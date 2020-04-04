«Литературная кулинария»: киевский вкус детства от Порошенко

В 1986 году по СССР ходил «чернобыльский» анекдот: «Как опознать киевлянина в чужом городе? Нет ничего проще: лысый как колено, слабо светящийся в темноте субъект с киевским тортом подмышкой». Насчёт двух первых пунктов есть возражения, а что до последнего, то всё так и было – масса народу помнит очереди перед магазинами «Торты»

Торт «Киевский» — продукция совершенно советская. Массовая и индустриальная. Хотя — нет. На самом деле всё началось довольно давно — в конце XIX века.

В 1883 году неподалеку от Демеевского сахарорафинадного завода купцом Валентином Ефимовым была основана «Демеевская паровая фабрика шоколада и конфет». Располагалась фабрика там, где и сейчас находится Киевская кондитерская фабрика — на хуторе Демеевка (присоединён к Киеву в 1918 году — при гетмане). Кстати, название местности неопределённое — одни пишут Демеевка, другие — Дамиевка, третьи предпочитают послевоенное название «Сталинка».

Объём производства фабрики достигал около 200 тонн в год. На ней производились шоколад, драже, конфеты, карамель, мармелад, пастила, варенье, пряники, чайное печенье. ТМ «Валентин Ефимов» сохранилась даже после того, как сам Ефимов был отстранён от руководства.

В 1920 году фабрика была национализирована, а в 1923 году она получила имя Карла Маркса. В 1994 году фабрика приватизирована, а в 1996 вошла в состав концерна «Укрпромпостач» Петра Порошенко. В 2010 году имя классика из её названия исчезло, и она стала киевской кондитерской фабрикой «Рошен». Памятник Марксу на территории фабрики был снесён только в 2016 году — после неоднократных требований Института национальной памяти (Порошенко почему-то считал законодательство о декоммунизации необязательным для себя лично).

В СССР (во всяком случае — в послевоенном СССР) киевская фабрика им. Карла Маркса специализировалась на тортах. Наиболее популярным киевским тортом был, разумеется, «Киевский».

Торт этот появился в 1956 году (называют, впрочем, и другие даты — 1953 и 1957 годы) и, по распространённой легенде, появился в результате ошибки кондитера.

Якобы однажды подготовленную для изготовления бисквита партию взбитого яичного белка забыли вовремя спрятать в холодильник. Следующая смена, которую возглавлял начальник бисквитного цеха Константин Петренко, решила соорудить торт из застывших белков. Получился шедевр.

Как и многие из такого рода мифов, этот не совсем правдив. Никакой случайности не было, кондитеры несколько лет искали свой собственный рецепт бисквита, и его специфика определяется не только хранением.

Запатентовали изобретение в 1973 году. Тогда госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал авторское свидетельство кондитерам фабрики имени Карла Маркса Анне Курило и Галине Фастовец-Калиновской. «Киевский» торт давно уже производится на десятках предприятий разных стран, но традиционно считается, что «правильная» рецептура принадлежит только технологам «Рошена». Последнее представляется сомнительным, поскольку она была стандартизирована в 1977 году.

Что до остальных составляющих рецептуры, то они постоянно менялись.

Например, кремовые украшения в виде шоколадных узоров, цветов и листьев каштана появились довольно поздно — в 1970-е годы. До стандартизации каждый мастер украшал торт по-своему. Кстати, существует легенда, что рисунок был элементом защиты от подделок. В Москве «Киевский» торт украшен берёзками, что само по себе смотрится смешно — ведь символ Киева — именно каштан…

Орехи в составе тоже постоянно менялись. Изначально использовали экзотический кешью, но позже вместо него стали добавлять фундук или арахис.

Первоначально использовался крем «Шарлотт» из желтков, сливочного масла и молочного сиропа. Однако в 70-е годы по санитарным требованиям десерт стали печь с масляным кремом. В перестроечные годы для экономии в крем начали добавлять растительные жиры.

В 80-е годы какао заменили на шелуху какао-бобов, а цукаты — на дешевое желе. В состав одно время даже включали курагу, но потом от этого извращения отказались.

Менялся и рисунок на коробке. Изначально на ней изображался пешеходный мостик через Днепр, а уже потом — привычные листья каштана.

В советское время «Киевский» торт весил ровно один килограмм и стоил три рубля. Бывали исключения. Например, на 70-летие большого почитателя этого продукта Леонида Ильича Брежнева был испечён огромный трехъярусный «Киевский» из 70 коржей весом в 5 кг.

В последние годы история «Киевского» торта фактически закончилась. Ещё до 2014 года потребители отмечали снижение качества продукции «Рошен», что связывалось с традиционной жадностью владельца торговой марки.

В 2017 году юристы «Рошена» обратились в суд по поводу нарушения исключительных прав на ТМ «Киевский торт». Ответчиками стали ПАО «Киевхлеб» (который производит «Киевский» с 1967 года) и «Булочно-кондитерский комбинат».

Конкурентов удалось заставить отказаться от названия, но большие торговые сети, в свою очередь, отказались от продажи продукции «Рошен» (официально — из-за неадекватной ценовой политики, что выглядит чистой правдой), а торт «Киевские каштаны» производства БКК всё равно вкуснее.