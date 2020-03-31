В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины провалила изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Не переориентировав вовремя бюджет на борьбу с уже начавшейся бедой и ее последствиями, депутаты сосредоточились на принятии законов о невозможности возвращения банков экс-владельцам и открытии рынка земли

Этого требовал от Украины Международный валютный фонд.

Это уже вторая неудачная попытка правительства договориться с депутатами. Во втором варианте изменений дефицит бюджета остался практически тем же, что и в первом, — около 8% ВВП.

А вот размер специального фонда, предназначенного для борьбы с коронавирусом, сократился с обещанных 200 млрд до 97,05 млрд грн.

Попытка номер раз

Еще на прошлой неделе, 26 марта, Кабмин представил главам парламентских фракций свой взгляд на то, как Украина должна жить в условиях кризиса, в который погружается в разгар пандемии коронавируса.

Правительство предложило Верховной Раде секвестр государственного бюджета: уменьшить доходы на 116,9 млрд гривен, или на 10,7%, — до 979,7 млрд грн (2,7 трлн руб.), а также увеличить расходы на 86,3 млрд гривен, или на 7,3%, — до 1270,3 млрд грн (3,5 трлн руб.).

Таким образом, дефицит госбюджета увеличивался на 202 млрд гривен (560 млрд руб.) — по приблизительным оценкам, это почти 8% ВВП. В действующей версии госбюджета дефицит составляет чуть больше 2%.

Бюджетные страсти. Премьер-министр Украины решил избавиться от граждан © Facebook Денис Шмыгаль

Кабмин предлагал отказаться от заложенной в государственном бюджете на текущий год поддержки проектов Государственного фонда регионального развития; сократить расходы госбюджета на проведение земреформы на 33% до 51 млн гривен (142 млн руб.); сократить финансирование местных выборов с 2,2 млрд до 1,3 млрд гривен (с 6 млрд до 3,6 млрд руб.).

Министерство финансов предлагало полностью лишить финансирования Госкино, Украинского культурного фонда, Института книги. Депутаты приняли в штыки большую часть идей Кабмина, и в срочном порядке была разработана новая версия.

Увещевания президента

Накануне голосования за секвестр президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета.

По его словам, секвестр госбюджета был существенно переработан.

"Сейчас благодаря совместной работе правительства, парламента и Офиса президента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. Будут увеличены выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Поэтому их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой", — сказал президент в видеообращении.

При этом он пообещал, что по окончании карантина все расходы будут возвращены.

Попытка номер два

Голод, теневая торговля, бюджетный кризис: экономист предрек украинцам тяжелые времена из-за карантина © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Документом было предусмотрено создать в составе госбюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями в объеме 97,05 млрд грн (269,5 млрд руб.).

Средства должны были быть направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; на денежную помощь пенсионерам; на выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; на оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

Также в законопроекте была предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.

Для создания Фонда были пересмотрены расходы по ряду других бюджетных программ.

В законопроекте было прописано сокращение расходов и предоставление кредитов, в частности, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам, государственного фонда регионального развития, поддержку и развитие объединенных территориальных общин, выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года).

Сокращены расходы на функционирование Фонда энергоэффективности, статистические наблюдения, капитальные расходы центральных органов исполнительной власти, проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта «Днепропетровск», расходы на командировки чиновников. Не отказался Кабмин и от идеи сократить субвенцию местным бюджетам на проведение местных выборов.

Якубин: Мы снова будем платить из бюджета за авантюры политиков © Facebook, Алексей Якубин

Кроме того, Кабмин хотел на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Вместе с тем правительство планировало увеличить расходы на пополнение резервного фонда, выплаты пенсий, надбавок к пенсиям и повышение пенсий, обслуживание государственного долга, выплату зарплат шахтерам.

Времени всё меньше

По версии премьер-министра Дениса Шмыгаля, Рада не поддержала изменения в госбюджет, потому что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и смогли ознакомиться с законопроектом.

«Представленный правительством проект бюджета — это необходимый шаг для преодоления коронавируса. Мы работали совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. Мы сохранили практически все основные расходы.

Предлагаем создать Фонд для борьбы с COVID-19 и наполнить его +971 млрд грн. Мы четко прописываем, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиями. Только эта борьба завершится — все расходы развития вернем», — заявил премьер-министр.

Рада отправила законопроект на доработку в бюджетный комитет. Премьер надеется, что на доработке у всех депутатов будет возможность внести правки, и проект закона все же примут через неделю.

Следом парламент Украины, оставшись на ночь, принял в экстренном порядке закон, разрешающий продажу земли. Впрочем, это уже отдельная история. Важно лишь то, что парламент Украины обеспечивает выполнение требований МВФ.