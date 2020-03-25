По данным на 18:00 среды, 25 марта, в мире коронавирус был выявлен более чем у 438 тысячи человек. Около 20 тысяч заболевших погибли, а справиться с болезнью удалось более 108 тысячам инфицированных

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом в других странах мира ситуация продолжает ухудшаться. По числу заразившихся к Китаю рискует приблизиться Италия (почти 70 тысяч человек при почти 7 тысячах умерших). Более 20 тысяч случаев коронавируса на сегодня также зафиксировано в США, Испании, Германии, Иране и Франции.

Ситуация на Украине. Отправленные в отпуск борцы с вирусом и вопрос еды

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались, один выздоровел.

При этом, несмотря на увеличение числа заболевших в стране, сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые успели создать отечественный тест для выявления коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск до конца марта.

Кабинет министров принял решение установить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и ввел тотальный карантин на 30 дней. На этот же срок продляются все карантинные меры. Как уточнил премьер Денис Шмыгаль, режим ЧС не будет ограничивать конституционные права граждан, а «консолидирует усилия в борьбе с угрозой».

Поскольку из-за пандемии ожидаются перебои с поставками продуктов для Вооруженных сил, Офис президента обратился к губернаторам с требованием обеспечить военных продуктами в случае необходимости.

При этом, как сообщила газета «Правительственный курьер», в стране был зафиксирован рост цен на еду, в чем крупные торговые сети и оптовики стали обвинять друг друга.

Так, в компании АТБ заявили, что резко выросли закупочные цены у оптовиков: в частности, картофель, капуста, лук и морковь подорожали на 35-18%, сахар — на 8%, макаронные изделия — на 9,5%, пшеничная крупа — на 11%, гречка — на 51%, мука — на 5%, яйца — на 6%.

Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в свою очередь, опроверг эту информацию, отметив, что в этом должен разобраться Антимонопольный комитет.

Ситуация в России. Рост заболевших и обращение Путина

В России по состоянию на 25 марта зафиксировано 658 случаев заражения в 55 регионах страны, 163 из которых произошли за прошедшие сутки. Оправиться от заболевания при этом удалось 29 пострадавшим. Учитывая напряженность ситуации, с обращением к нации выступил президент Владимир Путин.

Глава государства сообщил о переносе голосования по поправкам к Конституции с 22 апреля на неопределенный срок и объявил нерабочей следующую неделю — с 30 марта по 5 апреля, пояснив, что таким образом можно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

При этом он отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности, медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт и органы властей всех уровней продолжат работу в обычном режиме.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Президент также призвал граждан не рассчитывать «на русский авось», оставаться дома и прислушиваться к обращениям медиков. По его словам, хотя заблокировать проникновение вируса в страну невозможно, России всё же удаётся сдерживать распространение заболевания.

Остальной мир. «Выйдем более покалеченными, чем думаем»

Как уже было сказано, ситуация в остальном мире пока складывается не очень радостно. Коронавирусом заразился 71-летний принц Чарльз. В настоящий момент наследник английского престола самоизолирован в Шотландии, у него легкие симптомы заболевания.

На наличие коронавируса также проверили герцогиню Корнуольскую, её тест показал отрицательный результат.

Из курьезных случаев можно выделить эпизод с задержанной полицейскими жительницей Испании, которая, несмотря на карантин, покинула дом ради свидания с мужчиной, недавно познакомившись с ним по интернету.

Говоря о ситуации в широком контексте, немецкий политолог Александр Рар отмечает, что из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, «мир выйдет более покалеченным, чем мы думаем».

По его мнению, Евросоюз вынужден будет пересмотреть отношение к России, Китаю и Евразийскому союзу, так как будет нуждаться в новых ресурсах и рынках.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы — таблица