Украинские власти принимают все более жесткие меры против распространения коронавируса. Вся страна отправилась на карантин, в нескольких областях введены режимы чрезвычайной ситуации и, по информации от Минздрава, карантин могут продлить и после 3 апреля

Вследствие введения карантина, по данным Торгово-промышленной палаты, на Украине остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования. Вместе они дают работу 3,5-4 миллионам человек.

Поддержка бизнеса в разных странах

Пандемия заставила все страны заняться мерами по поддержке бизнеса, чтобы уберечься от массового банкротства. Преодолевший вспышку вируса Китай принимает интенсивные меры для возобновления экономического роста, стимулируя промышленное производство, чтобы по итогам года отыграть эффект экономического спада в первом квартале.

Колоссальные стабилизационные меры принимают США. Дональд Трамп предложил выделить на антикризисную программу почти 1 триллион долларов. Предварительно 500 млрд потребуется для снижения налога на заработную плату, около 250 млрд — на доступные кредиты для малого бизнеса. Еще 58 млрд долларов выделят на поддержку авиастроения. Федеральная резервная система уже приняла беспрецедентное решение о снижении учетной ставки до уровня 0,25%. Полмиллиона безработных, экстренная помощь от МВФ. Главное в экономике Украины с 13 по 19 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

О создании специального фонда в размере 300 млрд рублей для финансирования комплекса мер по борьбе с кризисом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Пакет помощи предусматривает выплату компенсаций гражданам, находящимся на карантине, и безработным, закупку материалов для производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции, налоговые каникулы для бизнеса, отсрочку по выплатам дивидендов для госкомпаний и бюджетные кредиты для регионов.

Для сдерживания вспышки коронавируса и смягчения ее негативных социально-экономических последствий Евросоюз в рамках Инвестиционной инициативы по реагированию на коронавирус выделил государствам-членам 37 млрд евро.

Не ожидая помощи из Брюсселя, свои комплексы мер по спасению бизнеса разрабатывают и в отдельных странах ЕС. Например, Германия приняла план поддержки экономического развития в объеме 50 млрд евро. Ранее канцлер Ангела Меркель предложила ограничить стимулирующие расходы в пределах 23 млрд евро, но её план был жестко раскритикован за "скупость" и пересмотрен. В пакет мер по стимулированию входят традиционные меры по инвестированию в инфраструктуру и предоставление налоговых льгот. Также 2,5 млрд евро выделено на программу для людей, которые приобретут новые автомобили, избавившись от старых.

Большой пакет помощи для поддержки экономики анонсировали власти Польши. Премьер Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2". Стоимость антикризисного пакета составит около 212 млрд злотых ($52 млрд), которые предусматривают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции. Государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.

Более того, в ЕС сочли, что кредитных каникул в необозримый период отсутствия дохода, не говоря уже об отсутствии прибыли, недостаточно для спасения от банкротств. Совет ЕС утвердил предложение ЕК приостановить действие Пакта стабильности и роста, который является базовым документом еврозоны. Это позволит государствам ЕС вливать дополнительные деньги в экономику для борьбы с последствиями коронавируса. Они смогут принимать дополнительные меры для поддержки систем здравоохранения, обороны, а также экономики. Пакт стабильности и роста ЕС ограничивал уровень дефицита бюджета стран еврозоны до 3% ВВП, а уровень госдолга — до 60%.

Вероятнее всего, изменения бюджета, увеличение дефицита, увеличение долга, перераспределение средств через бюджет в качестве социальных выплат, компенсаций доходов работникам бюджетной сферы и, как следствие, инфляция плюс девальвация — в этой ситуации далеко не худший сценарий.

Украинская имитация

На Украине же премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил граждан о трудных временах. В начале марта Шмыгаль анонсировал, что правительство намерено внести неотложные изменения в государственный бюджет Украины. Изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда. Стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн ($7,2 млрд).

"Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", — сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, подчеркнув, что у государства есть ресурс на такие расходы.

Пока что украинский бизнес получил частичное облегчение в виде отсрочки платежей единого социального взноса, а также налогов на землю и коммерческую недвижимость. "Поблажки" для домохозяйств предусмотрены только в части освобождения от штрафов и пени за просрочку платежей по потребительским кредитам. Когда «уже» опережает «ещё». Что показала эпидемия коронавируса на Украине © REUTERS, OGI/AP | REUTERS, OGI/AP | Перейти в фотобанк

Что касается граждан, то единоразовую помощь 1 апреля в размере 1 тысячи гривен (около $36) получат все украинские пенсионеры, чья пенсия не превышает 5 тысяч гривен ($180). Такую доплату получат еще несколько категорий украинцев: дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства.

Пиарятся на крупном бизнесе и дают крохи мелкому

Экономист Алексей Кущ считает, что украинское правительство на самом деле не принимает действенных мер для поддержки бизнеса.

«Решили помочь большому бизнесу, освободив его от платы за землю, и попиариться на малом, освободив его от уплаты ЕСВ. Для среднего же бизнеса, который занимает 50% в структуре ВВП страны, вообще ничего предложено не было. О среднем бизнесе вообще забыли, будто его вообще не существует, хотя средний бизнес в основном платит налоги, трудоустраивает население и формирует структуру ВВП.

Нельзя же на самом деле считать мерами освобождение физических лиц-предпринимателей от единого социального взноса на два месяца — это «подарок» в размере около двух тысяч гривен ($72. — Ред.)! Именно поэтому многие ФОПы не хотят сейчас регистрироваться для получения этой льготы. Две тысячи гривен за два месяца для предпринимателя — это просто насмешка. А освобождение от штрафов и налоговых проверок должно быть само собой разумеющимся на период карантина, это нужно было принять автоматом и не пиарить в рамках стабилизационного пакета.

Стабилизационный пакет для Украины — это и компенсация малому и среднему бизнесу части зарплаты, которую они платят своим сотрудникам в связи с вынужденным простоем. Это и полное освобождение от уплаты налогов на период карантина — от всех налогов. Это и снижение ставки НДС на социальные товары и услуги, включая топливо. А после карантина — запуск специальных кредитных программ с компенсацией процентной ставки по методу «открытого окна» для всех субъектов малого и среднего бизнеса, нуждающегося в такой кредитной поддержке. То есть это должна быть комплексная системная политика, которой сейчас нет абсолютно», — рассказал Кущ в комментарии Украина.ру.

Ресурсы есть

По мнению аналитика, у государства есть возможности, чтобы изыскать необходимые ресурсы для комплексной полноценной поддержки бизнеса.

«Для этого на Украине есть два ресурса. Во-первых, увеличение дефицита государственного бюджета с двух до четырех процентов. Это может дать примерно 100 миллиардов гривен ($4 млрд. — Ред.). И второй — реструктуризация внешних и внутренних долгов, которая может дать еще 200 миллиардов гривен ($8 млрд. — Ред.). С помощью этих двух мер мы можем собрать 300 млрд гривен, которые нужно направить на мероприятия в поддержку бизнеса.

Плюс мы можем получать от МВФ «антикоронавирусный заем» по нулевой ставке и без каких-либо предварительных условий в размере 2 миллиардов долларов. И эти деньги нужно брать.

Что же касается получения кредитных ресурсов от МВФ по общей программе, то я считаю, что сейчас мы находимся в такой парадигме сотрудничества, когда МВФ будет заставлять нас отдавать внешние долги. И все отдалённые деньги Украина будет направлять не на восстановление экономики и социальной системы, а на погашение внешних долгов. Никакого положительного эффекта для страны это иметь не будет, только под эту абсолютно невыгодную для нас парадигму «одолжили и тут же отдали» мы еще примем на себя огромное количество токсичных условий Меморандума, которые окончательно убьют нашу экономику», — пояснил Алексей Кущ.