По состоянию на 21:00 27 марта в мире зафиксировано 549,4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 25,3 тыс. человек скончались, свыше 125,8 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на третьем месте с результатом 81,7 тыс. заболевших, пропустив вперед США (85,8 тыс.), в течение дня лидировавших по количеству зараженных, и Италию, которая с 86,4 тыс. инфицированных заняла к концу пятницы, 27 марта, первое место.

В десятке также Испания (57,7 тыс.), Германия (47,6 тыс.), Иран (32,3 тыс.), Франция (29,5 тыс.), Великобритания (11,8 тыс.), Швейцария (11,8 тыс.), Южная Корея (9,3 тыс.).

В Италии от коронавируса скончались более 9,1 тыс. человек, в Испании — более 4,3 тыс., в Китае — почти 3,3 тыс., в Иране — больше 2,3 тыс., во Франции — почти 1,7 тыс., в США — почти 1,3 тыс., в Великобритании — 580 человек, в Нидерландах — 435, в Германии — 286, в Бельгии — 220, в Швейцарии — 192, в Южной Корее —139 человек.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, пока не достигает 100.

Коронавирус и Украина

Число заболевших коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось до 226 человек. Подтверждены пять летальных случаев, пять человек выздоровели.

В Виннице из-за больной коронавирусом медсестры на карантин закрыли роддом, после чего болезнь обнаружилась еще у четырех сотрудниц, рассказал мэр города Сергей Моргунов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Акушерский корпус роддома закрыли на карантин, но там еще находится семь рожениц и 14 беременных. Весь медицинский персонал в самоизоляции.

Тем временем в Киеве депутаты фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта, встречаются с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить подготовку внеочередного заседания парламента. Отмечается, что заседание назначено на семь часов вечера по Киеву.

«Президент планирует обсудить с фракцией и премьером предстоящее внеочередное заседание парламента, которое предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта», — говорится в сообщении.

Как рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру, на заседании, проведение которого готовят Зеленский и Шмыгаль, рассмотрят в том числе и выделение средств на борьбу с коронавирусом.

«Сейчас готовятся изменения в бюджете, потому что часть бюджетных расходов будет существенно урезана, освободившиеся средства будут переброшены на борьбу с коронавирусом. Это и на мероприятия по противодействию эпидемии, закупку медицинского оборудования, повышение зарплат медикам», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что необходимы социальные выплаты и средства для смягчения экономических последствий карантина и надвигающегося кризиса.

Тем временем подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей с 28 марта закроют на карантин, въезд туда из других регионов Украины будет закрыт, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

По версии штаба ООС, это делается для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Разрешение на выезд и въезд в зону ООС будет выдаваться перевозчикам, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

Ситуация в мире

Сегодня США на некоторое время заняли первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В Штатах уже готовятся вывозить тела умерших от коронавируса. В Нью-Йорк для этого прибудут специальные грузовики-холодильники, сообщил сайт New York Daily News. Отмечается, что рефрижераторы должны разгрузить городские морги, если количество погибших будет слишком большим.

Официальный представитель городских властей Аджу Ворси-Дэйвис заявила, что тенты и грузовики смогут вместить порядка 3,5 тысячи трупов. Хранить тела жертв коронавируса власти собираются в специальных палатках.

Причиной масштабного распространения коронавируса в США стал большой пассажиропоток из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, ситуация в Америке отличается от российской и китайской.

«50 штатов, в каждом по одному, два или три международных аэропорта, туда летали отовсюду, особенно в аэропорты на побережьях, летали туристы из самых разных, как бы у нас сейчас сказали, неблагополучных стран… США — одна из самых посещаемых стран, если россияне летают в три аэропорта, но в основном в Нью-Йорк, то все остальные летают в самые разные аэропорты, поэтому инфекция распространялась по США достаточно быстро», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что среди американских зараженных коронавирусом есть военные.

«По количеству заражённых лидирует флот, что тоже понятно, поскольку флот присутствует во всех точках Земного шара. Совсем недавно была информация, что на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились несколько десятков членов команды, а всего на борту более 5 тысяч человек», — подчеркнул он.

Средняя Азия

Хотя руководство Казахстана и других среднеазиатских стран предпринимает жесткие меры в борьбе с коронавирусом, общество с пониманием относится к ним, рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

«Есть проблема в эффективном донесении информации, чиновничий язык не всегда удается перевести на человеческий. Некоторые нюансы, как в случае с тем, можно ли выгуливать собак, просто не успевают вовремя донести до людей, власти работают в пожарном режиме», — указал эксперт.

По его мнению, в обществе пока еще есть лишь теоретическое осознание того, чем коронавирус может грозить, какими будут экономические последствия для государств или жизненные трудности для простых граждан.

Люди сейчас каждый день переживают как неделю, время очень ускорилось, несмотря на то что многим пришлось переключиться на удаленную работу или вообще остаться без нее.

Эдуард Полетаев: После коронавируса политические режимы Средней Азии получат бОльшую легитимность © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если у Казахстана и даже Узбекистана контакты с внешним миром были хорошо налажены, в том числе благодаря сетке авиамаршрутов местных авиакомпаний, то там эти контакты ограничены: Туркменистан вообще закрытая страна, иностранцы туда редко попадают, пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, Туркменистан перевел все свои международные рейсы подальше от Ашхабада, в региональный аэропорт и создал там карантинную зону, за которую никто из заболевших не должен выйти.

«Таджикистану пока везет, так как значительная часть его граждан работает за рубежом. Но это люди — в основном простые и трудолюбивые. Коронавирус же в регион принесли люди обеспеченные», — пояснил Полетаев.

Плюс Казахстан — это транзитное государство для остальных стран Средней Азии (товары, грузы и трудовые мигранты через территорию Казахстана в Россию курсируют), которое первым закрыло границу и обеспечило, таким образом, безопасность для других стран региона, уточнил политолог.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица