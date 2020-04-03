Число зараженных коронавирусной инфекцией на Украине растет с каждым днем, сводки обновляются дважды в сутки. По состоянию на утро 2 апреля в стране насчитывалось более 800 больных. Количество смертей от Covid-19 составило 20 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях

Больных инфекционными болезнями, которые провоцируют эпидемии и являются социально опасными, в некоторых странах положено лечить бесплатно. Не оказывать пациентам медпомощь или оказывать ее в неполном объеме государство не имеет права — болезнь будет стремительного распространяться.

Естественно, в разных странах стоимость лечения Covid-19 оценивается по-раному. Не все государства публикуют эту информацию в открытых источниках. Тем более что на данный момент лекарственных средств, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции, нет. В то же время есть локальные протоколы определенных стран, которые предусматривают применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других заболеваний. Например, против малярии, ревматоидного артрита, ВИЧ-инфекции. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавируса. Пациенты могут нуждаться в поддерживающем лечении, направленном на компенсацию дыхательной недостаточности. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

От Китая до США

Стоимость лечения от госпитализации и до полного выздоровления, согласно данным китайских врачей, составляет несколько тысяч долларов, все зависит от тяжести заболевания. Удар по медицине во время эпидемии: на Украине начался второй этап реформы Супрун © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что только один день лечения больного Covid-19 обходится городу в суммы от 60 до 202 тысяч рублей. 60 тысяч рублей стоит лечение больного с легкой формой болезни, 140 тысяч в день — со средней, и в 202 тысячи рублей — с тяжелой. При этом минимальный срок лечения тяжелого больного составляет четыре недели.

Польша заявила, что каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета государства. Суммы, необходимые на лечение одного пациента, не называются.

В Чехии в большинстве случаев лечение полностью оплачивается страховой компанией. Граждане Чехии и иностранцы с VZP в случае заражения не понесут никаких расходов. Другая ситуация с иностранными гражданами, у которых коммерческие страховки. Чешская Республика пока еще не выставила ни одного счета пациенту, сейчас речь идёт о спасении жизней и остановке эпидемии. Однако с учётом стоимости медицинских процедур для «samoplátce», то есть пациента, который самостоятельно оплачивает своё лечение, средняя стоимость может составить от 20 до 150 тыс. крон (от $800 до $6 тыс.)

Многим американцам из-за высокой стоимости лечения при отсутствии страховки приходится откладывать медицинское обслуживание. Лечение тяжелобольных с пневмонией, согласно данным Фонда семьи Кайзер, обходится в $20 тысяч. Впрочем, бывают счета и повесомей: одной американке прислали счет за лечение коронавируса в легкой форме почти на $35 тысяч. США, исчерпав собственные запасы, купили маски и медоборудование у России © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В Италии в публичном доступе расценок на лечение не называют. Здесь пробуют различные методы лечения, среди них и тот, который уже показал неплохие результаты. Это так называемый "коктейль" из лекарств против ВИЧ, гепатита С и Эболы в сочетании с Рибавирином. Итальянский врач на условиях анонимности рассказал украинскому информагентству УНИАН, какими лекарствами в Италии пытаются лечить больных Covid-19. По его словам, пациентов лечат сочетанием Lopinavir/Ritonavir (Лопинавир/Ритонавир) с Chloroquine (Хлорохин), хотя этот препарат предназначен против малярии. Еще один препарат, который, кажется, работает, — это Remdesivir (Ремдесивир), предназначенный для пациентов с Эболой. Некоторые врачи на юге Италии в Неаполе используют Tocilizumab (Тоцилизумаб).

Что касается тестов на коронавирус, то в США цены на них колеблются от $3 тыс. до $3,3 тыс. В Германии и ряде стран ЕС стоимость теста превышает 200 евро. Его больница оплачивает только в тех случаях, когда пациент классифицируется врачом как "подозрительный случай". В Китае, где правительство взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение, для пациента тест на коронавирус стоит около 370 юаней ($53).

Украина

Стоимость лечения на Украине может варьироваться от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч гривен в сутки. Все зависит от тяжести болезни. Пока в стране еще не создали единый протокол лечения больных Covid-19, поэтому определенно говорить о стоимости лечения сложно. Прощай, украинская медицина! © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам заместителя начальника управления стратегического развития здравоохранения Донецкой ОГА Александра Педенко, одни сутки лечения больного Covid-19 обходятся бюджету в 1300-1500 гривен ($47-54). По рекомендациям ВОЗ, средняя госпитализация длится 21 день. То есть на одного больного необходимо тратить примерно 27-31 тыс. гривен ($975-1120).

На западе Украины называют другие цифры. Медики Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы подсчитали, что лечение одного больного Covid-19 обойдется в 5-10 тысяч гривен ($180-360).

Не стоит забывать, что основная статья затрат — лечение тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус. В Минздраве говорят, что оно стоит минимум 98 тысяч гривен ($3,5 тыс.).

В более тяжелых случаях рекомендована экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). Таких аппаратов на Украине, по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, всего 15 штук. Расходные материалы для такого оборудования обходятся в 3-5 тысяч евро в сутки. Пока запас есть, то есть, для пациентов подключение бесплатное, — утверждают врачи. Но как будет дальше — неизвестно. С учетом, что на ЭКМО тяжелый пациент может быть и месяц, одних только расходников нужно на 90 тысяч евро.

Все названные итальянским врачом препараты на Украине являются довольно редкими и стоят дорого. В частности, Лопинавир/Ритонавир является комбинированным противовирусным препаратом, который в первую очередь используют для лечения инфекции, вызванной вирусом ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в составе комбинированной терапии. В украинском сегменте Интернете его можно найти под торговой маркой Kaletra, цена одной упаковки в диапазоне примерно от 70 до 150 евро. Хлорохин используются для профилактики и лечения всех видов малярии, а также внекишечного амебиаза, хронической и подострой форм системной красной волчанки, ревматоидного артрита, фотодерматоза. В украинском сегменте Интернета продается под названием Делагил по цене примерно 900 гривен ($33) за упаковку. Ремдесивир был разработан как средство от Эболы, но позже его стали использовать как противовирусный препарат для других заболеваний. Выпускается американской биотехнологической компанией Gilead Sciences, цены стартуют примерно от $75, в украинском сегменте Интернета он не продается.

Тоцилизумаб, также известный как Атлизумаб, является иммунодепрессивным препаратом, который используется главным образом для лечения ревматоидного артрита и системного ювенильного идиопатического артрита, тяжелой формы артрита у детей. На Украине можно найти под названием Актемра, флакон на 10 мл в Интернете стоит около 200 гривен ($7).

Помимо медикаментов нужно учесть стоимость катетеров, а также то, что врачи используют маски, комбинезоны, очки и перчатки, которые необходимо утилизировать после каждого осмотра. Кроме того, необходимы витамины и жаропонижающие. Также на сумму влияет оплата питания в больницах.

Приходится доплачивать

Несмотря на пандемию, государственное финансирование украинских инфекционных больниц не улучшилось. И украинцам приходится оплачивать часть лечения из собственного кармана. «Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © Пакко / wikimedia.org

Хотя экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая уверяла, что лекарства не являются специфическими или сложными для поставки и в учреждениях присутствуют, пациенту Одесской городской инфекционной больницы Шахину Асадову пришлось потратить только за два первых дня госпитализации почти 25 тысяч гривен. Как рассказал Асадов телеканалу 112.ua, он заплатил за халаты для медработников и лекарства, причем не покупал их лично, а просто отдал деньги медикам.

Украинец Вадим под ником в Facebook "Оптимист" пролежал в этой же больнице три недели. По его словам, у него сразу потребовали заплатить за тест на коронавирус 500 гривен ($18). Мужчина знал, что тесты должны быть бесплатными, и не стал этого делать. Тем не менее из своего кармана пришлось отдать на лечение около 1 300 гривен ($47), так как препаратов ему практически не давали. Лекарства, которые он приобрел, пациент не называет, объясняя это тем, что он не в праве их рекламировать.

Народный депутат Сергей Шахов, который уже вылечился от коронавируса в Александровской клинической больнице, рассказал 112.ua, что потратил из своего кармана больше — около 2 000 гривен ($72). За свой счет среди прочего покупал "Плаквенил" — из-за коронавируса у него началась пневмония.

Другой народный депутат, Сергей Вельможный, который лечился в той же больнице, поведал, что покупал только витамин С для капельниц. И то позже оказалось, что он был в наличии. Лечился Вельможный "Парацетамолом", который медики тоже предоставили, и ни за что больше не платил. Пневмонии у него не было.

Киевлянин Павел Пуськов рассказал, что за все время пребывания в медучреждении приобрел только катетер.

Не все было так радужно для Александра, первого вылечившегося из Черновцов. По его словам, лечение было платным приблизительно на 70%. В первую неделю его семья самостоятельно покупала все необходимое, и только потом его стали лечить за казенный счет.