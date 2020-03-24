Глава МВД Украины Арсен Аваков подал своеобразную заявку на президентство. В ночь на 23 марта он опубликовал свой антикризисный план по спасению экономики Украины во время карантина, хотя сфера экономики явно не в компетенции главы МВД

Напомним, что ранее он публиковал свой план «деоккупации Донбасса», фактически предполагавший силовое подавление и массовые зачистки.Таким образом, и в том и в другом случае Арсен Аваков явно претендует на решение глобальных политических задач, входящих в исключительную компетенцию главы государства. При этом, в обоих случаях средства и цели у Авакова — своеобразные.

Ныне Арсен Аваков предлагает парламенту пересмотреть бюджет и создать стабилизационный фонд, увеличить дефицит бюджета, «не стесняясь», на 200 миллиардов гривен, то есть втрое, а также сократить определенные статьи расхода бюджета, за исключением сфер обороны и безопасности. Естественно, расходы своего силового ведомства он урезать не собирается. Помимо этого он предлагает достаточно своеобразный формат сотрудничества с МВФ, вероятно, предполагая, что в этой международной финансовой структуре сидят совсем уж наивные люди. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Аваков хочет получить новое финансирование от МВФ, но в то же время реструктуризировать предыдущие долги перед МВФ и другими кредиторами (сократить выплаты процентов и основной суммы долга). Параллельно Аваков желает жестко регулировать финансовый рынок, против чего всегда выступал МВФ.

«Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы», — пишет глава МВД.

В сфере промышленности он предлагает делать акцент на импортозамещение и развитие крупных инвестиционных проектов, видимо, не учитывая уже свершившуюся деиндустриализацию. Без этих мер, по его мнению, экономике Украины «будет очень сложно». О том, что экономике Украины будет очень сложно, давно говорят практически все экономисты. Однако «экономический гений» Авакова предлагает решать проблемы за счет МВФ в условиях, которые сам МВФ никогда не примет, поскольку они противоречат его базовым принципам.

Предлагаемое им увеличение дефицита бюджета фактически означает включение печатного станка. Однако для торможения неминуемой в таком случае инфляции он предлагает регулировать финансовый рынок и пресекать финансовые спекуляции. В целом это означает, что официальный курс гривны к доллару и евро будут устанавливать в приказном порядке, хоть 1 к 1. Естественно, реальный курс или курс «черного рынка» будет существенно отличаться. Приобрести валюту по официальному курсу будет невозможно (фактически ее уже нет в отделениях банков), зато продать ее по искусственно заниженному курсу можно будет очень даже легко. Естественно, в проигрыше останутся все семьи, которые живут за счет переводов от трудовых мигрантов.

Не обошел вниманием глава МВД и социальную сферу, предлагая выплачивать вынужденно безработным по 2500-3000 гривен в месяц, предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 75% их стоимости, прекратить на время карантина начисление долгов по кредитам для частных лиц и практику изъятия имущества у должников. Он совершенно справедливо отмечает, что через месяц «у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства». Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Компенсировать банкам издержки он тоже предлагает из бюджета. В бюджетных организациях он предлагает запретить увольнение работников и неоплаченные отпуска во время карантина. Подобные меры тоже, очевидно, идут в разрез с требованиями МВФ, который везде и всегда требует от должников сокращать дефицит бюджета, урезать зарплаты, пенсии и льготы, чтобы кредитор мог расплатиться по кредитам. Экономист Сергей Фурса утверждает, что такой план означает дорогу к дефолту Украины.

«Можно провести реструктуризацию, послать кредиторов и увеличить дефицит бюджета, напечатав для этого деньги. Но тут точно без МВФ. Это тот самый дефолт имени Коломойского, к которому он нас всех давно подталкивает», — говорит Фурса.

В данном контексте следует напомнить, что аналогичный план по возрождению Украины предлагал еще киногерой нынешнего президента Украины из телесериала «Слуга народа», полюбившийся украинцам Голобородько. Однако, как показала практика, экономическая и внешняя политика Зеленского в роли настоящего президента существенно отличается.

Аваков предлагает такие меры, прекрасно сознавая, что денег на их реализацию нет. «Нет, я не коммунист, не фантазер — и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам — денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макрофинансовые и экономические», — пишет Аваков.

Иными словами, он сознает, что казна пуста, а экономика «на карантине», но предлагает выплачивать миллиарды в рамках своего антикризисного плана. Иными словами, это чистой воды популистское заявление без какого-либо механизма его реализации. Цель таких заявлений — поднять популярность Авакова и это можно считать «ножом в спину» Зеленского, популистским обещаниям которого на Украине уже перестают верить.

Одновременно «теневой президент» подкладывает свинью реальному президенту, который буквально за день до этого просил новый кредит у МВФ. Глава МВД еще раз показывает, кто в доме хозяин. Как иронизирует телеграм-канал The Panda, «Аваков скоро дорисует себе еще одну звездочку — по числу сбитых президентов». Главу МВД уже давно называют «альтернативным президентом». Формальный президент Зеленский действительно не может без него и шагу ступить. Аваков сопровождает Зеленского во всех зарубежных поездках и на всех важных встречах.

Экономист Алексей Кущ, комментируя план Авакова, говорит, что глава МВД плохо себе представляет масштабы проблемы страны. «Настоящий план должен был начинаться с осознания масштабов проблемы: сколько денег экономика потеряет и сколько денег понадобится, чтобы ее "завести". И если бы Аваков отталкивался от этой цифры, он бы увидел, что за счет увеличения дефицита и частичного секвестра бюджета проблему не решить, даже если не выплачивать бонусы Коболеву. Кроме того, хорошо было бы представить программу не нищенского выживания (на 3 тыс. грн даже здоровый человек прожить не сможет), а программу, обеспечивающую на достаточном уровне потребности людей в кризисный период», — говорит Кущ. Кроме того, по мнению эксперта, непонятно, почему с такой инициативой выступил именно министр внутренних дел, а не министр экономики. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

Для реализации подобных мер Арсену Авакову необходимо, как минимум, сосредоточить в своих руках полномочия президента, парламента, а заодно и Конституционного суда. Иными словами, ему нужны диктаторские полномочия плюс самостоятельность Украины, чтобы она могла диктовать условия международным финансовым институтам, которые особым пристрастием к благотворительности не отличаются. Международные банкиры все-таки уже разорили экономику многих развивающихся стран.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник считает, что Аваков дает понять, что только он в состоянии контролировать ситуацию в стране и способен даже совершить государственный переворот. «Кроме всего прочего, Аваков своим заявлением даёт сигнал Западу и украинским бизнес-элитам. Он показывает, что способен взять власть в свои руки самостоятельно путем госпереворота. Только в условиях эпидемии это будет дворцовый переворот. Выводить людей на Майдан не придется. Страна может проснуться и узнать, что «царя задушили»», — пишет Олейник.

На фоне нерешительного президента Зеленского глава МВД со своими «радикальными мерами» по выходу из экономического кризиса действительно может показаться украинцам лучшей альтернативой, тем более что многие рычаги управления страной уже давно находятся в его руках. Углубление экономического кризиса, девальвация гривны, мародерство различных банд, включая подконтрольных самому Авакову, усугубленное паникой, вызванной эпидемией, может действительно усилить в обществе стремление к «сильной руке». Аваков рвется к безграничной власти, прекрасно понимая, что на Западе многие закроют глаза даже на очередной переворот, лишь бы на Украине продолжалась антироссийская политика и активнее велись военные действия на Донбассе.

Ну а социальную экономическую повестку нынешний глава МВД забудет еще быстрее, чем Зеленский, поскольку к этому будет обязывать сотрудничество с внешними кредиторами.