привлекать по 10 млрд долларов «длинных денег» ежегодно, заявил Гончаров, добавив, что тогда можно будет рассчитывать на привлечение, в частности, серьёзных китайских инвестиций.

Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если у тебя в стране коммунистическая идеология признана незаконной, то это значит, что ты приезжаешь (в КНР — ред.) и говоришь: мы считаем вас всех преступниками, дайте, пожалуйста, нам миллиард долларов, условно говоря, до получки…» — обрисовал ситуацию эксперт.

Опираться на собственные силы рекомендует академик, экс-вице-премьер Украины Владимир Семиноженко. По его словам, коронакризис показал, что «никто никому не помогает, каждый определяет свою политику, и каждый определяет свою модель, когда экономика сама генерирует своё развитие».

Однако, продолжил учёный, власти на Украине этого пока не понимают: до сих пор не введён протекционизм по госзакупкам, секвестированы средства на поддержку малого инновационного бизнеса, правительство не предлагает реальных стимулов для развития хай-тека и науки…

А экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что в мире фактически не действуют соглашения по ВТО, нет свободного движения товаров, закрываются границы — а это означает, что «можно спокойно создавать систему стимулирования спроса на внутренние товары». Кроме того, Украина вполне может сейчас воспользоваться случаем и отменить многое из того, что ей невыгодно в соглашении по зоне свободной торговли с Евросоюзом — «всё это можно пересматривать».

Пока эксперты спорят и выстраивают модели спасения, экономика продолжает проседать. Когда закончится карантин, никто сейчас точно не знает. Пока Кабмин Украины решил продлить его ориентировочно до 11 мая включительно. Как заявил Шмыгаль, постепенный выход из карантина начнётся при условии, что в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не будет меняться (либо будут колебания в пределах 5%). Кроме того, больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на 50%.

По информации украинских СМИ, ранее в правительстве предполагали, что карантин может быть продлён даже до осени, в зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в регионах.