Совсем невежливые "человечки". Как Украина уничтожила 20 лет назад независимость Крыма

К очередной годовщине референдума в Крыму, 16 марта 2020 года, на Украине, что неудивительно, вспоминают пример, когда им удалось эффективно подавить силой аналогичный процесс в Крыму двумя десятилетиями ранее

По иронии судьбы, даже даты следуют одна за другой: референдум был 16 марта 2014 года, а уничтожение Республики Крым произошло 17 марта 1995 года.

Интересно, что вторую дату за давностью лет постоянно путают. Например, «Левый берег» опубликовал 8 апреля интервью с заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлией Лапутиной, и там журналист на голубом глазу спрашивает: «Вы принимали участие в ликвидации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. Расскажите, что именно вы тогда делали».

Аналогичная ошибка, кстати, допущена в августе 2019 года при публикации интервью Евгения Марчука (в 1995 году — главы СБУ) в газете «Бульвар Гордона», где прямо в заголовок вынесено: «Экс-премьер-министр Украины генерал армии Евгений Марчук: «В 1994 году у нас один вариант оставался — в Симферополе десант выбрасывать и здание СБУ захватывать. Мы тогда справились».

Впрочем, дата известна, пусть даже сейчас ее путают. Так вот, Лапутина освещает свой участок работы и ряд его деталей достаточно интересно: «Я была оперативным сотрудником «Альфы». Поздно вечером мы получили задание отправиться на автомобилях в Крым. Чтобы не привлекать внимания, мы, одетые в гражданскую одежду, разделились и несколькими группами въезжали различными въездами в Крым. Меня поразило, что тогда были установлены блокпосты. Мы же вроде единое государство, ничего еще не происходило, а блокпосты установили. Думаю, что это была местная крымская милиция.

Мы приехали в Севастополь, где разместились в санаториях. Работали почти 24/7. Были такие дни, когда я участвовала в шести задержаниях в день. Кого мы задерживали? Прежде всего местных криминальных элементов, боевиков, которых российские спецслужбы завезли в Крым для дестабилизации обстановки, чтобы они блокировали работу наших правоохранителей и совершали террористические акты. Также задерживали крымских чиновников… Благодаря деятельности всех спецподразделений Службы тогда удалось нейтрализовать ту попытку отделения Крыма».

Евгений Марчук видел эту историю во всей полноте, более того — он ее и планировал, и руководил ею: «Мы решение принимаем: в Симферополе высаживаться и здание СБУ захватывать, но сделать это очень сложно, потому что Служба в огромном П-образном здании, надвое поделенном, находится: половина — МВД и половина — СБУ. Двор, однако, у них общий, большущим металлическим забором огороженный. Короче, у нас единственный вариант оставался — десант выбрасывать… Так, вертолеты… Пограничники нам несколько вертолетов дают. Генерал-полковник Валерий Васильевич Маликов, мой первый зам, старшим назначается. Не только «Альфа», но и оперативная группа вылетает, которая в организационно-оперативных вещах задействоваться должна, потому что «Альфа» — это силовой компонент, а Коломыцеву (главе крымского СБУ. — Авт.) помочь надо было… Где-то человек 70, не меньше…. В целом всей операцией на месте Валерий Васильевич Маликов руководил, потому что там две задачи были: одна — захвата в силовом смысле не допустить, а вторая — оперативно, исходя из критической опасности, противодействие, отпор организовать. Работа же не только в здании, но и по всему Крыму велась».

Про работу «по всему Крыму» можно получить представление из описания Лапутиной.

Итак, десантирование прошло в ночь с 16 на 17 марта 1995 года: «На рассвете «альфовцы» через двор зашли так, что их не заметили. Надо же было двери аккуратно открыть, чтобы сигнализация не сработала, а в помещении дежурный: его быстро отстранили — не арестовывали, ничего… Утром Коломыцев на работу приходит — там его наши ребята встречают, а мы как раз форму новую получили, то есть «Альфа» в полном, в хорошем смысле, снаряжении приехала. Некоторые ребята, здесь (на грудь показывает) даже гранату цепляли — инструкцией это предусмотрено не было, но для того делалось, чтобы, когда люди Мешкова пришли — Мешков потом следующим заходил…»

Подробней этот момент Марчук описал в другом интервью Гордону, данном в сентябре 2015 года: «Выглядело это достаточно устрашающе, потому что мы только новое снаряжение приобрели. Ребята не в балаклавах были, а в шлемах, спецочках, в полной экипировке, с оголенным автоматическим оружием, и на груди еще иногда гранату открыто цепляли… И вот бригаду, которая пришла здание СБУ захватывать, чтобы Лепихова (министра внутренних дел Республики Крым, назначенного президентом Юрием Мешковым. — Авт.) посадить, они встретили. Сейчас я уже могу сказать, что наша группа не очень большая была, но нам продемонстрировать удалось: если силу примените, пожалеете…»

Юрия Мешкова, всенародно избранного президента Крыма, спецназ СБУ заблокировал в здании Верховного Совета Республики Крым, где после долгой осады президент был госпитализирован с пищевым отравлением (сам Мешков позже предполагал, что его отравили), был арестован и выслан в Россию.

«Все было готово для того, чтобы провести референдум о независимости и следующий шаг референдума — о возврате в Россию. И это уже стало реальной перспективой, к этому мы уже шли и подошли вплотную. И вот здесь (появились. — Авт.) войска (Украины. — Авт.), спецназ, пулеметы на этажах в здании Госсовета», — вспоминал Мешков в марте 2018 года в интервью YouTube-каналу «Русский день».

Стоит отметить, что об этом экс-президент Республики Крым рассказал и до присоединения полуострова к России в 2014 году, инициатором чего он был в 1994 — 1995 годах. «Республика вошла в единое экономическое пространство с Россией через ассоциацию "Северный Кавказ"», — говорил Мешков в интервью «Московскому комсомольцу» в марте 2010 года. Кстати, по аналогичной схеме — через Южную Осетию (чья независимость признана Россией, но не прочим миром) — сейчас осуществляют экономическое сотрудничество с Россией и народные республики Донбасса.

Далее в том же интервью, получив прямой вопрос журналистки «Скажите откровенно: в 1994 году, когда вы сели в кресло правителя Крыма, вопрос о возвращении республики в состав России рассматривался?» Мешков ответил: «Удивительно, насколько серьезно Крымом занимаются американцы. Едва началась моя политическая деятельность, как представитель американского посольства на Украине приехал в Крым, познакомился со мной. А в скором времени последовала оценка Госдепартамента США о том, что президент Крыма ведет республику по схеме «двухходовки». Первый ход — независимость Крыма, а второй — обеспечение вхождения полуострова в состав России. Я с ними даже не спорил…»

17 марта 1995 года Верховная Рада ликвидировала Республику Крым и ее Конституцию, спустя три года вместо нее была создана Автономная Республика Крым со значительно обрезанным суверенитетом. «Поскорее разбежаться». Эксперт пояснил, что помешало России вернуть Крым в начале 90-х © РИА Новости, Александр Пирагис | Перейти в фотобанк

Сделано это было в нарушение воли крымчан, выраженной 20 января 1991 года на референдуме о возрождении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики (за ее воссоздание при явке 81,37% высказалось 93,26% избирателей), а спустя три года на выборах президента Республики Крым (глава блока «Россия» Юрий Мешков набрал 16 января 1994 года в первом туре 38,59%, а 30 января во втором — 72,9% голосов). И, как видим, путем применения грубой военной силы, как переворот. «Аппетит пришел позднее»: экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Так что нынешним политикам Украины прежде чем говорить о событиях Русской весны в Крыму 2014 года стоит вспомнить, как они же и их политические наставники действовали девятью годами раньше — в 1995-ом, когда украинский спецназ язык не поворачивается назвать "ведливые люди"…