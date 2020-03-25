В Европе берут пример с ФРГ: правило «больше двух не собираться» введено в Британии и Польше. Единственным «островом свободы» остаётся Швеция: тут нет карантина, работают школы и рестораны

За прошедшие сутки в Италии, которая остаётся мировым лидером по смертности от коронавируса, от него умерли 743 человека, а общее количество жертв составило 6 820. Количество инфицированных возросло на 8,2%, или на 5 249 человек за последние сутки. Всего в Италии теперь насчитывается 69 176 лиц, заболевших из-за коронавируса. Новый рост числа больных зафиксирован после двух дней снижения количества летальных случаев — тогда представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис даже заявила, что это дает «проблеск надежды».

Более половины всех случаев зафиксировано в Ломбардии — 30 703 человека (данные учитывают больных, умерших и пациентов, которые выздоровели), далее идут Эмилия-Романья (9254) и Венето (5948). В то же время данные вторника свидетельствуют об уменьшении темпов распространения болезни в Ломбардии. За минувшие сутки здесь количество диагностированных больных увеличилось на 1942 человека, что существенно меньше половины общеитальянского количества. Однако увеличились темпы в ряде других провинций, где карантин начался позже. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

24 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что нарушителей ограничительных мер будут наказывать штрафом в размере от 400 до 3000 евро. Кроме того, предусматривается «прекращение коммерческой деятельности на срок от 5 до 30 дней» в случае нарушения обязательств, предусмотренных для компаний. Конте также заявил, что вопрос о продлении чрезвычайного положения в стране до 31 июля не рассматривается. «Это только теория, но я верю, что всё закончится раньше», — сказал он.

При этом замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери призвал европейские страны усилить меры по борьбе с пандемией коронавируса. «Всё, что возможно, необходимо закрыть», — подчеркнул он. Силери, который 14 марта сам был инфицирован коронавирусом, также призвал власти стран ЕС «увеличить количество мест в отделениях интенсивной терапии и нарастить число врачей». На вопрос журналистов о том, можно ли говорить о некой положительно тенденции, замминистра заявил, что он настроен «весьма оптимистично». Однако говорить, что худшее позади, преждевременно, подчеркнул Силери. Италия SOS: вся наша надежда только на Россию - видео ©

Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер 23 марта также лишь с осторожным оптимизмом высказался о том, что распространение коронавируса в Германии, возможно, немного замедляется. По его словам, он видит тенденцию к тому, что «кривая роста несколько сглаживается». Впрочем, для однозначных утверждений пока еще слишком рано — следует подождать минимум до 25 марта, оговорился он. По состоянию на конец дня 24 марта число инфицированных коронавирусом достигло в Германии 32 986 человек, 157 скончались. Прирост новых случаев заболевания за последние сутки составил 3 930 случаев (днём ранее — 4 183).

Глава германского правительства Ангела Меркель с вечера воскресенья, 22 марта, находится под домашним карантином, поскольку она вступала в контакт с инфицированным коронавирусом врачом, делавшим ей профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии. В понедельник, 23 марта, канцлер ФРГ руководила экстренным заседанием кабинета министров по телефону. В тот же день официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт сообщил, что первый тест канцлера Меркель на коронавирус — отрицательный. «Дальнейшие тесты будут проведены в течение предстоящих нескольких дней», — отметил Зайберт, добавив, что Меркель «чувствует себя хорошо».

При этом с 23 марта в ФРГ введены драконовские ограничительные меры: больше двух не собираться, ну улицу без крайней потребности не выходить и всегда иметь при себе удостоверение личности с указанием места жительства. За нарушение жителям Германии грозит штраф до 25 тысяч евро. Александр Рар про тех, кто справляет корона-пати, армию на улицах Германии и оговорившуюся Меркель © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Несмотря на большое количество инфицированных коронавирусом в Германии (третье место в Европе), местная система здравоохранения справляется с эпидемией лучше, чем в других европейских странах. Граничащие с Францией немецкие федеральные земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, а также Люксембург и несколько кантонов Швейцарии предложили перевести в свои клиники часть французских пациентов, чтобы снизить нагрузку на реанимационные отделения больниц во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил соседние страны за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. «Большое спасибо нашим европейским соседям. Европейская солидарность спасает жизни», — написал Макрон в понедельник, 23 марта, в Twitter.

А 24 марта в Германию доставлены несколько тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Италии. Они будут проходить лечение в университетской клинике Лейпцига и других больницах Саксонии. Сопровождавший больных глава ведомства гражданской обороны Италии поблагодарил Саксонию за помощь и сказал, что теперь итальянским властям придется принять еще одно трудное решение — выбрать пациентов, которые в дальнейшем будут перевезены для лечения в Германию.

Во Франции же, где также не хватает специализированных больниц, на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение в связи с эпидемией коронавируса, и ужесточили правила карантина. Решение вступило в силу после публикации соответствующего закона в «Официальном вестнике» страны во вторник, 24 марта. В тексте закона оговаривается, что для скорейшего выхода из санитарного кризиса правительство может ограничивать права граждан на передвижение и собрания, временно закрывать некоторые предприятия и организации, контролировать цены на определенные товары и в принудительном порядке привлекать к выполнению работ, необходимых для борьбы с пандемией. Испания становится вторым по смертности очагом коронавируса в Европе после Италии © REUTERS, Nacho Doce | REUTERS, Nacho Doce | Перейти в фотобанк

Хотя режим санитарного ЧП введен сроком на два месяца, однако его действие может быть прекращено досрочно декретом Совета министров Франции. Премьер-министр Эдуар Филипп подчеркнул, что карантин может продлиться еще несколько недель, и объявил об ужесточении его правил. Были введены новые санкции за нарушение режима изоляции. Человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро, а в случае рецидива в течение двух недель — 1500 евро. Четырехкратное нарушение за 30-дневный период может повлечь за собой наказание в виде 3700 евро штрафа и 6 месяцев тюрьмы.

В новых правилах указано, что отныне заниматься спортом и совершать пробежки можно лишь один раз в день, не дольше часа и на расстоянии не более 1 км от дома. Также одним часом ограничено время прогулок с детьми. Запрещено и развертывание рынков, но Эдуар Филипп уточнил, что в некоторых регионах это ограничение остается на усмотрение местных властей, если рынок — единственное место, где граждане могут приобрести свежие продукты. Другое необходимое условие — на территории рынка должны находиться не более 100 человек одновременно. Газета Le Monde отмечает, что в некоторых регионах Франции местные власти уже некоторое время применяют и более радикальные ограничительные меры — не менее чем в 30 городах введен комендантский час.

В рамках чрезвычайного санитарного положения во Франции скорректированы правила доставки товаров: исключается прямой контакт между людьми, временно отменяется подписание отчетов о доставке, а посылки следует оставлять у двери получателя. Людей, продолжающих по необходимости пользоваться общественным транспортом, призывают соблюдать рекомендуемую дистанцию. Продажа билетов в автобусах отменена. Также власти зафиксировали цены на дезинфицирующие гели и одобрили реквизицию защитных масок у юридических лиц, чтобы обеспечить ими медицинский персонал (по информации радиостанции France Inter, у нескольких сотен медработников было выявлено заражение коронавирусом). Кроме этого, дома моды Yves Saint Laurent и Balenciaga в ближайшее время начнут производство медицинских масок.

В апреле основные религиозные конфессии, представленные во Франции, отметят ряд праздников, в том числе христианскую пасху, пейсах и начало месяца рамадан. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник, 23 марта, аудиоконференцию с представителями различных конфессий и лидерами общественного мнения. Он предупредил, что предстоящие религиозные праздники должны пройти без многолюдных мероприятий. Церкви и иные места культа во Франции могут оставаться открытыми, однако любые многолюдные собрания в них запрещены. Исключение составляют похоронные церемонии, если на них присутствует не более 20 человек.

Распространение коронавируса в соседней с Францией Испании может приобрести большие масштабы, чем в Италии и Китае. Такую вероятность допустило издание El Pais в материале, опубликованном во вторник, 24 марта. Ныне Испания занимает второе место в Европе и по количеству инфицированных коронавирусом (39 тыс 885), и по количеству смертей от него (2 808). Повестка дня Зеленского: утраченные возможности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В отличие от Италии, где 80% заболевших умирают в трёх наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологии регионах (Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето), в Испании инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась — это Каталония, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Валенсия. Но хуже всего ситуация в столичном регионе: 23 марта стало известно, что в Мадриде часть здания Ледового дворца переоборудуют в морг. Никто из местных экспертов не ожидает, что тенденция увеличения количества смертей в ближайшие дни изменится. «Мы все еще находимся в стадии роста воздействия вируса, и это продлится еще какое-то время», — заявил El Pais глава Эпидемиологического общества Испании Пере Годой. Чрезвычайное положение введено в Испании 14 марта, оно продлится минимум до 11 апреля. В стране действует общенациональный карантин, гражданам разрешено покидать свои дома только по уважительной причине.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах по состоянию на вторник, 24 марта, увеличилось на 811, что на 17% больше, чем днём ранее. Общее количество инфицированных составляет 5 560 человек, умерло от вируса 276 людей. Правительство Нидерландов 23 марта ввело ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых — запрет общественных собраний до 1 июня. Граждан, которые не соблюдают правила, могут штрафовать на 400 евро. Национальный институт здравоохранения заявил, что ожидаемые меры, принятые в Нидерландах в этом месяце, такие как закрытие ресторанов, школ и запрет на общественные собрания, начнут давать эффект «в конце этой недели или в начале следующей».

Ограничительные меры по немецкому образцу продолжают вводить и другие страны Европы. 23 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. Начиная с вечера понедельника, в Британии выходить из дома разрешено только за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись. Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, закрыты. Телеобращение Бориса Джонсона транслировалось из его кабинета на Даунинг-стрит, 10. «Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей», — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы и крещения (но исключая похороны). Джонсон пообещал постоянно пересматривать принятые меры. «Через три недели мы посмотрим и, возможно, ослабим эти меры, если обстоятельства позволят», — добавил он. Многие британские СМИ опубликовали материалы об этом обращении премьера под заголовками типа «Домашний арест» или «Конец свободы». По состоянию на конец дня 24 марта в Великобритании количество больных коронавирусом выросло до 8 077 человек (1 422 новых случая за сутки), в результате болезни умерли 422 человека.

24 марта правительство Польши также решило ограничить свободу передвижения жителей страны, отныне выход из дома разрешён только для того, чтобы пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку. Также Польша ограничивает собрания людей, рядом не могут находиться более двух человек (запрет не касается членов одной семьи или домохозяйства). Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовским, новые меры будут действовать как минимум до 11 апреля. Премьер-министр также сообщил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами. «Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы», — добавил он. Ныне в Польше 901 инфицированный коронавирусом, 10 человек умерли от него. Польский журналист Корейба: Рейтинг властей в Польше стремительно растёт © Facebook, Kuba Korejba

Сложно прогнозировать, как вышеупомянутые запреты будут соблюдать граждане Украины, сотни из которых скопились на польско-украинской границе, пытаясь вернуться на родину. Однако регулярного пассажирского сообщения между Польшей и Украиной нет, и эти люди вот уже почти неделю «кочуют» под КПП. Как сообщает газета Dziennik Wschodni, на паркинге у пограничного перехода в Дорогуске прямо на своих сумках вот уже несколько дней ночуют несколько сотен украинцев. Кто-то приехал сам (среди таких много студентов), кого-то привезли работодатели, поскольку фирмы прекратили работу. На протяжении дня удаётся уехать всего нескольким десяткам людей — на редких микроавтобусах, частных автомобилях или с «дальнобойщиками». 24 марта украинцы в Дорогуске даже заблокировали проезд TIR-ов, однако после вмешательства полиции работа КПП нормализовалась. По информации журналистов, единственную реальную помощь людям оказал почётный консул Украины в городе Хелм Станислав Адамяк, который за свои деньги нанял "бус", в несколько приёмов довёзший до украинского Ягодина почти 300 украинцев.

А единственным «островом свободы» в Европе остаётся Швеция. Несмотря на большее число зараженных и умерших, чем в других скандинавских странах (по состоянию на 24 марта — 2 286 инфицированных и 36 жертв), шведское правительство не стало вводить жёсткие ограничения по примеру соседней Финляндии. В Швеции детские сады и школы по-прежнему работают в обычном режиме — только в старших классах ввели дистанционное обучение. Горнолыжные курорты в северной Швеции также продолжают работать, и Швеция не закрыла свои границы, как это сделала Финляндия. Для публичных мероприятий действует ограничение до 500 человек, а вместо закрытия кафе и ресторанов — в Швеции, наоборот, планируют начать раньше обслуживать клиентов на террасах.

Глава шведского департамента здравоохранения Йохан Карлсон объяснил отличную от других стран стратегию действий. «Нас критикуют за слишком мягкие меры. Мы считаем, что предприняли соответствующие действия с учетом здоровья людей», — сказал он. По словам Карлсона, закрытие школ и детских садов возможно с точки зрения закона, но шведские эксперты говорят, что это особо не поможет в борьбе с эпидемией. «Влияние закрытия школ на данный момент будет незначительным. Это не актуально в настоящее время», — считает он.

Такая позиция основана на утверждении, что если нормальное функционирование общества нарушается принудительными мерами, то это может принести больше вреда, чем пользы. Например, социальные и медицинские работники не могут работать из-за закрытия школ. И таких примеров много, считают шведские эксперты. «Необходимо понимать, что есть много других пациентов, которые нуждаются в помощи. В Швеции ежегодно умирает около 90 000 человек. Если уровни лечения и благосостояния будут снижаться, это число значительно возрастёт», — сказал Карлсон.

Напомню, ранее подобной стратегии придерживались власти Великобритании, но они пошли на жёсткие ограничительные меры — вследствие, в том числе, шантажа со стороны Эмманюэля Макрона, который угрожал наглухо закрыть французско-британскую границу. Сделать это ещё легче, чем с другими соседями Франции, ведь Великобритания 31 января 2020 года вышла из состава Европейского Союза. Андрей Серенко о том, почему в Афганистане коронавирус называют «иранским гриппом» © предоставлено Андреем Серенко

При этом структуры ЕС, забюрократизированность работы которых вызывает раздражение не только в Лондоне, временно отступили от своих процедурных правил, чтобы упростить принятие решений в письменном виде. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, обнародованном в понедельник, 23 марта. Теперь для задействования письменной процедуры больше не нужно единогласное одобрение постпредов стран-членов Евросоюза. Это связано с тем, что из-за «исключительных обстоятельств», вызванных пандемией коронавируса, не все из постпредов и министров ЕС могут принимать участие в заседаниях лично. «Решение будет действовать в течение одного месяца и может быть продлено, если это нынешние исключительные обстоятельства будут сохраняться», — указывается в документе.

Но самое главное изменение европейских норм касается бюджетной дисциплины стран-членов ЕС. Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) в целях борьбы с коронавирусом 23 марта на время приостановил действие базового документа еврозоны — Пакта стабильности и роста. В соответствии с этим документом, госбюджеты стран-членов Евросоюза должны были сводиться с положительным или нулевым сальдо. В исключительных случаях допускался дефицит бюджета, но он не должен был превышать 3% ВВП страны на конец финансового года, а государственный долг не должен был быть выше 60% ВВП.

В реальности в наиболее пострадавшей от коронавируса Италии эти нормы никогда не выполнялись, их регулярно нарушали и другие страны ЕС. Ныне же евробюрократы использовали оговорку о возможности выхода из Пакта «в связи с серьёзным экономическим спадом в еврозоне и ЕС в целом». Как отмечается в решении ЭКОФИН, в целом министры остаются «полностью привержены Пакту стабильности и роста», однако задействование оговорки позволит Еврокомиссии и Совету ЕС предпринять необходимую координацию усилий и «отойти от бюджетных требований, которые действуют в обычных условиях». Последнее делается, чтобы «справиться с экономическими последствиями пандемии», — указано в документе.