По состоянию на 13:00 2 апреля в мире зафиксировали больше 939 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Свыше 47 тысяч человек скончались, около 195 тысяч заболевших вылечились

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Много зараженных также в Китае (больше 82 тысяч), Германии (почти 78 тысяч), Франции (около 58 тысяч), Иране (больше 47,5 тысячи), Великобритании (почти 30 тысяч), Швейцарии (около 18 тысяч), Турции (больше 15,6 тысячи).

Первенство по количеству смертей по-прежнему удерживает Италия. В этой стране умерли более 13 тысяч человек. Катастрофическая ситуация сложилась и в Испании, где коронавирус унес жизни свыше 9 тысяч человек. В США погибли больше 5 тысяч человек, во Франции число смертей превысило 4 тысячи человек.

Коронавирус и Россия

Количество зараженных коронавирусом в России составляет 3 тысячи 548 человек. Всего выздоровели 235 человек, 30 человек умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 76 регионах.

Большинство субъектов страны ввели режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку (не далее 100 метров от дома).

Президент Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова предложили продлить нерабочую неделю.

В мэрии Москвы вместе с тем назвали не соответствующей действительности информацию о продлении режима самоизоляции в Москве до конца апреля.

Полицейские уже составили 1 тысячу 250 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Для большинства из них основанием стал п. 4 ст. 19 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор) и 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда или пребывания в Российской Федерации).

По оценке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден.

Ситуация на Украине

Коронавирус обнаружили уже у 804 украинцев, за сутки диагноз подтвердился у 135 человек.

Согласно данным Минздрава, количество летальных случаев увеличилось до 20 человек. Большинство из умерших — лица старше 50 лет, из них 15 женщин и 5 мужчин.

По темпу роста заболеваемости лидируют Киев, Черновицкая и Тернопольская области. В данных регионах число инфицированных превысило сотню. Десятки новых случаев болезни обнаружены в Запорожской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Донецкой областях.

В Черновицкой области умерла еще одна пациентка. 68-летняя женщина находилась в реанимации с двусторонней пневмонией и сахарным диабетом. Еще пятеро заболевших находятся в тяжелом состоянии. Вторая больная скончалась в Ивано-Франковске.

Число зараженных в Киеве возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 жителей столицы, из них одна годовалая девочка, уточнил мэр Виталий Кличко. Никто из инфицированных не выезжал за границу. Мэр уверен, что «вирус охватывает город», поэтому столица не будет открывать продовольственные рынки, как ранее было заявлено по стране.

Из киевского отеля «Козацкий» сбежали несколько десятков туристов, помещенных на карантин. В отношении этих людей полиция составила 50 админпротоколов. На этот инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. В видеообращении он пообещал жесткое наказание в случае уклонения от карантина после возвращения на родину.

В Сумах оштрафовали на 17 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей) мужчину, который зашел в продовольственный магазин без защитной маски. Помимо основной суммы штрафа сумчанин оплатит судебные издержки. В Днепре за нарушение карантина оштрафованы 5 человек на 17 тысяч гривен. Кроме того, в городе закрывают все парки и вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

В Черновицкой области полностью запретили пассажирские перевозки. Во Львове ввели обязательный масочный режим, запрет на пикники в парках, а также закрыли детские площадки.

Кабмин ужесточил карантин в связи с резким ростом количества заболевших в стране. Правительство запретило гражданам находиться в общественных местах без защитных масок, перемещаться по улицам группами в количестве более двух человек, посещать парки и скверы, кроме выгула домашних животных одним лицом, находиться на спортивных и детских площадках, проводить мероприятия в количестве более 10 человек.

В МВД заявили, что пик пандемии на Украине наступит между 15 и 25 апреля.

По данным социологов группы «Рейтинг», большей части украинцев хватит сбережений менее чем на месяц, треть украинцев прекратили работать в связи с началом карантина. Поддерживают введение чрезвычайного положения менее половины граждан.

Госпогранслужба ожидает возвращения на родину 200 тысяч украинцев из-за рубежа на Пасху. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал трудоустроить всех, кто приехал из-за границы и потерял работу из-за пандемии.

Ситуация в мире

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 в мире превысит 1 миллион человек, а количество смертей от осложнений превысит 50 тысяч.

США остаются на первом месте по числу зараженных. По прогнозам медиков из рабочей группы при Белом доме, число жертв в стране может достичь 100-240 тысяч человек.

Россия отправила в США партию гуманитарной помощи, самолет с предметами первой необходимости и медоборудованием уже приземлился в Нью-Йорке.

В Израиле коронавирусом заразились министр здравоохранения Яаков Лицман и его супруга. Они находятся на карантине.

Из-за пандемии порядка 80 стран обратились в МВФ с просьбой о предоставлении неотложной финансовой помощи. Фонд уже одобрил заявку Киргизии.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица