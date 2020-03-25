В субботу, 28 марта, на Украине должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Главная тема — борьба с эпидемией коронавируса, однако попутно депутаты могут проголосовать и за «антиколомойский» закон — запрет возврата «ПриватБанка» прежним владельцам. В нынешней сложной ситуации принятие закона грозит политической войной в стране

Изначально внеочередная сессия Рады планировалась на четверг, 26 марта. Но позднее сразу несколько источников сообщили, что депутаты соберутся 28 числа.

Как сообщается, обсуждать будут борьбу с коронавирусом. При этом заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00 (13:00-15:00 мск). На нём наверняка выработают «генеральную линию» — как партия будет голосовать.

Впрочем, меры на Украине уже приняты. В среду, 25 марта, правительство Украины установило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ввело тотальный карантин на 30 дней.

Проблемный закон

Но внеочередную сессию могут посвятить не только борьбе с коронавирусом. На голосование могут также вынести законопроект, запрещающий возврат «ПриватБанка» прежним владельцам. Среди прежних владельцев — олигарх Игорь Коломойский, который обладает своей условной группой депутатов в «Слуге народа».

Бондаренко предположил, что сделает Коломойский, если сейчас у него окончательно заберут «ПриватБанк» © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

Пикантность ситуации также в том, что на прошлой неделе президент Зеленский обратился к олигархам с просьбой помочь деньгами (собрать около 500 миллионов долларов) для борьбы с эпидемией. Также олигархам раздали под «кураторство» разные регионы Украины — следить, как там борются с распространением вируса. Среди олигархов, разумеется, и сам Коломойский.

Однако положение Зеленского и украинских властей осложняется тем, что принятия закона требует МВФ: называет «антиколомойский», как его именуют в украинских СМИ, закон главным условием для получения нового кредита.

А без нового транша от МВФ украинскую экономику может ждать коллапс.

Примет ли Рада скандальный закон, раскачает ли Коломойский ситуацию, а также на кого Зеленский может сейчас опереться, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Интересы Коломойского в другом»

В законе о запрете возврата банков зашита проблема в том числе «ПриватБанка», но речь идет и в целом о государственных банках, о банковской системе, поясняет политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Внешняя политика Ахметова-Коломойского. И что у них общего с мухой © РИА Новости,

Группа ориентирующихся на Коломойского депутатов в Раде действительно сильна, но против олигарха могут сыграть другие группы в парламенте, так что шансы на принятие законопроекта есть. Об этом говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Шанс на принятие есть, команда Коломойского это понимает, но и мы не должны думать, что Коломойский желает вернуть себе «Приватбанк». Для Коломойского бренд, все эти фишечки — это все, знаете, виртуальное.

Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут и международные, и украинские) и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением», — пояснил эксперт.

Также он не исключает, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут «Приватбанк», но снимут с него все претензии, он будет счастлив, считает Бортник. В целом же интересы Коломойского сегодня в другом, добавляет политолог.

Следите за редакцией закона

Важно следить, в какой редакции депутаты будут рассматривать закон, говорит политический эксперт Михаил Чаплыга. Если там сохранится какая-нибудь лазейка, для того чтобы вследствие надвигающегося экономического кризиса Коломойский получил возможность погасить по очень выгодному курсу свои долги и таким образом вывести аффилированные с этим банком компании, то возможен определенный компромисс.

Коломойского же интересует не банк как юрлицо, а фирмы, которые были с ним аффилированы, и претензии государства по этому поводу, поясняет эксперт.

Если же голосовать будут в «варианте МВФ», Чаплыга сомневается, что голосов хватит.

«Голосов под это пока нет, даже если Зеленский будет сильно убеждать в этом свою фракцию. Во-первых, все очень сильно запуганы этим вирусом, косит он как раз в основном верхушку. Во-вторых, все находятся в непредсказуемом состоянии из-за экономической ситуации, не понимая, будут ли завтра выборы и так далее. Сейчас ссориться ни с кем никто не будет, и вероятность нахождения голосов достаточно низкая», — заявил политолог.

«Политическая власть может посыпаться»

Ермолаев: Власть должна не просить деньги у олигархов, а вести антикоррупционную борьбу © РИА Новости, Александр Натрускин

Но дефолт, поясняет он, слишком рискованное в политическом смысле решение. Потому что это резкая девальвация национальной валюты, обвалы на рынках, экономический хаос. И только через какое-то время можно было бы надеяться на экономическое восстановление.

«Но такого времени у Зеленского нет, и с политической точки зрения это значит взять на себя вину. Премьер-министр Шмыгаль — новый глава правительства. Если бы Гончарук оставался, он мог бы взять на себя это бремя дефолта, как в своё время взял Кириенко, и уйти в отставку. А как новому Кабмину, новому премьеру, только поставленному, брать на себя бремя дефолта?

Поэтому придется Зеленскому выпутываться из этого капканчика, этого лабиринта. Умеренно просоросовский курс проводить дальше без "соросят" в Кабмине», — отметил эксперт.

Надо понимать, что реальная экономическая власть Украины находится в руках МВФ и международных финансовых институций, говорит Карасёв. А политико-экономическая власть — в руках Кабмина и Зеленского.

При этом дефолт резко переворачивает эту игровую доску: тогда экономическая власть перейдет к Кабинету министров Украины. Но политическая власть Зеленского может посыпаться.

«Так что лучшее, что сейчас может предложить Зеленский, это более скорректированный, более умеренный, более аккуратный просоросовский финансово-экономический курс, но без тех, кого называют "соросятами", и без того, чтобы выпячивать это в качестве идеологического конструкта этого нового старого экономического курса», — сообщил Карасёв.

Помогут Китай и олигархи?

Сейчас Зеленскому не обойтись без финансовой помощи олигархов, потому что денег взять неоткуда, подчёркивает Руслан Бортник. Если бы эти деньги сейчас дал Китай, Зеленский с удовольствием взял бы их у Китая. А вот в России попросить, конечно, политическая ситуация не позволяет, добавляет эксперт.

«Необходимы деньги для стабилизации ситуации. На сегодняшний день их могут дать или внутренние олигархи, или Международный валютный фонд — вот между ними как рыба об лёд и бьётся президент и его команда», — сказал Бортник.

Без олигархов Зеленский не справится, уверен Михаил Чаплыга: никакого контроля ни над экономикой страны, ни над силовыми структурами у него нет.

Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В целом, говорит он, олигархи остаются конкурентами транснациональным корпорациям на Украине, но суть что международных, что внутренних олигархов одна и та же.

«Другое дело, что они конкуренты, и полем этой конкуренции сейчас является земля, потому что за 30 лет использования советского наследия по сути убили эту индустрию. Чтобы у страны появился какой-то промышленный потенциал, нужно сумасшедшие деньги вложить. Денег сейчас нет, а в условиях глобального экономического кризиса их искать никто не будет.

Поэтому единственным вариантом было бросить эту ничего не производящую индустрию и вкладывать деньги в развитие аграрного сектора. Вопрос приватизации земли был ключевым для МВФ, но фонд хотел его устроить под транснационалов, а наши олигархи хотели это сделать под себя.

Поэтому война между ними будет, и наши олигархи тут будут иметь фору. Но их интересы сходятся в том, что земля должна стать товаром. Вопрос только в том, для кого именно», — рассказал Чаплыга.

Грядут «евроразочарования»

Экономический и коронавирусный кризисы изменят не только мир в целом, но и отношения Украины с другими странами. В частности, грядут определённые евроразочарования, говорит Руслан Бортник.

Вряд ли они будут кардинальными, «но думаю, что количество людей, которые разочаруются в политике Европейского союза и США в этой части, может увеличиться. Немножко поменяется баланс. Мы видим, что европейская, евроатлантическая солидарность на поверку оказалась просто пустым звуком, и ни европейцы, ни США ничем не помогли Украине», сообщил политолог.

Ситуация взорвется в ближайшие дни. Мосийчук обвинил Зеленского в намеренном сокрытии правдивого числа больных коронавирусом © Facebook/Ігор Мосійчук

В этом смысле отставка правительства Алексея Гончарука стала следствием уменьшения влияния Запада на Украину, считает эксперт. Уже произошел поворот — не переворот, а поворот — в сторону национального бизнеса. И ситуация с коронавирусом, изоляцией стран эти процессы может только усиливать.

«Обратите внимание на последнюю неделю: целый пул министров, премьер-министр и президент встречались с послом Китая. Они пытались вести переговоры с «Большой семеркой» и другими игроками, но те пока ничем не могут помочь», — заявил Бортник.

Искусство политики: выпутаться и держать за руки партнёров

Нынешний кризис — это шанс для страны, шанс стать более субъектной, уверен Михаил Чаплыга. Но для этого нужно принимать достаточно жесткие меры, в том числе вносить изменения в Конституцию и заключать новый общественный договор. Пойдет ли на это Зеленский — большой вопрос.

«Скорее всего, мы этот шанс упустим и, очевидно, можно будет ожидать серьёзных социально-экономических последствий уже к началу лета», — прогнозирует эксперт.

Сейчас самоцель украинской власти — не ослабить внешнее влияние, а сохранить управляемость и стабильность и не завалить ни экономику, ни свою власть, ни в целом проект новой власти относительно Украины. Такое мнение у Вадима Карасёва. Поэтому где-то нужно выпутываться из этого внешнего давления и удавления, "удавок", а где-то это внешнее давление или внешние связи остаются в качестве спасательного круга.

«Однако сейчас как раз искусство политики заключается в том, что надо "перерезать" вот в этих внешних связях, а что пока оставить и, более того, укрепить. Но в принципе сейчас и внешним игрокам не до Украины. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы выпутаться из этих связей, а в том, чтобы резко внешние партнеры Украины — геополитические и финансовые — просто не кинули бы Украину.

Так что надо будет еще и держаться за них, наоборот, держать за руки, чтоб они не сильно убегали от Украины, поскольку без них Украина — на данном этапе, по крайней мере, — просто не сможет "выгрести". Вот в этой всей ситуации коронакризиса», — подытожил политолог.