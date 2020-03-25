Изначально внеочередная сессия Рады планировалась на четверг, 26 марта. Но позднее сразу несколько источников сообщили, что депутаты соберутся 28 числа.
Как сообщается, обсуждать будут борьбу с коронавирусом. При этом заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00 (13:00-15:00 мск). На нём наверняка выработают «генеральную линию» — как партия будет голосовать.
Впрочем, меры на Украине уже приняты. В среду, 25 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ввело тотальный карантин на 30 дней.
Проблемный закон
Но внеочередную сессию могут посвятить не только борьбе с коронавирусом. На голосование могут также вынести законопроект, запрещающий возврат «ПриватБанка» прежним владельцам. Среди прежних владельцев — олигарх Игорь Коломойский, который обладает своей условной группой депутатов в «Слуге народа».
Документ предусматривает, что бывшие собственники банка не могут добиться возврата выведенного с рынка финансового учреждения даже по решению суда. Закон касается всех банков, но напрямую затрагивает и «Приват».
Пикантность ситуации также в том, что на прошлой неделе президент Зеленский обратился к олигархам с просьбой помочь деньгами (собрать около 500 миллионов долларов) для борьбы с эпидемией. Также олигархам раздали под «кураторство» разные регионы Украины — следить, как там борются с распространением вируса. Среди олигархов, разумеется, и сам Коломойский.
Однако положение Зеленского и украинских властей осложняется тем, что принятия закона требует МВФ: называет «антиколомойский», как его именуют в украинских СМИ, закон главным условием для получения нового кредита.
А без нового транша от МВФ украинскую экономику может ждать коллапс.
Примет ли Рада скандальный закон, раскачает ли Коломойский ситуацию, а также на кого Зеленский может сейчас опереться, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.
«Интересы Коломойского в другом»
В законе о запрете возврата банков зашита проблема в том числе «ПриватБанка», но речь идет и в целом о государственных банках, о банковской системе, поясняет политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
Скорее всего, прогнозирует он, этот закон будет принят, так как без него не будет никакой помощи Международного валютного фонда.
Группа ориентирующихся на Коломойского депутатов в Раде действительно сильна, но против олигарха могут сыграть другие группы в парламенте, так что шансы на принятие законопроекта есть. Об этом говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Шанс на принятие есть, команда Коломойского это понимает, но и мы не должны думать, что Коломойский желает вернуть себе «Приватбанк». Для Коломойского бренд, все эти фишечки — это все, знаете, виртуальное.
Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут и международные, и украинские) и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением», — пояснил эксперт.
Также он не исключает, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут «Приватбанк», но снимут с него все претензии, он будет счастлив, считает Бортник. В целом же интересы Коломойского сегодня в другом, добавляет политолог.
Следите за редакцией закона
Важно следить, в какой редакции депутаты будут рассматривать закон, говорит политический эксперт Михаил Чаплыга. Если там сохранится какая-нибудь лазейка, для того чтобы вследствие надвигающегося экономического кризиса Коломойский получил возможность погасить по очень выгодному курсу свои долги и таким образом вывести аффилированные с этим банком компании, то возможен определенный компромисс.
Коломойского же интересует не банк как юрлицо, а фирмы, которые были с ним аффилированы, и претензии государства по этому поводу, поясняет эксперт.
Если же голосовать будут в «варианте МВФ», Чаплыга сомневается, что голосов хватит.
«Голосов под это пока нет, даже если Зеленский будет сильно убеждать в этом свою фракцию. Во-первых, все очень сильно запуганы этим вирусом, косит он как раз в основном верхушку. Во-вторых, все находятся в непредсказуемом состоянии из-за экономической ситуации, не понимая, будут ли завтра выборы и так далее. Сейчас ссориться ни с кем никто не будет, и вероятность нахождения голосов достаточно низкая», — заявил политолог.
«Политическая власть может посыпаться»
Сейчас у украинской власти дилемма: либо принимать МВФовский закон, получить какую-то помощь, либо уйти в дефолт. Пока Зеленский не готов уходить в дефолт, что не исключает команда Коломойского, говорит Вадим Карасёв.
Но дефолт, поясняет он, слишком рискованное в политическом смысле решение. Потому что это резкая девальвация национальной валюты, обвалы на рынках, экономический хаос. И только через какое-то время можно было бы надеяться на экономическое восстановление.
«Но такого времени у Зеленского нет, и с политической точки зрения это значит взять на себя вину. Премьер-министр Шмыгаль — новый глава правительства. Если бы Гончарук оставался, он мог бы взять на себя это бремя дефолта, как в своё время взял Кириенко, и уйти в отставку. А как новому Кабмину, новому премьеру, только поставленному, брать на себя бремя дефолта?
Поэтому придется Зеленскому выпутываться из этого капканчика, этого лабиринта. Умеренно просоросовский курс проводить дальше без "соросят" в Кабмине», — отметил эксперт.
Надо понимать, что реальная экономическая власть Украины находится в руках МВФ и международных финансовых институций, говорит Карасёв. А политико-экономическая власть — в руках Кабмина и Зеленского.
При этом дефолт резко переворачивает эту игровую доску: тогда экономическая власть перейдет к Кабинету министров Украины. Но политическая власть Зеленского может посыпаться.
«Так что лучшее, что сейчас может предложить Зеленский, это более скорректированный, более умеренный, более аккуратный просоросовский финансово-экономический курс, но без тех, кого называют "соросятами", и без того, чтобы выпячивать это в качестве идеологического конструкта этого нового старого экономического курса», — сообщил Карасёв.
Помогут Китай и олигархи?
Сейчас Зеленскому не обойтись без финансовой помощи олигархов, потому что денег взять неоткуда, подчёркивает Руслан Бортник. Если бы эти деньги сейчас дал Китай, Зеленский с удовольствием взял бы их у Китая. А вот в России попросить, конечно, политическая ситуация не позволяет, добавляет эксперт.
«Необходимы деньги для стабилизации ситуации. На сегодняшний день их могут дать или внутренние олигархи, или Международный валютный фонд — вот между ними как рыба об лёд и бьётся президент и его команда», — сказал Бортник.
Без олигархов Зеленский не справится, уверен Михаил Чаплыга: никакого контроля ни над экономикой страны, ни над силовыми структурами у него нет.
«Последнее его совещание с десятью олигархами закончилось тем, что им раздали по несколько регионов Украины во владение. То есть вместо деолигархизации они только укрепились в регионах», — сообщил эксперт.
В целом, говорит он, олигархи остаются конкурентами транснациональным корпорациям на Украине, но суть что международных, что внутренних олигархов одна и та же.
«Другое дело, что они конкуренты, и полем этой конкуренции сейчас является земля, потому что за 30 лет использования советского наследия по сути убили эту индустрию. Чтобы у страны появился какой-то промышленный потенциал, нужно сумасшедшие деньги вложить. Денег сейчас нет, а в условиях глобального экономического кризиса их искать никто не будет.
Поэтому единственным вариантом было бросить эту ничего не производящую индустрию и вкладывать деньги в развитие аграрного сектора. Вопрос приватизации земли был ключевым для МВФ, но фонд хотел его устроить под транснационалов, а наши олигархи хотели это сделать под себя.
Поэтому война между ними будет, и наши олигархи тут будут иметь фору. Но их интересы сходятся в том, что земля должна стать товаром. Вопрос только в том, для кого именно», — рассказал Чаплыга.
Грядут «евроразочарования»
Экономический и коронавирусный кризисы изменят не только мир в целом, но и отношения Украины с другими странами. В частности, грядут определённые евроразочарования, говорит Руслан Бортник.
Вряд ли они будут кардинальными, «но думаю, что количество людей, которые разочаруются в политике Европейского союза и США в этой части, может увеличиться. Немножко поменяется баланс. Мы видим, что европейская, евроатлантическая солидарность на поверку оказалась просто пустым звуком, и ни европейцы, ни США ничем не помогли Украине», сообщил политолог.
«Помогает Китай, помогают другие игроки. И все это скажется и на уровне влияния Запада на Украине, и, главное, на общественном мнении», — отметил Бортник.
В этом смысле отставка правительства Алексея Гончарука стала следствием уменьшения влияния Запада на Украину, считает эксперт. Уже произошел поворот — не переворот, а поворот — в сторону национального бизнеса. И ситуация с коронавирусом, изоляцией стран эти процессы может только усиливать.
«Обратите внимание на последнюю неделю: целый пул министров, премьер-министр и президент встречались с послом Китая. Они пытались вести переговоры с «Большой семеркой» и другими игроками, но те пока ничем не могут помочь», — заявил Бортник.
Искусство политики: выпутаться и держать за руки партнёров
Нынешний кризис — это шанс для страны, шанс стать более субъектной, уверен Михаил Чаплыга. Но для этого нужно принимать достаточно жесткие меры, в том числе вносить изменения в Конституцию и заключать новый общественный договор. Пойдет ли на это Зеленский — большой вопрос.
«Скорее всего, мы этот шанс упустим и, очевидно, можно будет ожидать серьёзных социально-экономических последствий уже к началу лета», — прогнозирует эксперт.
Сейчас самоцель украинской власти — не ослабить внешнее влияние, а сохранить управляемость и стабильность и не завалить ни экономику, ни свою власть, ни в целом проект новой власти относительно Украины. Такое мнение у Вадима Карасёва. Поэтому где-то нужно выпутываться из этого внешнего давления и удавления, "удавок", а где-то это внешнее давление или внешние связи остаются в качестве спасательного круга.
«Однако сейчас как раз искусство политики заключается в том, что надо "перерезать" вот в этих внешних связях, а что пока оставить и, более того, укрепить. Но в принципе сейчас и внешним игрокам не до Украины. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы выпутаться из этих связей, а в том, чтобы резко внешние партнеры Украины — геополитические и финансовые — просто не кинули бы Украину.
Так что надо будет еще и держаться за них, наоборот, держать за руки, чтоб они не сильно убегали от Украины, поскольку без них Украина — на данном этапе, по крайней мере, — просто не сможет "выгрести". Вот в этой всей ситуации коронакризиса», — подытожил политолог.