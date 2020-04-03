Порочная традиция украинской власти латать дыры в государственном бюджете за счет внешних заимствований с каждым новым правительством все больше укрепляется. Пользователи соцсетей отмечают, что в условиях сложнейшего кризиса команда Зеленского не нашла ничего лучше, как «проесть» еще не полученные кредиты МВФ и включить «печатный станок»

По существу, другого выхода у команды Владимира Зеленского нет, поскольку генерировать достаточные доходы разрушенная за десятилетия независимости промышленность Украины уже не способна. В то же время у украинской политической элиты есть простой и проверенный способ, ничего не производя, получить нужные средства от «западных друзей» за продажу части национальной собственности.

Но если ранее это были стратегические предприятия и даже целые отрасли, то теперь время пришло использовать «последний довод» — начать продажу земли. Однако пока МВФ дает, вернее, обещает, слишком мало, чтобы одним махом заткнуть все дыры в бюджете, а поэтому в ход, скорее всего, пойдет и другой «простой и быстрый» способ его наполнения — денежная эмиссия или, проще говоря, — запуск печатного станка для изготовления необеспеченной гривны.

Пользователи соцсетей отмечают, что подготовительные шаги в этом направлении украинская власть уже сделала. Так, политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook написал, что, судя по показателям выполнения бюджета в первом квартале текущего года, власть будет вынуждена покрывать чудовищный дефицит эмиссией гривны, а это чревато взрывной инфляцией. Песецкий: Украина сделала первый шаг к включению печатного станка © Facebook, Валерий Песецкий

«Первый шаг к включению печатного станка сделан?

Денег нет, но вы держитесь. Этой классической фразой можно было бы характеризовать состояние украинского госбюджета. Поступления за январь от плана —25%, февраль —35%. Прогноз за март и апрель минимум —50%. По апрелю может быть и —60-70%. Он — пик экономических последствий карантина.

При этом 40% бюджета нацелены на оплату внешних и внутренних долгов. То есть, если их отдавать, то в бюджете будет ноль на финансирование даже защищенных статей. Если же карантин продлят еще на 2-3 месяца, как обещает Аваков, то первое полугодие будет для госфинансов аховым во всех отношениях.

Дай Бог, чтобы бюджет был исполнен на треть. Что же делать, чтобы покрыть дефицит платежеспособности? Есть старый и проверенный метод — начать печатать деньги. А что, чем мы хуже США? Они вон вообще сняли лимиты с эмиссии и заливают свой рынок долларами в неограниченном количестве. Правда, в отличие от Украины эту шалость ФРС будет оплачивать весь мир. У нас же — исключительно гражданин Украины. Речь об обесценивании платежеспособности гривны», — замечает он.

Свои выводы украинский политолог подкрепляет информацией о недавнем решении Совета Нацбанка Украины снять запреты на покупку ОВГЗ в целях покрытия дефицита государственного бюджета.

«Проще говоря, не хватает Минфину денег в госбюджете — выпускает ОВГЗ и продает их НБУ. А тот под этот объем эмитирует — печатает деньги. И причина проста — других желающих покупать облигации государства Украина, чтобы финансировать наш дефицит госбюджета — нет.

Два месяца наши гривневые облигации никто не покупает. Естественно по причине прогноза глубокого падения курса гривны. Вероятно, уже в апреле будет первый вброс эмиссионных гривен. А других в бюджете просто не будет. Если маховик раскочегарят на сотни миллиардов гривен, то к концу текущего года к курсу гривны за доллар можно будет смело рисовать ноль. То есть эдак 280-300 гривен за доллар. Мы ж эту тему всей страной проходили в начале 90-х…» — убежден Песецкий

Такой же сценарий предрекает и украинский экономист Александр Гончаров, который заметил, что в связи с отсутствием запланированных доходов в бюджете финансовые власти готовят новые эмиссионные вливания гривны. Гончаров: После эпидемии можно будет хоронить бизнес вместе с обесцененной гривной © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Власть запускает новую эмиссию, можем увидеть 30-40 гривен за одного «американца».

«Американец» продолжает ненавязчиво укрепляться. И мы уже находимся не в циклическом спаде, спад у нас другой — системный. И инфляция для нас уже не проблема, т.к. скорее надо будет бороться с девальвацией гривны. Да и кредитные ставки можно теперь не понижать для поддержания промышленности и бизнеса, ведь как ни снижай ставки, но если нет на них спроса (особенно в период эпидемии коронавируса), то толку никакого не будет.

Запланированных доходов в бюджете-2020 тоже нет, поэтому финансовые власти готовят новые эмиссионные вливания гривны. Словом, украинский бизнес и население выживайте в период карантина и после него, как хотите», — спрогнозировал развитие ситуации экономист.

Гончаров не сомневается, что уже в ближайшей перспективе граждане Украины увидят резкую девальвацию гривны и ускоренный рост потребительских цен.

«Что будет дальше? Ведь события в Украине и мире развиваются по самому негативному сценарию. Если Кабмин Д.Шмыгаля и НБУ не сумеют удержать стабильность, то мой прогноз — всем нам предстоит выбирать перспективу из двух вариантов:

— либо допускать девальвационный шок с банкротством банков и резким подорожанием «американца»;

— либо продолжать печатать новые эмиссии денег и разгонять инфляцию, которая окончательно поглотит оставшиеся финансовые сбережения украинцев.

Всё по сценарию либертарианцев: государство ничего не будет платить за ЧС и карантин, за всё пусть платят бизнес и население. Ну а по окончании эпидемии можно хоронить малый и средний бизнес вместе с обесцененной гривной», — заключил он.

Кстати, руководитель Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети заметил, что, судя по всему, нынешние власти планируют использовать кредит МВФ для покрытия дефицита бюджета и на прочие «срочные» цели, используя принцип "коронавирус все спишет". Арбузов пояснил, на что Украина потратит кредит МВФ © из личного архива Сергея Арбузова

«Большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

1. Образованный дефицит, если что — это проведенные уже расходы, на которые нет источников, вряд ли в этой ситуации кто-то понимает, что за сверхтраты, или будет перепроверять. Дали на покрытие — и хорошо. Главное, чтобы МВФ был согласен.

2. Стабфонд — это оперативный инструмент для проведения "срочных", не плановых расходов.

В итоге — коронавирус все спишет! Спасали страну, если что!» — заметил политик.

О том, что данный путь является абсолютно гибельным для страны, напомнил и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Азаров поразился откровенной беспомощности нынешней власти © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Печально слушать беспрерывные стоны действующей власти с просьбами о помощи.

Вместо того, чтобы стонать и просить что-то у кого-то, разберитесь с тем, что имеется у самих, какие есть возможности для решения проблем, которые встали перед страной.

Сами не знаете — возьмите специалистов! За последние 6 лет власть ко всему относилась с позиции «на чем можно поживиться», поэтому и уволили всех мало-мальски толковых специалистов (чтобы те не мешали).

Откровенная беспомощность власти, которая в ответственнейший момент растерялась и лишь имитирует активные действия вместо действенной организаторской работы. Мало просто прийти к власти. За властью следует и ответственность! Исходя из этой ответственности, должны приниматься грамотные решения», — напоминает Азаров.

Пользователи соцсетей подмечают, что нынешние представители украинской власти еще менее квалифицированны, чем их предшественники, а потому ждать от них прорывных решений для вывода национальной экономики из тяжелейшего кризиса — верх наивности.

Как и ожидалось, Зеленский и его правительство пошли по самому «малозатратному» для власти и абсолютно убийственному для страны пути — продажи земли, оставшихся системообразующих предприятий и безудержному печатанию «пустых» денег. При данном подходе несложно предсказать результаты таких «простых» экономических решений, однако это, похоже, вчерашних «либертарианцев» Зеленского мало волнует.