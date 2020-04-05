В субботу, 4 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) сообщил еще два требования к Украине для получения нового кредитного транша. Теперь Фонд ожидает принятия Верховной Радой «антиколомойского» закона во втором чтении и нового бюджета страны

Требования озвучил постоянный представитель Фонда на Украине Йоста Люнгман. Он отметил, что в МВФ рады, что закон о запрете возвращения банков (его еще называют «антиколомойским», поскольку документ запрещает возвращать «ПриватБанк» олигарху) прошел первое чтение в Раде. Теперь в Фонде ожидают принятия во втором чтении.

Кроме этого Люнгман заявил, что нужны изменений в бюджет Украины на 2020 год, «которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие Covid-19».

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины провалила изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. После провала голосования депутаты сосредоточились на принятии «антиколомойского закона» и открытии рынка земли. Это также были требования МВФ для выделения нового кредитного транша.

Погребинский: Сейчас дефолт может быть для Украины лучшим лекарством, чем транш МВФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Накануне голосования за секвестр президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. По его словам, секвестр госбюджета был существенно переработан.

Подробнее об обновлённом госбюджете читайте здесь.

Теперь новый бюджет могут рассмотреть на еще одном внеочередном пленарном заседании Верховной Рады. Как заявлял лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, оно может пройти 8 или 9 апреля.

Украина-МВФ: дайте больше денег

22 марта Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

В свою очередь пресс-служба президента процитировала заявление Георгиевой, которое пока что не свидетельствует о согласии предоставить Украине помощь.

«Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19», — цитирует пресс-служба слова Георгиевой.

По данным пресс-службы, стороны также договорились координировать совместные действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности, по увеличению их объема.

Еще в начале марта фонд заявил, что готов мобилизовать $1 трлн кредитов на борьбу с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Страны с низким уровнем экономики могут получить $50 млрд. Часть средств фонд может выделить в пределах уже заключенных или планируемых программ сотрудничества.

Арбузов пояснил, на что Украина потратит кредит МВФ © из личного архива Сергея Арбузова

Время торговаться

Информированный источник, знакомый с ходом переговоров, подтвердил изданию Украина.ру, что сейчас Украина договаривается с МВФ о двух программах одновременно: программе Extended Fund Facility (расширенного кредитования. — Ред.) и программе, предназначенной для стран, борющихся с коронавирусом.

«Есть предложение, которое исходит от МВФ. По программе EFF речь шла о 5,5 млрд долларов, по второй — о 1,5 млрд долларов. Но вторая, «коронавирсусная», программа должна быть подвязана под первую. И позиция Украины в этих переговорах — попытаться увеличить объем ресурса, который она получает по обеим программам.

Это дешевый ресурс, и непонятно, как долго продлится проблема с коронавирусом, поэтому лучше побольше запастись деньгами. Более того, по первой программе речь идет о том, что часть этих денег можно будет использовать для финансирования дефицита государственного бюджета», - сказал собеседник Украина.ру.

При этом украинская сторона, как рассказал источник, пытается получить от МВФ $1,5 млрд по нулевой или близкой к нулю ставке кредитования.

Положение действительно сложное, поскольку из-за пандемии коронавируса ситуация в мире выходит из-под контроля и Международный валютный фонд напуган. Его функционеры сидят не в собственном офисе в Вашингтоне, а по домам, все их разговоры проходят в режиме видеоконференций.

Испуг заставляет их, с одной стороны, бояться навредить и слишком жестко придерживаться условий предоставления помощи. Но с другой стороны, они «упираются» в те требования, которые они изначально выдвигали Украине.

Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Запад поможет, но не сразу?

Если МВФ объявит о существовании программы EFF, это потенциально позволит Украине выйти на внешние рынки заимствования. Конечно, ставка кредитования будет выше, чем раньше, но, как считают экономисты, можно будет разместить евробонды под 5% годовых.

Однако при этом критически важным будет срок погашения долгов — не менее 10 лет.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, сейчас ведутся переговоры с другими странами и международными финансовыми организациями, кроме МВФ. Как только будет решен вопрос о программе сотрудничества с МВФ, Украина может сразу же рассчитывать на средства от Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также на деньги от Европейского Союза.

Однако, как показала пандемия коронавируса, ЕС не торопится помогать даже собственным членам. Что же касается Украины, Европа предлагает ей помощь в размере 500 миллионов евро. Рассчитывать на помощь США, очевидно, не стоит — во время кризиса Штаты деньгами разбрасываться не будут.

По оценкам экономистов, за год-полтора Украина может под эгидой сотрудничества с МВФ «наскрести» по миру около $5 миллиардов без учета выхода на внешние рынки заимствования.