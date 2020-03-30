Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что работа над пересмотром государственного бюджета завершена. По словам премьера, утверждены такие важные позиции, как дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, финансовая поддержка пенсионеров, а также пособия украинцам, которые потеряли работу во время карантина

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил Telegram-канал Украина.ру.

Звучит успокоительно. Однако в обществе относительно инициатив «Зе-команды» есть серьёзные опасения. Наиболее полно сформулировала их экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, выступая по скайпу в эфире программы «Голос народа» телеканала «112 Украина» в пятницу, 27 марта.

Экс-министр предложила зрителям мысленно разделить бюджет на три части: одна большая часть — это выплаты, вторая часть — это защищенные социальные и оборонные статьи, третья часть — «это бюджет развития, инфраструктуры и регионов».

Лукаш отметила, что с чем-то придётся распрощаться, поскольку «одновременно вести войну, вести борьбу с вирусом и платить большую часть своего бюджета международным спекулянтам невозможно в условиях кризиса». Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Как вы думаете, от чего решил избавиться Шмыгаль?— задала экс-министр вопрос, и сама же ответила: — Он решил избавиться от граждан».

Говоря о предложениях правительства по пересмотру бюджета, экс-министр констатировала: все расходы на экономику, её развитие, инфраструктуру, на развитие регионов — «из бюджеты изымаются».

Остаются ряд защищённых социальных статей (пенсия, зарплата медикам, которую планируют даже повысить) и — «остаются выплаты международным спекулянтам», сообщила Лукаш, добавив, что глубоко в душе у неё была надежда на то, что 17 млрд долларов (а это почти 500 млрд гривен), которые Украина должна выплатить в этом году, останутся в стране и станут «хорошей стабилизирующей подушкой для украинских граждан».

«Но нет. Выбор сделан, всё остальное — детали», — сказала экс-министр, пояснив, что выбор этот очень прост: «кризис будет решаться за счёт жизни, здоровья и будущего» простых граждан. Так, по её словам, «полностью снимается поддержка агропромышленного комплекса — здравствуй, продовольственная безопасность», почти полностью снимается финансирование бюджетов регионального развития и территориальных общин, практически не выделят денег на программу «Новая украинская школа», снимаются некоторые виды пособий и сокращается объём средств на субсидии, наконец, снимаются средства на проведение местных выборов.

«То есть, у нас забирают бюджеты развития, у нас забирают экономику, у нас всех забирают средства на регионы, и у нас забирают право на выбор — на очередные местные выборы», — констатировала Лукаш, добавив: «это, в принципе, бюджет для МВФ»: увеличивается сумма для обслуживания внешнего долга и спекулятивной пирамиды ОВГЗ.

«Самая большая затратная часть бюджета увеличивается, и наш международный сюзерен, наш хозяин МВФ должен получать все деньги до копеечки», — сказала Лукаш, подчеркнув, что Украина должна отдать 17 млрд долларов, а обещают ей кредит в размере от 3 до 5 млрд долларов (по разным версиям), но дадут его не просто так, а — «за землю». Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Это чудовищно, понимаете?» — сказала экс-министр. По её данным, фракцию партии «Слуга народа» сейчас «физически ломают», чтобы депутаты нарушили регламент и на внеочередном заседании таки проголосовали за открытие рынка земли. При этом бюджетные программы по сохранению природно-заповедного фонда, картографии, уточнению реестра и проведении земельной реформы — «или ликвидируются, или сокращаются».

Как сообщил журналистам в пятницу, 27 марта, президент Владимир Зеленский, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться в понедельник, депутатам предстоит рассмотреть изменения в бюджете, проект о дистанционной работе в период эпидемии коронавируса, а также два законопроекта, важных для МВФ: о земле и о банках. По словам Зеленского, Киев рассчитывает получить от МВФ «минимум, увеличение программы до 8 млрд. долларов», в целом, вмести с Мировым банком и ЕБРР — «мы можем получить, минимум, 10 млрд долларов», переговоры о финансовой поддержке ведутся также «со многими руководителями государств».

Зеленский также сообщил, что в переговорах с МВФ поднималась тема о реструктуризации долга и перенесении срока выплаты, однако ответа он ещё не получил. Что касается законопроекта о рынке земли и поправок (рассмотрение которых в Раде не закончено), то президент выразил надежду на то, что депутаты его услышат, потому что «никто не хочет дефолта страны». И тогда, по словам Зеленского, дней через пятнадцать Украина может получить «быстрый транш» в размере до 2 млрд долларов, который пойдёт сразу в бюджет.

Комментируя эти заявления, Елена Лукаш отметила, что пока ясно одно: вопрос о реструктуризации долга МВФ не решён, потому дадут то ли 2 миллиарда, то ли 8, то ли 10, то ли сейчас, то ли потом — а отдавать Украине надо 17 миллиардов.

«То есть, мы получим 2 (млрд долл.) или 8 (млрд долл.), отдадим землю и закон о банках, отдадим пока что также 17 (млрд долл.), а после отдадим эти же 8 (млрд долл.), я так вот пока поняла, потому что я не услышала вопроса, что реструктуризация долга как-то решена», — сказала экс-министр. Она напомнила, что ни у одной страны мира не было положительного опыта работы с МВФ — все эти страны «ждали дефолты, социальные потрясения, войны, конфликты, потеря экономики». «Можем получить до $10 млрд». Зеленский сказал, с кем кроме МВФ ведет переговоры © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Отметим, согласно результатам опроса, проведённого Центром Разумкова, 68,9% граждан Украины считают, что вопросы введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения необходимо выносить на всенародный референдум. Если бы такой референдум состоялся, то большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (64,3% всех опрошенных или 72,0% тех, кто принял бы участие в референдуме).

За введение рынка земли проголосовали бы 21,4% из тех, кто принял бы участие в референдуме (или 19,6% всех опрошенных). Остальные респонденты затруднились с ответом. Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года во всех регионах на подконтрольной Киеву территории, всего опрошено 2018 респондентов, ошибка выборки не превышает 2,3%.

Планы властей продать землю вызывали массовые протесты, однако теперь соответствующий законопроект может быть одобрен в условиях, когда на Украине действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Оганизация протестных акций затруднена, но сосем исключать их вероятность нельзя даже в таких условиях. Как отметил в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук, всё же остаётся шанс на то, что парламентарии не проголосуют за отмену моратория на продажу земли — в том случае, если у них сработает чувство политического самосохранения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.